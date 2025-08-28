Miro، جو 2011 میں قائم کیا گیا Innovation Workspace ہے، نے دنیا بھر کے 90 ملین سے زائد صارفین کے لیے تعاون کے انداز کو یکسر بدل دیا ہے۔ اس کا اثر اتنا ہی وسیع ہے جتنا اس کا لامحدود کینوس۔ Miro کے کسٹمرز میں 250,000 سے زیادہ کمپنیاں شامل ہیں، جن میں انٹرپرائز اور Fortune 500 برانڈز جیسے Nike، IKEA اور Deloitte میں اس کی مضبوط موجودگی ہے۔
جیسے جیسے Miro وائٹ بورڈنگ سے آگے بڑھ کر ایک مکمل اینڈ ٹو اینڈ کولیبریشن پلیٹ فارم بنتا جا رہا ہے — جو جنریٹیو AI، پروٹو ٹائپنگ ٹولز، اسکیل ایبل ٹیمپلیٹس، اور گہری انٹیگریشنز کو اپنائے ہوئے ہے — سیکھنے کے مواد کی وسعت اور گہرائی کو بھی اسی رفتار سے بڑھنا ہوگا۔ Steve Sowrey کے لیے، جو Miro کے لرننگ میڈیا ڈیزائنر ہیں، واضح اور دل چسپ تعلیمی مواد تیار کرنا کسٹمر کی کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ Steve اور ان کی ٹیم کو ایسا اسکیل ایبل اور مؤثر طریقہ درکار تھا جس سے وہ معیار یا یکسانیت پر سمجھوتہ کیے بغیر تعلیمی مواد تیار کر سکیں۔ تب ہی انہوں نے HeyGen کا رخ کیا۔
پروڈکٹ روڈ میپ کے ساتھ ہم آہنگ رہنا
ایجوکیشنل ٹیم یہ یقینی بناتی ہے کہ فیچرز صرف لانچ نہ ہوں بلکہ واقعی استعمال میں آئیں، اور اس کے لیے ایسی ویڈیوز اور ٹیوٹوریلز بناتی ہے جو پیچیدگی کو واضح قدر میں تبدیل کر دیں۔ جیسے جیسے Miro انٹرپرائز اسپیس میں پھیل رہا ہے، یہ بہت اہم ہے کہ صارفین کے پاس ایسی ویڈیو اثاثے ہوں جو نئے ٹیم ممبرز کو آن بورڈ کرنے اور تعاون کو بڑھانے میں مدد دیں۔ اور عالمی سطح پر رسائی حاصل کرنے کے لیے لوکلائزیشن کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔
جیسے جیسے Miro کی پروڈکٹ میں ترقی ہوئی، ویسے ویسے Steve کی ٹیم پر تقاضے بھی بڑھتے گئے۔ مختلف زبانوں اور فارمیٹس میں اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنانا وقت اور وسائل کے لحاظ سے بتدریج زیادہ مشکل ہوتا گیا۔ روایتی طریقے تیز رفتار روڈمیپ کے ساتھ قدم نہیں ملا سکے، اور آؤٹ سورسنگ پر زیادہ لاگت اور سست رفتار ڈیلیوری کا مسئلہ تھا۔ Steve کے لیے HeyGen نے رفتار کی ضرورت پوری کی، جبکہ معیار کے بلند معیار کو بھی برقرار رکھا۔ HeyGen کے ساتھ، Miro نے ویڈیو پروڈکشن کی رفتار میں 10x اضافہ اور مجموعی ویڈیو تخلیق کی صلاحیت میں 5x اضافہ حاصل کیا، وہ بھی اضافی اسٹاف کی ضرورت کے بغیر۔
اپنے عالمی صارفین تک پہنچنے کا نیا طریقہ
ویڈیو انڈسٹری میں تین دہائیوں سے زیادہ کے تجربے کے ساتھ، اسٹیو نے بے شمار ترقی دیکھی ہے، لیکن HeyGen جیسا طاقتور کوئی نہیں، جو ہمارے کام کرنے کے طریقے کو بدل رہا ہے۔
HeyGen استعمال کرنے سے پہلے، Miro کی تعلیمی ویڈیو پروڈکشن کئی مراحل اور ٹیموں پر مشتمل ہوتی تھی: اسکرپٹ لکھنا، اسٹوڈیو کا وقت شیڈول کرنا، ٹیلنٹ کی فلم بندی کرنا، اور فوٹیج کو پوسٹ پروڈکشن ٹیم کو بھیجنا۔ اگر دورانِ عمل کسی بھی مرحلے پر کچھ بدل جاتا—مثلاً UI میں تبدیلی، نیا آئیکن، اپ ڈیٹ شدہ کاپی، یا حتیٰ کہ بالوں کا نیا اسٹائل—تو اس کا مطلب دوبارہ شوٹنگ اور تاخیر ہوتا۔
