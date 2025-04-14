YZ video şablonlarıyla videolar oluşturun

HeyGen’in 700’den fazla yapay zeka video şablonundan oluşan kütüphanesini kullanarak dakikalar içinde etkileyici videolar oluşturun. Her şablon, hiçbir düzenleme deneyimi gerektirmeden yüksek kaliteli, dikkat çeken içerikler üretmeniz için hızlı bir yol sunar. 85.000’den fazla içerik üreticisi ve ekip, video oluşturma süreçlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için HeyGen’e zaten güveniyor.

128.632.814Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.347Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
YZ video şablonları

Kusursuz ses ve video senkronizasyonu sağlayın

Videolarınızın doğal görünmesini, sesler ve dudak hareketlerinin kusursuz bir şekilde senkron olmasını, üstelik saatlerce düzenleme yapmadan mı istiyorsunuz? HeyGen’in yapay zeka destekli lip-sync özelliği, ister YZ avatarları ister gerçek çekimler kullanın, konuşmayı dudak hareketleriyle otomatik olarak hizalar.

Herhangi bir yapay zeka video şablonundan başlayabilir, metninizi veya sesinizi ekleyebilir, bir ses seçebilir ve zamanlamayı sizin için HeyGen'in ayarlamasına izin verebilirsiniz. Birden fazla dilde çalıştığı için aynı videonun yerelleştirilmiş sürümlerini yeniden kayıt almadan oluşturabilirsiniz. Bu, içerik üreticilerinin, eğitmenlerin ve pazarlama ekiplerinin, izlenmesi kolay ve gerçekçi hissettiren, özenle hazırlanmış videolar üretmesine yardımcı olur.

YZ video şablonları

YZ dudak senkronizasyonu için en iyi uygulamalar

Pürüzsüz ve doğal dudak senkronizasyonu elde etmek, birkaç basit adımla başlar. Bu yönergeler, YZ avatarlarla video oluştururken veya sesi gerçek görüntülerle senkronlarken en iyi sonuçları almanıza yardımcı olur.

• Kaliteli bir ses seçin: Mesajınıza uygun, net ve doğal sesli bir YZ sesi seçin. Platform, 175 dilde 300’den fazla ses sunar.
• Temiz ses kullanın: Kendi ses kaydınızı yüklüyorsanız, gürültüsüz bir kayıt tercih edin. Temiz ses, YZ’nin ağız hareketlerini daha doğru üretmesine yardımcı olur.
• Ton ve ifadeyi eşleştirin: Metninize uygun mimiklere sahip bir avatar seçin. Bu, videoları daha inandırıcı hale getirir ve izleyicilerin dikkatini canlı tutar.
• Çeviri ve senkronu tek adımda yapın: Çok dilli dudak senkronu gerektiğinde, yerleşik YZ çeviri özelliğini kullanın. Sistem, her dil için zamanlamayı ve ağız şekillerini otomatik olarak uyarlar.

YZ video şablonları

Gerçekçi YZ dudak senkronizasyonu ile kitlenizi etkileyin

Gerçekçi dudak senkronizasyonu, videolarınızın izlenmesini kolaylaştırır ve mesajınızın daha samimi hissedilmesini sağlar. Kareleri elle ayarlamak yerine, YZ her kelimeyi saniyeler içinde doğru ağız hareketleriyle hizalar. Bu özellik, ister özel avatarlar ister gerçek çekimler olsun, net ve profesyonel içerikleri hızlıca oluşturmanız için ideal bir çözüm sunar.

Eğitim videoları, pazarlama klipleri, açıklayıcı videolar veya çok dilli videolar oluşturuyorsanız, YZ sizin için tüm zamanlamayı ve mimikleri ayarlar. Zapier gibi entegrasyonlarla, süreci birden fazla proje genelinde otomatikleştirip iş akışınızın sorunsuz ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

Metninizi yazarken yardıma ihtiyaç duyuyorsanız, saniyeler içinde kullanıma hazır metinler oluşturmak için HeyGen AI Video Script Generator aracını deneyin.

Nasıl çalışır?

4 kolay adımda mükemmel senkronize videolar oluşturun

Doğru, çok dilli dudak senkronizasyonu ile videolarınıza hayat verin. Herhangi bir metni veya sesi, aşağıdaki adımları izleyerek tamamlanmış bir videoya dönüştürün.

