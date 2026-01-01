Створюйте масштабовану відеоінфраструктуру за допомогою HeyGen API
Скоротіть витрати та час на виробництво на 95%; створюйте, перекладайте й масштабуйте відео 175+ мовами та діалектами.
Створюйте потужну відеоінфраструктуру за допомогою корпоративного API та можливостей ШІ, розроблених для масштабування, автоматизації та глобального охоплення.
Перш ніж перекладати відео, швидко перегляньте й відредагуйте транскрипт, щоб Ваше повідомлення було точним і зрозумілим.
Локалізуйте навчання та запуск продуктів 175+ мовами й діалектами з точністю lip-sync до 99%.
Перетворіть свою внутрішню вікі чи базу знань на захопливі, виразні відео за допомогою AI-відео зі ШІ на основі тексту.
Автоматизуйте створення онбордингових та L&D відео з аватарами без камер, студій чи продакшн-команд.
Передова API тексту в мовлення з найкращою стабільністю, низькою затримкою та точним емоційним контролем.
Просто для розробників. Швидко для команд, щоб запускати продукти
Створюйте своє відео за лічені хвилини за допомогою нашого зручного REST API.
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
Створюйте багатомовні навчальні відео швидше та зберігайте єдність контенту в усьому світі.
Корпоративна API-безпека, надійність і контроль
HeyGen надає підприємствам безпечну, надійну відеоінфраструктуру, створену для масштабування відео зі ШІ з рівнем безпеки, безперервної роботи та контролю, яких потребують глобальні команди.
Безпека Ваших даних є нашим головним пріоритетом. HeyGen проходить незалежні аудити та сертифікований за стандартами SOC 2 Type II і GDPR, що гарантує захист Вашої інформації на найвищому рівні.
HeyGen створено для надійної роботи з доступністю API 99,8%, щоб Ваша відеоінфраструктура залишалася доступною, а автоматизовані відеоробочі процеси працювали без перерв.
Корпоративні клієнти отримують прямий доступ до виділених інженерів підтримки, які допомагають забезпечити безперебійні впровадження, швидке вирішення проблем і надійну роботу відео в масштабі.
Керуйте дозволами за допомогою розмежування доступу на основі ролей (RBAC), надаючи командам змогу безпечно призначати доступ, підтримувати належне управління та контролювати, як створюються й адмініструються відео робочі процеси.
Наша корпоративна інтеграція API приносить переваги відео зі ШІ безпосередньо у Ваші робочі процеси створення контенту, дозволяючи Вам легко та ефективно створювати високоякісні відео без зайвих клопотів і без потреби перемикатися між різними інструментами.
Основна відмінність полягає в балансі між автоматизацією та детальним контролем.
Video Agent API приймає один текстовий промпт і запускає автономну оркестрацію створення аватара, написання сценарію, а також створення й компонування візуальних матеріалів. Вона надає повний спектр точного контролю й водночас забезпечує повну творчу свободу. Ідеально підходить для масштабного дослідження контенту, внутрішнього створення відео та автоматизації. Це справді унікальна пропозиція в усій індустрії.
Для порівняння, Standard Video Generation APIs мають 2 основні частини: 1) створення аватар-відео та 2) створення відео за шаблонами. Розробники створюють аватари та відеошаблони за допомогою вебплатформи HeyGen, після чого їх можна використовувати через API. Хоча це потребує більшого налаштування, ці API забезпечують точний контроль, необхідний для створення ресурсів із послідовним брендингом і високою якістю продакшену. Корпоративні клієнти створили за їх допомогою мільйони відео, щоб автоматизувати свої контентні пайплайни.
Так, ось кроки, як користуватися API Photo Avatar
Якщо Ви хочете скористатися створенням відео з аватаром, Ви можете використати / підключити аватар, дотримуючись цієї інструкції.
Так, API підтримує створення аватарів лише з тексту за допомогою структурованої описової моделі, яка усуває потребу в зовнішніх графічних ресурсах. Надаючи конкретні параметри у восьми обов’язкових полях — зокрема вік, стать, етнічна належність і стиль — ШІ створює унікальну, високоякісну персону. Наприклад, вибір етнічної належності «East Asian» зі стилем «Professional» і освітленням «Cinematic» спонукає рушій повернути добірку унікальних аватарів і образів, що фактично дає змогу компаніям масштабувати різноманітні бібліотеки акторського складу, яких не існує в реальному світі.
Ви можете скористатися цим посібником для промпт-до-аватара.
Система шаблонів створена для високоефективного відеовиробництва у стилі «mail-merge», де основний макет виступає контейнером для динамічних даних. Спочатку користувачі створюють або обирають шаблон через Dashboard чи API, потім визначають конкретні заповнювачі для тексту, зображень або аудіо. Надіславши один POST‑запит на endpoint створення відео за шаблоном із JSON‑набором змінних, система автоматично створює унікальні відеофайли для кожного отримувача, що робить її галузевим стандартом для персоналізованих продажів і масштабного індивідуалізованого онбордингу клієнтів.
Щоб забезпечити найвищий рівень реалізму та точності синхронізації губ, рекомендований «золотий шлях» полягає в тому, щоб програмно отримувати й використовувати default_voice_id, пов’язаний із конкретним аватаром. Такий підхід гарантує, що голосові характеристики — зокрема стать, тембр і регіональний акцент — уже оптимізовані під візуальний образ цього аватара, що суттєво зменшує ризик ефекту «зловісної долини». Якщо потрібен кастомний голос, розробникам завжди слід фільтрувати список v2/voices відповідно до метаданих аватара, щоб зберегти аудіовізуальну узгодженість.
Оскільки високоякісне рендеринг відео зі ШІ є ресурсоємним процесом, який може тривати кілька хвилин, API спроєктовано для використання з асинхронною, подієво-орієнтованою архітектурою через Webhooks. Замість підтримання відкритого з’єднання (що призводить до тайм-аутів), Ваш застосунок має зареєструвати URL вебхука, щоб отримати автоматичне «push»-сповіщення, щойно спрацює подія avatar_video.success. Це дає змогу Вашому бекенду залишатися продуктивним і обробляти відео — за наданим video_url — лише в момент, коли воно стає доступним.
API забезпечує надзвичайно широкий глобальний охоплення, підтримуючи понад 40 мов і бібліотеку з більш ніж 300 різноманітних голосів, що дає змогу безперешкодно спілкуватися через кордони. Окрім простого перетворення тексту на мовлення різними мовами, платформа пропонує функції «Video Translation», які дають змогу взяти наявне відео й перекласти аудіо, одночасно повторно синхронізуючи рух губ аватара з новою мовою. Це гарантує, що візуальна подача виглядатиме так само автентичною іспанською чи японською, як і в оригінальному англомовному записі.
HeyGen Video Translation може підтримувати 175 мов і діалектів (відповідно до інформації тут).
