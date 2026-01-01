Створюйте масштабовану відеоінфраструктуру за допомогою HeyGen API

Скоротіть витрати та час на виробництво на 95%; створюйте, перекладайте й масштабуйте відео 175+ мовами та діалектами.

110 млн+

Усього створених відео

15 млн+

Усього перекладених відео

175+

Мови

99,8%

Безвідмовна робота API

Історії клієнтів

Нам довіряють 80% компаній зі списку Fortune 100 за масштабованість, безпеку та швидкість

100%

збільшення відеопотужності

40%

збільшення часу перегляду відео

4x

швидше отримання цінності

< 3

хвилини, щоб створити індивідуальну пісню

30

перекладені мови

60

створених відео на день

The world's leading companies trust HeyGen
Рекомендовані рішення

Корпоративна відеоаналітика рівня Enterprise

Створюйте потужну відеоінфраструктуру за допомогою корпоративного API та можливостей ШІ, розроблених для масштабування, автоматизації та глобального охоплення.

API для вичитування тексту

Перш ніж перекладати відео, швидко перегляньте й відредагуйте транскрипт, щоб Ваше повідомлення було точним і зрозумілим.

API перекладу відео

Локалізуйте навчання та запуск продуктів 175+ мовами й діалектами з точністю lip-sync до 99%.

API відеоагента

Перетворіть свою внутрішню вікі чи базу знань на захопливі, виразні відео за допомогою AI-відео зі ШІ на основі тексту.

API для створення відео

Автоматизуйте створення онбордингових та L&D відео з аватарами без камер, студій чи продакшн-команд.

API тексту в мовлення

Передова API тексту в мовлення з найкращою стабільністю, низькою затримкою та точним емоційним контролем.

Template API

Створюйте персоналізовані відео в масштабі, використовуючи гнучкі, редаговані шаблони HeyGen.

Просто для розробників. Швидко для команд, щоб запускати продукти

Створюйте своє відео за лічені хвилини за допомогою нашого зручного REST API.

curl--request POST \
     --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \
     --header 'accept: application/json' \
     --header 'content-type: application/json' \
     --header 'x-api-key: <your-api-key>' \
     --data '
{
  "translate_audio_only":"false",
  "keep_the_same_format":"false",
  "mode":"precision"
}
'
Сфери використання

Програмні відео для кожного відділу, створені так, як потрібно саме Вам

Дізнайтеся, як команди створюють масштабовані відео-робочі процеси на глобальній інфраструктурі відеоаналітики HeyGen.

Навчання та розвиток

Навчання та розвиток

Створюйте багатомовні навчальні відео швидше та зберігайте єдність контенту в усьому світі.

Підтримка продажів

Підтримка продажів

Створюйте персоналізовані outreach- та account-based відео у великому масштабі.

Маркетинг

Маркетинг

Створюйте локалізовані матеріали кампаній без перероблення робочих процесів.

Навчання та підтримка

Навчання та підтримка

Перетворюйте повторювані знання на масштабовані відео-досвіди.

Чому HeyGen

Корпоративна API-безпека, надійність і контроль

HeyGen надає підприємствам безпечну, надійну відеоінфраструктуру, створену для масштабування відео зі ШІ з рівнем безпеки, безперервної роботи та контролю, яких потребують глобальні команди.

Безпека

SOC 2 Type II та GDPR

Безпека Ваших даних є нашим головним пріоритетом. HeyGen проходить незалежні аудити та сертифікований за стандартами SOC 2 Type II і GDPR, що гарантує захист Вашої інформації на найвищому рівні.

Надійність

99,8% часу безвідмовної роботи

HeyGen створено для надійної роботи з доступністю API 99,8%, щоб Ваша відеоінфраструктура залишалася доступною, а автоматизовані відеоробочі процеси працювали без перерв.

Підтримка

Виділена підтримка

Корпоративні клієнти отримують прямий доступ до виділених інженерів підтримки, які допомагають забезпечити безперебійні впровадження, швидке вирішення проблем і надійну роботу відео в масштабі.

Керування

Розмежування доступу на основі ролей

Керуйте дозволами за допомогою розмежування доступу на основі ролей (RBAC), надаючи командам змогу безпечно призначати доступ, підтримувати належне управління та контролювати, як створюються й адмініструються відео робочі процеси.

Get enterprise discounted rate

We want to be the best partner to grow with you. We offer discounted rate to our enterprise customers to support your scaling

HeyGen Skills: навчіть свого AI-агента найкращим практикам використання HeyGen API та MCP

Інтегруйте створення відео зі ШІ у робочі процеси креаторів

Наша корпоративна інтеграція API приносить переваги відео зі ШІ безпосередньо у Ваші робочі процеси створення контенту, дозволяючи Вам легко та ефективно створювати високоякісні відео без зайвих клопотів і без потреби перемикатися між різними інструментами.

GDPR
SOC 2 TYPE II
CCPA
AI ACT
DPF

Certified to meet global security and compliance standards

Є запитання? У нас є відповіді

Основна відмінність полягає в балансі між автоматизацією та детальним контролем.

