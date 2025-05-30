Çevrimiçi video boyutunu küçültün

Görüntü kalitesini koruyarak video boyutunu saniyeler içinde çevrimiçi olarak küçültün. Herhangi bir MP4, MOV, MKV veya AVI dosyasını yükleyin ve daha hızlı yüklenen, kolayca paylaşılabilen daha küçük bir versiyon oluşturun. HeyGen, yazılım kurmadan veya kalite kaybı olmadan büyük video dosyalarını küçültmeyi basit, güvenli ve hızlı hale getirir.

Videoyu çevrimiçi sıkıştırın

Videoları ihtiyacınız olan çözünürlükte dışa aktarın

Karmaşık ayarlarla uğraşmadan video kalitenizi kontrol edebilmelisiniz. HeyGen’in çevrimiçi video sıkıştırıcısı, ister HD görüntüleri yeniden boyutlandırın ister hızlı paylaşım için daha hafif bir dosya hazırlayın, projeniz için en uygun çözünürlükte dışa aktarmanıza olanak tanır.

Videonuzu yükleyin ve 4K, 1080p veya 720p gibi çözünürlükler arasından seçim yaparak dosya boyutunu yönetirken görsellerinizin netliğini koruyun. Bu, e-posta, mobil veya web platformları için içeriği netlikten ödün vermeden optimize etmenin kolay bir yoludur.

Videonuzu sıkıştırmadan önce geliştirmek isterseniz, içeriğinizi daha ilgi çekici hale getirecek görseller, bindirmeler veya grafikler eklemek için Videoya Fotoğraf Ekle aracını kullanın.

Dosya boyutunu küçültmek için çevrimiçi video sıkıştırıcı kullanırken en iyi uygulamalar

Daha küçük bir dosya, görsel etkisinden ödün vermek zorunda değildir. Birkaç basit ayarla, videolarınızı temiz, akıcı ve paylaşmaya hazır tutarken sıkıştırabilirsiniz. HeyGen, genel dosya boyutunu küçültmek için dışa aktarmadan önce gereksiz görüntüleri kırpmayı ve netlik ile sıkıştırma arasında en iyi denge için 1080p veya 720p çözünürlüğü seçmenizi önerir.

Avatarlar, grafikler veya seslendirmeler kullanıyorsanız, sıkıştırıcının verimli çalışabilmesi için sahnelerinizi sade tutun. Her şeyi indirip paylaşmadan önce videonuzu mutlaka önizleyin ve her şeyin doğru göründüğünden emin olun. Bu uygulamalar, hızlı yüklenen ve her cihazda kolayca paylaşılabilen videolar oluşturmanıza yardımcı olur.

Çevrimiçi video sıkıştırıcı ile daha hızlı paylaşım

Video dosyanız ne kadar küçük olursa, paylaşmak o kadar kolay olur. Videonuzu çevrimiçi sıkıştırmak, yükleme sürelerini kısaltmaya, e-posta boyut sınırlarını aşmamaya ve izleyicileriniz için daha akıcı oynatma sağlamaya yardımcı olur. Bu özellikle güncellemeler gönderirken, pazarlama klipleri paylaşırken veya sosyal platformlar için içerik hazırlarken son derece kullanışlıdır.

HeyGen, netlikten ödün vermeden videonuzun daha hafif bir versiyonunu oluşturmanıza yardımcı olur. Dosyanızı dışa aktarın, paylaşılabilir bağlantıyı kopyalayın ve büyük dosya yüklemelerini beklemeden, uygulamalar, e-postalar veya herhangi bir platform üzerinden anında gönderin.

Nasıl çalışır?

Videonuzu kolayca sıkıştırma ve paylaşma rehberi

Videonuzu çevrimiçi sıkıştırmak yalnızca birkaç basit adım sürer. Dosyanızı yükleyin, ayarlarınızı seçin ve büyük eklerle ya da uzun yükleme süreleriyle uğraşmadan optimize edilmiş sürümü paylaşın.

