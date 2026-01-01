Ви можете створювати й редагувати відео в одному онлайн-редакторі для подій, тож робота над відео охоплює написання сценарію, анімацію та фінальні штрихи без потреби перемикатися між інструментами. Оберіть один із настроюваних шаблонів відео, виберіть один зі стилів для подій і скористайтеся простим робочим процесом drag and drop, щоб створити тизер, пояснювальне відео, продуктове відео або слайдшоу. Інтуїтивний відеоредактор дає змогу додати музику, щоб задати настрій Вашому відео, створювати ролики будь-якої тривалості та й надалі робити вражаючі відео за допомогою інструментів зі ШІ. Цей онлайн-відеоредактор працює з відео зі ШІ — від простих кліпів до повноцінних багатосценних історій, після чого Ви можете завантажити своє відео у форматі MP4 або MOV і поділитися ним.