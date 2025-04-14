Ні. Замість того, щоб годинами шукати відео на стокових сайтах на кшталт Pexels, генератор розумно визначає, які сцени потрібні Вашому сценарію, і створює новий b-roll саме під цей запит. Ви також отримуєте медіатеку створених кліпів, які можна повторно використовувати в різних проєктах.