Adım 1

Metin girin veya ses dosyası yükleyin

Önce metninizi yazın veya net bir ses dosyası yükleyin. Projenize göre metinden sese, kaydedilmiş ses dosyası ya da çevrilmiş metin kullanın.

Adım 2

Bir avatar seçin

Geniş bir yapay zeka avatar yelpazesinden seçim yapın veya kendi görüntülerinizi kullanın. Her biri, doğal mimiklere ve net ağız hareketlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Adım 3

Bir YZ sesi seçin veya gerçek görüntü yükleyin

175 dilde 300’den fazla sesten seçim yapın. Tonu ve stili eşleştirin veya YZ senkronizasyonu için gerçek bir video yükleyin.

Adım 4

Senkronize videonuzu oluşturun ve paylaşın

YZ, dudakları, sesi ve mimikleri otomatik olarak senkronize eder. Bitmiş videonuzu saniyeler içinde dışa aktarın ve dilediğiniz yerde paylaşın.

Video şablonu hakkında sık sorulan sorular

HeyGen’in YZ video şablonları nelerdir?

HeyGen’in YZ Video Şablonları, manuel düzenleme yapmadan dakikalar içinde profesyonel videolar oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, önceden hazırlanmış yerleşimlerdir. Her şablon, sıfırdan her şeyi oluşturmakla uğraşmak yerine mesajınıza odaklanabilmeniz için hazır sahneler, geçişler ve akış hızı içerir. Şablonları burada keşfedin: YZ Video Şablonları

Şablonları markama uyacak şekilde özelleştirebilir miyim?

Evet. Metni değiştirebilir, görseller yükleyebilir, klipleri değiştirebilir, renkleri ayarlayabilir ve marka kimliğinize uyacak şekilde logonuzu ekleyebilirsiniz. Her şablon tamamen özelleştirilebilir, böylece pazarlama, eğitim ve sosyal medya içerikleriniz için tutarlı, markanıza uygun videoları kolayca oluşturabilirsiniz.

Şablonlar yapay zeka avatarlarını ve dudak senkronizasyonunu destekliyor mu?

Evet. HeyGen’in YZ avatarlarını herhangi bir şablona ekleyebilir ve doğal konuşma sunumu için hassas YZ dudak senkronizasyonu kullanabilirsiniz. Avatarlar birden fazla dili destekler; böylece hiçbir şeyi yeniden kaydetmeden aynı videonun yerelleştirilmiş veya çok dilli sürümlerini kolayca oluşturabilirsiniz.

Bu şablonları kullanmak için düzenleme konusunda deneyime ihtiyacım var mı?

Hiç deneyim gerekmez. Editör sürükle-bırak mantığıyla çalışır ve doğrudan tarayıcınızda kullanılır; böylece yeni başlayanlar ve ekipler kısa sürede yüksek kaliteli videolar oluşturabilir. YZ araçları zamanlamayı, sahne yapısını ve yerleşim ayarlarını otomatik olarak yönetir.

Şablonları metinler, görseller veya ses dosyalarıyla kullanabilir miyim?

Evet. Metinle başlayabilir, ses dosyası yükleyebilir veya görseller ve klipler ekleyebilirsiniz. YZ, medyanızı seçtiğiniz şablona uyarlayarak görselleri, ritmi ve sesi hizalar ve profesyonel bir sonuç oluşturur. Metin yazımı konusunda yardım için YZ Video Metni Oluşturucu.

Şablonları kullanarak hangi tür videolar oluşturabilirim?

Sosyal medya videoları, açıklayıcı videolar, UGC tarzı reklamlar, kurumsal sunumlar, emlak tanıtım videoları, eğitim içerikleri ve pazarlama videoları oluşturabilirsiniz. 700'den fazla şablonla, neredeyse her niş, hedef kitle veya platform için video hazırlayabilirsiniz.

Nihai videomu hangi formatlarda dışa aktarabilirim?

Planınıza bağlı olarak bitmiş videonuzu HD veya 4K çözünürlükte dışa aktarabilirsiniz. Videolar, TikTok, Instagram, YouTube veya iş platformlarında kolayca paylaşabilmeniz için MP4 formatında indirilir. Farklı platformlara göre yeniden boyutlandırmak için Videoyu Yeniden Kullanma Aracını kullanın.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

