اپنی ٹیم کو بڑھائے بغیر کسٹمر آن بورڈنگ کو وسعت دیں
پروڈکٹ ٹیوٹوریلز، فیچر واک تھروز، آن بورڈنگ گائیڈز — ایسا کسٹمر ایجوکیشن کنٹینٹ بنائیں جو سپورٹ ٹکٹس کم کرے اور اپنائے جانے کی رفتار بڑھائے، وہ بھی بغیر کوئی ویڈیو ریکارڈ کیے یا پروڈکٹ ٹیموں کا انتظار کیے بغیر۔
کسٹمر ایجوکیشن کا مسئلہ
دیکھیں کہ کس طرح کسٹمر ایجوکیشن ٹیمیں پیچیدہ پروڈکٹس کو واضح، قابل توسیع مواد میں بدلتی ہیں جو اپنانے کی رفتار بڑھاتا اور ترقی کو آگے بڑھاتا ہے۔
کسٹمر ایجوکیشن کی رکاوٹ
آپ کی پروڈکٹ مسلسل بدل رہی ہے، ہر ہفتے نئی فیچرز ریلیز ہوتی ہیں۔ لیکن آپ کی ہیلپ ڈاکس پرانی ہو چکی ہیں، آپ کی آن بورڈنگ ویڈیوز پچھلے سال کے UI کا حوالہ دیتی ہیں، اور کسٹمرز بار بار وہی سوال پوچھتے ہیں جن کے جواب آپ کے کنٹینٹ میں ہونے چاہئیں۔ روایتی ویڈیو پروڈکشن اس رفتار کا ساتھ نہیں دے سکتی — جب تک آپ پروڈکٹ ٹیم سے کوآرڈینیٹ کریں، ریکارڈنگ بک کریں اور فوٹیج ایڈٹ کریں، تب تک انٹرفیس دوبارہ بدل چکا ہوتا ہے۔ ادھر آپ کی سپورٹ ٹیم ایسے ٹکٹس میں ڈوبی رہتی ہے جنہیں بہتر سیلف سروس کنٹینٹ روک سکتا تھا۔ اور آپ کے گلوبل کسٹمرز؟ وہ یا تو صرف انگلش میں دستیاب ریسورسز تک محدود ہیں یا پھر بالکل خالی ہاتھ۔
HeyGen کا حل
HeyGen آپ کی کسٹمر سکسس ٹیم کو ایک ایسا کنٹینٹ انجن بنا دیتا ہے جو آپ کی پروڈکٹ کی رفتار کے ساتھ چلتا ہے۔ ایک اسکرپٹ لکھیں — یا AI کو آپ کی ہیلپ ڈاکس سے خودکار اسکرپٹ بنانے دیں — ایک AI اواتار منتخب کریں، اور چند منٹوں میں پروفیشنل ٹیوٹوریل ویڈیوز تیار کریں۔ پروڈکٹ UI بدل گیا؟ اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں، دوبارہ جنریٹ کریں، اور آپ کا کنٹینٹ ہمیشہ تازہ رہے گا۔ گلوبل کسٹمر بیس ہے؟ 175+ زبانوں میں ترجمہ کریں فوراً، تاکہ ہر کسٹمر اپنی زبان میں سیکھ سکے۔ ایک سیلف سروس لائبریری بنائیں جو سپورٹ کو اسکیل کرے، اپنائے جانے کی رفتار بڑھائے، اور ان ٹکٹس کو کم کرے جو آپ کی ٹیم کو اسٹریٹجک ہونے کے بجائے صرف ردِعمل دینے پر مجبور رکھتے ہیں۔
کسٹمر سکسس ٹیموں کے لیے بڑے پیمانے پر تعلیم دینے کے لیے درکار ہر چیز
تیز رفتار ٹیوٹوریل تخلیق
اپنے پروڈکٹ روڈمیپ کے ساتھ رفتار برقرار رکھیں۔ پروڈکٹ ٹیوٹوریلز اور فیچر walkthroughs چند منٹوں میں بنائیں، روایتی پروڈکشن کے ہفتوں کے بجائے۔ جب UI بدل جائے تو اپنا اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں اور دوبارہ جنریٹ کریں—ایسا مواد جو بغیر دوبارہ شوٹنگ کے ہمیشہ تازہ رہے۔
• چند منٹ میں ٹیوٹوریلز بنائیں
• جب پروڈکٹس میں تبدیلی آئے تو فوراً اپ ڈیٹ کریں
• کوئی پروڈکشن ڈیپنڈنسی نہیں
