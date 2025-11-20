اپنی ٹیم کو بڑھائے بغیر کلائنٹس کے لیے ویڈیو پروڈکشن کو وسعت دیں
ایڈ کریئیٹو، لوکلائزیشن، پرسنلائزڈ کیمپینز، UGC کنٹینٹ — زیادہ ویڈیوز زیادہ کلائنٹس کو زیادہ زبانوں میں پہنچائیں، بغیر مزید ایڈیٹرز ہائر کیے۔ ویڈیو پروڈکشن کو رکاوٹ کے بجائے منافع بخش مرکز میں بدل دیں۔
ایجنسی کی اسکیل ایبلٹی کا مسئلہ
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور سب سے جدید ٹیکسٹ ٹو AI ویڈیو پلیٹ فارم کے ساتھ اپنی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
آپ کا کنٹینٹ کیلنڈر بے رحمی سے چل رہا ہے۔ پروڈکٹ لانچز کے لیے ویڈیوز چاہئیں۔ سوشل چینلز روزانہ نیا کنٹینٹ مانگتے ہیں۔ ہر مارکیٹ کے لیے کیمپینز کو مقامی تخلیقی مواد درکار ہوتا ہے۔ لیکن روایتی ویڈیو پروڈکشن کا مطلب ہے اسٹوڈیوز بُک کرنا، ٹیلنٹ کو کوآرڈینیٹ کرنا، ایڈیٹس کے لیے ہفتوں انتظار کرنا—اور ایک ہی شوٹ پر پورا بجٹ اڑا دینا۔ جب تک کنٹینٹ تیار ہوتا ہے، موقع گزر چکا ہوتا ہے۔ آپ کے حریف روزانہ ویڈیو جاری کر رہے ہوتے ہیں جبکہ آپ ابھی بھی پری پروڈکشن میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اور لیڈرشپ سے کیمرے پر آ کر بات کرنے کو کہنا؟ اس شیڈولنگ کے عذاب کے ساتھ آپ کو واقعی بہت قسمت چاہیے۔
HeyGen کا حل
HeyGen ہر سیلز ریپ کو آپ کا سب سے بہترین پرفارمر بنا دیتا ہے۔ ایک ویڈیو ٹیمپلیٹ بنائیں، پھر ہزاروں ذاتی نوعیت کی ویڈیوز تیار کریں—ہر ایک میں پراسپیکٹ کا نام، کمپنی اور ان کے مخصوص مسائل شامل ہوں—بغیر کوئی اضافی ویڈیو ریکارڈ کیے۔ آٹومیشن کی اسکیل پر ذاتی نوعیت کی سیلز آؤٹ ریچ، 1:1 کنیکشن جیسی انگیجمنٹ کے ساتھ۔ بنائیں سیلز اینیبلمنٹ لائبریریز جو پروڈکٹس کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ نئے ریپس کو ایک جیسے، مستقل میسیجنگ کے ساتھ ٹرین کریں۔ دنیا بھر کے پراسپیکٹس تک ان کی اپنی زبان میں پہنچیں۔ اپنی پوری ٹیم کو وہ ٹولز دیں جن سے وہ آپ کے بہترین سیلز ریپ کی طرح فروخت کر سکیں۔
ایجنسیز کو کلائنٹ کے کام کو اسکیل کرنے کے لیے درکار ہر چیز
تیز رفتار مواد کی تیاری
ویڈیوز کے لیے اپنے قیمتی گھنٹے قربان کرنا چھوڑ دیں۔ چند منٹوں میں پروفیشنل کلائنٹ کنٹینٹ بنائیں — اشتہاری کریئیٹو، ایکسپلینر ویڈیوز، سوشل کنٹینٹ، پروڈکٹ ویڈیوز۔ آپ کی ٹیم حکمتِ عملی اور کلائنٹ ریلیشن شپ پر توجہ دے، جبکہ HeyGen پروڈکشن کے بڑے پیمانے کو سنبھالے۔
• چند منٹ میں ویڈیوز بنائیں، دنوں میں نہیں
• ہر ٹیم ممبر کے ذریعے زیادہ کلائنٹس سنبھالیں
• ہیڈکاؤنٹ بڑھائے بغیر آؤٹ پٹ میں اضافہ کریں
ملٹی کلائنٹ ورک فلو
