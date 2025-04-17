YZ konuşan videolar için video sözcü

HeyGen’in YZ video sözcüsü ile profesyonel konuşan videolar oluşturun. Metni, senaryoyu veya bir görseli; gerçekçi avatarlar, doğal ses, doğru dudak senkronizasyonu ve tutarlı marka uyumlu sunumla yüksek kaliteli sözcü videolarına dönüştürün. Kamera, oyuncu veya stüdyo gerekmez. Sadece net mesajlar, ölçeklenebilir şekilde iletilir.

128.632.814Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.347Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Bir avatar seçin
Oluşturma tamamlandıktan sonra dudak senkronizasyonu uygulanır
Metninizi yazın
Herhangi bir dilde yazın
Web sitesi karşılama ve açıklayıcı videoları

Replace static text with a video spokesperson that greets visitors, explains your product, or guides users through key pages. Talking videos increase engagement and help visitors understand your offering faster, enhancing your video marketing strategy.

Satış ve pazarlama videoları

Use video spokespersons to deliver clear value propositions, product explanations, and campaign messages. Consistent delivery helps build trust while reducing the cost of repeated professional video production.

Eğitim ve işe alıştırma içerikleri

Create instructional videos where a professional video spokesperson explains processes, policies, or workflows. AI spokespersons keep training content clear, repeatable, and easy to update as information changes.

Müşteri destek ve yardım videoları

Answer common questions with short spokesperson videos that guide users step by step. This reduces support volume while improving clarity and user experience.

Kurumiçi iletişim

Deliver announcements, updates, and leadership messages through a consistent video presenter. This keeps communication personal without requiring frequent recordings.

Çok dilli iletişim

Generate spokesperson videos in multiple languages to reach global audiences by using the video translator. AI handles voice and captions without hiring multilingual presenters.

HeyGen neden en iyi video sözcü oluşturucusudur

HeyGen, geleneksel sunucu prodüksiyonunun yerini, video pazarlaması için daha hızlı, daha tutarlı ve ölçeklendirmesi daha kolay olan YZ video oluşturma ile değiştirir. İşletmeler, mesajlarını yinelenen prodüksiyon maliyetleri veya gecikmeler olmadan net bir şekilde iletmek, güven inşa etmek ve aktarmak için video sunucular kullanır.

Üretim maliyeti olmadan insan dokunuşu

YZ video sözcüleri, yetenek ayarlama, çekim seansları planlama veya kurgu iş akışlarıyla uğraşmadan mesajınıza bir yüz ve ses kazandırır. Videolar doğrudan metninizden oluşturulur.

Her videoda tutarlı teslimat

Her bir sözcü videosu aynı görünümü, tonu ve anlatım tarzını korur. Bu tutarlılık, markaların içeriklerini sık sık güncellerken profesyonel ve derli toplu kalmasına yardımcı olur.

Küresel iletişim için tasarlandı

Yeniden kayıt almaya gerek kalmadan çok dilli ses ve altyazı desteğiyle farklı kitlelere net bir şekilde hitap eden sözcü videoları oluşturun.

Gerçekçi YZ sunucu avatarları

Kamerada doğal ve güvenilir görünmeleri için tasarlanmış, profesyonel YZ sunuculardan oluşan geniş bir kütüphaneden seçim yapın. Mimikler, göz teması ve duruş, konuşma akışına uyumlu olacak şekilde oluşturulur ve izleyicilerin dikkatini canlı tutmaya yardımcı olur.

Doğru dudak senkronizasyonu ve doğal konuşma

Metniniz, hassas dudak senkronizasyonu ve gerçekçi ses çıktısıyla sunulur. Konuşma temposu, telaffuz ve vurgu, sözcünün net ve insan gibi duyulması için optimize edilir. Böylece mesajınız yapay değil, doğal ve sohbet havasında hissettirilir.

Metinden konuşmacı videosu oluşturma

Yazılı metinleri doğrudan çekim veya montaj yapmadan, hazır sözcü videolarına dönüştürün. Yapay zeka, tek bir metin girdisinden anlatımı, zamanlamayı ve görsel sunumu otomatik olarak yönetir. Bu sayede ekipler, teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan konuşan videoları hızla oluşturabilir.