مدد کی دستاویزی ویڈیوز
لمبے، متن سے بھرے ہیلپ ڈاکیومنٹس کو دلکش ویڈیو کنٹینٹ میں تبدیل کریں۔ وضاحتی ویڈیوز جو گاہکوں کو بالکل دکھاتی ہیں کہ کام کیسے مکمل کریں—جس سے الجھن، سپورٹ ٹکٹس، اور ویلیو حاصل کرنے میں لگنے والا وقت کم ہوتا ہے۔
• ہیلپ آرٹیکلز کو ویڈیو میں تبدیل کریں
• بصری walkthroughs متن سے بہتر ثابت ہوتے ہیں
• براہِ راست نالج بیس میں ایمبیڈ کریں
کثیر لسانی کسٹمر ایجوکیشن
ہر کسٹمر کو اس کی اپنی زبان میں سروس دیں۔ مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کا ترجمہ آپ کے آن بورڈنگ کنٹینٹ کو آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کے ساتھ 175+ زبانوں میں مقامی بناتا ہے۔ آپ کے جاپانی کسٹمرز کو وہی معیاری تجربہ ملتا ہے جو آپ کے انگلش بولنے والے صارفین کو ملتا ہے۔
• وائس کلوننگ آپ کی اصل آواز برقرار رکھتی ہے
• لب کی ہم آہنگی چہرے کی حرکات سے مطابقت رکھتی ہے
• ایک ہی ذریعہ، عالمی کسٹمر بیس
ذاتی نوعیت کی کسٹمر آؤٹ ریچ
ایک ویڈیو کو ہزاروں ذاتی نوعیت کی ورژنز میں بدلیں۔ ڈائنامک ویری ایبلز کے ذریعے آپ نام، کمپنی کی تفصیلات اور مخصوص سفارشات کو اپنی ضرورت کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ذاتی نوعیت کی کسٹمر کمیونی کیشنز بن سکیں جو انگیجمنٹ اور ری نیولز میں اضافہ کریں۔
• ڈائنامک پرسنلائزیشن فیلڈز
• بڑے پیمانے پر بیچ جنریشن
• انفرادی کسٹمر کو ہدف بنانا
مستقل مزاج برانڈ تجربہ
اپنی بصری شناخت کو ہر کسٹمر کنٹینٹ میں مضبوطی سے قائم رکھیں۔ Brand Kit اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر ٹیوٹوریل، ہر آن بورڈنگ ویڈیو اور ہر مددگار ریسورس بالکل آپ ہی کی کمپنی کا لگے اور سنائی دے، نہ کہ اسکرین ریکارڈنگز کا کوئی بے ترتیب مجموعہ۔
• مرکزی برانڈ اثاثے
• مستقل مزاج پریزنٹر اور آواز
• بڑے پیمانے پر پروفیشنل معیار
سیلف سروس کنٹینٹ لائبریری
ایسا ریسورس لائبریری بنائیں جسے آپ کے کسٹمر واقعی استعمال کریں۔ ایسی ویڈیو مواد تیار کریں جو سوالات کے ٹکٹ بننے سے پہلے ہی جواب دے، فیچرز کو اس سے پہلے واضح کرے کہ کال کی ضرورت پڑے، اور کسٹمرز کے چھوڑنے سے پہلے ہی پروڈکٹ کے استعمال اور اپنانے کو بڑھائے۔
• سپورٹ ٹکٹ کی تعداد کم کریں
• ویلیو حاصل کرنے کا وقت تیز کریں
• 1:1 نالج ٹرانسفر کو بڑے پیمانے پر بڑھائیں
ہیلپ ڈاک سے کسٹمر ویڈیو تک صرف 3 مراحل میں
اپنی معلومات سے شروع کریں
اپنا ہیلپ آرٹیکل پیسٹ کریں، پروڈکٹ ڈاکیومنٹیشن اپ لوڈ کریں، یا AI اسکرپٹ جنریٹر کو آپ کی فیچر کی وضاحت سے ٹیوٹوریل اسکرپٹ بنانے دیں۔ وہیں سے شروع کریں جو آپ کی ٹیم پہلے سے جانتی ہے۔
