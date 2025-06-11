AI سب ٹائٹل جنریٹر: فوری کیپشنز بنائیں

ہر ویڈیو کو آخر تک دیکھی جانے والی تجربہ بنائیں AI سب ٹائٹلز کے ساتھ جو آپ کی آڈیو کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہوں۔ HeyGen خودکار طور پر آپ کے کیپشنز کو ٹرانسکرائب، ٹائم اور اسٹائل کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ناظرین ساتھ ساتھ چل سکیں، چاہے آواز بند ہی کیوں نہ ہو۔ نہ کوئی دستی ٹائپنگ، نہ بھاری بھرکم ٹولز، بس صاف، دلکش سب ٹائٹلز جو آپ کے برانڈ سے مطابقت رکھتے ہیں۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

سوشل میڈیا شارٹس اور Reels

Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.

YouTube ویڈیوز اور پوڈکاسٹ کلپس

Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.

ٹریننگ، آن بورڈنگ، اور L&D

Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.

مارکیٹنگ، اشتہارات اور پروموز

Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.

ویبینارز، ایونٹس، اور پروڈکٹ ڈیموز

Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.

کورس بنانے والے اور اساتذہ

Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.

HeyGen کا AI سب ٹائٹل جنریٹر کیوں منتخب کریں؟

اپنی ویڈیو کے ہر لمحے کو اہم بنائیں ایسے سب ٹائٹلز کے ساتھ جو بالکل درست ہوں، آپ کے برانڈ کے مطابق ہوں اور ہر چینل کے لیے تیار ہوں۔ HeyGen ایک ہی سادہ ورک فلو میں ٹرانسکرپشن، ٹائمنگ، ترجمہ اور اسٹائلنگ سب سنبھالتا ہے۔


چاہے آپ موجودہ مواد کو دوبارہ استعمال کر رہے ہوں یا HeyGen میں نئی ویڈیوز بنا رہے ہوں، کیپشنز صرف ایک کلک سے خودکار طور پر بن جاتے ہیں اور درست طریقے سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مفت AI سب ٹائٹل جنریٹر کے ساتھ فریم بہ فریم ایڈیٹنگ کے بجائے اپنی توجہ کہانی اور حکمتِ عملی پر رکھیں۔

گھنٹوں نہیں، چند منٹ میں درست سب ٹائٹلز

Upload your video or create it, hit generate, and let AI automatically generate the transcript and timing. Quickly scan and tweak any line in a clean editor so you keep full control over the final result.

آپ کے مواد سے مطابقت رکھنے والے آن-برانڈ اسٹائلز

صرف چند سیکنڈ میں بولڈ سوشل فرسٹ کیپشنز، صاف ستھری کارپوریٹ سب ٹائٹلز یا کیریوکی اسٹائل ورڈ ہائی لائٹس لگائیں۔ اپنے پسندیدہ سب ٹائٹل پری سیٹس محفوظ کریں تاکہ آپ کی ہر ویڈیو کا انداز اور احساس آپ کے تمام ویڈیو کنٹینٹ میں ایک جیسا رہے۔

عالمی، قابل رسائی ویڈیو کے لیے تیار کیا گیا

ہمارے آٹو سب ٹائٹل جنریٹر کے ذریعے ایک ہی ورک اسپیس میں متعدد زبانوں کے لیے سب ٹائٹلز اور تراجم بنائیں۔ اپنی ویڈیوز کو بہرے اور کم سننے والے ناظرین، غیر مقامی زبان بولنے والوں، اور اُن سب کے لیے قابلِ رسائی بنائیں جو بغیر آواز کے ویڈیو دیکھ رہے ہوں۔

صرف ایک کلک میں خودکار سب ٹائٹلز

تقریر کو خودکار طور پر شناخت کریں، آڈیو کو ٹرانسکرائب کریں، اور ہر سین کے ساتھ سب ٹائٹلز کو خود بخود ہم آہنگ کریں۔ الگ ٹرانسکرپشن ٹولز سے دستی ٹائم کوڈنگ یا کاپی پیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔

اعلی درجے کی اسٹائلنگ اور اینیمیشن

صاف لوئر تھرڈ سب ٹائٹلز، بولڈ سوشل اسٹائل کیپشنز، “ٹاکنگ ہیڈ” فارمیٹس، اور کیریوکی اسٹائل ورڈ ہائی لائٹس میں سے انتخاب کریں۔ صرف چند کلکس کے ساتھ فونٹس، سائز، رنگ، بیک گراؤنڈز اور ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کریں۔

کثیر لسانی ترجمہ

ہماری آٹو سب ٹائٹل جنریٹر کی مدد سے اپنی بنیادی زبان میں سب ٹائٹلز بنائیں، پھر فوراً انہیں 50+ زبانوں میں ترجمہ کریں۔ عالمی برانڈز، بین الاقوامی ٹیموں اور اُن تخلیق کاروں کے لیے بہترین جو بڑے پیمانے پر مواد کو مقامی بنانا چاہتے ہیں۔

