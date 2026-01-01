Zarin TV була заснована з простою, але амбітною місією: створити платформу, де афганські історії можна розповідати автентично, незалежно й без страху.

Організація зосереджується на новинах громади, освіті, розвагах і питаннях, що стосуються жінок, водночас висвітлюючи погляди, які часто залишаються поза увагою традиційних медіа. Команда співпрацює з журналістами та дописувачами в кількох країнах, щоб забезпечити репортажі й розповіді, які відображають реалії життя в Афганістані.

«Наша місія полягала в тому, щоб забезпечувати місцеві новини та розваги, передусім освітній контент і відкривати шляхи до обговорення, фактично проливаючи світло на питання, що стосуються жінок», — сказала Маріам Гарріс, директорка з розвитку та партнерств Zarin TV.

Але після того, як таліби знову встановили контроль над Афганістаном, незалежна журналістика стала дедалі небезпечнішою. Журналісти ризикували наражати на небезпеку себе та свої родини лише тим, що виконували свою роботу.

Цей виклик спонукав Zarin TV перейти на HeyGen. Використовуючи AI-аватари, організація знайшла спосіб захистити особистість журналістів і водночас продовжувати ділитися історіями, які інакше ніколи б не дійшли до широкого загалу.

Подолання загроз безпеці для незалежних журналістів

Для Zarin TV виклик ніколи не полягав лише у створенні контенту. Питанням було створювати контент безпечно. Коли журналісти висвітлюють історії, що критикують уряд або порушують чутливі теми, наслідки можуть бути дуже серйозними.

«Якщо ми використовуємо наших справжніх журналістів і реальних людей, які цим займаються, їхні родини вдома починають переслідувати», — пояснила Маріам.

У деяких випадках родини могли зазнати залякувань, переслідувань або навіть арешту через репортажі журналіста. У результаті багато історій так і залишалися невисвітленими. Журналістам доводилося зважувати важливість поширення інформації проти потенційних ризиків для себе та своїх близьких.