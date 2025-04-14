Перетворюйте простий текстовий промпт на кінематографічний b-roll за лічені хвилини. Генератор b-roll зі ШІ створює готовий до монтажу відеоматеріал без камер, без плати за стокові відео та без монтажних програм — для реклами, пояснювальних роликів і контенту для соцмереж.
Можливості AI B-Roll генератора
Створюйте B-roll відео за промптом
Опишіть сцену, і ШІ за кілька хвилин створить готовий до монтажу b-roll без стокових бібліотек і знімальної групи. Найновіші моделі text-to-video в HeyGen, зокрема Sora, Veo та Kling, перетворюють Ваш промпт на високоякісні кінематографічні перебивки, продуктові шоти та динамічні фони.
Перетворюйте фото на високоякісні B-roll відео
Завантажте статичне зображення або зробіть фото, і наш рушій перетворення зображення у відео додасть панорами, зум і рух камери, щоб створити плавні b-rollи. Задайте напрямок кадру для Вашого відео за коротким промптом, і один бренд-актив перетвориться на відшліфовану сцену без зйомок.
Автоматичне редагування дублів в AI-відеоредакторі
Speech Cleanup автоматично редагує Ваші дублі a-roll, видаляючи слова-паразити, паузи, невдалі початки та перезаписи, а потім бере на себе відеомонтаж, поєднуючи найкращі фрагменти в єдине ціле. Непомітні переходи закривають усі розриви в AI-редакторі відео, тож матеріал виглядає так, ніби його ідеально записали з першого дубля.
Підберіть B-roll і кольори у стилі Вашого бренду
Замініть стандартні стокові матеріали на власні брендовані ресурси, щоб зберегти фірмовий стиль і підсилити кожну сцену. Налаштуйте темп, відшліфуйте переходи та застосуйте професійне кольорокоригування, щоб динамічний візуальний ряд чітко передавав Ваше повідомлення. Поєднайте створені кадри з AI-аватаром, який стане центром історії.
Усе-в-одному: від сценарію до відео
Виходьте за межі окремих кліпів і створюйте готове відео на єдиній універсальній платформі. Вставте короткий опис у робочий процес «від сценарію до відео», і Video Agent напише сценарій, побудує сторіборд, створить відповідний b-roll та додасть динамічну озвучку й доріжки субтитрів, щоб Ви отримали відео, готове до публікації.
Зйомки з агенціями виснажують бюджети й забирають тижні. Маркетологи створюють ефектні вставки та динамічні сцени зі сценарію, щоб заощадити час і залучити покупців, а потім за лічені хвилини додають їх до маркетингових відео, готових для кожного каналу.
Щоденне знімання нових кліпів — це повільно й непослідовно. Перетворюйте швидкі ідеї на кінематографічні b-roll та хук-відео, які збільшують охоплення, а потім публікуйте вірусні TikTok, Reels і Shorts за допомогою робочого процесу створення TikTok-відео, розробленого для залучення авдиторії.
Зйомка якісного демо вимагає планування, обладнання та монтажу. Опишіть функцію, і система створить відповідні b-roll та крупні плани, які доповнять продуктове демо плавними склейками, тож відео виглядатиме як з професійної студії й буде готове до публікації.
Абстрактні ідеї важко передати лише «говорячими головами». Додайте анімовані концепції та додаткові відеофрагменти, щоб відео-експлейнер зі ШІ робив складні теми зрозумілими й наочними, перетворюючи громіздкі сценарії на чітку, захопливу розповідь.
Повторні зйомки навчальних матеріалів після кожного оновлення коштують дорого. Створюйте лайфстайл-сцени, які чітко показують і пояснюють кожен крок у навчальному відео, а потім редагуйте сценарій і створюйте відео наново, щоб безперервно підтримувати процес створення контенту, коли змінюються матеріали.
Припиніть щоразу шукати новий контент для кожного епізоду, подкасту чи проєкту з репурпосингу. Створюйте необмежену кількість b-roll за запитом, щоб підтримувати робочий процес youtube video generator і забезпечувати єдиний стиль для креаторів у сотнях епізодів.
