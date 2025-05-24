AI Smart Ventures، جو AI پر مبنی حلوں میں ایک سرکردہ ادارہ ہے، 2015 سے AI اپنانے میں پیش پیش رہا ہے۔ اس کا مشن یہ ہے کہ وہ اداروں کو اس اندرونی AI مہارت سے لیس اور مضبوط کرے جس کی انہیں ٹیکنالوجی سے چلنے والی دنیا میں قیادت کے لیے ضرورت ہے۔ حسبِ ضرورت AI ٹریننگ، گہرائی میں جا کر کی جانے والی امپلیمینٹیشن سروسز، اور بصیرت افروز اسٹریٹجک کنسلٹنگ کے ذریعے، AI Smart Ventures کمپنیوں کو کارپوریٹ ماحول میں AI اپنانے کی پیچیدگیوں سے گزارنے میں رہنمائی کرتا ہے اور جدید ترین AI حل فراہم کرتا ہے۔
AI Smart Marketing اور AI Smart Insiders کے لیے مخصوص ڈویژنز کے ساتھ، AI Smart Ventures کو مختلف قسم کے کلائنٹس کے لیے بڑے پیمانے پر، کثیر لسانی ویڈیو مواد تیار کرنے کے چیلنج کا سامنا تھا۔ انٹرپرائز کلائنٹس کو ٹریننگ میٹیریلز کی تیز رفتار لوکلائزیشن درکار تھی، لیکن روایتی ویڈیو پروڈکشن کے طریقے وسائل کے لحاظ سے بھاری، وقت طلب تھے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے درکار لچک سے محروم تھے۔
اگلی نسل کو AI ویڈیو کی طاقت سے روشناس کرانا
کاروباری مالکان اور ان کی ٹیموں کو یہ سکھانے کے لیے کہ وہ اپنی تنظیموں میں AI ٹولز کو مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کریں، AI Smart Ventures ایک 10 ہفتوں پر مشتمل AI Smart Insiders ٹریننگ پروگرام فراہم کرتا ہے۔ استعمال میں آسانی، اواتار کے معیار اور ہمہ جہتی صلاحیتوں کی وجہ سے HeyGen کو تین بنیادی AI ویڈیو ٹولز میں سے ایک کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔
“ہم کمپنی بھر میں وسیع پیمانے پر AI کے استعمال پر applied AI ٹریننگ کرتے ہیں، اور پھر مخصوص ٹولز پر ایڈوانسڈ ٹریننگ دیتے ہیں،” نیکول ڈونلی، بانی AI Smart Ventures نے کہا۔ “ہم اپنے AI Smart Insiders ٹریننگ کے تمام کوہورٹس کو سکھاتے ہیں کہ HeyGen کو کیسے استعمال کرنا ہے۔”
HeyGen نے AI Smart Ventures اور اس کے کلائنٹس کے لیے ایک بہترین حل فراہم کیا، جس میں ایک سادہ اور آسان پلیٹ فارم شامل ہے جس کے ذریعے حقیقت سے قریب اواتارز اور وائس اوورز کے ساتھ کثیر لسانی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں۔ یہ پلیٹ فارم بآسانی AI Smart Ventures کے آپریشنز میں ضم ہو جاتا ہے، جس سے ٹیم مختلف پلیٹ فارمز پر ویڈیو مواد کو تیزی سے تیار، مقامی اور تقسیم کر سکتی ہے۔
“بہت سے لوگ ویڈیو سے گھبراتے ہیں۔ ہمیں جو فیڈبیک ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ‘مجھے ویڈیو ریکارڈنگ کرنا پسند نہیں کیونکہ میں اپنی شکل کے بارے میں بہت حساس ہوں،’” نیکول نے کہا۔ “جب ہم HeyGen پر ان کے لیے پہلی ویڈیو بنا دیتے ہیں تو وہ خود کو بہت بہتر محسوس کرتے ہیں کیونکہ اب انہیں خود ریکارڈ نہیں کرنا پڑتا اور ان کے پاس نئی ویڈیوز بنانے کے لیے ایک مستقل ذریعہ ہوتا ہے۔”
you.com کے لیے ویڈیو ترجمہ کو آسان بنانا
