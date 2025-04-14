AI B-Roll генератор для кінематографічного відео

Перетворюйте простий текстовий промпт на кінематографічний b-roll за лічені хвилини. Генератор b-roll зі ШІ створює готовий до монтажу відеоматеріал без камер, без плати за стокові відео та без монтажних програм — для реклами, пояснювальних роликів і контенту для соцмереж.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
144 055 056Створено відео
118 947 746Створено аватарів
19 880 508Перекладено відео
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Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Стилізована біла іконка автомобіля на синьому тлі.Ключові можливості

Можливості AI B-Roll генератора

Створюйте B-roll відео за промптом

Опишіть сцену, і ШІ за кілька хвилин створить готовий до монтажу b-roll без стокових бібліотек і знімальної групи. Найновіші моделі text-to-video в HeyGen, зокрема Sora, Veo та Kling, перетворюють Ваш промпт на високоякісні кінематографічні перебивки, продуктові шоти та динамічні фони.

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A creator at a desk with a white HeyGen panel showing a '+ Generate cinematic city b-roll' prompt and a grid of AI-generated b-roll thumbnails, green Orby mascot peeking, mint background.

Перетворюйте фото на високоякісні B-roll відео

Завантажте статичне зображення або зробіть фото, і наш рушій перетворення зображення у відео додасть панорами, зум і рух камери, щоб створити плавні b-rollи. Задайте напрямок кадру для Вашого відео за коротким промптом, і один бренд-актив перетвориться на відшліфовану сцену без зйомок.

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A product still photo being turned into motion video with pan and zoom motion arrows and an 'Image to video' UI pill, on a sky-blue background.

Автоматичне редагування дублів в AI-відеоредакторі

Speech Cleanup автоматично редагує Ваші дублі a-roll, видаляючи слова-паразити, паузи, невдалі початки та перезаписи, а потім бере на себе відеомонтаж, поєднуючи найкращі фрагменти в єдине ціле. Непомітні переходи закривають усі розриви в AI-редакторі відео, тож матеріал виглядає так, ніби його ідеально записали з першого дубля.

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An AI video editor timeline with trimmed clips and a green 'Speech Cleanup' toggle switched on, a presenter card alongside, on a lavender background.

Підберіть B-roll і кольори у стилі Вашого бренду

Замініть стандартні стокові матеріали на власні брендовані ресурси, щоб зберегти фірмовий стиль і підсилити кожну сцену. Налаштуйте темп, відшліфуйте переходи та застосуйте професійне кольорокоригування, щоб динамічний візуальний ряд чітко передавав Ваше повідомлення. Поєднайте створені кадри з AI-аватаром, який стане центром історії.

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A color-grading panel with a 'Brand kit' pill, brand color swatches and warmth/contrast sliders matching b-roll thumbnails to a palette, on a mint background.

Усе-в-одному: від сценарію до відео

Виходьте за межі окремих кліпів і створюйте готове відео на єдиній універсальній платформі. Вставте короткий опис у робочий процес «від сценарію до відео», і Video Agent напише сценарій, побудує сторіборд, створить відповідний b-roll та додасть динамічну озвучку й доріжки субтитрів, щоб Ви отримали відео, готове до публікації.

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An all-in-one HeyGen workspace with a '+ Paste your brief' prompt, storyboard scenes, voiceover and subtitle tracks, a presenter card and green Orby mascot, on a sky-blue background.
Зелена піктограма подарункової коробки.Сфери використання

Сфери використання AI-генератора b-roll відео

Смартфон із вертикальною AI-відеорекламою немаркованого продукту з підписом 'Shop the drop' і UI-плашкою 'Video ad' на лавандовому тлі.

Залучайте покупців за допомогою відеореклами зі ШІ

Зйомки з агенціями виснажують бюджети й забирають тижні. Маркетологи створюють ефектні вставки та динамічні сцени зі сценарію, щоб заощадити час і залучити покупців, а потім за лічені хвилини додають їх до маркетингових відео, готових для кожного каналу.

