Кейс Komatsu зі ШІ показує, як компанії можуть використовувати AI-аватари, щоб трансформувати навчання та комунікацію. Створюючи багатомовні, послідовні й захопливі відео, Komatsu підвищила показник завершення навчання майже до 90%, покращила засвоєння знань і скоротила виробничі витрати. Їхній успіх демонструє, як історії клієнтів про використання ШІ підтверджують ефективність масштабованих навчальних рішень, що відповідають стилю бренду та можуть застосовуватися не лише для навчання, а й у маркетингу та глобальній комунікації.