Як працює генератор b-roll на основі ШІ
Створюйте кінематографічний b-roll у чотири кроки — від текстового промпту до відшліфованого, готового до монтажу відео.
Оберіть формат, співвідношення сторін і візуальний стиль, а потім задайте настрій і напрям сцени.
Опишіть потрібну Вам сцену або додайте референсне зображення, і система спланує кадр.
ШІ створює кінематографічний b-roll із плавним рухом за лічені хвилини — без стокових бібліотек чи зйомок.
Налаштуйте темп, переходи та кольори, а потім експортуйте відео в будь-якому форматі для реклами, соцмереж або YouTube.
AI-генератор b-roll перетворює текстовий промпт або референсне зображення на готовий до монтажу відеоматеріал. Цей інструмент на базі ШІ читає Ваш сценарій, визначає потрібні сцени та створює кінематографічні перебивки, продуктові шоти й анімовані фони для відео без облич або будь-якого іншого проєкту.
Так. Відео створюється за допомогою провідних моделей, доступних у HeyGen, як-от Sora, Veo, Kling і Seedance, із плавним рухом, реалістичним освітленням і глибиною. Відкоригуйте темп, переходи та кольорокорекцію всередині AI відео генератора, щоб кожна сцена виглядала професійно.
Ні. Замість того, щоб годинами шукати відео на стокових сайтах на кшталт Pexels, генератор розумно визначає, які сцени потрібні Вашому сценарію, і створює новий b-roll саме під цей запит. Ви також отримуєте медіатеку створених кліпів, які можна повторно використовувати в різних проєктах.
Так. Завантажте власні відео та зображення, а система додасть природний рух, панорами та переміщення камери. Це найшвидший спосіб перетворити наявні матеріали на відеоряд для продуктового відео — без повторних зйомок і без підписки на стокові сервіси.
Так. Завантажте Ваше відео, і редактор на основі ШІ дасть змогу додати b-roll-кадри там, де це посилює Ваше повідомлення. Додавання доречних перебивок допомагає покращити Ваші відео й робить контент більш професійним — без годин ручного монтажу.
Так. Генератор субтитрів додає субтитри й титри в один клік і синхронізує їх із Вашим закадровим голосом. Завантажте відеофайл для поширення в будь-якому співвідношенні сторін — із вшитою доріжкою субтитрів або як окрему доріжку.
Так. Відео, створене на платному тарифі, надає Вам повні комерційні права для реклами, запусків продуктів і роботи з клієнтами. Додавайте кліпи в робочий процес AI ad maker або в будь-який інший готовий матеріал. Безкоштовні експорти містять водяний знак; платні плани його прибирають і відкривають повне комерційне використання.
Ви можете пакетно створювати кліпи з оточенням, крупні плани продукту та динамічні фони в App Library ще до основного монтажу. Платні плани відкривають необмежену кількість створень, тож Ви можете зібрати повну бібліотеку перебивок для кампанії чи каналу без оплати за кожен кліп окремо.
Стокові бібліотеки пропонують типові кліпи, які використовують й інші бренди, а ліцензійні платежі постійно зростають. Генератор b-roll створює відеоряд саме під Вашу сцену та бренд, тож візуали виглядають оригінально. Поєднайте його з генератором відеосценаріїв, щоб планувати й створювати все в одному місці.
Так. Сценарно-сценова інтерфейсна логіка добре лягає на Ваш наявний робочий процес відеомонтажу, з інтеграцією API для пакетних завдань. Створені b-roll-фрагменти відповідають настрою Вашого проєкту, тож перебивки легко вписуються у таймлайн і не порушують Ваш творчий потік.
Ви можете почати безкоштовно без банківської картки й створювати відео, щоб протестувати робочий процес; на безкоштовних експортованих відео буде водяний знак. Платні плани від $24 на місяць прибирають водяний знак, відкривають доступ до вищої роздільної здатності, довших відео та повних комерційних прав.
Так. Послідовно створюйте кліпи з ведучим, озвученням за допомогою AI voice generator, музикою та субтитрами в одному проєкті. Усе рендериться разом на одній таймлінії, і Ви можете завантажити готове відео в HD або одразу поділитися ним у своїх каналах.
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