Durağan slayt sunumlarını bilgilendiren, ikna eden ve akılda kalan etkileyici video sunumlara dönüştürün. HeyGen, taslağınızı veya slaytlarınızı, gerçekçi sunucular, altyazılar ve stüdyo kalitesinde akışla anlatılan, marka uyumlu videolara dönüştürerek toplantılar, eğitimler ve pazarlama boyunca tutarlı, tıklanabilir hikâyeler sunmanızı sağlar.
Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.
Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.
Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.
Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.
Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.
Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.
Video sunumlar için neden HeyGen'i kullanmalısınız
İhtiyaçlarınıza uygun video sunumlar oluşturarak, talep üzerine ve her takvime uyan sunumlar hazırlayın. HeyGen, kayıt, düzenleme ve altyazı ekleme zahmetini ortadan kaldırır; böylece teknolojiyi değil, mesajınızı geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Her seferinde profesyonel görünen ve kulağa profesyonel gelen asenkron demolar, iç eğitimler, yatırımcı sunumları ve satış anlatımları hazırlayın; bunun için bir YZ video oluşturucu kullanın.
Kısa bir özetten storyboard ve YZ metni oluşturun, bir sunucu seçin, ardından görselleri ve zamanlamayı tek bir yerde ince ayarlarla mükemmelleştirin.
Otomatik altyazılar, çeviri altyazılar ve marka kiti desteği, sunumunuzun kapsayıcı ve anında tanınabilir olmasını sağlar.
LMS, e-posta, sosyal medya ve açılış sayfaları için birden fazla en-boy oranı ve versiyonu, yeniden kayıt almadan dışa aktarın.
YZ senaryo ve taslak oluşturucu
Slayt notlarını veya kısa bir özeti yapıştırın, HeyGen kancalar, geçişler ve net bir CTA içeren, öz ve sunuma hazır bir metin oluşturur. Kurguyu planlamaya harcadığınız zamanı azaltın, anlatınızı sıkı ve hedef kitlenize odaklı tutun.
Gerçekçi sunucular ve ses seçenekleri
İfade gücü yüksek YZ sunucular arasından seçim yapın veya slaytları anlatmak için kendi sesinizi klonlayın. Doğal jestler ve çok dilli sesler, stüdyoya ihtiyaç duymadan mesajınızı insani ve güvenilir hissettirir.
Otomatik altyazılar ve çeviri altyazılar
Otomatik transkripsiyon, düzenlenebilir altyazılar ve yerelleştirilmiş çeviri altyazıları oluşturur. Farklı formatlar ve bölgeler genelinde erişilebilirliği, etkileşimi ve izlenme oranlarını artırın.
Sahne oluşturucu ve slayt senkronizasyonu
Slayt görsellerini, animasyonları ve b-roll görüntülerini anlatımla otomatik olarak senkronize edin. Stok klipleri, logoları veya ekran görüntülerini kolayca değiştirin ve zamanlamayı sahne sahne ayarlayın.
Video sunum oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
Üç basit adımda fikrinizden paylaşılabilir videoya geçin.
Slaytlarla, bir dokümanla veya basit bir özetle başlayın. HeyGen, videolarınızı daha ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olmak için uzunluk ve tona göre ayarlanmış bir storyboard ve birden fazla senaryo seçeneği oluşturur.
Bir YZ avatarı seçin veya kendi klonunuzu oluşturmak için kısa bir klip yükleyin, ardından editör içinde görselleri, altyazıları ve ritmi/pacing’i ince ayarlarla düzenleyin.
Sahnelerinizi marka renkleri, yerleşimler ve ekrandaki öğelerle özelleştirerek eğitim, pazarlama veya iç iletişim ihtiyaçlarınıza uyarlayın.
Yüksek kaliteli videoları, SRT altyazı dosyalarını ve küçük resimleri birkaç dakika içinde dışa aktarın veya doğrudan LMS'inize, CMS'inize ya da sosyal platformlarınıza yayınlayın.
Video sunumu, genellikle konuşmacı görüntüsü, anlatım, altyazılar ve senkronize görseller içeren, slayt tabanlı veya metne dökülmüş bir konuşmanın paylaşılabilir video kaydıdır. Özellikle hedef kitleniz için bir sunumu kaydettiğiniz durumlarda, isteğe bağlı eğitimler, sunumlar ve uzaktan güncellemeler için idealdir.
Evet. PPT, PDF veya görselleri yükleyin; HeyGen slaytları anlatım ve sahne geçişleriyle otomatik olarak senkronize etsin, böylece yeniden kayıt almanıza gerek kalmasın.
Hayır, anlatım için HeyGen’in YZ sunucularını ve metinden konuşmaya özelliğini kullanın. İsterseniz kendi videonuzu veya sesinizi yükleyip gerçek görüntüleri YZ öğeleriyle birleştirebilirsiniz.
HeyGen’in transkripsiyonu son derece doğrudur ve düzenlenebilirdir; dışa aktarmadan önce ifadeleri ve zamanlamayı hızla düzeltebilir veya yerelleştirilmiş altyazılar ekleyebilirsiniz.
Kesinlikle. Logoları yükleyin, Marka Kiti'nde marka yazı tiplerini ve renklerini ayarlayın ve tutarlı, markanıza uygun sunumlar için bunları video şablonlarının tamamına uygulayın.
Çevrimiçi video sunum oluşturucumuzu kullanarak geniş ekran (16:9), kare (1:1) veya dikey (9:16) formatında MP4 videoları, ayrıca paylaşım için optimize edilmiş SRT altyazı dosyaları ve küçük resim görselleri olarak dışa aktarın.
Evet. Kurumsal planlar SSO, role tabanlı erişim, şifrelenmiş depolama ve uyumluluk seçeneklerini içerir. Özel güvenlik ve barındırma gereksinimleriniz için satış ekibiyle iletişime geçin.
Evet, metinleri çevirin, yerelleştirilmiş TTS seslerine geçin ve küresel kitlelere ulaşmak için birden fazla dil varyantını dışa aktarın video çevirici.
Birçok sunum birkaç dakika içinde oluşturulup son hâline getirilebilir; son düzenleme süresi ise, bir video sunumu kullanırken seçtiğiniz uzunluğa ve özelleştirme düzeyine bağlıdır.
Video üretimini ölçeklendirmenize ve video sunumlar oluşturmanıza yardımcı olmak için, Team ve Enterprise müşterilerimize özel onboarding, eğitim kaynakları ve adanmış destek sunuyoruz.
