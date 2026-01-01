Перетворюйте будь-який сценарій на професійне корпоративне відео за лічені хвилини за допомогою цього інструменту для створення корпоративних відео. Без камер, знімальних груп і монтажних програм. Створюйте внутрішні оновлення, навчальні матеріали та бренд-історії, готові до публікації.
Можливості корпоративного відеоредактора
AI Video Editing, Done Like a Pro
Завантажте своє відео, і відеоредактор зі ШІ автоматично прибере слова-паразити, паузи, невдалі початки та дублі. Непомітні переходи згладжують усі візуальні розриви, тож Ви можете відредагувати відео й очистити кожен дубль без ручних інструментів відеомонтажу, таймлайнів чи повторних зйомок.
Create Corporate Videos from a Script
Paste a script and quickly create a complete corporate video, with scenes, narration, and timing built automatically. The text to video engine handles video creation end to end, so you produce a professional video, explainer, or video content without filming or storyboarding anything.
AI Voiceovers for Professional Business Video
Generate natural voiceovers in 175+ languages straight from your script, or clone a leader's voice from a short sample. With AI voice cloning, every high-quality, professional business video keeps a consistent tone across regions without re-recording a single line of narration.
Усе-в-одному онлайн-редактор відео
Налаштовуйте сцени, змінюйте фони, додавайте анімацію та графіку й легко вставляйте логотип Вашої компанії за допомогою простих інструментів. Цей універсальний редактор і AI-відео генератор — це онлайн-редактор відео, який допомагає зберігати впізнаваність бренду, тож будь-хто може створювати професійні результати без жодного досвіду.
Перекладайте професійні корпоративні відео
Дістаньтеся до кожного офісу його рідною мовою без повторного створення контенту. Перекладач відео локалізує будь-яке корпоративне відео більш ніж 175 мовами з точною синхронізацією губ і збереженням оригінального голосу. Публікуйте відшліфовані відео на своїх відеоплатформах і в усіх соцмережах з одного запису.
Ідеї корпоративних відео та варіанти використання
Recording leadership messages eats hours and stalls communication. Make a business video from a written memo in minutes with script to video, and share a clear recap every employee gets the same day.
Filming step-by-step training is slow and expensive to update. Paste your lesson notes into a training video, choose a layout, and deploy consistent onboarding your team can watch and rewatch right away.
Planning and editing a demo shoot delays every launch. Describe the workflow, pick a format, and generate a high-quality product demo video that shows new features clearly within minutes, ready for product launches everywhere.
Agency video production runs into weeks and steep invoices. Write a script and produce polished marketing videos, a promo, or short-form tiktok clips for any platform, then localize for new markets in minutes.
Updating compliance content means costly reshoots every time a rule changes. Edit the script, regenerate, and create engaging policy videos across teams and languages instantly, then add captions to video for accessibility.
Executives lose hours filming each message that scales poorly. A digital AI spokesperson delivers a compelling business video once and distributes it globally, so company-wide updates stay personal without booking a studio or crew.
Як працює корпоративний відеоредактор
Create a corporate video with HeyGen in four clear steps that take you from a written script to a polished, share-ready video.
Оберіть стиль, задайте співвідношення сторін, кольори та макет, а потім завантажте свій бренд‑кит.
Напишіть або вставте свій сценарій, відкоригуйте темп, і система автоматично розіб'є його на сцени.
Add narration, backgrounds, and subtitles, then run Speech Cleanup to remove fillers and pauses.
Створіть фінальне відео в HD або 4K, а потім завантажте його чи опублікуйте на своїх каналах за лічені хвилини.
Вам не потрібно починати з нуля. Цей інтуїтивний відеоредактор дає змогу створити відео: вставте сценарій, щоб легко зібрати сцени, або робіть прості оновлення на основі шаблону. За допомогою функції url to video Ви можете створити корпоративне відео онлайн і отримати професійний результат.
Так. Результат відтворюється в HD або 4K з реалістичними ведучими, природною синхронізацією губ і керуванням жестами, тож виглядає як відзнятий матеріал. З Avatar IV оновлення від керівника виглядає так, ніби його створили в Studio, а Speech Cleanup прибирає слова-паразити й незручні паузи перед тим, як Ви поділитеся відео.
Так. Почніть із готових шаблонів, створених для бізнесу, а потім адаптуйте кожен відеошаблон під себе. Оберіть бізнес-шаблон відео або один із наших настроюваних відеошаблонів, змініть кольори та додайте свій логотип — і Ваші корпоративні відеошаблони та гнучкі шаблони завжди залишатимуться у стилі Вашого бренду.
Так. Додавайте стокові відео без роялті, анімацію або завантажуйте власні відеофрагменти, щоб поєднати їх із сценами зі ШІ за допомогою image to video. Коли все буде готово, експортуйте відео та поділіться ним у форматі MP4 у HD або 4K без водяного знака.
Так. Як безкоштовний бізнес-відеоредактор, HeyGen дає змогу створювати корпоративні відео онлайн без банківської картки. Створюйте відео безкоштовно в межах безкоштовного онлайн-плану, отримуйте готове відео за кілька хвилин і використовуйте дубляж зі ШІ, щоб масштабувати контент більш ніж 175 мовами.
Додайте чіткий заклик до дії в будь-яке відео й відстежуйте, як це підвищує конверсію в усіх кампаніях. Скористайтеся генератором субтитрів для доступності, а потім досліджуйте більше відеостилів — від реклами до промо — і масштабуйте кожну кампанію з одного сценарію.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте свої сценарії на професійні корпоративні відео зі ШІ.