Забудьте про години виснажливого перегляду таймлайна. Video Agent від HeyGen та передові технології ШІ аналізують Ваш подкаст, розпізнають мовлення й темп, а інструмент створення кліпів за допомогою ШІ знаходить найсильніші моменти. Ви отримуєте готові до публікації кліпи з різних частин подкасту, і кожен з них є повноцінним відео‑хайлайтом.