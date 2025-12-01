وائرل کلپس کے لیے AI یوٹیوب شارٹس جنریٹر

HeyGen کے AI YouTube Shorts generator کے ساتھ چند منٹ میں ایسی YouTube Shorts بنائیں جو اسکرول روک دیں۔ اسکرپٹ سے لے کر پبلش کے لیے تیار ورٹیکل ویڈیو تک، ہمارا AI دلکش hooks لکھتا ہے، visuals بناتا ہے، آڈیو کو sync کرتا ہے اور captions شامل کرتا ہے تاکہ کریئیٹرز اور برانڈز بغیر کیمروں اور طویل ایڈیٹنگ کے، short-form کنٹینٹ کو بڑے پیمانے پر تیار کر سکیں۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

ہماری مفت امیج ٹو ویڈیو جنریٹر آزمائیں

مفت میں شروع کریں
ایک اواتار منتخب کریں
جنریشن کے بعد لب کی ہم آہنگی لاگو کی گئی
اپنی اسکرپٹ ٹائپ کریں
کسی بھی زبان میں لکھیں
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
طویل فارمیٹ مواد کو دوبارہ استعمال کرنا

طویل فارمیٹ مواد کو دوبارہ استعمال کرنا

Extract highlights from Podcasts, livestreams, and webinars to create multiple Shorts that drive viewers back to full episodes.

کریئیٹر کی ترقی اور مستقل پوسٹنگ

کریئیٹر کی ترقی اور مستقل پوسٹنگ

Never run out of ideas. Generate frequent Shorts using an AI-powered approach, test different hooks, and scale your upload cadence to grow subscribers and watch time.

موسیقی اور آڈیو پروموز

موسیقی اور آڈیو پروموز

Create audio-reactive promotional Shorts for tracks, releases, and teasers that match tempo and accentuate drops.

تعلیمی مائیکرو لیسنز

تعلیمی مائیکرو لیسنز

Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.

پردے کے پیچھے کی جھلک اور کہانی سنانا

پردے کے پیچھے کی جھلک اور کہانی سنانا

Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.

ایجنسی اور برانڈ مہمات

ایجنسی اور برانڈ مہمات

Produce many ad-ready Shorts per campaign, localized for each market, and use an AI video generator to test creatives rapidly to find winning variations.

HeyGen بہترین AI YouTube Shorts جنریٹر کیوں ہے

HeyGen پروڈکشن لیول AI ویڈیو جنریشن کو Shorts-first ورک فلو کے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ آپ تیزی سے آئیڈیاز بنا سکیں، ان پر کام کر سکیں اور انہیں شائع کر سکیں۔ بیٹ سے ہم آہنگ کٹس، پلیٹ فارم پری سیٹس اور خودکار لوکلائزیشن کے ساتھ ایسی Shorts بنائیں جو توجہ کے لیے بہتر بنائی گئی ہوں — سب کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ویوز اور آڈیئنس گروتھ میں اضافہ ہو۔

مفت میں شروع کریں
زیادہ شائع کریں، تیزی سے

چند منٹ میں اسکرپٹس، مناظر اور تیار Shorts بنائیں۔ HeyGen مشکل کام خودکار طور پر سنبھالتا ہے تاکہ آپ باقاعدگی سے پوسٹ کریں اور الگورتھم کی رفتار برقرار رکھیں۔

پلیٹ فارم کی بہترین کارکردگی کے لیے تیار کیا گیا

ہر آؤٹ پٹ موبائل فرسٹ ڈیزائن، کیپشن فرسٹ پڑھنے کی سہولت، اور YouTube Shorts پر ڈسکوری اور ریٹینشن کے لیے موزوں رفتار کے ساتھ تیار ہوتا ہے۔ میٹا ڈیٹا کی تجاویز کے ساتھ پلیٹ فارم کے لیے تیار فائلیں ایکسپورٹ کریں۔

آسانی سے وسعت دیں اور مقامی بنائیں

زبان کے مختلف ورژن بنائیں، A/B ٹیسٹ کے لیے مختلف ہُکس آزمائیں، یا ایک لمبی ویڈیو سے درجنوں کلپس بیچ میں تیار کریں۔ HeyGen تخلیق کاروں اور ٹیموں کے لیے بلک ورک فلو اور API آٹومیشن کو سپورٹ کرتا ہے۔

Shorts کے لیے اسکرپٹ اور ہُک جنریٹر

کسی موضوع سے شروع کریں یا ایک پیراگراف پیسٹ کریں اور HeyGen ایک وائرل کے لیے تیار مختصر اسکرپٹ بناتا ہے جس میں مضبوط ہُک، کال ٹو ایکشن اور سین کے نشانات شامل ہوتے ہیں۔ یہ اسکرپٹ ویژولز، کیپشنز اور ٹائمنگ کو اس طرح کنٹرول کرتا ہے کہ پہلے چند سیکنڈز میں ناظرین کی توجہ زیادہ سے زیادہ برقرار رہے۔

