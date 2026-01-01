Деякі історії неможливо зняти. Не тому, що їх не варто розповідати, а тому, що це виходить за межі можливостей традиційного виробництва.
Уявіть, що Ви розміщуєте спортивного коментатора з видом на Лос-Анджелес. Або ведете трансляцію просто з центру Таймс-сквер за кілька хвилин до початку матчу. Або робите передматчевий аналіз із піщаного замку на приватному пляжі.
Для висвітлення Чемпіонату світу на Telemundo це були не творчі розумові експерименти. Це було креативне завдання.
Мережа хотіла здивувати глядачів кінематографічними моментами, які неможливо створити за допомогою традиційного продакшену. Викликом було втілити ці ідеї в життя під час однієї з найдинамічніших спортивних подій, де пари суперників змінюються щодня, виробничі дедлайни скорочуються до годин, а кожна трансляція має відповідати телевізійним стандартам.
Працюючи разом із провідною розважальною та спортивною агенцією Creative Artists Agency (CAA) і Telemundo, HeyGen допомогла втілити це бачення в реальність, створивши чотири трансляційні сегменти на основі ШІ, які виходили в ефір протягом нокаут-етапу трансляції Чемпіонату світу на Telemundo.
Цей проєкт став першою великою партнерською співпрацею HeyGen у сфері прямого ефіру та продемонстрував, що відео зі ШІ перетворилося з експериментальної технології на повноцінний інструмент продакшену, готовий до прайм-тайму.
Йшлося не про заміну того, що Telemundo вже запланував. Мета була в тому, щоб додати до ефіру, який усе одно мав вийти в прямий ефір, щось додаткове й креативне, свідомо використовуючи ШІ для поглиблення залученості та розширення можливостей самої трансляції.
Розповідаємо історії за межами можливостей продакшну
Творчий виклик полягав не в тому, щоб знайти цікаві локації, а в тому, щоб зробити неможливі місця достатньо правдоподібними, аби вони підтримували історію.
Для традиційного виробництва знадобилися б кілька знімальних груп, міжнародні поїздки, дозволи на зйомку, візуальні ефекти та тижні постпродакшену. Жоден із цих термінів не узгоджувався з турніром, у якому наступного суперника визначали лише за кілька днів до ефіру.
Замість того щоб запитувати, де можна розмістити камери, команда почала ставити інше запитання: де мала б відбуватися історія, якби не було жодних обмежень у виробництві?
Ця зміна відкрила абсолютно новий творчий підхід.
Створення моментів замість їх зйомки
У фінальній кампанії було представлено чотирьох коментаторів Telemundo, розміщених у кінематографічних середовищах, натхненних турніром:
- Адріана Монсальве з'явилася на тлі панорами Лос-Анджелеса.
- Пабло Маріньйо став «El Gran DT» посеред Таймс-Сквер.
- Хосе Луїс Лопес Салідо провів аналітику з піщаного замку на приватному пляжі в Маямі.
- Луїс Омар Тапія стояв сам посеред поля на стадіоні в Далласі.
Кожен сегмент тривав від 20 до 30 секунд і виходив в ефір під час передматчевого ефіру Telemundo від чвертьфіналів до фіналу чемпіонату світу.
Метою було не переконати глядачів, що ці моменти справді відбулися. Йшлося про те, щоб прийняти ШІ як творчий медіум, здатний розмістити таланти там, де камери ніколи не змогли б опинитися.
Замість того щоб приховувати технологію, команда виробництва відзначала й підкреслювала її.
Створення для телемовлення, а не для соцмереж
Створення кінематографічного телебачення дуже відрізняється від створення відео для соцмереж.
Кожен епізод мав відповідати вимогам до телевізійного ефіру, водночас звучати природно для іспаномовної авдиторії та враховувати правки до сценарію, які часто надходили всього за кілька годин до початку зйомок.
Робочий процес об’єднав дві спеціалізовані команди HeyGen.
