Як великі компанії досягають успіху з HeyGen
Video Translation · Localization
Дізнайтеся, як Pray.com використовує AI-переклад відео від HeyGen, щоб долати мовні бар’єри, масштабувати голоси служіння та об’єднувати віруючі спільноти по всьому світу 30 мовами.
Video Translation · L&D
Дізнайтеся, як Stratasys використовує HeyGen, щоб масштабувати локалізацію технічного навчання, збільшити перегляди відео на 120% і заощадити понад $1M на витратах на переклад.
Avatar Video · Localization
Дізнайтеся, як студія Fameplay, відзначена премією Emmy, використовує HeyGen для створення багатомовних відео зі ШІ, локалізації контенту для різних ринків і розширення з чеської авдиторії до глобальної.
Avatar Video · Marketing
Дізнайтеся, як Браян Файкс використовує HeyGen, щоб допомагати малому бізнесу створювати більше відео, заощаджувати понад 700 годин, підвищувати конверсію та масштабувати свою маркетингову агенцію.
Avatar Video · Broadcast
Дізнайтеся, як Telemundo співпрацював з HeyGen, щоб створити відеосюжети про Чемпіонат світу зі ШІ, які розміщували коментаторів у неймовірних кінематографічних локаціях і водночас відповідали вимогам до швидкості та якості прямого ефіру.
Avatar Video · Video Translation · Broadcast
Zarin TV використовує AI-аватари HeyGen, щоб захищати журналістів, зберігати анонімність і безпечно ділитися історіями з Афганістану з авдиторіями по всьому світу.
Avatar Video · Video Translation · L&D
Indegene масштабувала відповідне до вимог медичне відеовиробництво за допомогою AI-відеоплатформи HeyGen, прискоривши доставку, зменшивши витрати та забезпечивши багатомовний контент у всьому світі.
Video Translation · Localization
Дізнайтеся, як Всесвітній економічний форум використав ШІ HeyGen, щоб створювати багатомовні промови, долати мовні бар’єри та охоплювати глобальну авдиторію.
Avatar Video · L&D
Дізнайтеся, як Advantive використовує HeyGen, щоб скоротити час створення навчальних матеріалів на 50%, забезпечити захопливе самостійне навчання та масштабувати розвиток для понад 600 співробітників.
Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.
Дослідження кейсів використання ШІ від HeyGen показують, як компанії скорочують час виробництва, масштабують контент у всьому світі та розширюють творчі можливості. Команди створюють відео за лічені години, агенції випускають контент кількома мовами, а бренди втілюють рекламні кампанії в життя за допомогою аватарів, знижуючи витрати й водночас забезпечуючи масштабоване та якісне сторітелінгове охоплення на різних ринках.
Кейси HeyGen зі ШІ демонструють, як персоналізовані відео, які легко масштабувати, підвищують залученість і рентабельність інвестицій. Завдяки відео для онбордингу бренди подвоїли конверсію та утримання клієнтів, утричі підвищили залученість за допомогою персоналізованих кампаній і розширили глобальне охоплення завдяки багатомовному контенту. Це доводить, що HeyGen допомагає маркетологам масштабувати персоналізацію, скорочувати витрати й досягати максимального результату.
Практичні приклади використання ШІ в освіті від HeyGen демонструють, як навчальні заклади й компанії покращують результати навчання. Аватари дають змогу відпрацьовувати навички в рольових сценаріях, компанії модернізують навчання з дотримання нормативних вимог, медичні команди пришвидшують створення матеріалів, а викладачі проводять заняття кількома мовами. Завдяки цьому навчання в закладах освіти, компаніях і програмах професійного розвитку стає цікавішим, масштабованішим та ефективнішим.
Кейси використання ШІ в охороні здоров'я від HeyGen демонструють, як медичні заклади покращують комунікацію, скорочують витрати та розширюють доступ. Лікарі діляться медичними знаннями за допомогою пояснювальних відео, команди скорочують час створення навчальних матеріалів на 50%, а медичні заклади масштабують багатомовний контент для сертифікації, забезпечуючи точне й економічно ефективне навчання для пацієнтів, фахівців і авдиторій у всьому світі.
Würth перейшла від письмової комунікації до відеоформату, використовуючи HeyGen для створення багатомовних відео з аватарами. Компанія скоротила витрати на переклад на 80%, удвічі зменшила час виробництва та дала працівникам змогу опанувати платформу лише за 45 хвилин, зробивши цікаві навчальні й інформаційні матеріали для глобальної авдиторії ефективнішими та економічно вигіднішими.
Кейс Komatsu зі ШІ показує, як компанії можуть використовувати AI-аватари, щоб трансформувати навчання та комунікацію. Створюючи багатомовні, послідовні й захопливі відео, Komatsu підвищила показник завершення навчання майже до 90%, покращила засвоєння знань і скоротила виробничі витрати. Їхній успіх демонструє, як історії клієнтів про використання ШІ підтверджують ефективність масштабованих навчальних рішень, що відповідають стилю бренду та можуть застосовуватися не лише для навчання, а й у маркетингу та глобальній комунікації.
Досвід trivago з HeyGen демонструє, що кейси використання ШІ в маркетингу можуть суттєво оптимізувати локалізацію відео. Завдяки ШІ-перекладачам і аватарам HeyGen компанія trivago вдвічі скоротила час постпродакшену (заощадивши 3–4 місяці), швидко локалізувала телевізійну рекламу для 30 ринків і зберегла цілісну ідентичність бренду, забезпечивши масштабовані, ефективні та високоякісні маркетингові результати.
Ogilvy співпрацювала з HeyGen над створенням емоційно виразних маркетингових відео з аватарами, зокрема кампанії для покоління Z, у якій використали образ співака. Завдяки аватарам HeyGen компанія створила масштабовану, глибоко персоналізовану й локалізовану добірку контенту, що допомогло зміцнити зв'язок з авдиторією, зберегти емоційний тон і підвищити залученість на різних ринках.