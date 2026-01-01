HeyGen میں موجود integrations آپ کو اپنی ویڈیو بنانے کے ورک فلو کو اُن ٹولز کے ساتھ جوڑنے میں مدد دیتی ہیں جو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ Canva، Adobe Express، HubSpot اور دیگر پلیٹ فارمز کے ساتھ HeyGen کو لنک کر کے، آپ بغیر مختلف ایپس کے درمیان بار بار سوئچ کیے ویڈیوز بنا سکتے ہیں، انہیں ذاتی نوعیت دے سکتے ہیں اور آسانی سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ Integrations کے ذریعے، آپ HeyGen اواتارز اور آوازوں کو اپنے ڈیزائنز میں لا سکتے ہیں، ذاتی نوعیت کی ویڈیو مہمات کو خودکار بنا سکتے ہیں، تعاون کو آسان بنا سکتے ہیں، اور مارکیٹنگ، سیلز، ٹریننگ اور ایجوکیشن کے ورک فلو میں ویڈیو پروڈکشن کو بڑے پیمانے پر بڑھا سکتے ہیں۔ Integrations اس طرح ڈیزائن کی گئی ہیں کہ وقت کی بچت ہو، دستی کام کم ہوں، اور موجودہ مواد اور ڈیٹا کو اعلیٰ معیار کی ویڈیوز میں تبدیل کرنا آسان ہو جائے۔