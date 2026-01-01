Безкоштовний конструктор відео подій: створюйте вражаючі відео заходів за допомогою ШІ

Перетворіть кілька рядків тексту на професійне відео про подію за лічені хвилини. Просувайте, запрошуйте або робіть підсумок будь-якої конференції, вебінару чи вечірки за допомогою цього інструменту для створення відео про події. Без камер, без монтажу, без стресу.

Event video maker turning a few lines of text into a polished event promo video.
141 933 535Створено відео
116 689 951Створено аватарів
19 574 242Перекладено відео
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Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Ключові можливості

Можливості нашого AI-генератора відео для подій

Очищення мовлення для швидкого редагування відео

Запишіть повідомлення для події один раз, а ШІ автоматично прибере слова-паразити, паузи, невдалі початки та дублі. Замість різких склейок це інструмент на базі ШІ поєднує Ваші найкращі відеофрагменти в один безшовний дубль в AI-відеоредакторі, тож кожен спікер звучить професійно без повторних записів жодної репліки.

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Speech Cleanup removing filler words and stitching event clips into one seamless take.

Створіть відео про подію з одного промпту

Опишіть Ваш захід одним реченням і отримайте готове відео від AI-відео генератора. Він бере на себе весь процес створення відео: пише сценарій, вибудовує сцени, додає анімацію, музику та субтитри за Вас. Налаштуйте темп, замініть кадри та затвердіть план, перш ніж система збере фінальний промо-ролик Вашого заходу.

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Text-to-video AI interface generating a full event video from a single prompt.

Event video templates and drag-and-drop

Почніть із готових відеошаблонів для промо, запрошень і підсумкових роликів, а потім легко адаптуйте їх під себе в простому редакторі з перетягуванням елементів. Вставте URL свого сайту, і HeyGen автоматично застосує Ваш логотип, шрифти та кольори, щоб забезпечити єдиний стиль у кожній сцені — той самий впізнаваний фірмовий вигляд, який Ви хочете мати в усіх своїх маркетингових відео, без участі дизайнера.

Почніть безкоштовно →
AI-powered event video templates with a drag-and-drop editor for promos, invites, and recaps.

Природні голоси та ведучі зі ШІ

Type your script and get a natural voiceover in seconds with the AI voice generator, or clone your own voice for a personal touch. Add a friendly on-screen presenter to deliver session details and speaker highlights, so your high-quality event videos feel human without booking a studio or a camera crew.

Почніть безкоштовно →
AI voiceover generation studio with a natural presenter delivering event session details.

Поділіться своїм заходом понад 175 мовами

Дістаньтеся до кожного учасника його рідною мовою. Перекладіть будь-яке відео події більш ніж 175 мовами за допомогою відео-перекладача з точною синхронізацією губ і збереженням голосу Вашого спікера. Надішліть одне запрошення, яке природно сприйматиметься на будь-якій платформі соцмереж і на кожному ринку — без повторного створення чи окремого монтажу для кожного регіону.

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AI video translator localizing an event video into 175+ languages for global communication.

Ідеї та варіанти використання відео для подій

Промо-відео події, яке стимулює реєстрації

Промо-відео події, яке стимулює реєстрації

Hiring a crew to film promotional videos takes weeks and a big budget. Write a short script, pick a template, and quickly create a polished promo video that drives registrations across social and email in minutes.

Engaging event video invitations

Engaging event video invitations

Generic email invites get ignored. Turn your text into a personalized invitation video featuring event details and speakers, then create engaging custom versions at scale so every guest feels invited and turnout climbs.

Післяівентні огляди та хайлайт-ролики

Післяівентні огляди та хайлайт-ролики

Editing hours of existing videos into a recap is slow. Drop in your key moments and notes, and instantly produce a video highlight reel and dynamic videos that keep the buzz going long after a successful event ends.

Професійні промо-відео для подій та вебінарів

Професійні промо-відео для подій та вебінарів

Promoting a virtual event across channels usually means juggling designers and deadlines. Turn your agenda or slide deck into a promo with PPT To video, then resize your video for every platform to fill seats faster.

