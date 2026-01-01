Так. Результат відтворюється в HD або 4K з реалістичними ведучими, природною синхронізацією губ і керуванням жестами, тож виглядає як відзнятий матеріал. З Avatar IV оновлення від керівника виглядає так, ніби його створили в Studio, а Speech Cleanup прибирає слова-паразити й незручні паузи перед тим, як Ви поділитеся відео.