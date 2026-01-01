ٹیکسٹ ٹو اسپیچ بچوں کی آواز
چند سیکنڈ میں کہانیوں، اسباق اور چینلز کے لیے ٹیکسٹ ٹو اسپیچ بچوں کی آواز بنائیں۔ بس اسکرپٹ ٹائپ کریں، بچوں کی آواز منتخب کریں، اور قدرتی نریشن یا تیار شدہ ویڈیو حاصل کریں۔ نہ ریکارڈنگ کی ضرورت، نہ ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی۔
ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کڈ وائس فیچرز جو صرف آڈیو ٹولز سے کہیں بہتر ہیں
ہر پروجیکٹ کے لیے بچوں کی آواز کے آپشنز
HeyGen کے AI voice generator میں 300+ آوازیں براؤز کریں اور عمر، جذبات اور انداز کے مطابق فلٹر کریں تاکہ آپ اپنی اسکرپٹ کے لیے روشن، نوجوان لہجے والی آواز منتخب کر سکیں۔ مختلف آپشنز کو ساتھ ساتھ پری ویو کریں، پھر جنریشن سے پہلے وہ آواز فائنل کریں جو آپ کے کردار، سبق یا کہانی کے لیے سب سے بہتر ہو۔
براہِ راست لہجہ، رفتار اور جذبات
ہر جملے پر کنٹرول رکھیں۔ ٹیکسٹ ایڈیٹر سے ہی رفتار، وقفے، تلفظ اور جذباتی انداز کو ایڈجسٹ کریں، یہاں تک کہ بچوں کی آواز میں ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کی ریڈنگ آپ کے کردار سے پوری طرح میل کھانے لگے، چاہے وہ پرسکون سونے سے پہلے کہانی سنانے والا راوی ہو یا جوش سے بھرپور کارٹون ساتھی، تاکہ ہر لائن بالکل ویسے ہی اثر ڈالے جیسے آپ نے لکھا ہے۔
بچوں کا مواد 175+ زبانوں میں
ایک بار ریکارڈ کریں اور پوری دنیا تک پہنچیں۔ HeyGen کا AI ویڈیو مترجم آپ کی نریشن کو 175+ زبانوں اور لہجوں میں آپ کی ہی آواز کی کاپی اور ہم آہنگ lip-sync کے ساتھ دوبارہ تخلیق کرتا ہے، تاکہ ایک ہی مارکیٹ کے لیے بنائی گئی کہانی یا سبق اسی دوپہر میں دنیا بھر کے نوجوان ناظرین تک پہنچ سکے۔
کسٹم آواز ڈیزائن اور وائس کلوننگ
سادہ تحریری وضاحت سے نئی AI آواز بنائیں یا آواز کی کاپی کریں جسے استعمال کرنے کی آپ کو اجازت ہو، پھر اسے ہر ویڈیو میں استعمال کریں۔ دونوں طریقے رضامندی پر مبنی پالیسیوں اور انسانی نگرانی کے تحت چلتے ہیں، جو خاص طور پر اس وقت اہم ہوتا ہے جب آپ کا ناظرین بچوں اور ان کے والدین پر مشتمل ہو۔
Kid Voice آڈیو سے تیار شدہ ویڈیو
دیگر ٹولز صرف MP3 پر آ کر رک جاتے ہیں۔ اپنے بچے کی آواز کو مناظر، کیپشنز، میوزک اور ویژولز کے ساتھ جوڑیں ٹیکسٹ ٹو ویڈیو کے ذریعے، اور یوں صرف پیسٹ کیا ہوا اسکرپٹ چند منٹوں میں شیئر کے لیے تیار اسٹوری بُک کلپ یا سبق بن جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ صرف ایک آڈیو فائل ہو جو ایڈیٹر کا انتظار کر رہی ہو۔
بچوں کی آواز کے ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کے استعمالات بچوں کی میڈیا میں
بچوں کے یوٹیوب چینل کی نریشن
ہر اپ لوڈ کے لیے بچوں کے وائس ایکٹرز ہائر کرنا سست اور مہنگا ہے۔ ہر اسکرپٹ کے لیے ایک جیسی، مستقل بچوں کی آواز میں نیریشن بنائیں، اسے اپنی ایڈیٹ میں شامل کریں یا پوری ویڈیو رینڈر کریں، اور اسی دن شائع کریں۔
سونے سے پہلے کی کہانیاں اور آڈیو بکس
بچوں کی آڈیو بک کی نریشن کے لیے عموماً اسٹوڈیو میں وقت درکار ہوتا ہے۔ بس کسی تصویری کتاب کا ایک باب پیسٹ کریں، یا ویڈیو اسکرپٹ جنریٹر سے نیا باب تیار کریں، اور والدین کے چینل یا پوڈکاسٹ کے لیے گرم جوش، سکون بخش نریشن حاصل کریں۔
