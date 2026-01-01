Indegene is a global life sciences services organization that helps pharmaceutical and healthcare companies translate complex scientific and medical information into clear, engaging, and compliant communication. Its work spans the entire product lifecycle, supporting stakeholders from healthcare professionals and patients to internal medical and regulatory teams.

У центрі бізнесу Indegene — критичний виклик: спростити надзвичайно складні наукові концепції, водночас зберігаючи точність і відповідність регуляторним вимогам.

Традиційно це означало створення якісних текстових матеріалів, презентацій і професійно відзнятих відео відповідно до суворих медичних, юридичних та регуляторних (MLR) стандартів. Але зі зростанням попиту на персоналізований, багатомовний і масштабований контент обмеження традиційного відеовиробництва стали очевидними.

Усе змінилося, коли Indegene почала інтегрувати HeyGen у свої робочі процеси зі створення контенту та відео.

Подолання складності традиційного відеовиробництва

До впровадження HeyGen кожен відеопроєкт вимагав координації між кількома командами, зокрема контент-райтерами, медичними рецензентами, акторами озвучування, відеомонтажерами та знімальними групами.

Робочий процес включав написання сценарію, медичну, юридичну та регуляторну (MLR) перевірки, створення сторіборду, відеозйомки, запис озвучування, монтаж і кілька раундів зворотного зв'язку. Навіть незначні оновлення могли спричинити суттєве перероблення матеріалів.

«Будь-які оновлення або локалізація часто означали повторний запис і повторний монтаж, що ще більше збільшувало час, вартість і залежність від ресурсів», — зазначили в Indegene.

Це спричинило кілька викликів:

Високі трудові витрати в кількох командах

Тривалі терміни виробництва через координацію та цикли погодження

Зростання витрат через студійні зйомки та гонорари за участь у відео

Обмежена масштабованість для створення кількох версій або оновлень

Складні процеси локалізації, які потребують нових записів

Процес був ефективним, але його було важко масштабувати в динамічному глобальному середовищі.

Впровадження ШІ для трансформації робочих процесів зі створення відео

Щоб подолати ці виклики, Indegene інтегрувала HeyGen у свій виробничий конвеєр, докорінно змінивши спосіб створення та доставки відео.

Новий робочий процес повністю цифровий, автоматизований і масштабований.

Замість того, щоб координувати фізичні зйомки, команди тепер завантажують сценарії або презентації безпосередньо в HeyGen. Аватари зі ШІ замінюють живих ведучих, усуваючи потребу в студіях, плануванні розкладу та виїзному продакшні.

Платформа дає змогу швидко створювати відео, дозволяючи командам за лічені хвилини робити якісні відео з аватарами. Оновлення відбуваються так само безперешкодно.

Локалізація, яка раніше була одним із найтриваліших етапів виробництва, тепер відбувається значно швидше.

«Багатомовні відео можна швидко створювати без додаткових зйомок чи записів озвучування», — зазначили в Indegene.

Цей перехід дав змогу Indegene масштабувати виробництво відео в усьому світі, зберігаючи послідовність, відповідність вимогам і високу якість.

Надання масштабованого, відповідного вимогам і захопливого медичного контенту

З HeyGen компанія Indegene тепер створює широкий спектр форматів контенту, зокрема відео з аватарами, локалізовані навчальні матеріали, подкасти та конвертації PPT у відео.

Одним із ключових сценаріїв використання є клінічні пояснювальні відео для фармацевтичних клієнтів. У цих відео зрозуміло й захопливо пояснюється механізм дії препарату, його клінічні переваги та цінність для пацієнта.

Раніше створення такого контенту вимагало тижнів роботи кількох команд. З HeyGen цей процес став набагато простішим.

AI-аватари виступають у ролі ведучих, подаючи контент у тональності, адаптованій до різних авдиторій. Технічні пояснення можна спрямувати до медичних фахівців, а спрощені версії створити для пацієнтів і доглядальників.

Водночас динамічні візуальні матеріали та елементи бренду поєднуються з регуляторними стандартами, щоб забезпечити зрозумілість, залученість і відповідність вимогам.

У результаті Ви отримуєте масштабовану систему для забезпечення послідовної, високоякісної медичної комунікації в різних регіонах та для різних авдиторій.

Досягнення вимірюваних покращень у швидкості, вартості та масштабованості

Вплив інтеграції HeyGen був суттєвим для всієї діяльності Indegene.

Економія часу : Традиційне виробництво відео займало 6–8 тижнів на одне відео. З HeyGen такий самий результат можна отримати за 5–10 днів, включно з локалізацією.

: Традиційне виробництво відео займало 6–8 тижнів на одне відео. З HeyGen такий самий результат можна отримати за 5–10 днів, включно з локалізацією. Швидші оновлення : Зміни, які раніше вимагали днів переробки, тепер можна виконати за лічені хвилини або кілька годин.

: Зміни, які раніше вимагали днів переробки, тепер можна виконати за лічені хвилини або кілька годин. Менше залучення персоналу : Виробничі команди були оптимізовані з 5–8 людей до лише 1–2 операторів, що вивільняє ресурси для роботи з вищою доданою вартістю.

: Виробничі команди були оптимізовані з 5–8 людей до лише 1–2 операторів, що вивільняє ресурси для роботи з вищою доданою вартістю. Ефективність витрат : Витрати на виробництво зменшилися на 50–60 відсотків, що усуває потребу у студіях, акторах та масштабному постпродакшені.

: Витрати на виробництво зменшилися на 50–60 відсотків, що усуває потребу у студіях, акторах та масштабному постпродакшені. Масштабованість і локалізація: Багатомовне відеовиробництво тепер у 5–10 разів швидше, що дає змогу швидко виходити на глобальні ринки.

Ці вдосконалення дали змогу Indegene створювати більше контенту швидше й з меншими витратами ресурсів, водночас дотримуючись суворих стандартів відповідності.

Для Indegene впровадження HeyGen означає більше, ніж просто покращення робочого процесу; це знаменує собою фундаментальну зміну в тому, як здійснюється наукова комунікація.

Поєднуючи створення відео зі ШІ з глибокою експертизою в галузі наук про життя, Indegene створила масштабовану модель для надання точного, захопливого та відповідного вимогам контенту глобальним авдиторіям.

У результаті це швидший, ефективніший і гнучкіший підхід до комунікації, який долає розрив між наукою та розумінням і водночас сприяє кращим результатам у сфері охорони здоров’я.