لچکدار ایکسپورٹ کے اختیارات

اپنی ویڈیو میں براہِ راست سب ٹائٹلز شامل کریں تاکہ سوشل پلیٹ فارمز پر شیئر کر سکیں، یا کیپشن فائلیں (جیسے SRT) ڈاؤن لوڈ کریں اور جہاں بھی ویڈیو ہوسٹ کریں وہاں اپ لوڈ کریں۔ ویڈیو کو دوبارہ ایڈٹ کیے بغیر مختلف زبانوں میں ورژنز بنائیں۔

100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے ذرائع کے ساتھ کام کرتے ہوئے کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اس کے لیے میں بس ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرِسٹ, شریک بانی
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI سب ٹائٹل جنریٹر کو کیسے استعمال کریں

آپ کو اعلیٰ معیار کی سب ٹائٹلز حاصل کرنے کے لیے ساؤنڈ انجینئر یا پروفیشنل کیپشنر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ HeyGen مشکل کام خودکار طور پر سنبھالتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو سادہ کنٹرولز دیتا ہے تاکہ آپ باریک تفصیلات کو بہتر بنا سکیں۔

مرحلہ 1

اپنی ویڈیو اپ لوڈ کریں یا نئی ویڈیو بنائیں

کسی بھی ویڈیو سے شروع کریں: HeyGen میں ریکارڈ کریں، موجودہ فائل اپ لوڈ کریں، یا پہلے سے بنی ہوئی ویڈیو امپورٹ کریں۔ ہمارا انجن خودکار طور پر تقریر کو شناخت کرتا ہے اور کیپشننگ کے لیے آڈیو ٹریک تیار کرتا ہے۔

مرحلہ 2

مصنوعی ذہانت کے ساتھ خودکار طور پر سب ٹائٹلز بنائیں

Subtitle پینل کھولیں اور آٹو جنریٹ پر کلک کریں۔ HeyGen آڈیو کو ٹرانسکرائب کرتا ہے، بولے گئے جملوں کو قابلِ مطالعہ حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور کیپشنز کو آپ کی ٹائم لائن کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔

مرحلہ 3

اپنی کیپشنز کو ایڈٹ کریں اور اسٹائل دیں

ٹرانسکرپٹ کا جائزہ لیں، الفاظ میں ضروری تبدیلی کریں اور اپنا سب ٹائٹل اسٹائل منتخب کریں۔ فونٹس، رنگ اور ایفیکٹس ایڈجسٹ کریں، یا محفوظ شدہ پری سیٹ لگائیں تاکہ آپ کے کیپشنز آپ کے باقی برانڈ کے مطابق ہوں۔

مرحلہ 4

ترجمہ کریں، ایکسپورٹ کریں، اور شائع کریں

ضرورت ہو تو ترجمہ شدہ سب ٹائٹل ٹریکس شامل کریں، پھر اپنی ویڈیو کو برن اِن کیپشنز کے ساتھ ایکسپورٹ کریں یا سب ٹائٹل فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں۔ اپنی پسندیدہ پلیٹ فارمز پر شائع کریں اور جہاں بھی آپ کا ناظرین دیکھے، انہیں متوجہ رکھیں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

AI سب ٹائٹل جنریٹر کیا ہے؟

AI سب ٹائٹل جنریٹر خودکار طور پر آپ کی ویڈیو کے آڈیو کو ٹرانسکرائب کرتا ہے، اسے قابلِ مطالعہ کیپشنز میں تبدیل کرتا ہے، اور متن کو درست ٹائم اسٹیمپس کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے۔ ہر لائن کو ہاتھ سے ٹائپ کرنے کے بجائے، آپ چند منٹوں میں خودکار طور پر مکمل سب ٹائٹل ٹریک بنا سکتے ہیں۔

HeyGen کے سب ٹائٹلز کتنے درست ہوتے ہیں؟

HeyGen جدید اسپِیچ ریکگنیشن ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے تاکہ مختلف ریکارڈنگ سیٹ اپس میں نہایت درست ٹرانسکرپٹس تیار کیے جا سکیں۔ آپ سب ٹائٹل ایڈیٹر کے اندر کسی بھی لائن کو تیزی سے اسکین اور ایڈٹ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے حتمی کیپشنز آپ کے برانڈ کی آواز اور اصطلاحات سے مکمل ہم آہنگ ہوں۔

