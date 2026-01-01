Основна відмінність полягає в балансі між автоматизацією та детальним контролем.

Video Agent API приймає один текстовий промпт і запускає автономну оркестрацію створення аватара, написання сценарію, а також створення й компонування візуальних матеріалів. Вона надає повний спектр точного контролю й водночас забезпечує повну творчу свободу. Ідеально підходить для масштабного дослідження контенту, внутрішнього створення відео та автоматизації. Це справді унікальна пропозиція в усій індустрії.

Для порівняння, Standard Video Generation APIs мають 2 основні частини: 1) створення аватар-відео та 2) створення відео за шаблонами. Розробники створюють аватари та відеошаблони за допомогою вебплатформи HeyGen, після чого їх можна використовувати через API. Хоча це потребує більшого налаштування, ці API забезпечують точний контроль, необхідний для створення ресурсів із послідовним брендингом і високою якістю продакшену. Корпоративні клієнти створили за їх допомогою мільйони відео, щоб автоматизувати свої контентні пайплайни.