Adım 1

Videonuzu yükleyin

Tam çözünürlüklü videonuzu HeyGen çalışma alanına sürükleyip bırakın. Yükleyici MP4, MOV, MKV, AVI ve daha fazlasını destekler.

Adım 2

Hızlı düzenlemeler yapın

Daha uzun bölümleri kırpın veya kullanılmayan klipleri kaldırarak son dosya boyutunu küçültün ve videonuzu sade tutun.

Adım 3

Çözünürlüğünüzü seçin

İhtiyaçlarınıza uygun 1080p, 720p veya başka bir dışa aktarma boyutu seçin. Araç, seçiminize göre dosya boyutunu ayarlar

Adım 4

Anında paylaşın

Sıkıştırılmış videonuzu indirin veya paylaşılabilir bir bağlantı kullanarak e-posta, mesajlar ya da sosyal platformlar üzerinden gönderin.

Video boyutu küçültme hakkında sık sorulan sorular

HeyGen Video Size Compressor nedir?

Video Boyutu Sıkıştırıcı, görsellerinizi net ve keskin tutarken dosya boyutunuzu küçülten çevrimiçi bir araçtır. Videolarınızı 4K, 1080p veya 720p olarak dışa aktarmanıza yardımcı olur; böylece yüklemeniz, paylaşmanız veya e-posta ile göndermeniz daha kolay olur. Buradan deneyin: Video Boyutu Sıkıştırıcı.

Bir videoyu sıkıştırmak kalitesini düşürür mü?

Sıkıştırma kaliteyi biraz azaltabilir, ancak HeyGen, daha düşük çözünürlükte bile görüntünüzün net ve akıcı kalması için onu optimize eder. 1080p veya 720p seçmek, dosya boyutunu önemli ölçüde küçültürken videonuzun netliğini korur.

Hangi video formatlarını sıkıştırabilirim?

MP4, MOV, MKV, AVI, FLV, 3GP ve diğer birçok popüler formatı yükleyebilirsiniz. Araç, her formatı hızlı oynatma ve cihazlar arasında uyumluluk için otomatik olarak optimize eder.

1 GB veya 2 GB gibi büyük dosyaları sıkıştırabilir miyim?

Evet. HeyGen büyük video dosyalarını kolayca işler ve bunları donma olmadan veya kurulum gerektirmeden daha küçük, paylaşım dostu versiyonlara dönüştürür. Uzun videoları, kamera kayıtlarını veya yüksek çözünürlüklü klipleri sıkıştırabilirsiniz.

Sıkıştırma ne kadar sürer?

Çoğu sıkıştırma, dosya boyutunuza ve internet hızınıza bağlı olarak birkaç saniye içinde tamamlanır. İşleme bittikten sonra, optimize edilmiş videonuzu anında indirebilir veya bir bağlantı ile paylaşabilirsiniz.

Videomu sıkıştırmadan önce düzenleyebilir miyim?

Evet. Gereksiz kısımları kırparak boyutu daha da küçültebilirsiniz. Daha hassas düzenleme için, sıkıştırmayı çalıştırmadan önce Çevrimiçi Video Kırpıcıyı kullanın.

Sıkıştırmadan önce grafik veya overlay ekleyebilir miyim?

Elbette. Sıkıştırmadan önce görseller, logolar veya çıkartmalar eklemek isterseniz, görüntülerinizi daha profesyonel bir sonuç için avatarlar aracıyla zenginleştirebilirsiniz.

Video Boyutu Sıkıştırıcıyı kullanmak ücretsiz mi?

Evet. Temel sıkıştırma özelliklerinin çoğu ücretsiz olarak sunulur ve herhangi bir yazılım yüklemeden videolarınızı sıkıştırabilirsiniz. Sadece yükleyin, çözünürlüğü seçin ve optimize edilmiş dosyanızı indirin.