ایک ہی پلیٹ فارم سے متعدد برانڈز کو مینیج کریں۔ ہر کلائنٹ کو اپنا الگ برانڈ کِٹ ملتا ہے جس میں منظور شدہ رنگ، فونٹس، لوگوز اور اواتار کے انتخاب شامل ہوتے ہیں۔ مختلف کلائنٹس کے پروجیکٹس کے درمیان سوئچ کریں، بغیر اثاثے مکس کیے یا برانڈ کنفیوژن کا خطرہ مول لیے۔
• ہر کلائنٹ کے لیے الگ برانڈ کِٹ
• منظم پروجیکٹ مینجمنٹ
• اثاثوں کی واضح علیحدگی
بڑے پیمانے پر تخلیقی ٹیسٹنگ
کلائنٹس کو مختلف آپشنز چاہئیں۔ انہیں مختلف آپشنز دیں۔ A/B ٹیسٹنگ کے لیے اشتہاری کریئیٹو کی متعدد ورژنز بنائیں — مختلف ہُکس، مختلف اواتارز، مختلف میسیجنگ — ہر ویریئنٹ کے لیے الگ پروڈکشن کیے بغیر۔
• متعدد تخلیقی ویریئشنز فوراً
• زیادہ ٹیسٹ کریں، تیزی سے سیکھیں
• مختلف ورژنز کے لیے دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت نہیں
گلوبل لوکلائزیشن
کیا آپ کے کلائنٹس بین الاقوامی سطح پر توسیع کر رہے ہیں؟ ان کا مواد مقامی بنائیں 175+ زبانوں میں آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) کے ساتھ۔ ایک ہی سورس ویڈیو ہر مارکیٹ کے لیے الگ پروڈکشن کے بغیر عالمی مہم بن سکتی ہے۔
• وائس کلوننگ برانڈ کی آواز کو برقرار رکھتی ہے
• لب کی ہم آہنگی چہرے کی حرکات سے مطابقت رکھتی ہے
• ایک ہی پروڈکشن، لامحدود مارکیٹس
UGC طرز کا مواد
حقیقی نظر آنے والا مواد، انفلوئنسرز کے جھنجھٹ کے بغیر۔ UGC طرز کی ویڈیوز بنائیں جو سوشل پر بہترین کارکردگی دکھائیں—ٹیسٹی مونیئل فارمیٹس، پروڈکٹ ری ایکشنز، اور کیژول ٹاکنگ ہیڈ کنٹینٹ—زیادہ مقدار میں اور وقت پر۔
• متنوع اواتار کے انتخاب
• مستند، بے تکلف انداز میں پیشکش
• تخلیق کاروں کے ساتھ ہم آہنگی کے بغیر بڑے پیمانے پر توسیع کریں
ذاتی نوعیت کی مہمات
ایک ویڈیو کو کلائنٹس کی مہمات کے لیے ہزاروں ذاتی نوعیت کی ورژنز میں بدلیں۔ ڈائنامک ویری ایبلز خودکار طور پر نام، کمپنیوں اور کسٹم تفصیلات شامل کرتے ہیں۔ ذاتی نوعیت کی ویڈیو جو اس سطح پر انگیجمنٹ بڑھاتی ہے جس کی کلائنٹس کو ضرورت ہوتی ہے۔
• متحرک پرسنلائزیشن
• بیچ میں تخلیق
• مہم کے لیے تیار آؤٹ پٹ
کلائنٹ بریف سے تیار شدہ مواد تک صرف 3 مراحل میں
کلائنٹ سیٹ اپ کریں
ہر کلائنٹ کے لیے ایک برانڈ کِٹ بنائیں جس میں ان کے منظور شدہ اثاثے شامل ہوں — رنگ، فونٹس، لوگوز، اور وائس گائیڈ لائنز۔ ایک بار سیٹ اپ ہونے کے بعد، ہر ویڈیو خودکار طور پر برانڈ کی یکسانیت برقرار رکھتی ہے۔
تیزی سے تخلیق کریں
اسکرپٹس خود لکھیں یا کلائنٹ کے بریف سے AI سے خودکار طور پر بنوائیں۔ ایسے اواتار منتخب کریں جو کلائنٹ کے برانڈ سے مطابقت رکھتے ہوں۔ چند منٹ میں ویڈیوز بنائیں۔ مختلف ورژنز چاہئیں؟ ایک سے زیادہ ورژنز جنریٹ کریں۔ لوکلائزیشن درکار ہے؟ صرف ایک کلک سے ترجمہ کریں۔
ڈیلیور کریں اور بل بھیجیں
کسی بھی پلیٹ فارم کے لیے کسی بھی فارمیٹ میں ایکسپورٹ کریں — 16:9، 9:16، 1:1۔ کلائنٹس کو اُن کی توقع سے بھی تیز ڈیلیور کریں۔ اپنے بنائے گئے ویلیو کے مطابق بل کریں، نہ کہ صرف گزارے گئے گھنٹوں کے حساب سے۔
