AI Corporate Video Maker Built for Business

Перетворюйте будь-який сценарій на професійне корпоративне відео за лічені хвилини за допомогою цього інструменту для створення корпоративних відео. Без камер, знімальних груп і монтажних програм. Створюйте внутрішні оновлення, навчальні матеріали та бренд-історії, готові до публікації.

AI corporate video maker turning a script into a leadership update video.
141 933 535Створено відео
116 689 951Створено аватарів
19 574 242Перекладено відео
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Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Ключові можливості

Можливості корпоративного відеоредактора

AI Video Editing, Done Like a Pro

Завантажте своє відео, і відеоредактор зі ШІ автоматично прибере слова-паразити, паузи, невдалі початки та дублі. Непомітні переходи згладжують усі візуальні розриви, тож Ви можете відредагувати відео й очистити кожен дубль без ручних інструментів відеомонтажу, таймлайнів чи повторних зйомок.

Почніть безкоштовно →
AI video editor cleaning up corporate footage automatically.

Create Corporate Videos from a Script

Paste a script and quickly create a complete corporate video, with scenes, narration, and timing built automatically. The text to video engine handles video creation end to end, so you produce a professional video, explainer, or video content without filming or storyboarding anything.

Почніть безкоштовно →
Corporate video built automatically from a script with AI.

AI Voiceovers for Professional Business Video

Generate natural voiceovers in 175+ languages straight from your script, or clone a leader's voice from a short sample. With AI voice cloning, every high-quality, professional business video keeps a consistent tone across regions without re-recording a single line of narration.

Почніть безкоштовно →
AI voiceover studio generating multilingual narration for business video.

Усе-в-одному онлайн-редактор відео

Налаштовуйте сцени, змінюйте фони, додавайте анімацію та графіку й легко вставляйте логотип Вашої компанії за допомогою простих інструментів. Цей універсальний редактор і AI-відео генератор — це онлайн-редактор відео, який допомагає зберігати впізнаваність бренду, тож будь-хто може створювати професійні результати без жодного досвіду.

Почніть безкоштовно →
All-in-one online video editor keeping corporate videos on brand.

Перекладайте професійні корпоративні відео

Дістаньтеся до кожного офісу його рідною мовою без повторного створення контенту. Перекладач відео локалізує будь-яке корпоративне відео більш ніж 175 мовами з точною синхронізацією губ і збереженням оригінального голосу. Публікуйте відшліфовані відео на своїх відеоплатформах і в усіх соцмережах з одного запису.

Почніть безкоштовно →
Translating professional corporate videos into 175+ languages.

Ідеї корпоративних відео та варіанти використання

Створіть бізнес-відео для оновлень

Створіть бізнес-відео для оновлень

Recording leadership messages eats hours and stalls communication. Make a business video from a written memo in minutes with script to video, and share a clear recap every employee gets the same day.

Навчальні відео та адаптація співробітників

Навчальні відео та адаптація співробітників

Filming step-by-step training is slow and expensive to update. Paste your lesson notes into a training video, choose a layout, and deploy consistent onboarding your team can watch and rewatch right away.

Продуктові відео, демо та покрокові огляди

Продуктові відео, демо та покрокові огляди

Planning and editing a demo shoot delays every launch. Describe the workflow, pick a format, and generate a high-quality product demo video that shows new features clearly within minutes, ready for product launches everywhere.

Маркетинг, промо та впізнаваність бренду

Маркетинг, промо та впізнаваність бренду

Agency video production runs into weeks and steep invoices. Write a script and produce polished marketing videos, a promo, or short-form tiktok clips for any platform, then localize for new markets in minutes.

Create Videos for Compliance Training

Create Videos for Compliance Training

Updating compliance content means costly reshoots every time a rule changes. Edit the script, regenerate, and create engaging policy videos across teams and languages instantly, then add captions to video for accessibility.

Engaging Business Video Messages

Engaging Business Video Messages

Executives lose hours filming each message that scales poorly. A digital AI spokesperson delivers a compelling business video once and distributes it globally, so company-wide updates stay personal without booking a studio or crew.

Як це працює

Як працює корпоративний відеоредактор

Create a corporate video with HeyGen in four clear steps that take you from a written script to a polished, share-ready video.

Крок 1

Виберіть шаблон

Оберіть стиль, задайте співвідношення сторін, кольори та макет, а потім завантажте свій бренд‑кит.

Step 2

Додайте свій сценарій

Напишіть або вставте свій сценарій, відкоригуйте темп, і система автоматично розіб'є його на сцени.

Крок 3

Customize and Clean Up

Add narration, backgrounds, and subtitles, then run Speech Cleanup to remove fillers and pauses.

Крок 4

Створіть і поділіться

Створіть фінальне відео в HD або 4K, а потім завантажте його чи опублікуйте на своїх каналах за лічені хвилини.

Choosing a corporate video template and loading a brand kit.
Adding a script to a corporate video and splitting it into scenes.
Customizing a corporate video and running Speech Cleanup.
Generating a finished corporate video and sharing it in HD or 4K.

Поширені запитання (FAQ)

Як створити відео з нуля за допомогою AI-відео генератора?

Вам не потрібно починати з нуля. Цей інтуїтивний відеоредактор дає змогу створити відео: вставте сценарій, щоб легко зібрати сцени, або робіть прості оновлення на основі шаблону. За допомогою функції url to video Ви можете створити корпоративне відео онлайн і отримати професійний результат.

Чи виглядатиме корпоративне відео зі ШІ достатньо професійно для керівників?

Так. Результат відтворюється в HD або 4K з реалістичними ведучими, природною синхронізацією губ і керуванням жестами, тож виглядає як відзнятий матеріал. З Avatar IV оновлення від керівника виглядає так, ніби його створили в Studio, а Speech Cleanup прибирає слова-паразити й незручні паузи перед тим, як Ви поділитеся відео.

Can I customize ready-made corporate video templates for my brand?

Так. Почніть із готових шаблонів, створених для бізнесу, а потім адаптуйте кожен відеошаблон під себе. Оберіть бізнес-шаблон відео або один із наших настроюваних відеошаблонів, змініть кольори та додайте свій логотип — і Ваші корпоративні відеошаблони та гнучкі шаблони завжди залишатимуться у стилі Вашого бренду.

Чи можу я додати стокове відео без роялті та експортувати без водяних знаків?

Так. Додавайте стокові відео без роялті, анімацію або завантажуйте власні відеофрагменти, щоб поєднати їх із сценами зі ШІ за допомогою image to video. Коли все буде готово, експортуйте відео та поділіться ним у форматі MP4 у HD або 4K без водяного знака.

Чи є безкоштовний бізнес-відеоредактор, щоб створювати відео за лічені хвилини?

Так. Як безкоштовний бізнес-відеоредактор, HeyGen дає змогу створювати корпоративні відео онлайн без банківської картки. Створюйте відео безкоштовно в межах безкоштовного онлайн-плану, отримуйте готове відео за кілька хвилин і використовуйте дубляж зі ШІ, щоб масштабувати контент більш ніж 175 мовами.

Як корпоративні відео підвищують конверсію в маркетингу?

Додайте чіткий заклик до дії в будь-яке відео й відстежуйте, як це підвищує конверсію в усіх кампаніях. Скористайтеся генератором субтитрів для доступності, а потім досліджуйте більше відеостилів — від реклами до промо — і масштабуйте кожну кампанію з одного сценарію.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої сценарії на професійні корпоративні відео зі ШІ.

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