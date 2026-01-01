An AI podcast clip generator turns long episodes into short, shareable clips in minutes. Upload your recording, let AI find the best moments, and get captioned clips ready to post anywhere.
AI-powered clip maker to transform podcasts
Визначення найцікавіших моментів у коротких кліпах на основі ШІ
Забудьте про години виснажливого перегляду таймлайна. Video Agent від HeyGen та передові технології ШІ аналізують Ваш подкаст, розпізнають мовлення й темп, а інструмент створення кліпів за допомогою ШІ знаходить найсильніші моменти. Ви отримуєте готові до публікації кліпи з різних частин подкасту, і кожен з них є повноцінним відео‑хайлайтом.
Субтитри й транскрипція, що захоплюють увагу глядачів
Більшість роликів у соцмережах програються без звуку, тож саме текст на екрані утримує увагу глядачів. Точна транскрипція перетворює мовлення на автоматично синхронізовані субтитри в редакторі AI Studio, а вбудований генератор субтитрів дає змогу змінювати шрифти, кольори та макет, щоб зацікавити авдиторію на будь-якій платформі соціальних мереж.
Функції відеомонтажу для кліпів, від яких неможливо відвести погляд
Stop re-recording a take to fix a few stumbles. With one click, AI-powered Speech Cleanup removes filler words, pauses, false starts, and retakes, then HeyGen's AI video editor stitches segments with invisible transitions. The result is a high-quality, flawless take with no jump cuts.
Audiogram, reel, and short-form video clips
Широкоформатний кліп «вмирає» у вертикальній стрічці. Кожен кліп автоматично переформатовують у коротке відео за допомогою генератора рілсів для Instagram Reels, Shorts для TikTok і квадратних дописів, а також створюють аудіограму для аудіо- чи відеошоу. Один аплоуд виглядає нативно на всіх основних відеоплатформах.
Перетворюйте аудіо подкастів на понад 175 мов
Один подкаст може охопити набагато ширшу авдиторію, ніж його перші слухачі. Перетворюйте будь-який фрагмент у понад 175 мов із точною синхронізацією губ і клонуванням голосу, яке зберігає Ваш тон, або запускайте лише аудіодубляж зі ШІ для швидшого результату. Публікуйте якісний відеоконтент на кожному ринку й залучайте нових слухачів без повторного запису.
Podcast clip ideas and use cases
Editing a long-form episode by hand drains a full day. Repurpose each podcast episode in minutes and turn podcast episodes into engaging podcast clips ready for youtube shorts, keeping a steady posting schedule across every show.
Feeding every channel is relentless. Create social media clips from one interview, post scroll-stopping clips, and create viral clips across social media, then queue them as tiktok video posts to fill your feed.
Long lectures and episodes lose listeners fast. Convert your podcast into bite-sized podcast snippets, transform a recorded session into a short educational video, and give your audience focused clips to revisit anytime.
Buyers rarely watch a full webinar or video podcast. Clip the moment a feature lands, pair it with a product demo video, and share media clips for your podcast across email, ads, and landing pages.
Client requests pile up faster than editors deliver. This clip maker generates polished clips from each recording, lets teams choose from a variety of layouts and brand kits, and plugs them into marketing videos for every account.
Few employees rewatch an hour-long all-hands meeting. Turn your podcast and those episodes into shareable clips, fold them into a training video library, and keep distributed teams aligned in minutes.
Як працює AI-генератор кліпів з подкастів
Go from a full podcast recording to polished, ready-to-post clips in four simple steps, with no manual editing required.
Завантажте свій повний подкаст у форматі відео або аудіо. Система транскрибує його для вибору кліпів.
ШІ сканує весь епізод, аналізує мовлення та темп і виділяє найсильніші моменти у вигляді кліпів.
Функція Speech Cleanup прибирає слова-паразити, паузи та невдалі початки фраз, а потім автоматично додає для Вас субтитри.
Експортуйте кожен кліп у вертикальному, квадратному або широкоформатному форматі — готовий до публікації в будь-якому соціальному каналі.
Так. Speech Cleanup виявляє слова-паразити, довгі паузи, невдалі початки фраз і дублі, а потім за допомогою непомітних переходів легко згладжує всі прогалини. Можливості відеомонтажу HeyGen дають Вам змогу переглянути кожне редагування, тож фінальний ролик звучить плавно й виглядає як акуратний суцільний дубль.
No. You can create podcast clips from an existing recording, or produce a faceless video version with captions, b-roll, and AI visuals. With 1,100+ avatars and Avatar IV, you can create content without a camera and keep posting even on weeks you never film.
Yes. Upload your podcast audio and the system turns each highlight into a video clip or audiogram with captions and visuals. You can add narration with AI voice Cloning that matches your voice from 300+ options, so an audio-first show still produces a polished video file.
Так. HeyGen підтримує понад 175 мов, тож Ви можете взяти один запис і локалізувати його з точною AI lip-sync синхронізацією губ і збереженим тембром голосу. Це швидкий спосіб розширити охоплення Вашого подкасту й залучити нових слухачів у всьому світі без повторного запису.
Більшість застосунків для нарізки зупиняються на обрізанні. HeyGen йде далі за прості хайлайти: Ви отримуєте очищення мовлення, брендовані субтитри, аватари та переклад в одній платформі для перетворення тексту на відео, якою користуються OpenAI, Shopify та HubSpot. Вона допомагає оптимізувати Ваш робочий процес створення подкасту та максимально збільшити результативність Вашого подкасту.
Так, HeyGen пропонує безкоштовний тариф без потреби в банківській картці, тож Ви можете спробувати сервіс безкоштовно й створити безкоштовний кліп подкасту, щоб протестувати формат. Платні тарифи від $24 на місяць відкривають доступ до довших епізодів, більшої кількості кліпів і повного доступу до AI відео генератора.
Так. Додайте свій логотип, кольори, шрифти, вступ і завершення за допомогою бренд-наборів, щоб створювати захопливий контент, який відповідає стилю Вашого шоу. Ви навіть можете замінити зовнішність ведучого за допомогою AI face swap, щоб зберегти візуальну послідовність упродовж усього циклу — від першого кліпу до останнього.
Так. Інструмент працює з будь-якими довгими записами, зокрема вебінарами, інтерв’ю та записами екрана. Вставте посилання або завантажте файл, додайте брендований вступ за допомогою робочого процесу «скрипт у відео», а потім перетворіть свій виступ на короткі кліпи з субтитрами для будь-якого каналу.
Upload your recording and HeyGen surfaces the highlights, so you can create engaging podcast clips and produce clips for instagram in minutes. Add captions and branding in the AI Studio editor, then publish podcast clips effortlessly without any manual editing.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Перетворюйте довгі епізоди подкастів на кліпи з субтитрами, готові для соцмереж, за допомогою ШІ.