ہر قسم کے ایجنسی ماڈل کے لیے تیار کیا گیا
ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسیاں
اپنی ٹیم کو بڑھائے بغیر سوشل کنٹینٹ، ایڈ کریئیٹو، اور کیمپین ویڈیوز کو بڑے پیمانے پر بنائیں۔ ہر کلائنٹ کے لیے زیادہ ڈیلیور کریں، مزید کلائنٹس لیں، اور اپنے منافع کے مارجن بہتر بنائیں۔
استعمال کی مثال: ہر کلائنٹ کے لیے ہر ماہ 50+ سوشل ویڈیوز بنائیں، بجائے اس کے کہ پہلے کی طرح صرف 5-10 ویڈیوز ہی بنا سکیں۔
تصدیق شدہ نتیجہ: Vision Creative Labs نے اپنے کلائنٹس کی مدد کی کہ وہ سالانہ 1-2 ویڈیوز سے بڑھ کر HeyGen کے ساتھ روزانہ 50-60 ویڈیوز تک پہنچ جائیں۔
کریئیٹو ایجنسیاں
تصور کے مرحلے کی رفتار سے کانسیپٹ کی مختلف شکلیں، پِچ ویڈیوز اور مہم کا مواد تیار کریں۔ پروڈکشن کی پابندیوں کے بغیر زیادہ تخلیقی سمتوں کو آزمائیں تاکہ جستجو محدود نہ ہو۔
استعمال کی مثال: اب جتنا وقت پہلے 2 ویڈیوز بنانے میں لگتا تھا، اتنے ہی وقت میں کلائنٹ ریویو کے لیے 20 تخلیقی ویریئشنز بنائیں۔
لوکلائزیشن ایجنسیاں
لوکلائزیشن کو خرچ والے شعبے سے منافع بخش شعبہ بنائیں۔ کلائنٹس کی ویڈیو مواد کا ترجمہ کریں 175+ زبانوں میں، آواز کی کاپی اور lip-sync کے ساتھ — روایتی ڈبنگ کے مقابلے میں زیادہ تیزی اور کم لاگت کے ساتھ۔
استعمال کی مثال: کلائنٹس کی مہمات کو ہفتوں کے بجائے چند گھنٹوں میں 15 زبانوں میں مقامی بنائیں۔
تصدیق شدہ نتیجہ: Attention Grabbing Media نے پروڈکشن کا وقت 3 دن سے گھٹا کر چند گھنٹوں تک کر دیا، جبکہ 10+ نئی زبانوں تک اپنی رسائی بھی بڑھائی۔
ویڈیو پروڈکشن کمپنیاں
مصنوعی ذہانت سے چلنے والی پروڈکشن کو اپنی سروس لائن میں شامل کریں۔ اپنے کلائنٹس کو تیز تر ڈیلیوری، زیادہ ویریئشنز، اور روایتی پروڈکشن صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ عالمی لوکلائزیشن کی سہولت فراہم کریں۔
استعمال کی مثال: سوشل اور ڈیجیٹل کے لیے "تیز رفتار کنٹینٹ" پیکجز پیش کریں، ساتھ ہی پریمیئم روایتی پروڈکشن بھی فراہم کریں۔
پرفارمنس مارکیٹنگ ایجنسیاں
کریئیٹو ٹیسٹنگ کے لیے زیادہ تخلیقی مواد درکار ہوتا ہے۔ بڑے پیمانے پر اشتہارات کی مختلف ویریئشنز بنائیں تاکہ آپ زیادہ ٹیسٹ کر سکیں، تیزی سے سیکھ سکیں، اور حقیقی کارکردگی کے ڈیٹا کی بنیاد پر کلائنٹس کی مہمات کو بہتر بنا سکیں۔
استعمال کی مثال: مختلف پلیٹ فارمز، آڈیئنسز اور میسیجنگ کے لیے کریئیٹو ٹیسٹنگ کے مقصد سے 100 اشتہاری ویریئشنز تیار کریں۔
تصدیق شدہ نتیجہ: Videoimagem نے AB InBev کے لیے 50,000 سے زائد ذاتی نوعیت کی ویڈیوز بنائیں جن سے انگیجمنٹ میں 3 گنا اضافہ ہوا۔
پرسانلائزیشن ایجنسیاں
بڑی سطح پر ذاتی نوعیت کی ویڈیو مہمات پیش کریں۔ ناموں، کمپنیوں اور حسبِ ضرورت تفصیلات کے ساتھ ڈائنامک پرسنلائزیشن — ایک ہی ٹیمپلیٹس سے ہزاروں منفرد ویڈیوز بنائیں۔
