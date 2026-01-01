Браян Файкс є засновником Bonsai Marketing, де він допомагає бізнесам зростати завдяки розумнішим маркетинговим системам, автоматизації та відео зі ШІ.
За останні 25 років Браян створив кілька маркетингових агенцій і допоміг компаніям адаптуватися до кожної суттєвої зміни в цифровому маркетингу.
Коли відео стало одним із найефективніших способів формувати довіру онлайн, він знову й знову бачив одну й ту саму проблему: бізнеси розуміли, що їм потрібне відео, але їм було складно створювати його на постійній основі.
Сьогодні Браян використовує HeyGen, щоб допомагати клієнтам створювати все — від промоційних відео та лендингів до контенту для продажів і навчальних матеріалів. За цей час він створив понад 300 відео, заощадив понад 700 годин виробництва та вибудував робочий процес, який робить якісне відео доступним для бізнесів будь-якого розміру.
Як зробити професійне відео практичним для кожного бізнесу
Для Браяна кожна успішна маркетингова стратегія починається з історії.
«Усе — це історія», — сказав Браян. «Мені байдуже, що Ви продаєте. Мені байдуже, чим Ви займаєтеся. Відео — це природний оповідач».
Проблема полягала не в тому, щоб переконати клієнтів, що відео працює. Складність була в тому, щоб зробити виробництво достатньо доступним, аби його можна було використовувати на постійній основі.
«Це було дорого. Обладнання було дорогим. Час був дорогим. Потрібно було кілька людей, щоб зробити це якісно», — сказав Браян.
Для багатьох малих бізнесів вкладати тисячі доларів у кожне відео було нереалістично.
«Коли Ви зважуєте витрати на пальне проти витрати у $2,000 на відео, Ви й так знаєте, якою буде відповідь», — сказав він.
Браян хотів, щоб клієнти публікували відео так само часто, як вони публікують блоги, електронні листи чи дописи в соцмережах, а не берегли його лише для кількох кампаній на рік.
Саме тут HeyGen змінив його робочий процес.
"HeyGen просто ідеально підійшов завдяки швидкості, можливостям для передачі повідомлень і рівно стільки анімації, щоб надати відео кінематографічного ефекту, але без перебору. І до того ж це просто вигідно за вартістю. Крапка."
Як зробити відео частиною кожної маркетингової стратегії
Замість того щоб сприймати відео як окремий проєкт, тепер Браян інтегрує його майже в кожну взаємодію з клієнтами.
Його команда створює відео для вебсайтів, лендингів, соціальних мереж, email-кампаній, навчання та підтримки продажів, роблячи відео постійною частиною того, як бізнеси комунікують.
"HeyGen насправді є тим елементом, який завершує створення," — сказав Браян. "Кожен може зварити тарілку спагеті, але вся суть у фрикадельках і додатковому соусі. Коли Ви закінчуєте хороший вебсайт, у Вас правильно вибудуваний увесь контент, перелічені всі послуги, які вони пропонують, а потім Ви додаєте до цього ще й правильну відеоструктуру."
Вплив виходить за межі просто створення більшої кількості контенту.
«Ми бачимо зростання конверсії, а конверсія означає долари для власника бізнесу», — сказав він.
Оскільки створення нових відео більше не потребує масштабного продакшну, Браян може рекомендувати відео там, де раніше клієнти покладалися лише на текст або статичні зображення.
Масштабуйте відео, не сповільнюючи розвиток бізнесу
До впровадження HeyGen створення одного маркетингового відео часто означало тижні планування, численні зустрічі та координацію продакшену.
«Раніше це вимагало п’яти зустрічей. Потрібно було щонайменше двоє людей. Потрібно було щонайменше два тижні, якщо не три, щоб дійти до етапу: “Ось що я збираюся знімати”. Це 25 або 30 годин.»
Сьогодні цей процес кардинально інший.
«Якщо в мене з’являється ідея, я одразу вбудовую її у свій робочий процес. П’ятнадцять хвилин», — сказав Браян. «Гадаю, я вже дійшов до того, що деякі речі можу створити менш ніж за десять хвилин».
Ця зміна вплинула на те, як Браян підходить до створення контенту. Замість того щоб ретельно обирати, які відео варті зусиль, його команда може створювати відео щоразу, коли вони потрібні для маркетингових кампаній.
«HeyGen став додатковим шаром зверху, який допомагає мені реалізувати всі окремі елементи, – сказав Браян. – Він дозволяє мені повернути собі трохи особистого часу й простору, водночас забезпечуючи надзвичайно професійний, високоякісний продукт».
Відтоді як він почав користуватися HeyGen, Браян створив понад 300 відео, оцінює, що заощадив понад 700 годин, і планує публікувати від 10 до 15 відео щодня, поки його бізнес продовжує зростати.
Допомагаємо малому бізнесу просуватися, як великі бренди
Браян працює з підрядниками, юристами, навчальними організаціями, сервісними компаніями для дому та іншими місцевими бізнесами, у яких немає власних відеокоманд.
Багато хто хоче використовувати відео, але вважає, що це їм не по кишені.
Замість того щоб покладатися на дорогі знімальні команди, Браян допомагає клієнтам використовувати HeyGen для створення професійних відео на вимогу.
"HeyGen став інструментом, про який я можу з упевненістю сказати: 'Спробуйте це самі', тому що інтерфейс і користувацький досвід уже на такому рівні, що, незалежно від підготовки, — сказав Браян. — Платформа відео HeyGen має рішення для кожного й допомагає їм розповідати свої історії."
Для Браяна найбільша перевага полягає не просто у створенні більшої кількості відео. Вона в тому, щоб допомогти бізнесам спілкуватися більш послідовно та залучати більше клієнтів.
«Кожен клієнт, якому я правильно впровадив це рішення, бачить зростання конверсії, — сказав Браян. — Я б без жодних сумнівів сказав, що HeyGen щонайменше подвоїв, а то й потроїв успіх, якого мої клієнти досягають із конверсією»
«HeyGen дозволив мені масштабувати власну агенцію до семизначного доходу всього за один рік. Це дало мені змогу зростати так, ніби в мене є команда з 12–15 людей, які працюють на мене повний робочий день», — сказав Браян.