HeyGen کے اواتارز نے اس پورے عمل کو مکمل طور پر آسان بنا دیا ہے۔ اب اسکرپٹس کو فوراً، بغیر اسٹوڈیو واپس گئے، تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ HeyGen کے ساتھ، اسٹیو اور ان کی ٹیم بس پلیٹ فارم کے اندر ٹرانسکرپٹ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور تقریباً فوراً ہی ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں جس میں اواتار نیا اسکرپٹ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ آؤٹ پٹ اصل آواز اور اندازِ بیان سے اتنا زیادہ ملتا ہے کہ ناظرین کو فرق تک محسوس نہیں ہوتا۔ صرف یہی لچک ان کے پروڈکشن ٹائم لائن سے دنوں، بعض اوقات ہفتوں، کم کر چکی ہے۔ اسٹیو کہتے ہیں، “کیونکہ HeyGen کی وائس فیچرز ہماری ٹیلنٹ سے اتنی درست مماثلت رکھتی ہیں، ہم جب چاہیں ان کی لائنز اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کبھی اسٹوڈیو واپس گئے۔”
رفتار سے بڑھ کر، HeyGen کے ترجمہ کرنے والے ٹولز نے بالکل نئی راہیں کھول دی ہیں۔ اسٹیو یاد کرتے ہیں، “HeyGen سے پہلے، یہ عمل اتنا پیچیدہ تھا کہ مختلف زبانیں بولنے والے مختلف ممالک تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، سوائے اس کے کہ ہم صرف سب ٹائٹلز شامل کریں۔” اب Miro بآسانی اپنی ویڈیوز کو 7 مختلف زبانوں میں ترجمہ کر سکتا ہے، جن میں درست lip-sync اور قدرتی آواز کے اتار چڑھاؤ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسے اندرونی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹیو کو وہ وقت یاد ہے جب انہوں نے اپنی ایک اندرونی ٹیسٹنگ ویڈیو کو ڈچ میں ترجمہ کیا، اور ملازمین اس بات پر قائل تھے کہ جو ملازم ویڈیو میں پریزنٹ کر رہا ہے وہ واقعی ڈچ بولنے والا ہے۔
ایسی ویڈیوز بنانا جو Miro کی رفتار کے ساتھ چلیں
HeyGen نے صرف پروڈکشن کو بہتر نہیں بنایا بلکہ اس نے یہ بھی بدل کر رکھ دیا ہے کہ Miro اپنے صارفین کو کیسے تعلیم دیتا ہے، لوکلائز کرتا ہے اور اپنے پروڈکٹ کی گروتھ کے مطابق کنٹینٹ کو کیسے اسکیل کرتا ہے۔ وہ پروجیکٹس جن کے لیے پہلے وسیع ہم آہنگی اور کئی ہفتوں کی محنت درکار ہوتی تھی، اب بہت کم وقت میں مکمل ہو سکتے ہیں۔ جب ٹائم لائنز بہت تنگ ہوں یا آخری مرحلے میں تبدیلیاں آ جائیں تو Steve کی ٹیم بغیر کسی رکاوٹ کے کنٹینٹ اپ ڈیٹ کر سکتی ہے اور واضح، اعلیٰ معیار کی ویڈیوز فراہم کرتی ہے جو Miro کے 90 million صارفین میں فیچر اپنائے جانے کو سپورٹ کرتی ہیں۔
“ٹیک کی دنیا میں چیزیں ہمیشہ بہت تیزی سے بدل رہی ہوتی ہیں۔ جب تک ہم پوسٹ پروڈکشن تک پہنچتے ہیں، عموماً کچھ نہ کچھ بدل چکا ہوتا ہے — کوئی بٹن، کوئی آئیکن، کوئی لوگو۔ HeyGen سے پہلے اس کا مطلب دوبارہ شوٹنگ کرنا ہوتا تھا — اب ہم بس پروڈکشن کے دوران ہی اسکرپٹ اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں، جس سے ہمارا پروڈکشن ٹائم دنوں نہیں تو ہفتوں تک بچ گیا ہے۔” – اسٹیو سورے، لرننگ میڈیا ڈیزائنر، Miro
اس نئی پھرتی نے یہ دائرہ بھی وسیع کر دیا ہے کہ کون کون مواد کی تخلیق میں حصہ لے سکتا ہے۔ جو لکھاری پہلے صرف اسکرپٹس پر توجہ دیتے تھے، اب خود ہی مکمل ویڈیو ڈرافٹس بنا رہے ہیں، جس تبدیلی نے روایتی جاب کی حدیں دھندلا دی ہیں اور بغیر اضافی اسٹاف رکھے ٹیم کی پروڈکشن صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔
HeyGen کے اواتارز کی حقیقت پسندی اور درستگی نے معیار کا درجہ بلند کر دیا ہے، کم نہیں کیا۔ اسٹیو آواز کے انجنز اور معمولی ایڈجسٹمنٹس کے ذریعے لہجے اور اتار چڑھاؤ کو مسلسل بہتر بناتے رہتے ہیں، تاکہ حتمی ویڈیو براہِ راست ریکارڈنگز سے تقریباً ناقابلِ تمیز لگے۔ اس کا ذاتی معیار بہت سادہ ہے: اگر ناظر یہ نہ پہچان سکے کہ یہ اواتار ہے، تو سمجھیں کام درست ہو گیا۔
بڑے تناظر میں، HeyGen، Miro کو یہ قابل بناتا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر مستقل، مقامی تقاضوں کے مطابق اور پروفیشنل ویڈیوز تیار کرے، جس سے کمپنی کے وسیع تر اہداف — انٹرپرائز سطح پر اپنائے جانے، عالمی سطح پر رسائی، اور تیز تر آن بورڈنگ — کو تقویت ملتی ہے۔