اپنا پریزنٹر منتخب کریں
ایسا AI اواتار منتخب کریں جو آپ کے برانڈ کی نمائندگی کرے، یا تمام کسٹمر مواد کے لیے ایک مستقل CS ترجمان بنائیں۔ آواز اور انداز کو آپ کے کسٹمر کمیونیکیشن کے معیارات کے مطابق ہم آہنگ کریں۔
بنائیں اور تعینات کریں
Generate پر کلک کریں۔ چند منٹ میں آپ کے پاس پروفیشنل کسٹمر ایجوکیشن ویڈیو ہوگی۔ اسے آپ کے کسٹمرز کی بولی جانے والی کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں۔ اپنی help center، knowledge base، onboarding sequences یا کسٹمر کمیونی کیشنز میں ایمبیڈ کریں۔
ہر کسٹمر سکسس کی ضرورت کے لیے تیار کیا گیا
نئے کسٹمر کی آن بورڈنگ
اپنے صارفین کو تیزی سے قدر تک پہنچائیں آن بورڈنگ ویڈیوز کے ذریعے جو CSM کی دستیابی پر منحصر نہیں ہوتیں۔ ویلکم سیکوئنسز، سیٹ اپ گائیڈز اور فرسٹ وِن ٹیوٹوریلز جو آپ کے پورے کسٹمر بیس پر بآسانی اسکیل ہو سکتے ہیں۔
استعمال کا کیس: خودکار آن بورڈنگ سلسلے بنائیں جو ہر نئے کسٹمر کو ابتدائی سیٹ اپ اور پہلی اہم کارروائیوں کے مرحلہ وار عمل سے گزاریں۔
پروڈکٹ فیچر کی آگاہی
ہر نئی فیچر لانچ کے ساتھ کسٹمر کو آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹیوٹوریل ویڈیوز جو نئی صلاحیتوں کی وضاحت کریں، ورک فلو دکھائیں اور اپنانے میں اضافہ کریں—اور فیچر کے ساتھ ہی جاری کی جائیں، مہینوں بعد نہیں۔
استعمال کی مثال: ہر ریلیز کے لیے فیچر اعلان کی ویڈیوز بنائیں، جو براہِ راست ریلیز نوٹس اور اِن-ایپ میسجنگ میں ایمبیڈ ہوں۔
ہیلپ سینٹر مواد
ویڈیو اُن سوالات کے جواب دیتی ہے جنہیں تحریری متن سمجھانے میں مشکل محسوس کرتا ہے۔ اپنی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی مددگار تحریروں کو بصری walkthroughs میں بدلیں جو الجھن کم کریں اور سپورٹ کی تعداد گھٹا دیں۔
استعمال کی مثال: سرفہرست 20 سپورٹ ٹکٹ موضوعات کو ویڈیو ٹیوٹوریلز میں تبدیل کریں تاکہ انہی مسائل پر ٹکٹوں کی تعداد کم ہو سکے۔
گلوبل کسٹمر سپورٹ
آپ کے صارفین درجنوں زبانیں بولتے ہیں، آپ کا سپورٹ مواد بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہر مارکیٹ کے لیے الگ پروڈکشن کے بغیر، اپنے پورے نالج بیس کو عالمی صارفین کے لیے مقامی بنائیں۔
استعمال کی مثال: اپنی مکمل آن بورڈنگ لائبریری کو 10 زبانوں میں ترجمہ کریں، تاکہ اضافی CS ہیڈکاؤنٹ کے بغیر بین الاقوامی کسٹمر سیگمنٹس کو سروس دی جا سکے۔
تصدیق شدہ طریقہ کار: AI Smart Ventures نے 170+ زبانوں میں 10,000+ سے زائد افراد کو اسکیل ایبل ویڈیو مواد کے ذریعے تربیت دی۔
ذاتی نوعیت کے کسٹمر ٹچ پوائنٹس