HeyGen سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، AI Smart Ventures نے کثیر لسانی ویڈیو تخلیق میں نئی امکانات کو کھول دیا ہے، جس سے تربیت اور مارکیٹنگ کے حل پہلے سے زیادہ تیز اور مؤثر ہو گئے ہیں۔ HeyGen کا پلیٹ فارم، جدت کو آگے بڑھانے اور کلائنٹس کے لیے قدر پیدا کرنے کے AI Smart Ventures کے مشن کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔
لاکھوں صارفین کے استعمال میں، you.com ایک AI پروڈکٹیوٹی انجن ہے جو گہرائی سے سرچ کرتا ہے، کوڈ چلاتا ہے، تصاویر بناتا ہے اور پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے مختلف ٹولز استعمال کرتا ہے۔ اپنی ویڈیو ترجمہ کرنے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے، you.com نے AI Smart Ventures کو ہائر کیا تاکہ وہ انٹرپرائز ٹریننگ اور ہاؤ ٹو ویڈیوز کو تیزی اور مؤثر طریقے سے جرمن میں ترجمہ کر سکے۔
“you.com کا کنٹریکٹ حاصل کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم ان کے انٹرپرائز ٹریننگ کورسز کو بہت تیزی سے جرمن میں ترجمہ کر سکتے تھے۔ یعنی، واقعی بہت تیزی سے۔ HeyGen کے ساتھ، ہم وہی دن جب وہ اپنے انگریزی کورسز بناتے ہیں، اسی دن انہیں جرمن میں بدل سکتے ہیں،” نِکول نے کہا۔
جان بچانے والی تربیت کو پوری دنیا تک پھیلانا
سیو اے لائف، جو نمبر 1 آن لائن میڈیکل سرٹیفیکیشن فراہم کرنے والا ادارہ ہے، جان بچانے والی سرٹیفیکیشنز کے لیے سینکڑوں ویڈیوز بناتا ہے۔ مزید ممالک میں کورسز پیش کرنے کے لیے، سیو اے لائف کو ویڈیوز کا آسانی سے ترجمہ کرنے کا طریقہ درکار تھا۔ عموماً ایسے کورسز جو آٹومیٹڈ ایکسٹرنل ڈیفبریلیٹر (AED) اور کارڈیوپلمونری ریسسٹیٹیشن (CPR) جیسی چیزیں سکھاتے ہیں، انہیں مختلف زبانوں میں لائیو ریکارڈنگ کے لیے کسی ڈاکٹر کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔
HeyGen کے ساتھ، Save a Life کو صرف ڈاکٹر سے ان کی مشابہت استعمال کرنے کی اجازت لینی ہوتی ہے اور وہ فوراً ویڈیو کا ترجمہ اپنی مطلوبہ کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں۔ اس سے وہ اپنی جان بچانے والی ویڈیوز کو دنیا بھر کے ممالک تک پھیلا سکتے ہیں، جن میں ترقی پذیر ممالک کے لیے مفت ٹریننگ بھی شامل ہے۔
HeyGen کے ساتھ آپریشنز میں انقلاب
AI Smart Ventures کے آپریشنز میں HeyGen کے انضمام سے اس کے کلائنٹس کے لیے نمایاں بہتریاں آئی ہیں۔
- افادیت: اب روایتی طریقوں کے مقابلے میں بہت کم وقت میں کثیر لسانی ویڈیوز تیار کی جا سکتی ہیں۔
- اسکیل ایبلٹی: عالمی ویڈیو لائبریریوں کو بآسانی 170 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں وسعت دینے کی صلاحیت۔
- بہتر SEO اور انگیجمنٹ: بلاگ سے ویڈیو میں تبدیلی اور پروڈکٹ ویڈیو بنانے سے ویب سائٹ ٹریفک میں اضافہ اور بہتر انگیجمنٹ حاصل ہوئی ہے۔
“HeyGen استعمال کرنا بہت آسان ہے اور یہ بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے کیونکہ ویڈیو خود بہت قیمتی ہوتی ہے،” نیکول نے کہا۔ “ہم ہمیشہ یہی بات کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی کنٹینٹ اسٹریٹیجیز میں ویڈیو شامل کرنی چاہیے، اور HeyGen اس کام کو بہت زیادہ آسان بنا دیتا ہے۔”