Смартфон із вертикальним коротким кліпом для соцмереж із зачіпкою 'Подивіться це', іконками взаємодії та b-roll вставками на м'ятному тлі.

Соціальні кліпи, що розширюють Ваше охоплення

Щоденне знімання нових кліпів — це повільно й непослідовно. Перетворюйте швидкі ідеї на кінематографічні b-roll та хук-відео, які збільшують охоплення, а потім публікуйте вірусні TikTok, Reels і Shorts за допомогою робочого процесу створення TikTok-відео, розробленого для залучення авдиторії.

Демонстраційне відео продукту з карткою ведучого та крупними планами b-roll на мініатюрах, поєднаними маркерами безшовного монтажу, з UI-плашкою 'Product demo' на небесно-блакитному тлі.

Продуктові демо з безшовним B-roll

Зйомка якісного демо вимагає планування, обладнання та монтажу. Опишіть функцію, і система створить відповідні b-roll та крупні плани, які доповнять продуктове демо плавними склейками, тож відео виглядатиме як з професійної студії й буде готове до публікації.

Сцена-експлейнер із карткою ведучого, схемою-концептом із поєднаними вузлами та допоміжними мініатюрами b-roll із UI-плашкою 'Explainer' на лавандовому тлі.

Пояснювальні відео та візуальні історії

Абстрактні ідеї важко передати лише «говорячими головами». Додайте анімовані концепції та додаткові відеофрагменти, щоб відео-експлейнер зі ШІ робив складні теми зрозумілими й наочними, перетворюючи громіздкі сценарії на чітку, захопливу розповідь.

Покроковий інтерфейс навчального модуля з мініатюрами lifestyle b-roll для Кроку 1 і Кроку 2 та пігулкою інтерфейсу 'Training', поруч із карткою інструктора, на м'ятному тлі.

Масштабуйте створення навчального контенту

Повторні зйомки навчальних матеріалів після кожного оновлення коштують дорого. Створюйте лайфстайл-сцени, які чітко показують і пояснюють кожен крок у навчальному відео, а потім редагуйте сценарій і створюйте відео наново, щоб безперервно підтримувати процес створення контенту, коли змінюються матеріали.

Редактор каналу для довгоформатного контенту зі списком епізодів і сіткою медіатеки з багаторазовими b-roll кліпами, карткою автора та зеленим талісманом Orby на небесно-блакитному тлі.

Довгі формати та канали креаторів

Припиніть щоразу шукати новий контент для кожного епізоду, подкасту чи проєкту з репурпосингу. Створюйте необмежену кількість b-roll за запитом, щоб підтримувати робочий процес youtube video generator і забезпечувати єдиний стиль для креаторів у сотнях епізодів.

Розмитий білий значок документа з кнопкою відтворення на світло-блакитному тлі.Як це працює

Як працює генератор b-roll на основі ШІ

Створюйте кінематографічний b-roll у чотири кроки — від текстового промпту до відшліфованого, готового до монтажу відео.

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Крок 1: Оберіть свій стиль

Оберіть формат, співвідношення сторін і візуальний стиль, а потім задайте настрій і напрям сцени.

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Крок 2: Напишіть свій промпт

Опишіть потрібну Вам сцену або додайте референсне зображення, і система спланує кадр.

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Крок 3: Створіть відеоматеріал

ШІ створює кінематографічний b-roll із плавним рухом за лічені хвилини — без стокових бібліотек чи зйомок.

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Крок 4: Уточніть і експортуйте

Налаштуйте темп, переходи та кольори, а потім експортуйте відео в будь-якому форматі для реклами, соцмереж або YouTube.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке AI-генератор b-roll і як він працює?

AI-генератор b-roll перетворює текстовий промпт або референсне зображення на готовий до монтажу відеоматеріал. Цей інструмент на базі ШІ читає Ваш сценарій, визначає потрібні сцени та створює кінематографічні перебивки, продуктові шоти й анімовані фони для відео без облич або будь-якого іншого проєкту.

Чи забезпечує b-roll зі ШІ професійний результат на екрані?

