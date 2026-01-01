Fameplay — це відзначена премією Emmy продакшн-студія з офісом у Празі, що спеціалізується на кіно, телебаченні, анімації та аудіовізуальному сторітелінгу. З 2018 року компанія створила все — від ігрових шоу та анімаційних серіалів до цифрових розважальних платформ і брендованого контенту. У 2023 році компанія побачила, що наближаються масштабні зміни.

«Коли з’явився ChatGPT, ми почали досліджувати авдіовізуальні інструменти й те, як генеративний ШІ може допомогти в авдіовізуальній індустрії», — сказав Лукаш Захор, головний продюсер і співзасновник Fameplay.

Для продакшн-компанії, що базується в Чехії, вихід на глобальний рівень завжди був складним. Чеською мовою розмовляють лише близько 10 мільйонів людей, що обмежує охоплення локального контенту. «У підсумку Ви завжди залишаєтеся місцевим продюсером», — пояснив Лукаш.

Усе змінилося, коли Fameplay відкрила для себе HeyGen. Поєднавши AI-аватари з перекладом відео та робочими процесами дубляжу, Fameplay перетворилася з локальної студії виробництва відео на творця багатомовного глобального контенту.

«Для мене це стало воротами до того, щоб стати продюсером глобального контенту», — сказав Лукаш.

Подолання обмежень традиційного виробництва та локалізації

До впровадження HeyGen клієнти Fameplay повністю покладалися на традиційні робочі процеси у виробництві.

«Єдиною можливістю отримати готове відео було витратити час, щоб приїхати до студії, підготуватися до зйомки, зняти його, а потім чекати на монтаж і перегляд змонтованого матеріалу», — сказав Лукаш.

Цей процес був дорогим, займав багато часу й погано піддавався масштабуванню. Створення багатомовного контенту було ще складнішим. Агенції перекладів могли надати субтитри або титри, але повна міжнародна локалізація відео залишалася малодоступною для багатьох клієнтів через високу вартість і складність виробництва.

«Ми не створювали міжнародний контент, доки не поєднали всі ці етапи локалізації», — пояснив Лукаш.

Деякі проєкти зіткнулися з ще більшою складністю: самі ведучі просто не існували. Один із ключових поточних проєктів Fameplay передбачає створення синтетичних спортивних ведучих новин для Flashscore, глобальної платформи спортивних результатів, якою користуються мільйони фанатів у всьому світі.

«Вони хотіли мати обличчя для всіх країн, у яких присутні», — сказав Лукаш.

Замість того щоб наймати ведучих на кожному ринку, Fameplay створила AI-аватари, які доставляють локалізований контент по всьому світу.

«Це дало їм змогу створювати міжнародний контент», — сказав він.

Вибір HeyGen завдяки якості аватарів і локалізації

Коли Fameplay оцінювала дедалі більшу кількість інструментів для створення відео зі ШІ, що виходять на ринок, команда провела порівняльне тестування кількох платформ для аватарів і дубляжу, зокрема Synthesia.​

«Ми тестували різні інструменти щодня і щоночі», — сказав Лукаш.

Зрештою компанія обрала HeyGen через її реалістичність.

«Ми зрозуміли, що якість синхронізації губ, навіть у перших версіях, була просто на найвищому рівні», — пояснив Лукаш.

Ця якість мала значення, тому що Fameplay не просто експериментувала зі ШІ заради цікавості. Компанія виконувала професійну продакшн-роботу для платних клієнтів і потребувала стабільних, переконливих результатів.

«Ми не сприймаємо це як іграшку. Це професійний інструмент», — сказав Лукаш.

Fameplay стала одним із перших агентських партнерів HeyGen, придбавши приблизно 50 слотів у студії аватарів і вибудувавши навколо платформи власний робочий процес виробництва. Компанія також тісно співпрацювала з командою HeyGen, надаючи відгуки, які допомогли сформувати функції, орієнтовані на агентства, зокрема субпростори.

Сьогодні Fameplay не лише створює аватар-контент для клієнтів, а й навчає внутрішні команди клієнтів самостійно створювати відео в HeyGen.

Створення масштабованих багатомовних AI-продукцій

Інтегрувавши HeyGen у свій виробничий конвеєр, Fameplay розробила робочий процес, оптимізований для масштабованого створення контенту на основі ШІ.

Кожен проєкт починається зі створення сценарію та озвучення. Команда поєднує аватари HeyGen із професійними робочими процесами клонування голосу, щоб створювати реалістичні багатомовні виступи.

«Ми завжди починаємо зі сценарію. Ми ніколи не імпровізуємо», — сказав Лукаш.

У результаті маємо систему, здатну створювати багатомовний контент у великих обсягах, зберігаючи послідовність образів персонажів і візуальний реалізм.

Одним із найяскравіших проєктів компанії є International Volleyball Academy, серіал на YouTube, який виходить уже три роки англійською, іспанською та німецькою мовами. У шоу використовується AI-аватар реального тренера з волейболу, який прагнув зберегти й поділитися своїм тренерським досвідом у всьому світі.

«Він завжди хотів, щоб його вміння та знання були збережені», — сказав Лукаш.

Оскільки тренер і далі активно подорожує та працює з атлетами по всьому світу, підтримувати традиційний формат зйомок було б складно. Натомість Fameplay створили безперервну освітню серію на основі ШІ, використовуючи аватари HeyGen разом із реальними відеоматеріалами.

Ще одним великим досягненням стала багатомовна локалізація. Одне шоу, створене Fameplay, розширилося з чеської ще на сім мов.

«Це неймовірно, справжній стрибок уперед у доступі до нової авдиторії», — сказав Лукаш.

Станьте творцем глобального контенту

Для Fameplay HeyGen означає значно більше, ніж ефективність виробництва. Він докорінно змінив бізнес-модель компанії та її творчі можливості.

«Неймовірно спостерігати, як така компанія, як наша тут, у Центральній Європі, що зосереджується на автовізуальному виробництві зі ШІ, і HeyGen, стартап у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско, пройшли ті самі етапи пошуку правильної бізнес-моделі», — сказав Лукаш.

Сьогодні Fameplay працює і як продакшн-студія, і як партнер із впровадження ШІ для брендів, креаторів та медіакомпаній. Клієнти можуть повністю делегувати роботу продакшн-команді Fameplay або використовувати субпростори, щоб самостійно створювати контент із підтримкою агенції.

У центрі цього робочого процесу — HeyGen.

«Для мене HeyGen — це опора для збереження цілісності персонажа та синхронізації губ», — сказав Лукаш.

Поєднавши AI-аватари, багатомовний переклад відео та масштабовані робочі процеси виробництва, Fameplay перетворилася з локальної чеської продакшн-компанії на творця по-справжньому глобального контенту.