Команда Avatar перетворила зйомки Telemundo на майданчику на виразні цифрові виступи за допомогою Avatar V, Voice N та Video TTS, зберігаючи індивідуальність кожного коментатора й водночас забезпечуючи динамічні виступи в абсолютно нових середовищах.
Після цього продакшн-команда HeyGen створила кінематографічні світи навколо кожного виступу, компонуючи сцени, вдосконалюючи рух, підвищуючи роздільну здатність відео та готуючи всі матеріали до телевізійного ефіру.
Темп відповідав самому турніру.
Окремі створення займали лише від п’яти до десяти хвилин, що дозволяло отримувати приблизно двадцять варіантів виступів щогодини. Правки діалогів часто вдавалося завершити за п’ятнадцять хвилин, надаючи продюсерам гнучкість реагувати на зміну пар учасників без потреби заново збирати цілі послідовності.
Коли матеріали дійшли до Telemundo, вони були майже повністю готові до ефіру, уже з фоновим звуком. Постпродакшн-команда телеканалу додала ліцензовану музику та завершила фінальний мікс перед виходом в ефір.
Створено завдяки таланту на кожному етапі
Усе це було б неможливим без самих коментаторів. Кожен із чотирьох талантів Telemundo взяв участь із повної згоди та зберіг контроль над тим, як він виглядав і що говорив.
Працюючи в партнерстві з CAA Vault — комплексним рішенням CAA для збирання, зберігання та ліцензування цифрових зображень, голосу й об’єктів інтелектуальної власності — ми змогли розмістити таланти в середовищах, куди камери ніколи б не дісталися, водночас даючи їм змогу постійно зберігати контроль над власними ім’ям, образом і подобою.
Опрацювання деталей, яких глядачі ніколи не помічають
Технології зробили цей проєкт можливим. Деталі зробили його переконливим.
Вимову іспанської мови, темп мовлення та регіональні акценти вдосконалювали протягом кількох циклів перегляду за участі продюсерів — носіїв іспанської. Кожен виступ оцінювали на ритмічність, емоційність та автентичність ще до перегляду клієнтом.
Виробнича команда також вирішила безліч тонких викликів, пов'язаних із грою, — від рухів рук і міміки до якості голосу та синхронізації.
Ці вдосконалення відбувалися паралельно з тим, як сценарії й далі змінювалися відповідно до результатів турніру, стискаючи виробничі графіки до нічних циклів ітерацій.
Цей проєкт був не просто вправою зі створення відео зі ШІ. Це було повноцінне телевізійне виробництво, побудоване навколо ШІ.
План майбутнього телемовлення
Упродовж десятиліть телевізійне виробництво було обмежене логістикою. Якщо таланти не могли подорожувати, якщо не вдавалося отримати дозволи або якщо дедлайни наставали надто швидко, деякі креативні ідеї так ніколи й не виходили в ефір.
Це партнерство окреслило інше майбутнє. Замість того щоб замінювати камери, знімальні групи чи традиційне виробництво, ШІ розширив те, що команди продакшену взагалі могли собі уявити.
Telemundo не використовував ШІ лише тому, що це було новинкою.
Мовник використовував його, тому що він запропонував новий, інноваційний спосіб розв’язувати логістично складні сюжети в межах традиційного виробництва з урахуванням реалій прямих спортивних трансляцій.
Для HeyGen цей проєкт означав більше, ніж просто успішну кампанію. Він продемонстрував, що один із найбільших мовників у світі готовий довірити талант, створений за допомогою ШІ, під час найбільшої спортивної події у світі, в умовах жорстких дедлайнів, у середовищі прямого ефіру, де якість не є опцією.
Ця віхa має значення далеко за межами спорту.
Той самий виробничий робочий процес може допомогти мовникам оперативно реагувати на термінові новини, дати студіям розваг змогу розміщувати таланти в неможливих умовах і відкрити для креаторів цілком нові способи розповідати історії без обмежень у часі, географії чи фізичному виробництві.
Питання вже не в тому, чи належить ШІ до телемовлення. Питання в тому, що наступне покоління оповідачів створить за його допомогою.