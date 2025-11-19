Gerçekçi YZ videoları için sanal kişi oluşturucu

Her seferinde kameraya çıkmadan sunum yapan, açıklayan, satan ve eğitim veren sanal bir kişi oluşturun. HeyGen ile doğal konuşan, tutarlı mesajlar ileten ve videolar, diller ve kullanım senaryoları arasında ölçeklenebilen, gerçekçi yapay zeka destekli bir sanal kişi oluşturabilirsiniz. İnsana benzer dijital bir varlıkla güven inşa edin, zamandan tasarruf edin ve net bir şekilde iletişim kurun.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Ücretsiz görselden videoya oluşturucumuzu deneyin

Ücretsiz başlayın
Bir avatar seçin
Oluşturma sonrasında dudak senkronizasyonu uygulandı
Metninizi yazın
Herhangi bir dilde yazın
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Satış ve potansiyel müşteri etkileşimi

Satış ve potansiyel müşteri etkileşimi

Use a virtual person to greet visitors, explain offerings, and guide prospects. Humanlike delivery increases trust while enabling 24/7 availability.

Pazarlama ve marka hikaye anlatımı

Pazarlama ve marka hikaye anlatımı

Present campaigns, product launches, and updates with a consistent face. Virtual persons, as digital humans, help brands feel approachable without increasing production time.

Çalışan eğitimi ve işe alıştırma

Çalışan eğitimi ve işe alıştırma

Deliver lessons and instructions clearly using a familiar presenter. Updates can be made instantly as processes change.

Müşteri eğitimi ve destek

Müşteri eğitimi ve destek

Explain workflows, answer common questions, and guide users visually. Virtual persons reduce support load while improving clarity.

Kurumiçi iletişim

Kurumiçi iletişim

Share leadership messages and company updates consistently across teams. Virtual persons remove scheduling friction while maintaining a personal tone, similar to that of a real human.

Çok dilli ve küresel içerik

Çok dilli ve küresel içerik

Reuse the same virtual person across languages. This keeps identity consistent while expanding reach.

HeyGen neden en iyi sanal insan oluşturma aracı?

Video prodüksiyonu çekim takvimlerine, stüdyolara veya tekrar tekrar yapılan çekimlere bağlı olmamalı. HeyGen'in Sanal Kişi Oluşturucusu, gerçek insan sunuculardan beklenen açıklığı, kişiliği ve güvenilirliği korurken bu kısıtları ortadan kaldırır.

Ücretsiz başlayın
Her zaman erişilebilir, her zaman tutarlı

Sanal bir kişi, her videoda aynı tonu, görünümü ve kaliteyi sunar. Bu tutarlılık, marka bilinirliğini güçlendirir ve canlı çekimden kaynaklanan değişkenliği ortadan kaldırarak, her seferinde aynı düzeyde bir dijital insan deneyimi sağlar.

Ölçek ve hız için tasarlandı

Tek bir sanal kişi oluşturun ve onu onlarca hatta binlerce videoda kullanın. İçerik ekipleri, prodüksiyon karmaşıklığını artırmadan daha hızlı yayın yapabilir.

İnsan sınırları olmadan insan varlığı

Sanal kişiler, insan sunucunun tanıdıklığını yapay zekanın verimliliğiyle birleştirerek gerçekçi etkileşimler oluşturur. Her güncellemeyi yeniden kaydetmenize gerek kalmadan ekranda görünür olmaya devam edersiniz.

Gerçeğe yakın insan benzeri görünüm

Sanal kişiler, dengeli duruş, yüz detayları ve görsel netlik ile ekranda doğal ve profesyonel görünmeleri için tasarlanır. İnce hareketler, durağan veya yapay bir his oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Bu gerçekçilik, dikkatin teknolojinin kendisi yerine mesaja odaklanmasını sağlar.

Ücretsiz başlayın →
Three people visible in overlapping video call windows: a red-haired woman, a Black woman, and a blurred man.

Doğal konuşma ve etkileyici anlatım

Her bir sanal kişi, akıcı bir tempo, net telaffuz ve doğal bir tonlamayla konuşur. Konuşma, yazılı bir metin okunuyormuş ya da robotik bir ses kullanılıyormuş gibi değil, sohbet ediyormuş hissi verecek şekilde oluşturulur. Bu da daha uzun videoların izlenmesini kolaylaştırır ve etkileyici yüz ifadeleri sayesinde izleyicilerin içeriği daha iyi anlamasını sağlar.

Ücretsiz başlayın →
A woman interacts with a voice cloning app on a tablet, showing three smiling women and a "Christine Voice Clone" option.

