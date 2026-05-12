Як великі компанії досягають успіху з HeyGen

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Miro

12 травня 2026 р.
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Coursera

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Video Translation · Localization

Дізнайтеся, як Pray.com використовує AI-переклад відео від HeyGen, щоб долати мовні бар’єри, масштабувати голоси служіння та об’єднувати віруючі спільноти по всьому світу 30 мовами.

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Video Translation · L&D

Stratasys

Дізнайтеся, як Stratasys використовує HeyGen, щоб масштабувати локалізацію технічного навчання, збільшити перегляди відео на 120% і заощадити понад $1M на витратах на переклад.

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Слово «Fanneplay» жирними чорними блочними літерами на білому тлі.

Avatar Video · Localization

Fameplay

Дізнайтеся, як студія Fameplay, відзначена премією Emmy, використовує HeyGen для створення багатомовних відео зі ШІ, локалізації контенту для різних ринків і розширення з чеської авдиторії до глобальної.

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Чоловік із борідкою еспаньйолкою в темній уніформі в японському саду; поруч — логотип із сяйливим бонсаєм і накладений текст «БОНСАЙ-МАРКЕТИНГ».

Avatar Video · Marketing

Bonsai Marketing

Дізнайтеся, як Браян Файкс використовує HeyGen, щоб допомагати малому бізнесу створювати більше відео, заощаджувати понад 700 годин, підвищувати конверсію та масштабувати свою маркетингову агенцію.

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Логотип Telemundo з червоною стилізованою літерою T та чорним текстом.

Avatar Video · Broadcast

Telemundo

Дізнайтеся, як Telemundo співпрацював з HeyGen, щоб створити відеосюжети про Чемпіонат світу зі ШІ, які розміщували коментаторів у неймовірних кінематографічних локаціях і водночас відповідали вимогам до швидкості та якості прямого ефіру.

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Zarin TV

Avatar Video · Video Translation · Broadcast

Zarin TV

Zarin TV використовує AI-аватари HeyGen, щоб захищати журналістів, зберігати анонімність і безпечно ділитися історіями з Афганістану з авдиторіями по всьому світу.

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Логотип Indegene з «in», утвореним рожевими та блакитними геометричними блоками, і «degene» синім текстом.

Avatar Video · Video Translation · L&D

Indegene

Indegene масштабувала відповідне до вимог медичне відеовиробництво за допомогою AI-відеоплатформи HeyGen, прискоривши доставку, зменшивши витрати та забезпечивши багатомовний контент у всьому світі.

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Логотип Всесвітнього економічного форуму

Video Translation · Localization

Всесвітній економічний форум

Дізнайтеся, як Всесвітній економічний форум використав ШІ HeyGen, щоб створювати багатомовні промови, долати мовні бар’єри та охоплювати глобальну авдиторію.

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Логотип Advantive

Avatar Video · L&D

Advantive

Дізнайтеся, як Advantive використовує HeyGen, щоб скоротити час створення навчальних матеріалів на 50%, забезпечити захопливе самостійне навчання та масштабувати розвиток для понад 600 співробітників.

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Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.

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Маєте запитання? У нас є відповіді.

Чого можуть навчитися компанії з кейсів використання ШІ на основі технології HeyGen?

Дослідження кейсів використання ШІ від HeyGen показують, як компанії скорочують час виробництва, масштабують контент у всьому світі та розширюють творчі можливості. Команди створюють відео за лічені години, агенції випускають контент кількома мовами, а бренди втілюють рекламні кампанії в життя за допомогою аватарів, знижуючи витрати й водночас забезпечуючи масштабоване та якісне сторітелінгове охоплення на різних ринках.

Як кейси використання ШІ в маркетингу продемонстрували підвищення залученості та рентабельності інвестицій завдяки HeyGen?

Кейси HeyGen зі ШІ демонструють, як персоналізовані відео, які легко масштабувати, підвищують залученість і рентабельність інвестицій. Завдяки відео для онбордингу бренди подвоїли конверсію та утримання клієнтів, утричі підвищили залученість за допомогою персоналізованих кампаній і розширили глобальне охоплення завдяки багатомовному контенту. Це доводить, що HeyGen допомагає маркетологам масштабувати персоналізацію, скорочувати витрати й досягати максимального результату.

Які результати демонструють кейси використання ШІ в освіті з HeyGen для навчання та професійної підготовки?

Практичні приклади використання ШІ в освіті від HeyGen демонструють, як навчальні заклади й компанії покращують результати навчання. Аватари дають змогу відпрацьовувати навички в рольових сценаріях, компанії модернізують навчання з дотримання нормативних вимог, медичні команди пришвидшують створення матеріалів, а викладачі проводять заняття кількома мовами. Завдяки цьому навчання в закладах освіти, компаніях і програмах професійного розвитку стає цікавішим, масштабованішим та ефективнішим.

Як у кейсах застосування ШІ в охороні здоров'я використовують HeyGen для покращення комунікації та зниження витрат?

Кейси використання ШІ в охороні здоров'я від HeyGen демонструють, як медичні заклади покращують комунікацію, скорочують витрати та розширюють доступ. Лікарі діляться медичними знаннями за допомогою пояснювальних відео, команди скорочують час створення навчальних матеріалів на 50%, а медичні заклади масштабують багатомовний контент для сертифікації, забезпечуючи точне й економічно ефективне навчання для пацієнтів, фахівців і авдиторій у всьому світі.

Як Würth Group використала створення відео зі ШІ від HeyGen, щоб досягти успіху?

Würth перейшла від письмової комунікації до відеоформату, використовуючи HeyGen для створення багатомовних відео з аватарами. Компанія скоротила витрати на переклад на 80%, удвічі зменшила час виробництва та дала працівникам змогу опанувати платформу лише за 45 хвилин, зробивши цікаві навчальні й інформаційні матеріали для глобальної авдиторії ефективнішими та економічно вигіднішими.

Чого бізнес може навчитися на прикладі історії клієнта Komatsu про використання AI-аватарів?

Кейс Komatsu зі ШІ показує, як компанії можуть використовувати AI-аватари, щоб трансформувати навчання та комунікацію. Створюючи багатомовні, послідовні й захопливі відео, Komatsu підвищила показник завершення навчання майже до 90%, покращила засвоєння знань і скоротила виробничі витрати. Їхній успіх демонструє, як історії клієнтів про використання ШІ підтверджують ефективність масштабованих навчальних рішень, що відповідають стилю бренду та можуть застосовуватися не лише для навчання, а й у маркетингу та глобальній комунікації.

Як trivago покращила маркетингові результати завдяки кейсам про використання ШІ від HeyGen?

Досвід trivago з HeyGen демонструє, що кейси використання ШІ в маркетингу можуть суттєво оптимізувати локалізацію відео. Завдяки ШІ-перекладачам і аватарам HeyGen компанія trivago вдвічі скоротила час постпродакшену (заощадивши 3–4 місяці), швидко локалізувала телевізійну рекламу для 30 ринків і зберегла цілісну ідентичність бренду, забезпечивши масштабовані, ефективні та високоякісні маркетингові результати.

Як Ogilvy використовувала AI-аватари в кейсах із маркетингу на основі ШІ?

Ogilvy співпрацювала з HeyGen над створенням емоційно виразних маркетингових відео з аватарами, зокрема кампанії для покоління Z, у якій використали образ співака. Завдяки аватарам HeyGen компанія створила масштабовану, глибоко персоналізовану й локалізовану добірку контенту, що допомогло зміцнити зв'язок з авдиторією, зберегти емоційний тон і підвищити залученість на різних ринках.