Video Agent API приймає один текстовий промпт і запускає автономну оркестрацію створення аватара, написання сценарію, а також створення й компонування візуальних матеріалів. Вона надає повний спектр точного контролю й водночас забезпечує повну творчу свободу. Ідеально підходить для масштабного дослідження контенту, внутрішнього створення відео та автоматизації. Це справді унікальна пропозиція в усій індустрії.

Для порівняння, Standard Video Generation APIs мають 2 основні частини: 1) створення аватар-відео та 2) створення відео за шаблонами. Розробники створюють аватари та відеошаблони за допомогою вебплатформи HeyGen, після чого їх можна використовувати через API. Хоча це потребує більшого налаштування, ці API забезпечують точний контроль, необхідний для створення ресурсів із послідовним брендингом і високою якістю продакшену. Корпоративні клієнти створили за їх допомогою мільйони відео, щоб автоматизувати свої контентні пайплайни.

Так, ось кроки, як користуватися API Photo Avatar

  1. Завантажте наявні фото (через Upload Asset API)
  2. Створіть групу аватарів: Створіть групу аватарів, згрупувавши фотографії з одним і тим самим об’єктом.
  3. (необов'язково) Навчіть групу аватарів: коли Вашу групу аватарів створено, Ви можете навчити модель розпізнавати унікальні риси, міміку та інші елементи суб'єкта, щоб забезпечити створення реалістичних аватарів.
  4. Якщо Ви хочете використовувати Template Video Generation для створення «персоналізованих» відео у великому масштабі, Ви можете використати або замінити аватар, дотримуючись цієї інструкції.

Якщо Ви хочете скористатися створенням відео з аватаром, Ви можете використати / підключити аватар, дотримуючись цієї інструкції.

Так, API підтримує створення аватарів лише з тексту за допомогою структурованої описової моделі, яка усуває потребу в зовнішніх графічних ресурсах. Надаючи конкретні параметри у восьми обов’язкових полях — зокрема вік, стать, етнічна належність і стиль — ШІ створює унікальну, високоякісну персону. Наприклад, вибір етнічної належності «East Asian» зі стилем «Professional» і освітленням «Cinematic» спонукає рушій повернути добірку унікальних аватарів і образів, що фактично дає змогу компаніям масштабувати різноманітні бібліотеки акторського складу, яких не існує в реальному світі.

Ви можете скористатися цим посібником для промпт-до-аватара.

Система шаблонів створена для високоефективного відеовиробництва у стилі «mail-merge», де основний макет виступає контейнером для динамічних даних. Спочатку користувачі створюють або обирають шаблон через Dashboard чи API, потім визначають конкретні заповнювачі для тексту, зображень або аудіо. Надіславши один POST‑запит на endpoint створення відео за шаблоном із JSON‑набором змінних, система автоматично створює унікальні відеофайли для кожного отримувача, що робить її галузевим стандартом для персоналізованих продажів і масштабного індивідуалізованого онбордингу клієнтів.

Щоб забезпечити найвищий рівень реалізму та точності синхронізації губ, рекомендований «золотий шлях» полягає в тому, щоб програмно отримувати й використовувати default_voice_id, пов’язаний із конкретним аватаром. Такий підхід гарантує, що голосові характеристики — зокрема стать, тембр і регіональний акцент — уже оптимізовані під візуальний образ цього аватара, що суттєво зменшує ризик ефекту «зловісної долини». Якщо потрібен кастомний голос, розробникам завжди слід фільтрувати список v2/voices відповідно до метаданих аватара, щоб зберегти аудіовізуальну узгодженість.

Оскільки високоякісне рендеринг відео зі ШІ є ресурсоємним процесом, який може тривати кілька хвилин, API спроєктовано для використання з асинхронною, подієво-орієнтованою архітектурою через Webhooks. Замість підтримання відкритого з’єднання (що призводить до тайм-аутів), Ваш застосунок має зареєструвати URL вебхука, щоб отримати автоматичне «push»-сповіщення, щойно спрацює подія avatar_video.success. Це дає змогу Вашому бекенду залишатися продуктивним і обробляти відео — за наданим video_url — лише в момент, коли воно стає доступним.

API забезпечує надзвичайно широкий глобальний охоплення, підтримуючи понад 40 мов і бібліотеку з більш ніж 300 різноманітних голосів, що дає змогу безперешкодно спілкуватися через кордони. Окрім простого перетворення тексту на мовлення різними мовами, платформа пропонує функції «Video Translation», які дають змогу взяти наявне відео й перекласти аудіо, одночасно повторно синхронізуючи рух губ аватара з новою мовою. Це гарантує, що візуальна подача виглядатиме так само автентичною іспанською чи японською, як і в оригінальному англомовному записі.

HeyGen Video Translation може підтримувати 175 мов і діалектів (відповідно до інформації тут).

Почніть створювати відео зі ШІ

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та прискорюють зростання завдяки найінноваційнішому відео зі ШІ.