Tutarlı ve marka ile uyumlu sunum

Sanal kişiliğiniz, tüm videolarda aynı görsel kimliği ve anlatım tarzını korur. Bu, içerik hızla ölçeklenirken markaların tanınabilir kalmasına yardımcı olur. Tutarlılık, daha büyük ekipler için inceleme ve onay süreçlerini de kolaylaştırır.

Ücretsiz başlayın →
A smiling woman with overlaid UI elements for brand fonts, colors, and a "Safety & Security" title.

Formatlar ve kanallar arasında yeniden kullanılabilir

Aynı sanal kişi, açıklayıcı videolarda, eğitimlerde, duyurularda ve destek videolarında görünebilir. Bu, birden fazla sunucuya veya farklı stillere duyulan ihtiyacı azaltır. İzleyiciler, tutarlı tek bir dijital yüze alışır.

Ücretsiz başlayın →
SCORM export interface with 'Export as SCORM' enabled, version 'SCORM 1.2' selected, and a smiling man in the background.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yapabildiğimizde oldu. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Nasıl çalışır

Sanal Kişi Oluşturucuyu nasıl kullanabilirsiniz

Bu gerçekçi sanal kişi oluşturucu ile herhangi bir sanal kişiyi dört basit adımda hayata geçirin.

Ücretsiz başlayın
Adım 1

Sanal kişinizi seçin

Hazır sanal kişilerden birini seçin veya kişiselleştirilmiş bir avatar oluşturun. Her seçenek, profesyonel sunum için tasarlanmıştır.

Adım 2

Metninizi yazın

Sanal bir insan tarafından seslendirilmesini istediğiniz metni yazın veya yapıştırın. Gerektiğinde dil ve ton ayarlarını seçin.

Adım 3

Videonuzu özelleştirin

Arka planı, yerleşimi ve destekleyici görselleri ayarlayın. Markanızı tüm içeriklerde tutarlı şekilde kullanın.

Adım 4

Oluşturun ve yayınlayın

Videonuzu oluşturun ve her platform için dışa aktarın. Gelecekteki güncellemeler için aynı sanal kişiyi yeniden kullanın.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Sanal kişi nedir?

Sanal kişi, yapay zeka kullanılarak oluşturulan, insana benzeyen dijital bir sunucudur. Canlı çekime gerek kalmadan konuşabilir, bilgi sunabilir ve videolarda görünebilir; tıpkı sanal bir dünyadaki avatara benzer.

Sanal bir kişi, sohbet botundan nasıl farklıdır?

Bir chatbot metin üzerinden iletişim kurar. Sanal bir kişi ise video aracılığıyla görsel ve sözlü olarak iletişim kurarak daha güçlü bir insani bağ oluşturur.

İş videoları için sanal bir kişi kullanabilir miyim?

Evet. Sanal kişiler, etkileşimi artırmak için animasyondan yararlanarak pazarlama, satış, eğitim ve iç iletişimde yaygın olarak kullanılır. Profesyonel ortamlar için tasarlanmışlardır.

Sanal kişiler gerçekçi görünüyor mu?

Evet. HeyGen sanal kişiler, doğal yüz hareketleri, konuşma zamanlaması ve sunum tarzıyla tasarlanmıştır. Bu da videoların izlenmesini ve güvenilmesini kolaylaştırır.

Sanal kişiyi baştan oluşturmadan videoları güncelleyebilir miyim?

Evet. Aynı sanal kişi sınırsız sayıda videoda tekrar kullanılabilir. Yeni içerik oluşturmak için yalnızca metni güncellersiniz ve YZ video oluşturucu.

Sanal bir kişi küresel kitleler için uygun mu?

Evet. Sanal kişiler, aynı görsel kimliği koruyarak içeriği birden fazla dilde sunabilir; video çevirici özelliği sayesinde bu mümkün olur. Bu da tutarlı küresel iletişimi destekler.

Sanal kişi içeriğini kim kontrol eder?

Metinler, videolar ve kullanım üzerinde tam kontrole siz sahip olursunuz. Sanal kişiler yalnızca kendi HeyGen çalışma alanınız içinde kullanılabilir.

Neden canlı video yerine sanal bir kişi kullanmalısınız?

Sanal kişiler zaman kazandırır, prodüksiyon maliyetlerini düşürür ve daha hızlı güncellemelere olanak tanır. Çekim kısıtları olmadan insan varlığı sunarlar.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen ile oluşturmaya başlayın

Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.

Ücretsiz başlayın →
CTA background