مفت میں شروع کریں →
script to video

خودکار کیپشنز اور کیپشن اسٹائلنگ

Shorts میں text-first playback استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ TikTok اور دیگر پلیٹ فارمز کے لیے بہترین ہیں۔ HeyGen خودکار طور پر درست کیپشنز بناتا ہے، واضح اور پڑھنے میں آسان ٹائپوگرافی اور motion اپلائی کرتا ہے، اور آپ کو موبائل اسکرینز کے لیے اپنے short ویڈیو پروجیکٹس میں اسٹائل، سائز اور placement پر فوری کنٹرول دیتا ہے۔

مفت میں شروع کریں →
YouTube video captions

جنریٹیو ویژولز اور بی رول کے انتخاب

اینیمیٹڈ گرافکس سے لے کر مصنوعی ذہانت سے بنی سینز تک، HeyGen ایسی ویژولز بناتا ہے جو آپ کی اسکرپٹ سے پوری طرح میل کھاتے ہیں۔ اپنی فوٹیج شامل کریں یا جنریٹر کو اجازت دیں کہ وہ ٹون اور رفتار کے مطابق لائسنس یافتہ بی رول خود منتخب کرے۔

مفت میں شروع کریں →
Voice cloning

پلیٹ فارم پری سیٹس اور ایکسپورٹ کی بہتر کارکردگی

YouTube Shorts کے لیے موزوں عمودی MP4 ویڈیوز ایکسپورٹ کریں، جن میں درست اسپییکٹ ریشو، بٹریٹ، کیپشنز، اور دریافت کے لیے تجویز کردہ ٹائٹلز اور ڈسکرپشنز شامل ہوں۔

مفت میں شروع کریں →
motion graphics photos to video

100,000+ سے زائد وہ ٹیمیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں، HeyGen استعمال کرتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں اسی سطح کی تخلیقی صلاحیت دکھا سکیں جو میں بصری کہانی سنانے کے مختلف ذرائع میں استعمال کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
play buttonWatch video
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب اس کے لیے میں بس ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرسٹ, شریک بانی
play buttonWatch video
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI YouTube Shorts Generator کو کیسے استعمال کریں

چند آسان مراحل کے ذریعے چند منٹ میں اپنی دلکش YouTube شارٹس تیار کریں۔

مفت میں شروع کریں
مرحلہ 1

پرامپٹ دیں یا فوٹیج اپ لوڈ کریں

کوئی موضوع ٹائپ کریں، اسکرپٹ پیسٹ کریں یا لمبی ویڈیو اپ لوڈ کریں۔ HeyGen خودکار طور پر تجویز کردہ ہُکس اور سین بریک ڈاؤن بناتا ہے۔

مرحلہ 2

کوئی شارٹس اسٹائل اور آڈیو منتخب کریں

اپنی AI شارٹس کے لیے انرجی لیول، کیپشن اسٹائل اور آواز منتخب کریں۔ میوزک شامل کریں یا HeyGen کو اجازت دیں کہ وہ آپ کے اسکرپٹ اور فارمیٹ کے مطابق آڈیو تجویز کرے۔

مرحلہ 3

تیزی سے پری ویو کریں اور حسبِ ضرورت ایڈجسٹ کریں

اپنے ویڈیو جنریٹر میں نیچرل لینگویج پرامپٹس کے ساتھ کیپشنز ایڈٹ کریں، ویژولز بدلیں یا ہُک تبدیل کریں۔ چند سیکنڈز میں کسی ایک سین یا پوری شارٹ کو دوبارہ جنریٹ کریں۔

مرحلہ 4

ایکسپورٹ کریں اور شائع کریں

YouTube Shorts کے لیے موزوں عمودی MP4 فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں، ساتھ ہی آپ کی شارٹ ویڈیو کنٹینٹ کے لیے تجویز کردہ ٹائٹلز، تفصیلات اور ٹیگز حاصل کریں۔ بڑے پیمانے پر پبلش کرنے کے لیے بیچ ایکسپورٹس یا API استعمال کریں۔

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

AI یوٹیوب شارٹس جنریٹر کیا ہے؟

AI YouTube Shorts generator ایک ایسا ٹول ہے جو مختصر اسکرپٹس، آئیڈیاز یا لمبی ویڈیوز کو AI کی مدد سے اسکرپٹنگ، ایڈیٹنگ، آڈیو سنکنگ اور کیپشننگ کرتے ہوئے تیار شدہ ورٹیکل Shorts میں بدل دیتا ہے۔ HeyGen موبائل فرسٹ ویڈیوز بناتا ہے جو خاص طور پر YouTube کے Shorts فیڈ پر بہترین کارکردگی کے لیے ڈیزائن کی گئی ہوتی ہیں، تاکہ کریئیٹرز بغیر پیچیدہ ایڈیٹنگ کے زیادہ کثرت سے پبلش کر سکیں۔

