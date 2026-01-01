Перетворіть кілька рядків тексту на професійне відео про подію за лічені хвилини. Просувайте, запрошуйте або робіть підсумок будь-якої конференції, вебінару чи вечірки за допомогою цього інструменту для створення відео про події. Без камер, без монтажу, без стресу.
Можливості нашого AI-генератора відео для подій
Очищення мовлення для швидкого редагування відео
Запишіть повідомлення для події один раз, а ШІ автоматично прибере слова-паразити, паузи, невдалі початки та дублі. Замість різких склейок це інструмент на базі ШІ поєднує Ваші найкращі відеофрагменти в один безшовний дубль в AI-відеоредакторі, тож кожен спікер звучить професійно без повторних записів жодної репліки.
Створіть відео про подію з одного промпту
Опишіть Ваш захід одним реченням і отримайте готове відео від AI-відео генератора. Він бере на себе весь процес створення відео: пише сценарій, вибудовує сцени, додає анімацію, музику та субтитри за Вас. Налаштуйте темп, замініть кадри та затвердіть план, перш ніж система збере фінальний промо-ролик Вашого заходу.
Event video templates and drag-and-drop
Почніть із готових відеошаблонів для промо, запрошень і підсумкових роликів, а потім легко адаптуйте їх під себе в простому редакторі з перетягуванням елементів. Вставте URL свого сайту, і HeyGen автоматично застосує Ваш логотип, шрифти та кольори, щоб забезпечити єдиний стиль у кожній сцені — той самий впізнаваний фірмовий вигляд, який Ви хочете мати в усіх своїх маркетингових відео, без участі дизайнера.
Природні голоси та ведучі зі ШІ
Type your script and get a natural voiceover in seconds with the AI voice generator, or clone your own voice for a personal touch. Add a friendly on-screen presenter to deliver session details and speaker highlights, so your high-quality event videos feel human without booking a studio or a camera crew.
Поділіться своїм заходом понад 175 мовами
Дістаньтеся до кожного учасника його рідною мовою. Перекладіть будь-яке відео події більш ніж 175 мовами за допомогою відео-перекладача з точною синхронізацією губ і збереженням голосу Вашого спікера. Надішліть одне запрошення, яке природно сприйматиметься на будь-якій платформі соцмереж і на кожному ринку — без повторного створення чи окремого монтажу для кожного регіону.
Ідеї та варіанти використання відео для подій
Hiring a crew to film promotional videos takes weeks and a big budget. Write a short script, pick a template, and quickly create a polished promo video that drives registrations across social and email in minutes.
Generic email invites get ignored. Turn your text into a personalized invitation video featuring event details and speakers, then create engaging custom versions at scale so every guest feels invited and turnout climbs.
Editing hours of existing videos into a recap is slow. Drop in your key moments and notes, and instantly produce a video highlight reel and dynamic videos that keep the buzz going long after a successful event ends.
Promoting a virtual event across channels usually means juggling designers and deadlines. Turn your agenda or slide deck into a promo with PPT To video, then resize your video for every platform to fill seats faster.
Static speaker graphics get scrolled past. Turn each lineup reveal into a short, eye-catching facebook video or short-form video for youtube shorts, reels, and TikTok, building anticipation with a steady drumbeat of video content.
Manual follow-ups rarely get sent on time. Turn event photos into personalized thank-you videos with image to video for each segment, then send them directly to social media to nurture leads and turn one event into lasting engagement.
How an event video maker works
Create an event video in four simple steps that take you from a quick idea to a polished, share-ready promo, invite, or recap.
Оберіть шаблон події та задайте формат, співвідношення сторін і візуальний стиль для відео.
Напишіть або вставте деталі Вашої події, і текст перетвориться на чіткі сцени з природною розповіддю.
Налаштуйте візуальні елементи, голос, субтитри, музику та брендинг, доки відео повністю не відповідатиме Вашому повідомленню й тону.
Render your finished video in minutes, then download or share it across email, social, and more.
Конструктор відео для подій — це онлайн-інструмент, який за допомогою технології текст‑у‑відео перетворює Ваш сценарій на готове відео про подію без зйомки та монтажу. Ви додаєте деталі події, а сервіс сам створює сцени, озвучення та візуальні елементи, тож Ви можете опублікувати свої відео онлайн за лічені хвилини.
Ви можете створювати й редагувати відео в одному онлайн-редакторі для подій, тож робота над відео охоплює написання сценарію, анімацію та фінальні штрихи без потреби перемикатися між інструментами. Оберіть один із настроюваних шаблонів відео, виберіть один зі стилів для подій і скористайтеся простим робочим процесом drag and drop, щоб створити тизер, пояснювальне відео, продуктове відео або слайдшоу. Інтуїтивний відеоредактор дає змогу додати музику, щоб задати настрій Вашому відео, створювати ролики будь-якої тривалості та й надалі робити вражаючі відео за допомогою інструментів зі ШІ. Цей онлайн-відеоредактор працює з відео зі ШІ — від простих кліпів до повноцінних багатосценних історій, після чого Ви можете завантажити своє відео у форматі MP4 або MOV і поділитися ним.
Yes. Upload your media, including clips, photos, and key moments, then add a script to tie them together. The editor handles pacing, and you can add captions to video so every recorded message stays clear. Speech Cleanup then removes filler words and awkward pauses and stitches your best takes into one seamless cut with natural AI lip Sync, so your video production looks recorded perfectly on the first try.
Так. Перекладіть будь-яке відео події більш ніж 175 мовами з точною синхронізацією губ і збереженим голосом Вашого спікера. Використовуйте AI-дубляж, щоб надіслати одне запрошення або підсумок, який природно сприйматиметься на кожному ринку — ідеально для глобальних конференцій і вебінарів з учасниками з різних регіонів.
No experience is needed. The workflow is built around text, so you write your script, or paste a link with url to video, then customize your videos with a few clicks. You never start from a blank canvas or build a video from scratch, and planners with no editing background regularly produce professional promos on their first try.
Yes, this free video maker from HeyGen has a free online video plan with no credit card required, so you can turn a brief into video with PDF to video and explore event videos right away. Paid plans starting at $24 per month unlock longer videos, voice cloning, premium presenters, and the full template library.
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Перетворюйте ідеї для подій на професійні промо-, запрошувальні та підсумкові відео зі ШІ.