Так. Відео створюється за допомогою провідних моделей, доступних у HeyGen, як-от Sora, Veo, Kling і Seedance, із плавним рухом, реалістичним освітленням і глибиною. Відкоригуйте темп, переходи та кольорокорекцію всередині AI відео генератора, щоб кожна сцена виглядала професійно.

Чи потрібно мені годинами шукати b-roll на стокових сайтах або в Pexels?

Ні. Замість того, щоб годинами шукати відео на стокових сайтах на кшталт Pexels, генератор розумно визначає, які сцени потрібні Вашому сценарію, і створює новий b-roll саме під цей запит. Ви також отримуєте медіатеку створених кліпів, які можна повторно використовувати в різних проєктах.

Чи можу я створювати b-roll зі своїх власних відео та зображень?

Так. Завантажте власні відео та зображення, а система додасть природний рух, панорами та переміщення камери. Це найшвидший спосіб перетворити наявні матеріали на відеоряд для продуктового відео — без повторних зйомок і без підписки на стокові сервіси.

Чи можу я завантажити власне відео й додати b-roll матеріал за допомогою редактора на базі ШІ?

Так. Завантажте Ваше відео, і редактор на основі ШІ дасть змогу додати b-roll-кадри там, де це посилює Ваше повідомлення. Додавання доречних перебивок допомагає покращити Ваші відео й робить контент більш професійним — без годин ручного монтажу.

Чи можу я додати субтитри та титри до b-roll в один клік?

Так. Генератор субтитрів додає субтитри й титри в один клік і синхронізує їх із Вашим закадровим голосом. Завантажте відеофайл для поширення в будь-якому співвідношенні сторін — із вшитою доріжкою субтитрів або як окрему доріжку.

Чи можу я комерційно використовувати b-roll, створений ШІ, у рекламі та клієнтських проєктах?

Так. Відео, створене на платному тарифі, надає Вам повні комерційні права для реклами, запусків продуктів і роботи з клієнтами. Додавайте кліпи в робочий процес AI ad maker або в будь-який інший готовий матеріал. Безкоштовні експорти містять водяний знак; платні плани його прибирають і відкривають повне комерційне використання.

Скільки b-roll відео я можу створити, і чи є обмеження на кількість кліпів?

Ви можете пакетно створювати кліпи з оточенням, крупні плани продукту та динамічні фони в App Library ще до основного монтажу. Платні плани відкривають необмежену кількість створень, тож Ви можете зібрати повну бібліотеку перебивок для кампанії чи каналу без оплати за кожен кліп окремо.

Навіщо використовувати генератор b-roll замість бібліотеки стокового відео?

Стокові бібліотеки пропонують типові кліпи, які використовують й інші бренди, а ліцензійні платежі постійно зростають. Генератор b-roll створює відеоряд саме під Вашу сцену та бренд, тож візуали виглядають оригінально. Поєднайте його з генератором відеосценаріїв, щоб планувати й створювати все в одному місці.

Чи підходить генератор b-roll для мого робочого процесу монтажу та інтеграцій?

Так. Сценарно-сценова інтерфейсна логіка добре лягає на Ваш наявний робочий процес відеомонтажу, з інтеграцією API для пакетних завдань. Створені b-roll-фрагменти відповідають настрою Вашого проєкту, тож перебивки легко вписуються у таймлайн і не порушують Ваш творчий потік.

Чи безкоштовний генератор b-roll зі ШІ, і що додають платні плани?

Ви можете почати безкоштовно без банківської картки й створювати відео, щоб протестувати робочий процес; на безкоштовних експортованих відео буде водяний знак. Платні плани від $24 на місяць прибирають водяний знак, відкривають доступ до вищої роздільної здатності, довших відео та повних комерційних прав.

Чи можу я додати озвучку до b-roll і завантажити готове відео?

Так. Послідовно створюйте кліпи з ведучим, озвученням за допомогою AI voice generator, музикою та субтитрами в одному проєкті. Усе рендериться разом на одній таймлінії, і Ви можете завантажити готове відео в HD або одразу поділитися ним у своїх каналах.

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