بڑے پیمانے پر ذاتی توجہ کے ساتھ۔ ری نیولز، QBRs، فیچر کی سفارشات اور چیک اِنز کے لیے پرسنلائزڈ ویڈیو میسجز، وہ بھی ہر کسٹمر کے لیے الگ الگ ویڈیو ریکارڈ کیے بغیر۔
استعمال کی مثال: ہر کسٹمر کے مخصوص استعمال اور کامیابی کے میٹرکس کو مدِنظر رکھتے ہوئے ذاتی نوعیت کی رینیول آؤٹ ریچ ویڈیوز بنائیں۔
تصدیق شدہ نتیجہ: Videoimagem نے پرسنلائزڈ ویڈیو کے ساتھ انگیجمنٹ میں 3 گنا اضافہ حاصل کیا، اور انٹرپرائز کلائنٹس کے لیے 50,000 سے زائد پرسنلائزڈ ویڈیوز تیار کیں۔
کسٹمر سکسس اینیبلمنٹ
اپنی CS ٹیم کو یکساں میسیجنگ اور بات چیت کے واضح نکات کے ساتھ بااختیار بنائیں۔ ایسا ٹریننگ مواد فراہم کریں جو اس بات کو یقینی بنائے کہ ہر CSM، مدتِ ملازمت سے قطع نظر، ایک ہی معیار کی رہنمائی فراہم کرے۔
استعمال کی مثال: CSM انیبلمنٹ لائبریری بنائیں جو اعتراضات کو ہینڈل کرنے، فیچر کی پوزیشننگ، اور ایکسپینشن سے متعلق گفتگوؤں کو کور کرے۔
G2 پر سب سے تیزی سے بڑھنے والا پروڈکٹ — ایک مضبوط وجہ کے ساتھ
عالمی ٹریننگ سے لے کر ویڈیو اشتہارات تک، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار اور بڑے پیمانے پر ویڈیو مواد بنانے کے قابل بناتا ہے۔
100,000+ سے زائد وہ ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور تیزی کو اہمیت دیتی ہیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات ہیں
کسٹمر آن بورڈنگ ویڈیوز کیا ہوتی ہیں؟
کسٹمر آن بورڈنگ ویڈیوز ایسی تعلیمی مواد ہوتی ہیں جو نئے صارفین کو آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ آغاز کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان میں خوش آمدیدی پیغامات، سیٹ اپ ٹیوٹوریلز، فیچر واک تھروز، اور بہترین طریقہ کار کی گائیڈز شامل ہوتی ہیں۔ HeyGen کسٹمر سکسس ٹیموں کو یہ قابل بناتا ہے کہ وہ AI اواتارز اور وائس سنتھیسِس کی مدد سے پروفیشنل آن بورڈنگ ویڈیوز تیار کریں—بغیر کیمروں، اسٹوڈیوز یا پروڈکشن کی تاخیر کے—تاکہ آپ کسٹمر ایجوکیشن کو کسٹمر گروتھ کے ساتھ ساتھ مؤثر انداز میں بڑھا سکیں۔
میں اسکرین ریکارڈنگ کے بغیر پروڈکٹ ٹیوٹوریلز کیسے بنا سکتا ہوں؟
اپنی ٹیوٹوریل اسکرپٹ خود لکھیں یا HeyGen کا AI اسکرپٹ جنریٹر استعمال کریں جو آپ کی فیچر کی وضاحت سے خودکار اسکرپٹ بنا دے گا۔ ایک AI اواتار کو پریزنٹر کے طور پر منتخب کریں، مطلوبہ بصری عناصر یا کال آؤٹس شامل کریں، اور اپنی ویڈیو جنریٹ کریں۔ پروڈکٹ انٹرفیس ڈیموز کے لیے، آپ اسکرین شاٹس یا اسکرین کیپچرز کو اپنے اواتار پریزنٹر کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ نتیجہ ایک پروفیشنل، تیار شدہ ٹیوٹوریل کنٹینٹ ہوتا ہے، وہ بھی بغیر دستی اسکرین ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ کے جھنجھٹ کے۔
