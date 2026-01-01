Zarin TV була заснована з простою, але амбітною місією: створити платформу, де афганські історії можна розповідати автентично, незалежно й без страху.
Організація зосереджується на новинах громади, освіті, розвагах і питаннях, що стосуються жінок, водночас висвітлюючи погляди, які часто залишаються поза увагою традиційних медіа. Команда співпрацює з журналістами та дописувачами в кількох країнах, щоб забезпечити репортажі й розповіді, які відображають реалії життя в Афганістані.
«Наша місія полягала в тому, щоб забезпечувати місцеві новини та розваги, передусім освітній контент і відкривати шляхи до обговорення, фактично проливаючи світло на питання, що стосуються жінок», — сказала Маріам Гарріс, директорка з розвитку та партнерств Zarin TV.
Але після того, як таліби знову встановили контроль над Афганістаном, незалежна журналістика стала дедалі небезпечнішою. Журналісти ризикували наражати на небезпеку себе та свої родини лише тим, що виконували свою роботу.
Цей виклик спонукав Zarin TV перейти на HeyGen. Використовуючи AI-аватари, організація знайшла спосіб захистити особистість журналістів і водночас продовжувати ділитися історіями, які інакше ніколи б не дійшли до широкого загалу.
Подолання загроз безпеці для незалежних журналістів
Для Zarin TV виклик ніколи не полягав лише у створенні контенту. Питанням було створювати контент безпечно. Коли журналісти висвітлюють історії, що критикують уряд або порушують чутливі теми, наслідки можуть бути дуже серйозними.
«Якщо ми використовуємо наших справжніх журналістів і реальних людей, які цим займаються, їхні родини вдома починають переслідувати», — пояснила Маріам.
У деяких випадках родини могли зазнати залякувань, переслідувань або навіть арешту через репортажі журналіста. У результаті багато історій так і залишалися невисвітленими. Журналістам доводилося зважувати важливість поширення інформації проти потенційних ризиків для себе та своїх близьких.
«Нам справді, справді доводилося приховувати особу», — сказала Маріам.
Водночас Zarin TV прагнув розширити висвітлення тем, про які рідко говорили публічно, зокрема прав жінок, прав людини, освіти та повсякденного життя в Афганістані.
Команді був потрібен спосіб убезпечити журналістів, зберігши при цьому довіру та відчуття звʼязку, які створює відеорозповідь.
Використання AI-аватарів, щоб захищати особистість і розповідати більше історій
Маріам уперше дізналася про HeyGen від членів своєї продакшн-команди, які одразу оцінили його потенціал.
Команда почала використовувати стандартні аватари HeyGen, щоб створювати багатомовні новинні випуски, приховуючи особистість репортерів за реалістичними ведучими зі ШІ.
«Ми створили цих агентів і вибудували персонажів на основі їхньої особистості», — сказала Маріам.
Замість того щоб показувати на екрані справжніх журналістів, Zarin TV тепер могла подавати сюжети через ведучих, створених за допомогою ШІ, які відповідали мові, авдиторії та стилю кожного випуску.
Організація експериментувала зі створенням контенту сімома мовами, щоб команда могла ретельно добирати аватари, які будуть культурно доречними для кожної авдиторії.
Реалістичність аватарів також допомогла авдиторіям природно взаємодіяти з контентом.
«Багато хто навіть не знав, що це ШІ», — сказала вона.
Поєднавши створені журналістами сценарії з ведучими зі ШІ, Zarin TV отримав масштабований спосіб публікувати чутливі матеріали, не наражаючи авторів на зайвий ризик.
Розширення доступу до новин різними мовами та за межами кордонів
До впровадження AI-аватарів створення багатомовного контенту було значно складнішим і більш трудомістким. Тепер Zarin TV може адаптувати сюжети для різних авдиторій, зберігаючи послідовність у всіх випусках.
Журналісти команди готують репортажі та сценарії, а продюсери обирають найвідповідніший аватар і мову для кожної історії.
Такий підхід дає змогу Zarin TV охоплювати авдиторії далеко за межами Афганістану й водночас допомагати глядачам у всьому світі краще розуміти реалії життя всередині країни.
Наразі платформа щомісяця приваблює майже два мільйони відвідувачів на свій вебсайт і продовжує розширювати авдиторію в соціальних мережах. Організація також бачить майбутні можливості для розвитку за межами традиційних новинних програм.
AI-аватари роблять ці можливості досяжними, водночас зберігаючи анонімність, яка й надалі є життєво важливою для багатьох авторів.
Надаємо журналістам свободу безпечно ділитися історіями
Для Zarin TV найбільша цінність HeyGen полягає не в ефективності чи швидкості виробництва. Це захист.
Платформа дає змогу журналістам висвітлювати чутливі теми, говорити про складні реалії та посилювати голоси тих, кого недостатньо чують, не наражаючи себе чи свої родини на зайвий ризик.
«HeyGen дала нам більше свободи», — сказала Маріам.
Вона додала, що найважливіший внесок платформи — це «анонімність, яку ми можемо забезпечити нашим журналістам».
Якщо AI-аватари більше не були б доступні, Zarin TV, ймовірно, довелося б покладатися лише на аудіорепортажі, приховування особистостей або суттєве скорочення відеовиробництва. Натомість організація може й надалі створювати захопливий, орієнтований на людей контент, з яким авдиторія відчуває зв’язок.
Для медіаорганізації з чіткою місією, що працює в унікально складних умовах, ця можливість є справді трансформаційною.
Поєднуючи незалежну журналістику з AI-аватарами, Zarin TV створює безпечніший спосіб розповідати історії, захищати репортерів і забезпечувати, щоб голоси з Афганістану й надалі лунали в усьому світі.