کیا میں اپنے سب ٹائٹلز کی شکل اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں، آپ اپنے سب ٹائٹلز کے انداز کو مکمل طور پر اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ فونٹس، سائز، رنگ، بیک گراؤنڈ اور اینیمیشنز منتخب کریں، پھر اپنی پسندیدہ کومبینیشنز کو پری سیٹس کے طور پر محفوظ کریں تاکہ آپ انہیں اپنی تمام ویڈیو کنٹینٹ میں دوبارہ استعمال کر سکیں اور ایک یکساں انداز برقرار رہے۔

کیا AI سب ٹائٹل جنریٹر متعدد زبانوں کی سپورٹ فراہم کرتا ہے؟

جنریٹر ٹرانسکرپشن اور ترجمہ دونوں کے لیے کئی بڑی زبانوں کے ساتھ کام کر سکتا ہے،ویڈیو ٹرانسلیٹرکے ذریعے۔ آپ ایک زبان میں سب ٹائٹلز بنا سکتے ہیں، پھر انہیں متعدد دوسری زبانوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا مواد دنیا بھر کے ناظرین سے جڑ سکے۔

کیا میں SRT جیسے سب ٹائٹل فائلیں ایکسپورٹ کر سکتا ہوں؟

آپ سب ٹائٹلز کو براہِ راست اپنی ویڈیو میں جلا کر شامل کر سکتے ہیں یا انہیں SRT جیسے کیپشن فائلز کی صورت میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ انہیں کیسے شائع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے آپ کو یہ لچک ملتی ہے کہ آپ ایک ہی سب ٹائٹلز کو ان تمام پلیٹ فارمز پر استعمال کر سکیں جو کلوزڈ کیپشنز کو سپورٹ کرتے ہیں۔

کیا سب ٹائٹلز میری سوشل میڈیا کارکردگی بہتر بنانے میں مدد کریں گے؟

سب ٹائٹلز عموماً واچ ٹائم اور کمپلیشن ریٹس میں اضافہ کرتے ہیں، خاص طور پر موبائل پر جہاں بہت سے لوگ ویڈیوز کو میوٹ پر دیکھتے ہیں۔ واضح اور آسانی سے پڑھنے والے کیپشنز سے ناظرین کے لیے مواد کے ساتھ ساتھ چلنا آسان ہو جاتا ہے، جس سے انگیجمنٹ اور مجموعی کنٹینٹ پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے۔

کیا میں ویب نارز جیسی طویل ویڈیوز کے لیے AI سب ٹائٹلز استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں، AI Subtitle Generator طویل ویڈیوز جیسے ویبینارز، ٹریننگ سیشنز اور پریزنٹیشنز کے لیے بالکل موزوں ہے۔ آپ پوری سیشن کی کیپشننگ خودکار طور پر کر سکتے ہیں اور پھر اہم لمحات کو vtt یا txt فارمیٹس استعمال کرتے ہوئے مختصر، مکمل سب ٹائٹلڈ کلپس میں دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔

کیا HeyGen سب ٹائٹلز استعمال کرنے کے لیے مجھے ایڈیٹنگ کا تجربہ ہونا ضروری ہے؟

کسی قسم کے ایڈیٹنگ تجربے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب ٹائٹل کے ٹولز نان ٹیکنیکل صارفین کے لیے بنائے گئے ہیں، جن میں سادہ انٹرفیس اور آسان ویڈیو کنٹینٹ بنانے کے لیے ایک سمجھ میں آنے والا ٹیکسٹ ایڈیٹر شامل ہے۔ اگر آپ ایک ڈاکیومنٹ ایڈٹ کر سکتے ہیں تو آپ HeyGen میں سب ٹائٹلز بنا اور بہتر کر سکتے ہیں۔

اگر سب ٹائٹلز میں معمولی تبدیلیوں کی ضرورت ہو تو کیا میں ٹائمنگ ایڈجسٹ کر سکتا ہوں؟

آپ سب ٹائٹل پینل سے براہِ راست ہر کیپشن کے وقت کو باریک بینی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ لائنوں کو آگے پیچھے کریں، جوڑیں یا الگ کریں تاکہ وہ بالکل اسی وقت نظر آئیں جب آپ چاہتے ہیں، اور آپ کو پیچیدہ ٹائم کوڈ اِنٹرفیسز سے نہیں نمٹنا پڑے۔

کیا AI Subtitle Generator، HeyGen ویڈیو ٹولز کے ساتھ شامل ہے؟

سب ٹائٹل جنریٹر، HeyGen کی ویڈیو تخلیق کے تجربے کا حصہ ہے، اس لیے آپ اسکرپٹنگ اور ریکارڈنگ سے لے کر کیپشن والی ایکسپورٹس تک سب کچھ ایک ہی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ اپنے پلان کی تفصیلات چیک کریں تاکہ دیکھ سکیں کہ آپ کے اکاؤنٹ کے لیے کون سے سب ٹائٹل اور ترجمے کے آپشنز دستیاب ہیں۔

