Stratasys є світовим лідером в адитивному виробництві, допомагаючи клієнтам створювати без обмежень заради більш економного, персоналізованого та сталого світу. Як Global Training Manager, Майкл Мюнхоу відповідає за технічне навчання для клієнтів і сервісного персоналу, забезпечуючи, щоб команди по всьому світу могли працювати з обладнанням Stratasys з максимальною безвідмовністю, ефективністю та оптимізованими робочими процесами.

Команда Майкла відповідає за створення та проведення технічного навчання, яке підтримує клієнтів, сервісних інженерів, команди продажів та внутрішніх стейкхолдерів у різних регіонах. Із зміною навчальних уподобань відео стало центральним інструментом, за допомогою якого Stratasys передавав знання, але масштабування високоякісного відеонавчання на глобальному рівні створило нові виклики.

Керування оновленнями та локалізацією у відеонавчанні

У Stratasys відео є одним з основних способів навчання. Клієнти та сервісні команди покладаються на короткі інструкційні відео, контент на вимогу та навчання у стилі YouTube, щоб швидко отримувати відповіді в потрібному контексті.

«Відео — це спосіб, у який сьогодні навчається більшість людей», — пояснив Майкл. «Для нас важливо розробляти ефективно й створювати матеріали для всієї авдиторії».

До HeyGen створення навчальних відео супроводжувалося двома основними викликами: оновленням контенту та локалізацією.

Щойно навчальне відео було записано, навіть незначні зміни, внесені під час етапу рецензування, часто означали повернення до студії для повторного знімання матеріалу. Це уповільнювало публікацію й створювало труднощі для фахівців з навчального дизайну.

«Якщо рецензент мав зауваження, нам доводилося шукати способи переробити або перезняти матеріал», — сказав Майкл. «Це додавало часу й складності».

Локалізація була ще більшою перешкодою. Щоб підтримувати глобальну авдиторію, Stratasys раніше покладалася на внутрішніх стейкхолдерів, які допомагали перекладати або переробляти відео іншими мовами. Залучення зовнішніх підрядників для перекладу та відеовиробництва часто було надто дорогим.

«Без локалізації, яку забезпечує HeyGen, ми просто не змогли б робити це в такому масштабі», — сказав Майкл.

Використання HeyGen для одноразового створення контенту та його глобальної локалізації

HeyGen дала Stratasys змогу повністю переосмислити навчальні відео. Замість того щоб перезаписувати контент, команда Майкла тепер могла просто повернутися до платформи, відкоригувати сценарії та знову створити відео без повернення до студії звукозапису. Це зробило цикли погодження швидшими, а оновлення контенту значно простішими в управлінні.

Але найбільші зміни прийшли завдяки локалізації.

З HeyGen компанія Stratasys тепер може один раз створити навчальне відео й локалізувати його різними мовами за допомогою пакетної локалізації, брендованих глосаріїв і правил примусової вимови, що є критично важливим у високотехнологічній сфері.

«У нас багато термінів, які не є поширеними різними мовами, — пояснив Майкл. — Можливість контролювати переклад і вимову має для нас величезне значення».

У багатьох випадках локалізовані відео одразу готові до публікації. В інших достатньо легкого етапу вичитування, щоб забезпечити точність без витрат на повний перезапис або залучення зовнішніх підрядників.

HeyGen також дала змогу створювати навчальні відео з аватарами в різних відділах. Команда Майкла використовує аватари для навчання, спрямованого на клієнтів і службу підтримки, тоді як інші команди, зокрема глобальна інженерія, застосовують їх для внутрішнього технічного навчання та навчання з контролю.

Оптимізація доставки через LMS та персоналізованих траєкторій навчання

Однією з найважливіших функцій для Stratasys стали експорт SCORM і багатомовний плеєр. Це дає змогу команді завантажити один навчальний матеріал у свою систему управління навчанням і поширювати його по всьому світу. Навчальні матеріали автоматично відтворюються для слухачів тією мовою, яка найкраще їм підходить.

«Цей багатомовний плеєр — це щось неймовірне», — сказав Майкл. «Ми можемо створити один матеріал, призначити його глобально, і користувач отримає досвід у тому форматі, який найкраще підходить саме для нього».

HeyGen також дає змогу створювати розгалужені сценарії та навчання на основі ситуацій. Для складних робочих процесів, таких як усунення несправностей або встановлення обладнання, слухачі можуть обирати маршрути, що відповідають їхній конкретній ситуації, замість того щоб перевантажуватися довгим інструкційним відео.

«Ми можемо створити обидві версії й дозволити тим, хто навчається, обирати те, що є для них актуальним у цей момент», — сказав Майкл.

Підвищення ефективності та скорочення витрат у глобальному навчанні

Відтоді як Stratasys почала використовувати HeyGen, компанія спостерігає чіткий, вимірюваний результат:

120% зростання переглядів відео на YouTube завдяки локалізованому контенту

Понад $1 million розрахованої економії витрат завдяки відмові від аутсорсингу перекладу та локалізації відео

Швидше оновлення контенту без повернення до студії

Простіше й масштабованіше глобальне проведення навчання завдяки інтеграції з LMS

«Раніше ми просто не могли цього робити чесно й об’єктивно, — сказав Майкл. — Тепер ми досягаємо клієнтів, сервісних команд і продавців способами, які раніше були просто неможливі».

Поза сухими цифрами, HeyGen спростив процес розробки навчання. Інструкційні дизайнери можуть працювати у звичних інструментах на кшталт PowerPoint, імпортувати контент, додавати сценарії й дозволяти аватарам проводити навчання.

«Якщо Ви вмієте створювати презентацію, Ви можете користуватися HeyGen, — сказав Майкл. — Це універсальний і простий у використанні інструмент».

Для Майкла одним із найважливіших аспектів HeyGen є саме партнерство.

«Найбільше мені подобається в HeyGen те, що я відчуваю, ніби ми зростаємо разом, — сказав він. — Нас слухають як корпоративного клієнта, ми ділимося відгуками й бачимо, як це перетворюється на реальні покращення. Це має значення».

Його порада іншим проста: «досліджуйте інструмент і експериментуйте».

«Спробуйте локалізацію. Спробуйте аватари. Створіть свого двійника. Протестуйте різні тони, — сказав Майкл. — Якщо Ви не дасте HeyGen шанс, Ви просто відмовляєтеся від можливості охопити більше людей».