استعمال کی مثال: ہزاروں ٹارگٹس کے ساتھ کلائنٹ ABM پروگرامز کے لیے ذاتی نوعیت کی ویڈیو مہمات بنائیں۔
G2 پر سب سے تیزی سے بڑھنے والا پروڈکٹ، وہ بھی ایک مضبوط وجہ کے ساتھ
گلوبل ٹریننگ سے لے کر ویڈیو اشتہارات تک، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار اور بڑے پیمانے پر ویڈیو مواد بنانے کے قابل بناتا ہے۔ یہاں وہ چند فائدے ہیں جو ہمارے صارفین کو سب سے زیادہ پسند ہیں:
100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات ہیں
ایجنسیاں ویڈیو پروڈکشن کو بڑے پیمانے پر بڑھانے کے لیے HeyGen کو کیسے استعمال کرتی ہیں؟
ایجنسیاں HeyGen استعمال کرتی ہیں تاکہ بغیر نئی بھرتی کیے اپنی پروڈکشن کی صلاحیت کو کئی گنا بڑھا سکیں۔ ویڈیوز کے بدلے گھنٹے بیچنے کے بجائے، ٹیمیں چند منٹوں میں کانٹینٹ بناتی ہیں — ایڈ کریئیٹو، سوشل ویڈیوز، لوکلائزیشن، پرسنلائزڈ کیمپینز۔ Vision Creative Labs نے ہر کلائنٹ کے لیے سالانہ 1-2 ویڈیوز سے بڑھ کر روزانہ 50-60 ویڈیوز ڈیلیور کرنا شروع کر دیں۔ جب پروڈکشن کا وقت دنوں سے کم ہو کر منٹوں میں آ جاتا ہے تو ایجنسی ویڈیو پروڈکشن کی معیشت بنیادی طور پر بدل جاتی ہے۔
کیا میں HeyGen میں متعدد کلائنٹ برانڈز کو مینیج کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ HeyGen for Business متعدد برانڈ کِٹس کو سپورٹ کرتا ہے، جن میں سے ہر ایک کے اپنے منظور شدہ اثاثے ہوتے ہیں — رنگ، فونٹس، لوگوز اور اواتار کے انتخاب۔ مختلف کلائنٹ پروجیکٹس کے درمیان باآسانی سوئچ کریں، بغیر اثاثے مکس کیے۔ ہر کلائنٹ کا مواد خودکار طور پر ان کے برانڈ اسٹینڈرڈز کے مطابق رہتا ہے، جس سے QA کا وقت کم ہوتا ہے اور برانڈ کنفیوژن کے خدشات ختم ہو جاتے ہیں۔
HeyGen کلائنٹس کے لیے کریئیٹو ٹیسٹنگ میں کس طرح مدد کرتا ہے؟
متعدد تخلیقی ویریئشنز فوراً بنائیں۔ مختلف hooks، مختلف اواتارز، مختلف میسیجنگ، مختلف فارمیٹس — ہر ویریئنٹ کے لیے الگ پروڈکشن کے بغیر۔ ایجنسیاں رپورٹ کرتی ہیں کہ وہ روایتی پروڈکشن کے مقابلے میں 10-20 گنا زیادہ تخلیقی آئیڈیاز ٹیسٹ کر رہی ہیں، جس سے بہتر نتائج دینے والی مہمات اور زیادہ ڈیٹا پر مبنی آپٹیمائزیشن ممکن ہوتی ہے۔
کیا میں کلائنٹ کا مواد متعدد زبانوں میں مقامی بنا سکتا ہوں؟
جی ہاں — یہ ایجنسیز کے لیے ایک بہت اہم استعمال ہے۔ پہلے بنیادی زبان میں کنٹینٹ بنائیں، پھر HeyGen کی translation feature استعمال کر کے 175+ سے زائد سپورٹڈ زبانوں میں ورژنز بنائیں۔ ترجمے میں آواز کی کاپی (voice cloning) اور لب کی ہم آہنگی (lip-sync) شامل ہوتی ہے۔ Attention Grabbing Media نے پروڈکشن کا وقت 3 دن سے گھٹا کر چند گھنٹوں تک لاتے ہوئے 10+ نئی زبانوں کی مارکیٹس میں توسیع کی۔
