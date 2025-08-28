Заснований у 2016 році, Pray.com — застосунок №1 для молитви та медитації, що є цифровим простором для людей віри.

Раян Бек, технічний директор і співзасновник Pray.com, помітив очевидний розрив у тому, як релігійні організації використовували технології. «Ми співпрацюємо з найбільшими служіннями та неприбутковими організаціями по всьому світу, щоб допомогти їм перейти в онлайн і знаходити нових учасників у цифровому середовищі», — сказав Раян.

Від самого початку бачення Pray.com полягало в тому, щоб принести сучасні інструменти в індустрію, яка історично відставала в цифровій трансформації. Це бачення швидко переросло у фокус на штучному інтелекті (ШІ). «Коли з’явилися великі мовні моделі та дифузійні моделі, ми зрозуміли, що маємо впровадити їх для наших партнерів — служінь і неприбуткових організацій, щоб вони могли посилити своє послання та вплив», — сказав Райан. Саме тоді Pray.com звернувся до HeyGen.

Робимо неможливе можливим за допомогою відео зі ШІ

До впровадження HeyGen рівень перекладу та локалізації, який уявляли в Pray.com, просто не був реалістичним. Багато партнерів Pray.com заснували школи, церкви та гуманітарні організації в регіонах, де не розмовляли англійською. Ці засновники ніколи не мали змоги безпосередньо спілкуватися з місцевими членами їхньою рідною мовою.

«Це було не просто складно — це було неможливо», — сказав Раян. «У цих організацій не було ані інструментів, ані бюджету, щоб перекласти тисячі відео різними мовами та для різних регіонів».

HeyGen не просто спростив процес — він відчинив двері, які раніше були зачинені. «Завдяки перекладам зі ШІ вони тепер можуть спілкуватися зі своїми спільнотами по всьому світу, не покладаючись на перекладача», — пояснив Раян. «Раніше це було неможливо».

Один справді переломний момент стався під час внутрішнього хакатону. Колега з Аргентини надіслав демо-відео, у якому використав технологію AI-перекладу HeyGen, щоб показати одного з партнерів служіння Pray.com — 75-річного техасця, який вільно говорить іспанською. «Він не знає жодного слова іспанською, але звучало точнісінько як він», — згадав Раян. «Ми надіслали йому це відео, і він був приголомшений».

Той момент став переломним. «Це була магічна мить не лише для нас, а й для наших клієнтів. Вони на власні очі побачили, на що здатен ШІ для їхньої місії».

Інструменти перекладу HeyGen стали ключовою частиною пропозиції Pray.com. Один пастор використав їх, щоб надіслати проповідь, перекладену тагальською, двоюрідному братові своєї дружини на Філіппіни, який ніколи раніше не чув його проповіді. «Він розплакався», — сказав Раян. «Це був трансформативний досвід для них обох».

Для Раяна ці історії — це більше, ніж просто анекдоти. Вони доводять, що HeyGen долає розриви на культурному, мовному та емоційному рівнях. «Ці організації роблять справді важливу роботу: проводять збори їжі, навчають підприємницької грамотності, підтримують дитячі будинки. Завдяки HeyGen їхні засновники можуть звертатися безпосередньо до людей, на яких вони впливають. Такий рівень зв’язку раніше просто був неможливий».

Масштабуйте своє послання, голос за голосом

Відтоді як Pray.com почав використовувати HeyGen, компанія змогла суттєво розширити можливості для своїх клієнтів без збільшення витрат на виробництво та без залучення зовнішньої допомоги. Основні результати включають:

Глобальне охоплення : Тисячі відео на релігійну тематику тепер перекладаються на 8–30 мов за лічені хвилини, а не місяці.

: Тисячі відео на релігійну тематику тепер перекладаються на 8–30 мов за лічені хвилини, а не місяці. Ефективність контенту : Те, що раніше займало тижні, тепер можна зробити за лічені години, даючи змогу лідерам масштабувати свій голос, не жертвуючи автентичністю.

: Те, що раніше займало тижні, тепер можна зробити за лічені години, даючи змогу лідерам масштабувати свій голос, не жертвуючи автентичністю. Емоційний вплив: Тепер відеоповідомлення зберігають емоції, ритм і тон мовця навіть зовсім іншою мовою.

Раян вважає, що це лише початок. «Ми перейшли від аудіо до повноцінних відеоперекладів. Аватари не лише рухаються синхронно, а й зберігають емоції та природний ритм мовлення. Це не незграбний дубляж — це відчувається по-справжньому».

Для нього найбільшою винагородою є чути, як лідери служінь кажуть: «Я зробив це». «Саме це й дає змогу робити HeyGen», — сказав він. «Засновник може подивитися на тисячі перекладених відео й сказати: “Я зробив це”. Це справді вражає».

Його порада тим, хто лише починає працювати з відео зі ШІ? «Більше не існує кордонів — ані фізичних, ані мовних. Якщо Ви створюєте контент, Ваша авдиторія щойно зросла в тисячу разів».

З HeyGen Pray.com не просто встигає за інноваціями — вони очолюють рух, який робить віру доступнішою, інклюзивнішою та впливовішою в усьому світі.