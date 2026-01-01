Мережа хотіла здивувати глядачів кінематографічними моментами, які неможливо створити за допомогою традиційного продакшену. Викликом було втілити ці ідеї в життя під час однієї з найдинамічніших спортивних подій, де пари суперників змінюються щодня, виробничі дедлайни скорочуються до годин, а кожна трансляція має відповідати телевізійним стандартам.

Працюючи разом із провідною розважальною та спортивною агенцією Creative Artists Agency (CAA) і Telemundo, HeyGen допомогла втілити це бачення в реальність, створивши чотири трансляційні сегменти на основі ШІ, які виходили в ефір протягом нокаут-етапу трансляції Чемпіонату світу на Telemundo.

Цей проєкт став першою великою партнерською співпрацею HeyGen у сфері прямого ефіру та продемонстрував, що відео зі ШІ перетворилося з експериментальної технології на повноцінний інструмент продакшену, готовий до прайм-тайму.

Йшлося не про заміну того, що Telemundo вже запланував. Мета була в тому, щоб додати до ефіру, який усе одно мав вийти в прямий ефір, щось додаткове й креативне, свідомо використовуючи ШІ для поглиблення залученості та розширення можливостей самої трансляції.

Розповідаємо історії за межами можливостей продакшну

Творчий виклик полягав не в тому, щоб знайти цікаві локації, а в тому, щоб зробити неможливі місця достатньо правдоподібними, аби вони підтримували історію.

Для традиційного виробництва знадобилися б кілька знімальних груп, міжнародні поїздки, дозволи на зйомку, візуальні ефекти та тижні постпродакшену. Жоден із цих термінів не узгоджувався з турніром, у якому наступного суперника визначали лише за кілька днів до ефіру.

Замість того щоб запитувати, де можна розмістити камери, команда почала ставити інше запитання: де мала б відбуватися історія, якби не було жодних обмежень у виробництві?

Ця зміна відкрила абсолютно новий творчий підхід.

Створення моментів замість їх зйомки