میں کلائنٹس کے لیے UGC اسٹائل کانٹینٹ کیسے بنا سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ صرف پروسپیکٹنگ ہی نہیں، HeyGen آپ کی مکمل سیلز انیبلمنٹ لائبریریز کو بھی پاور دیتا ہے۔ آپ پروڈکٹ ڈیموز، مسابقتی پوزیشننگ ویڈیوز، اعتراضات کو ہینڈل کرنے کی گائیڈز، اور کسٹمر اسٹوری کے خلاصے بنا سکتے ہیں۔ جب بھی پروڈکٹس یا میسجنگ میں تبدیلی آئے، بس اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں اور دوبارہ جنریٹ کریں — آپ کی لائبریری بغیر دوبارہ شوٹنگ کے ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ ٹیمیں روایتی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں مواد کو کہیں زیادہ تیزی سے اپ ڈیٹ ہونے کی رپورٹ کرتی ہیں۔
کیا میں اپنے کلائنٹس کو ذاتی نوعیت کی ویڈیو مہمات پیش کر سکتا ہوں؟
جی ہاں۔ HeyGen ناموں، کمپنیوں اور کسٹم تفصیلات کے لیے ویری ایبل فیلڈز کے ساتھ ڈائنامک پرسنلائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے۔ ایک ٹیمپلیٹ بنائیں، اور کلائنٹ ABM مہمات، ڈائریکٹ میل پروگرامز یا سیلز آؤٹ ریچ کے لیے ہزاروں ذاتی نوعیت کی ویڈیوز تخلیق کریں۔ Videoimagem نے AB InBev کے لیے 50,000 سے زائد پرسنلائزڈ ویڈیوز بنائیں، جس سے انگیجمنٹ میں 3 گنا اضافہ حاصل ہوا۔
ایجنسی کے استعمال کے لیے قیمتیں اور منافع کے مارجن کیسے کام کرتے ہیں؟
HeyGen کا کریڈٹ پر مبنی ماڈل آپ کو روایتی پروڈکشن لاگت کے مقابلے میں کم خرچ پر زیادہ مواد تیار کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ زیادہ تر ایجنسیاں کلائنٹس سے وقت کے بجائے فراہم کی گئی ویلیو کے مطابق بل کرتی ہیں (جتنی ویڈیوز بنیں، جتنی مہمات لانچ ہوئیں، جو نتائج حاصل ہوئے)۔ HeyGen پر آپ کی لاگت اور کلائنٹ سے لیے گئے چارجز کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، وہی آپ کا منافع بنتا ہے۔ ایجنسیاں رپورٹ کرتی ہیں کہ روایتی پروڈکشن ماڈلز کے مقابلے میں ان کی معاشی کارکردگی نمایاں طور پر بہتر ہو گئی ہے۔
میں کلائنٹس کو مواد کتنی تیزی سے فراہم کر سکتا ہوں؟
زیادہ تر ویڈیوز چند منٹوں میں بن جاتی ہیں۔ Attention Grabbing Media نے رپورٹ کیا کہ ان کے 3 دن کے پروڈکشن سائیکل اب چند گھنٹوں تک محدود ہو گئے ہیں۔ روایتی ٹائم لائنز (ہفتوں) سے اسی دن ڈیلیوری پر آ جانا کلائنٹس کے ساتھ آپ کے تعلقات بدل دیتا ہے—آپ وہ ایجنسی بن جاتے ہیں جو وقت پر ڈیلیور کرتی ہے، نہ کہ وہ جو ہمیشہ مہلت مانگتی رہتی ہے۔
کیا میری پوری ٹیم HeyGen تک رسائی حاصل کر سکتی ہے؟
جی ہاں۔ HeyGen ویو ٹریکنگ اور انگیجمنٹ اینالیٹکس فراہم کرتا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ کن پراسپیکٹس نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، کتنی دیر تک دیکھی ہیں، اور کب دیکھی ہیں۔ اس نیت پر مبنی ڈیٹا کو استعمال کریں تاکہ فالو اپس کو ترجیح دے سکیں — جو پراسپیکٹس آپ کی پوری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ عموماً ان لوگوں سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں جو ویڈیو کھولتے ہی نہیں۔ آپ کے CRM کے ساتھ انٹیگریشن اس ڈیٹا کو آپ کے ڈیل ریکارڈز کے ساتھ منسلک رکھتی ہے۔