نوجوان سیکھنے والوں کے لیے تیار کردہ ای-لرننگ
بڑے نریٹرز کم عمر سیکھنے والوں کی توجہ جلد کھو دیتے ہیں۔ دوستانہ، عمر کے مطابق بچوں کی آواز میں ٹیکسٹ ٹو اسپیچ اسباق، کوئزز اور لینگویج ایپس کو دلچسپ بنائے رکھتی ہے، اور جب بھی کسی ماڈیول کو اپ ڈیٹ کرنا ہو تو آپ کو دوبارہ سیشن بُک کرنے کے بجائے صرف اسکرپٹ میں ترمیم کرنی پڑتی ہے۔
کارٹون اور گیم کے کرداروں کی آوازیں
کسی اینیمیٹڈ سائیڈ کِک یا گیم NPC کے لیے ایک بچے کے اداکار کو کاسٹ کرنا عموماً فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ بس ڈائیلاگ ٹائپ کریں، ایک شوخ، کم عمر آواز منتخب کریں، انرجی ایڈجسٹ کریں، اور اپنی گیم انجن یا ٹائم لائن کے لیے تیار لائنیں ایکسپورٹ کریں۔
ریڈ الونگ اور قابل رسائی مواد
ڈسلیکسیا یا بصری کمزوری کے شکار کم عمر قارئین اس وقت بہتر طور پر ساتھ چل پاتے ہیں جب کوئی ہم عمر جیسی آواز اونچی آواز میں پڑھ کر سنائے۔ نریشن کو سب ٹائٹل جنریٹر کے ساتھ جوڑیں تاکہ ہر لفظ جیسے ہی بولا جائے، اسی وقت اسکرین پر ظاہر ہو جائے۔
بڑی تعداد میں کثیر لسانی بچوں کا مواد
بچوں کے کنٹینٹ کو مقامی بنانا پہلے ہر مارکیٹ میں دوبارہ ریکارڈنگ کرنے کے مترادف تھا۔ اب آپ تیار شدہ کہانی یا سبق کو 175+ زبانوں میں ترجمہ کریں، جبکہ اصل آواز اور کردار جوں کا توں برقرار رہے — ایسی رسائی جو صرف آڈیو تک محدود کسی بھی kid voice generator کے بس کی بات نہیں۔
صرف چار مراحل میں ٹیکسٹ سے بچوں کی آواز کیسے بنائیں
صرف چار مراحل میں اپنے اسکرپٹ کو بچوں کی آواز میں بیان میں بدلیں، پیسٹ کیے گئے متن سے لے کر ڈاؤن لوڈ کے قابل آڈیو ٹریک یا تیار شدہ ویڈیو تک۔
اپنے بچوں کی اسکرپٹ پیسٹ کریں
اپنی کہانی، سبق یا مکالمہ ایڈیٹر میں ٹائپ کریں یا پیسٹ کریں۔ لمبی اسکرپٹس خود بخود مناظر میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔
ایک نوجوان AI آواز منتخب کریں
عمر، جذبات اور انداز کے مطابق وائس لائبریری کو فلٹر کریں، پھر مختلف ریڈز کا پری ویو دیکھیں جب تک کوئی آواز آپ کی ضرورت کے مطابق نہ بیٹھ جائے۔
ڈیلیوری کو بہتر انداز میں فائن ٹیون کریں
ہر جملے کی رفتار، وقفوں اور جذباتی انداز کو اس وقت تک بہتر کریں جب تک پورا اسکرپٹ بالکل درست نہ سنائی دے۔
آڈیو یا ویڈیو ایکسپورٹ کریں
بیان کو ڈاؤن لوڈ کریں، یا visuals اور captions کے ساتھ مکمل ویڈیو رینڈر کریں اور اسے کہیں بھی شیئر کریں۔
ٹیکسٹ ٹو اسپیچ بچوں کی آواز کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟
ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کِڈ وائس وہ AI سے تیار کردہ آواز ہوتی ہے جس میں کم عمر بولنے والے کی طرح پچ، رفتار اور توانائی ہوتی ہے۔ ایک AI چائلڈ وائس جنریٹر آپ کا ٹائپ کیا ہوا اسکرپٹ کہانیوں، اسباق، گیمز اور ویڈیوز کے لیے قدرتی آڈیو کی صورت میں واپس پڑھ کر سناتا ہے، وہ بھی بغیر مائیکروفون یا کسی بچے کے اداکار کے استعمال کے۔
کیا لمبی کہانیوں میں بچوں کی آواز روبوٹ جیسی لگے گی؟
نہیں۔ HeyGen کی آوازیں لمبی اسکرپٹس میں بھی اپنی کوالٹی برقرار رکھتی ہیں، اس لیے دس منٹ کی کہانی اتنی ہی مستحکم لگتی ہے جتنی دس سیکنڈ کی کلپ۔ جذباتی کنٹرولز کے ذریعے آپ پیشکش کو نرم کر کے سونے سے پہلے سنانے والی کہانیوں کے انداز میں کر سکتے ہیں یا اسے ایڈونچر مناظر کے لیے زیادہ روشن اور پُرجوش بنا سکتے ہیں، وہ بھی آواز بدلے بغیر۔