Відео для TikTok та короткі кліпи для соцмереж

Відео для TikTok та короткі кліпи для соцмереж

Static speaker graphics get scrolled past. Turn each lineup reveal into a short, eye-catching facebook video or short-form video for youtube shorts, reels, and TikTok, building anticipation with a steady drumbeat of video content.

Thank-you videos for video marketing

Thank-you videos for video marketing

Manual follow-ups rarely get sent on time. Turn event photos into personalized thank-you videos with image to video for each segment, then send them directly to social media to nurture leads and turn one event into lasting engagement.

Як це працює

How an event video maker works

Create an event video in four simple steps that take you from a quick idea to a polished, share-ready promo, invite, or recap.

Крок 1

Pick your template

Оберіть шаблон події та задайте формат, співвідношення сторін і візуальний стиль для відео.

Step 2

Додайте свій скрипт

Напишіть або вставте деталі Вашої події, і текст перетвориться на чіткі сцени з природною розповіддю.

Крок 3

Налаштуйте вигляд

Налаштуйте візуальні елементи, голос, субтитри, музику та брендинг, доки відео повністю не відповідатиме Вашому повідомленню й тону.

Step 4

Generate and share

Render your finished video in minutes, then download or share it across email, social, and more.

Choosing an event video template and setting format and visual style.
Pasting event details that text-to-video AI converts into narrated scenes.
Customizing visuals, voice, captions, music, and branding for a corporate event video.
Happy creator exporting a finished event video to share across email and social.

Frequently Asked Questions (FAQs)

What is an event video maker and how does it work?

Конструктор відео для подій — це онлайн-інструмент, який за допомогою технології текст‑у‑відео перетворює Ваш сценарій на готове відео про подію без зйомки та монтажу. Ви додаєте деталі події, а сервіс сам створює сцени, озвучення та візуальні елементи, тож Ви можете опублікувати свої відео онлайн за лічені хвилини.

Які відео подій я можу створювати й редагувати в одному місці?

Ви можете створювати й редагувати відео в одному онлайн-редакторі для подій, тож робота над відео охоплює написання сценарію, анімацію та фінальні штрихи без потреби перемикатися між інструментами. Оберіть один із настроюваних шаблонів відео, виберіть один зі стилів для подій і скористайтеся простим робочим процесом drag and drop, щоб створити тизер, пояснювальне відео, продуктове відео або слайдшоу. Інтуїтивний відеоредактор дає змогу додати музику, щоб задати настрій Вашому відео, створювати ролики будь-якої тривалості та й надалі робити вражаючі відео за допомогою інструментів зі ШІ. Цей онлайн-відеоредактор працює з відео зі ШІ — від простих кліпів до повноцінних багатосценних історій, після чого Ви можете завантажити своє відео у форматі MP4 або MOV і поділитися ним.

Чи можу я створити підсумкове відео з реальних матеріалів мого заходу?

Yes. Upload your media, including clips, photos, and key moments, then add a script to tie them together. The editor handles pacing, and you can add captions to video so every recorded message stays clear. Speech Cleanup then removes filler words and awkward pauses and stitches your best takes into one seamless cut with natural AI lip Sync, so your video production looks recorded perfectly on the first try.

Чи можу я створювати відео подій різними мовами?

Так. Перекладіть будь-яке відео події більш ніж 175 мовами з точною синхронізацією губ і збереженим голосом Вашого спікера. Використовуйте AI-дубляж, щоб надіслати одне запрошення або підсумок, який природно сприйматиметься на кожному ринку — ідеально для глобальних конференцій і вебінарів з учасниками з різних регіонів.

Do I need editing skills when creating an event video?

No experience is needed. The workflow is built around text, so you write your script, or paste a link with url to video, then customize your videos with a few clicks. You never start from a blank canvas or build a video from scratch, and planners with no editing background regularly produce professional promos on their first try.

Is the event video maker free, and what does it cost?

Yes, this free video maker from HeyGen has a free online video plan with no credit card required, so you can turn a brief into video with PDF to video and explore event videos right away. Paid plans starting at $24 per month unlock longer videos, voice cloning, premium presenters, and the full template library.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

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Перетворюйте ідеї для подій на професійні промо-, запрошувальні та підсумкові відео зі ШІ.

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