Markanıza uygun görsel tutarlılık

Arka planı, kadrajı ve genel stili, profesyonel video yönergelerinize uyacak şekilde kontrol edin. Her bir sözcü videosu aynı profesyonel görünümü ve tonu korur. Bu tutarlılık, ölçekli içerik oluştururken kritik öneme sahiptir.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ video sunucu oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

Dört basit adımda yapay zeka video sözcünüzü oluşturun.

Adım 1

Metninizi ekleyin

Sözcünüzün iletmesini istediğiniz mesajı yazın veya yapıştırın. Video hizmetleriniz için tonu ve amacı belirleyin.

Adım 2

Konuşmacınızı seçin

Profesyonel bir YZ avatarı seçin veya kendi özel video sözcünüzü kullanın.

Adım 3

Dil ve stili özelleştirin

Kitleniz ve markanızla uyumlu olması için dil, ses, altyazı ve görsel tercihleri ayarlayın.

Adım 4

Oluşturun ve paylaşın

Sözcü videoyu oluşturun ve web, sosyal medya veya dahili platformlarda yayınlayın ya da indirin.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Video sözcüsü nedir?

Bir video sözcüsü, mesajınızı kamera karşısında ileten dijital bir sunucudur. Bir YZ video oluşturucu ile senaryolar, çekim, oyuncu veya prodüksiyon ekipmanına ihtiyaç duymadan gerçekçi konuşan videolara dönüştürülür; böylece video ile iletişim daha hızlı ve ölçeklenmesi daha kolay hale gelir.

YZ video sözcüsü nasıl çalışır?

Bir YZ video sözcüsü, sesi sentezlemek, dudak senkronizasyonu yapmak ve avatar animasyonu oluşturmak için metni videoya dönüştürür. Siz bir metin verirsiniz, bir sözcü seçersiniz ve sistem senkronize konuşmayı, yüz hareketlerini ve sunumu otomatik olarak oluşturur.

Özel bir video sözcüsü oluşturabilir miyim?

Evet. Kendinize ya da ekibinizden birine benzeyen ve aynı şekilde seslenen özel bir profesyonel video sözcüsü oluşturabilirsiniz. Bu sayede, tekrar tekrar çekim yapma ihtiyacını ortadan kaldırırken izleyiciler için tanıdık bir yüzü korumuş olursunuz.

Video sözcüler iş amaçlı kullanıma uygun mu?

Evet. Video sözcüler genellikle pazarlama, eğitim, işe alım, müşteri desteği ve iç iletişim için kullanılır. Sürekli prodüksiyon maliyetleri olmadan tutarlı ve profesyonel bir anlatım sunarlar.

Konuşmacı videosunu oluşturduktan sonra güncelleyebilir miyim?

Evet. Metni düzenleyebilir ve sözcü videosunu anında yeniden oluşturabilirsiniz. Bu sayede yeniden çekim veya uzun kurgulama süreçlerine gerek kalmadan video içeriğini güncel ve doğru tutmanız kolaylaşır.

Video sözcüleri birden fazla dili destekliyor mu?

Evet. Aynı görsel sunucuyu kullanarak birden fazla dil ve aksanda sözcü videoları oluşturabilir, böylece küresel kitlelerle iletişim kurmayı kolaylaştırabilirsiniz.

Video prodüksiyonu konusunda deneyime ihtiyacım var mı?

Hayır. Tüm süreç teknik olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka çekim, anlatım ve senkronizasyonu üstlenir, böylece herkes profesyonel sunucu videoları oluşturabilir.

HeyGen ile oluşturulan videoların sahibi kimdir?

Oluşturduğunuz tüm sözcü videolarının tam mülkiyeti sizde kalır. Metinleriniz, avatarlarınız ve nihai videolarınız size aittir; bunları dilediğiniz gibi kullanabilir ve serbestçe dağıtabilirsiniz.