میں بچوں کی کہانی کے اسکرپٹ کو بیان شدہ ویڈیو میں کیسے تبدیل کروں؟
کہانی کو HeyGen میں پیسٹ کریں، ایک کم عمر آواز منتخب کریں، اور تخلیق کریں۔ اسکرپٹ خودکار طور پر مناظر میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور AI ویڈیو جنریٹر خود ہی ویژولز، میوزک اور کیپشنز شامل کر دیتا ہے، اس طرح سونے سے پہلے کی کہانی یا کلاس روم کا سبق صرف پیسٹ کیے گئے متن سے ایک مکمل، دیکھنے کے قابل ویڈیو میں ایک ہی نشست میں بدل جاتا ہے۔
دیگر بچوں کی آواز بنانے والے ٹولز کے مقابلے میں HeyGen کو کیوں منتخب کریں؟
زیادہ تر بچوں کی آواز کے ٹولز صرف ایک MP3 بنا کر رک جاتے ہیں۔ HeyGen اسی اسکرپٹ کو ایک مکمل ویڈیو میں بدل دیتا ہے، جس میں سینز، کیپشنز، اور کلون کی گئی یا کسٹم آواز — سب کچھ ایک ہی پلیٹ فارم پر — تاکہ آپ ادھوری آڈیو جو ایڈیٹر کا انتظار کر رہی ہو کے بجائے مکمل بچوں کا کنٹینٹ فوراً شائع کر سکیں۔
کیا ایک ہی کریئیٹر بڑے پیمانے پر بچوں کا تعلیمی مواد بنا سکتا ہے؟
جی ہاں، ایک ہی شخص مکمل بچوں کا تعلیمی چینل چلا سکتا ہے۔ Creator Anton Voroniuk نے ہر ہفتے 15.5 گھنٹے بچائے اور HeyGen کے ساتھ 1M+ طلبہ تک پہنچے، جبکہ پروڈکشن لاگت روایتی فلم بندی کے مقابلے میں 40 گنا کم رہی۔ The Anton Voroniuk story میں ان اعداد و شمار کے پیچھے مکمل ورک فلو کی تفصیل دی گئی ہے۔
کیا HeyGen پر بچوں کی آواز کے لیے text to speech کا کوئی مفت پلان موجود ہے؟
جی ہاں۔ Free ٹئیر میں آپ بغیر کریڈٹ کارڈ کے آواز اور ویڈیو بنا سکتے ہیں، اور paid پلانز کی قیمت ان تخلیق کاروں کے لیے جو باقاعدگی سے پبلش کرتے ہیں، ماہانہ $24 سے شروع ہوتی ہے۔ قیمت آپ کے استعمال کے مطابق بڑھتی ہے، نہ کہ اسٹوڈیو گھنٹوں یا فی ریکارڈنگ اداکار کی فیس کے حساب سے۔
کیا میں کارٹون کرداروں اور گیمز کے لیے AI بچے کی آواز استعمال کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ اینیمیٹڈ سائیڈ کِکس، گیم NPCs، اور ایپ ٹیوٹوریل پرامپٹس کے لیے ڈائیلاگ بنائیں، اور ہر لائن پر توانائی اور جذبات کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ ہر کردار کی آواز الگ اور نمایاں لگے۔ اپنے انجن یا ایڈیٹنگ ٹائم لائن کے لیے صاف آڈیو ایکسپورٹ کریں، اور اسی اسکرپٹ کے اندر ہر کردار کے لیے مختلف آوازیں استعمال کریں۔
کیا AI سے بنی ہوئی بچے کی آواز استعمال کرنا محفوظ اور اخلاقی ہے؟
جی ہاں۔ ہر آواز مصنوعی ذہانت سے بنائی جاتی ہے، اس لیے کسی بچے کی اصل آواز ریکارڈ نہیں کی جاتی، اور HeyGen اس کو رضامندی کی سخت شرائط، انسانی جانچ، اور اس پالیسی کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے کہ کسٹمر کا ڈیٹا کبھی بھی ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ جب آپ کے ناظرین میں بچے اور والدین شامل ہوں تو یہ فریم ورک بہت اہم ہو جاتا ہے۔
کیا میں اپنے کرداروں کے لیے کوئی حسبِ منشا کم عمر آواز بنا سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ جس آواز کی آپ کو ضرورت ہے اسے سادہ الفاظ میں بیان کریں اور HeyGen اسی کے مطابق ایک کسٹم آواز بناتا ہے، یا پھرAI voice cloning استعمال کریں کسی ایسی ریکارڈنگ کے ساتھ جسے استعمال کرنے کی آپ کو اجازت ہو۔ دونوں صورتوں میں آواز آپ کی ہر قسط، سبق یا ویڈیو میں یکساں اور مستقل رہتی ہے۔
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