میں کس قسم کا کلائنٹ مواد بنا سکتا ہوں؟
HeyGen تقریباً ہر وہ ویڈیو فارمیٹ سپورٹ کرتا ہے جو ایجنسیاں بناتی ہیں: اشتہاری کریئیٹو، سوشل کنٹینٹ، پروڈکٹ ویڈیوز، ایکسپلینر ویڈیوز، ٹیسٹی مونیئلز، UGC اسٹائل کنٹینٹ، پرسنلائزڈ کیمپینز، لوکلائزڈ ورژنز، ٹریننگ ویڈیوز اور مزید بہت کچھ۔ اگر آپ کے کلائنٹس کو ویڈیو کنٹینٹ کی ضرورت ہے تو HeyGen اسے روایتی طریقوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے تیار کر سکتا ہے۔
یہ روایتی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں کیسا ہے؟
روایتی پروڈکشن میں اسکرپٹنگ، اسٹوری بورڈنگ، ٹیلنٹ، سامان، فلم بندی اور ایڈیٹنگ شامل ہوتی ہے — ہر پروجیکٹ پر دنوں سے ہفتوں تک لگ جاتے ہیں۔ HeyGen چند منٹوں میں اسی معیار کی ویڈیوز بناتا ہے۔ کسی ایجنسی کے لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی ٹیم کے ساتھ 10-50 گنا زیادہ کام سنبھال سکتی ہے، زیادہ کلائنٹس لے سکتی ہے اور منافع کے مارجن بہتر بنا سکتی ہے۔ آج جو ایجنسیاں آگے ہیں وہی ہیں جنہوں نے اسکیل کرنا سیکھ لیا ہے۔ HeyGen ہی وہ طریقہ ہے جس سے وہ یہ سب کر رہی ہیں۔
کیا کلائنٹ کا مواد محفوظ رہتا ہے؟
HeyGen کے پاس SOC 2 Type II سرٹیفیکیشن ہے اور یہ GDPR کے مطابق ہے۔ آپ کا مواد ٹرانزٹ کے دوران اور اسٹوریج میں دونوں صورتوں میں انکرپٹ کیا جاتا ہے۔ وہ سیلز ٹیمیں جو حساس ڈیل انفارمیشن یا مسابقتی مواد کے ساتھ کام کرتی ہیں، ان کے لیے HeyGen انٹرپرائز سکیورٹی فیچرز فراہم کرتا ہے جن میں SSO انٹیگریشن اور مرکزی رسائی مینجمنٹ شامل ہیں۔ ہم اپنے AI ماڈلز کو آپ کے مواد پر ٹرین نہیں کرتے۔
کسٹمر کہانیاں
- Vision Creative Labs: روزانہ 50-60 ویڈیوز
- دلکش میڈیا: 3 گنا تیز پروڈکشن
- ویڈیو امیج: 3 گنا زیادہ انگیجمنٹ
- AI اسمارٹ وینچرز: 10,000+ تربیت یافتہ
- Ogilvy: ذاتی نوعیت کی مہمات
- Publicis Groupe: عالمی سطح
- HubSpot: بڑے پیمانے پر AI ویڈیو
- Advantive: مواد تخلیق کرنے کی رفتار میں 50% اضافہ
- Workday: چند منٹ میں لوکلائزیشن
آج ہی اپنے کلائنٹس کے لیے ویڈیو پروڈکشن کو مؤثر انداز میں بڑھائیں
کوالٹی اور تعداد میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چھوڑ دیں۔ چند منٹوں میں اپنے کلائنٹس کے لیے پروفیشنل مواد بنائیں، فوراً عالمی مارکیٹس کے لیے لوکلائز کریں، اور اپنی ٹیم کو تھکائے بغیر زیادہ کلائنٹس کے لیے زیادہ ویڈیوز ڈیلیور کریں۔ Ogilvy، Publicis اور Vision Creative Labs جیسی ایجنسیوں میں شامل ہوں جنہوں نے اپنی پروڈکشن کی صلاحیت کو بدل کر رکھ دیا ہے۔