کیا میں ہماری پروڈکٹ UI میں تبدیلی آنے پر ویڈیوز کو اپ ڈیٹ کر سکتا/سکتی ہوں؟
جی ہاں — یہ کسٹمر سکسس ٹیموں کے لیے HeyGen کے اہم فوائد میں سے ایک ہے۔ جب آپ کے پروڈکٹ کا انٹرفیس بدلتا ہے تو بس اپنا اسکرپٹ نئی UI کے مطابق اپ ڈیٹ کریں اور ویڈیو دوبارہ جنریٹ کریں۔ نہ دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت، نہ پروڈکشن ٹیموں کے ساتھ کوآرڈینیشن کی۔ آپ کا کسٹمر ایجوکیشن کنٹینٹ آپ کے پروڈکٹ روڈ میپ کے ساتھ تازہ رہتا ہے، مہینوں پیچھے نہیں رہ جاتا۔
کثیر لسانی کسٹمر سپورٹ کیسے کام کرتی ہے؟
اپنی بنیادی زبان میں ایک بار اپنا کسٹمر کنٹینٹ بنائیں۔ پھر HeyGen کی translation feature استعمال کر کے 175+ سے زائد سپورٹڈ زبانوں میں اس کے ورژن بنائیں۔ ترجمے میں آواز کی کاپی (تاکہ آپ کا پریزنٹر ہر زبان میں قدرتی لگے) اور لب کی ہم آہنگی / lip-sync (تاکہ منہ کی حرکتیں ہم آہنگ ہوں) شامل ہے۔ آپ کے جاپانی، جرمن اور ہسپانوی کسٹمرز سب کو ایک جیسا معیاری آن بورڈنگ تجربہ ملتا ہے۔
کیا میں ہر گاہک کے لیے ویڈیوز کو ذاتی طور پر حسبِ ضرورت بنا سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ HeyGen متحرک پرسنلائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے، جس میں کسٹمر کے نام، کمپنی کے نام، یوزج ڈیٹا اور کسٹم تفصیلات کے لیے ویری ایبل فیلڈز شامل ہیں۔ آپ ایک ہی ٹیمپلیٹ بنائیں، پھر آن بورڈنگ، رینیول آؤٹ ریچ، QBRs یا کامیابی کے سنگ میلوں کے لیے ہزاروں پرسنلائزڈ ورژنز تخلیق کریں۔ Videoimagem نے اسی طریقہ کار سے 50,000+ پرسنلائزڈ ویڈیوز بنائیں اور انگیجمنٹ میں 3 گنا اضافہ حاصل کیا۔
میں اپنی ہیلپ سینٹر یا نالج بیس میں ویڈیوز کیسے ایمبیڈ کروں؟
HeyGen معیاری MP4 ویڈیو فائلیں ایکسپورٹ کرتا ہے اور ایسے ایمبیڈ کوڈز فراہم کرتا ہے جو کسی بھی ہیلپ سینٹر پلیٹ فارم کے ساتھ کام کرتے ہیں — Zendesk، Intercom، HelpScout، Confluence، Notion یا آپ کا کسٹم نالج بیس۔ ویڈیوز کو براہِ راست اپ لوڈ کریں یا لنک کے ذریعے ایمبیڈ کریں۔ آپ کا کسٹمر ایجوکیشن کنٹینٹ وہیں موجود رہتا ہے جہاں آپ کے کسٹمرز پہلے ہی مدد کے لیے آتے ہیں۔
کیا ویڈیو مواد واقعی سپورٹ ٹکٹس میں کمی لائے گا؟
پیچیدہ پروڈکٹ گائیڈنس کے لیے ویڈیو وضاحتیں ہمیشہ محض ٹیکسٹ کے مقابلے میں بہتر ثابت ہوتی ہیں۔ صارفین زیادہ معلومات یاد رکھتے ہیں، کام تیزی سے مکمل کرتے ہیں، اور فالو اپ سوالات کم پوچھتے ہیں۔ اصل فرق یہ ہے کہ مواد کو تازہ رکھنا آسان ہو—جسے HeyGen ممکن بناتا ہے، کیونکہ اس میں اپ ڈیٹس پورا مواد دوبارہ بنانے کے بجائے فوراً کی جا سکتی ہیں۔ ٹیمیں رپورٹ کرتی ہیں کہ جن موضوعات پر ویڈیو ٹیوٹوریلز موجود ہوں، ان پر سپورٹ ٹکٹس میں نمایاں کمی آتی ہے۔
