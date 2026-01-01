Браян Файкс є засновником Bonsai Marketing, де він допомагає бізнесам зростати завдяки розумнішим маркетинговим системам, автоматизації та відео зі ШІ.

За останні 25 років Браян створив кілька маркетингових агенцій і допоміг компаніям адаптуватися до кожної суттєвої зміни в цифровому маркетингу.

Коли відео стало одним із найефективніших способів формувати довіру онлайн, він знову й знову бачив одну й ту саму проблему: бізнеси розуміли, що їм потрібне відео, але їм було складно створювати його на постійній основі.

Сьогодні Браян використовує HeyGen, щоб допомагати клієнтам створювати все — від промоційних відео та лендингів до контенту для продажів і навчальних матеріалів. За цей час він створив понад 300 відео, заощадив понад 700 годин виробництва та вибудував робочий процес, який робить якісне відео доступним для бізнесів будь-якого розміру.

Як зробити професійне відео практичним для кожного бізнесу

Для Браяна кожна успішна маркетингова стратегія починається з історії.

«Усе — це історія», — сказав Браян. «Мені байдуже, що Ви продаєте. Мені байдуже, чим Ви займаєтеся. Відео — це природний оповідач».

Проблема полягала не в тому, щоб переконати клієнтів, що відео працює. Складність була в тому, щоб зробити виробництво достатньо доступним, аби його можна було використовувати на постійній основі.

«Це було дорого. Обладнання було дорогим. Час був дорогим. Потрібно було кілька людей, щоб зробити це якісно», — сказав Браян.

Для багатьох малих бізнесів вкладати тисячі доларів у кожне відео було нереалістично.

«Коли Ви зважуєте витрати на пальне проти витрати у $2,000 на відео, Ви й так знаєте, якою буде відповідь», — сказав він.

Браян хотів, щоб клієнти публікували відео так само часто, як вони публікують блоги, електронні листи чи дописи в соцмережах, а не берегли його лише для кількох кампаній на рік.

Саме тут HeyGen змінив його робочий процес.

"HeyGen просто ідеально підійшов завдяки швидкості, можливостям для передачі повідомлень і рівно стільки анімації, щоб надати відео кінематографічного ефекту, але без перебору. І до того ж це просто вигідно за вартістю. Крапка."

Як зробити відео частиною кожної маркетингової стратегії

Замість того щоб сприймати відео як окремий проєкт, тепер Браян інтегрує його майже в кожну взаємодію з клієнтами.

Його команда створює відео для вебсайтів, лендингів, соціальних мереж, email-кампаній, навчання та підтримки продажів, роблячи відео постійною частиною того, як бізнеси комунікують.