HeyGen ایسی Shorts کیسے بناتا ہے جو بہترین کارکردگی دکھاتی ہیں؟

HeyGen پہلے تین سیکنڈز، کیپشن کی وضاحت، اور beat-aware ایڈیٹنگ پر فوکس کرتا ہے۔ سسٹم مضبوط hooks بناتا ہے، ویژولز کو آڈیو cues کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے، اور caption-first لےآؤٹس اپلائی کرتا ہے تاکہ Shorts کو autoplay اور sound-off دونوں طرح کی ویونگ کے لیے بہتر بنایا جا سکے۔

کیا میں لمبی ویڈیوز کو کئی شارٹس میں تبدیل کر سکتا ہوں؟

جی ہاں، آئیے مختصر ویڈیوز بنائیں۔ HeyGen خودکار طور پر طویل ویڈیوز میں اہم لمحات کو شناخت کرتا ہے اور ان سے متعدد Shorts بناتا ہے، جن میں کیپشنز اور بہتر کٹس شامل ہوتی ہیں۔ یہ ری پرپوزنگ ورک فلو پوڈکاسٹس، لائیو اسٹریمز اور لیکچرز کے لیے نہایت موزوں ہے۔

کیا کیپشنز اور ترجمے کی سہولت موجود ہے؟

بالکل۔ HeyGen خودکار طور پر درست کیپشنز بناتا ہے اور جدید AI shorts ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے اسکرپٹس اور کیپشنز کا متعدد زبانوں میں ترجمہ کر سکتا ہے۔ ویڈیو ٹرانسلیٹر فیچر۔ مقامی نوعیت کے وائس اوورز اور سب ٹائٹلز کی ٹائمنگ کو برقرار رکھا جاتا ہے تاکہ پیشکش بالکل قدرتی محسوس ہو۔

کیا مجھے موسیقی یا فوٹیج فراہم کرنی ہوگی؟

نہیں۔ HeyGen خودکار طور پر ویژولز بنا سکتا ہے اور لائسنس یافتہ آڈیو منتخب کر سکتا ہے۔ آپ اپنی ٹریکس اور فوٹیج بھی اپ لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ ویڈیو کا انداز اور آواز مزید ذاتی نوعیت کی ہو سکے۔

ایک شارٹ بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟

زیادہ تر Shorts چند منٹ میں بن جاتی ہیں۔ پیچیدگی، لمبائی اور بیچ کی تعداد کُل رینڈرنگ ٹائم کو متاثر کرتی ہے۔ زیادہ مقدار کے لیے بیچ جابز کو API کے ذریعے قطار میں لگا کر پروسیس کیا جا سکتا ہے۔

کیا میں متعدد hooks اور مختلف variants کا A/B ٹیسٹ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ HeyGen ہر بریف کے لیے متعدد ویریئنٹس بناتا ہے تاکہ آپ مختلف hooks، visuals اور CTAs کو ٹیسٹ کر سکیں۔ ایکسپورٹ سیٹس استعمال کریں تاکہ آپ آسانی سے تجربات چلائیں اور کامیاب ویڈیوز کو تیزی سے اسکیل کریں۔

Shorts کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کون سے فارمیٹس دستیاب ہیں؟

YouTube Shorts کے لیے موزوں عمودی MP4 ویڈیوز ایکسپورٹ کریں، اور ضرورت پڑنے پر اس کے ساتھ اسکوائر اور لینڈ اسکیپ ویریئنٹس بھی حاصل کریں۔ HeyGen اشاعت کے لیے SRT فائلیں اور میٹا ڈیٹا کی سفارشات بھی فراہم کرتا ہے۔

کیا میں Shorts میں اپنی آواز یا اپنے اواتار استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ اپنی آواز کی کاپی بنانے کے لیے ایک آواز کا نمونہ اپ لوڈ کریں، یا لائبریری میں موجود اواتارز اور کریئیٹرز استعمال کریں۔ اواتارز میں درست لب کی ہم آہنگی (lip-sync) اور متعدد Shorts میں اسکرین پر ایک جیسی موجودگی شامل ہوتی ہے۔

میں جو مواد بناتا ہوں اس کی ملکیت کس کے پاس ہوتی ہے؟

آپ اپنی بنائی گئی تمام اثاثوں کی مکمل ملکیت برقرار رکھتے ہیں۔ HeyGen آپ کے مواد پر کسی قسم کے حقوق کا دعویٰ نہیں کرتا۔ براہ کرم یہ یقینی بنائیں کہ آپ جو بھی تھرڈ پارٹی مواد شامل کریں، وہ مناسب طور پر لائسنس یافتہ ہو۔

کیا HeyGen تخلیق کاروں اور برانڈ کے اثاثوں کے لیے محفوظ ہے؟

HeyGen صنعت کے معیاری سکیورٹی طریقہ کار پر عمل کرتا ہے، جس میں خفیہ کردہ اسٹوریج اور ایکسس کنٹرولز شامل ہیں۔ انٹرپرائز پلانز میں ورک اسپیس گورننس، رول بیسڈ پرمیشنز، اور پرائیویٹ اسٹوریج کے آپشنز شامل ہوتے ہیں۔

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen کے ساتھ تخلیق شروع کریں

اپنے خیالات کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔

مفت میں شروع کریں →
CTA background