میں تمام کسٹمر کنٹینٹ میں مستقل اور یکساں معیار کیسے برقرار رکھوں؟
HeyGen کا برانڈ کِٹ آپ کی بصری شناخت کو ایک جگہ منظم کرتا ہے — منظور شدہ رنگ، فونٹس، لوگوز اور اواتار کے انتخاب سمیت۔ تمام کسٹمر فیسنگ مواد کے لیے ایک مستقل پریزنٹر اواتار اور آواز منتخب کریں۔ چاہے آپ آن بورڈنگ سیکوئنسز بنا رہے ہوں، فیچر ٹیوٹوریلز یا ہیلپ ڈاکیومنٹیشن، ہر ویڈیو خودکار طور پر پروفیشنل برانڈ معیارات برقرار رکھتی ہے۔
کیا میری CS ٹیم کے متعدد افراد مواد بنا سکتے ہیں؟
جی ہاں۔ HeyGen for Business میں ٹیم ورک اسپیسز شامل ہیں جہاں کسٹمر سکسس مینیجرز، اینیبلمنٹ اسپیشلسٹس اور سپورٹ آپس مل کر کام کر سکتے ہیں۔ مشترکہ ایسیٹ لائبریریز منظور شدہ برانڈ عناصر اور ٹیمپلیٹس کو سب کے لیے دستیاب رکھتی ہیں۔ ایڈمن کنٹرولز آپ کی ٹیم کو بڑے پیمانے پر تخلیق کی سہولت دیتے ہوئے برانڈ کی یکسانیت کو یقینی بناتے ہیں۔
میں کس قدر تیزی سے کسٹمر ایجوکیشن ویڈیوز بنا سکتا/سکتی ہوں؟
زیادہ تر ٹیوٹوریل اور آن بورڈنگ ویڈیوز چند منٹوں میں تیار ہو جاتی ہیں۔ Advantive نے بتایا کہ مواد بنانے کے وقت میں 50% کمی آئی، اور وائس اوور تیار کرنے کا عمل جو پہلے کئی دن لیتا تھا، اب صرف 2-3 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ روایتی پروڈکشن ٹائم لائنز (ہفتوں) سے اسی دن ڈیلیوری پر منتقلی کا مطلب ہے کہ آپ کا کسٹمر کنٹینٹ اب پروڈکٹ ریلیزز کے ساتھ ہی شِپ ہو سکتا ہے۔
میں کس قسم کا کسٹمر سکسس مواد بنا سکتا ہوں؟
HeyGen تقریباً ہر کسٹمر فیسنگ ویڈیو فارمیٹ کو سپورٹ کرتا ہے: آن بورڈنگ سیکوئنسز، فیچر ٹیوٹوریلز، پروڈکٹ واک تھروز، ہیلپ ڈاکیومنٹیشن، ریلیز اعلانات، پرسنلائزڈ آؤٹ ریچ، QBR سمریز، رینیول کمیونی کیشنز، کامیابی کے سنگِ میل کی سیلیبریشنز، اور کسٹمر ٹریننگ کورسز۔ اگر آپ اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں تو HeyGen کسی بھی زبان میں ویڈیو بنا سکتا ہے۔
کیا میرے کسٹمر کا مواد محفوظ ہے؟
HeyGen کے پاس SOC 2 Type II سرٹیفیکیشن ہے اور یہ GDPR کے مطابق ہے۔ آپ کا مواد ٹرانزٹ کے دوران اور اسٹوریج میں دونوں جگہ انکرپٹ کیا جاتا ہے۔ وہ کسٹمر سکسس ٹیمیں جو حساس پروڈکٹ معلومات یا کسٹمر ڈیٹا کو پرسنلائزڈ ویڈیوز میں استعمال کرتی ہیں، ان کے لیے HeyGen انٹرپرائز سکیورٹی فیچرز فراہم کرتا ہے جن میں SSO انٹیگریشن اور مرکزی رسائی مینجمنٹ شامل ہیں۔
