Anında sunumlar için video sunum oluşturucu

Durağan slayt sunumlarını bilgilendiren, ikna eden ve akılda kalan etkileyici video sunumlara dönüştürün. HeyGen, taslağınızı veya slaytlarınızı, gerçekçi sunucular, altyazılar ve stüdyo kalitesinde akışla anlatılan, marka uyumlu videolara dönüştürerek toplantılar, eğitimler ve pazarlama boyunca tutarlı, tıklanabilir hikâyeler sunmanızı sağlar.

128.632.814Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.347Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Uzaktan işe alım ve eğitim

Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.

Satış demoları ve ürün turları

Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.

Yönetici raporları ve yatırımcı güncellemeleri

Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.

Eş zamansız ekip güncellemeleri

Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.

Müşteri eğitimi ve yardım merkezi videoları

Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.

Konferans ve etkinlik başvuruları

Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.

Video sunumlar için neden HeyGen'i kullanmalısınız

İhtiyaçlarınıza uygun video sunumlar oluşturarak, talep üzerine ve her takvime uyan sunumlar hazırlayın. HeyGen, kayıt, düzenleme ve altyazı ekleme zahmetini ortadan kaldırır; böylece teknolojiyi değil, mesajınızı geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Her seferinde profesyonel görünen ve kulağa profesyonel gelen asenkron demolar, iç eğitimler, yatırımcı sunumları ve satış anlatımları hazırlayın; bunun için bir YZ video oluşturucu kullanın.

Hızlı oluşturma, kusursuz teslimat

Kısa bir özetten storyboard ve YZ metni oluşturun, bir sunucu seçin, ardından görselleri ve zamanlamayı tek bir yerde ince ayarlarla mükemmelleştirin.

Erişilebilir, marka kimliğinizle uyumlu çıktı

Otomatik altyazılar, çeviri altyazılar ve marka kiti desteği, sunumunuzun kapsayıcı ve anında tanınabilir olmasını sağlar.

Her yerde yeniden kullanın

LMS, e-posta, sosyal medya ve açılış sayfaları için birden fazla en-boy oranı ve versiyonu, yeniden kayıt almadan dışa aktarın.

YZ senaryo ve taslak oluşturucu

Slayt notlarını veya kısa bir özeti yapıştırın, HeyGen kancalar, geçişler ve net bir CTA içeren, öz ve sunuma hazır bir metin oluşturur. Kurguyu planlamaya harcadığınız zamanı azaltın, anlatınızı sıkı ve hedef kitlenize odaklı tutun.

Gerçekçi sunucular ve ses seçenekleri

İfade gücü yüksek YZ sunucular arasından seçim yapın veya slaytları anlatmak için kendi sesinizi klonlayın. Doğal jestler ve çok dilli sesler, stüdyoya ihtiyaç duymadan mesajınızı insani ve güvenilir hissettirir.

Otomatik altyazılar ve çeviri altyazılar

Otomatik transkripsiyon, düzenlenebilir altyazılar ve yerelleştirilmiş çeviri altyazıları oluşturur. Farklı formatlar ve bölgeler genelinde erişilebilirliği, etkileşimi ve izlenme oranlarını artırın.

Sahne oluşturucu ve slayt senkronizasyonu

Slayt görsellerini, animasyonları ve b-roll görüntülerini anlatımla otomatik olarak senkronize edin. Stok klipleri, logoları veya ekran görüntülerini kolayca değiştirin ve zamanlamayı sahne sahne ayarlayın.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

Video sunum oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

Üç basit adımda fikrinizden paylaşılabilir videoya geçin.

Adım 1

İçeriğinizi yükleyin veya yapıştırın

Slaytlarla, bir dokümanla veya basit bir özetle başlayın. HeyGen, videolarınızı daha ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olmak için uzunluk ve tona göre ayarlanmış bir storyboard ve birden fazla senaryo seçeneği oluşturur.

Adım 2

Sunucuyu seçin ve son dokunuşları yapın

Bir YZ avatarı seçin veya kendi klonunuzu oluşturmak için kısa bir klip yükleyin, ardından editör içinde görselleri, altyazıları ve ritmi/pacing’i ince ayarlarla düzenleyin.

Adım 3

Her hedef kitle için özelleştirin

Sahnelerinizi marka renkleri, yerleşimler ve ekrandaki öğelerle özelleştirerek eğitim, pazarlama veya iç iletişim ihtiyaçlarınıza uyarlayın.

Adım 4

Dışa aktarın ve dağıtın

Yüksek kaliteli videoları, SRT altyazı dosyalarını ve küçük resimleri birkaç dakika içinde dışa aktarın veya doğrudan LMS'inize, CMS'inize ya da sosyal platformlarınıza yayınlayın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Video sunumu nedir?

Video sunumu, genellikle konuşmacı görüntüsü, anlatım, altyazılar ve senkronize görseller içeren, slayt tabanlı veya metne dökülmüş bir konuşmanın paylaşılabilir video kaydıdır. Özellikle hedef kitleniz için bir sunumu kaydettiğiniz durumlarda, isteğe bağlı eğitimler, sunumlar ve uzaktan güncellemeler için idealdir.

Mevcut slaytlarımı video sunuma dönüştürebilir miyim?

Evet. PPT, PDF veya görselleri yükleyin; HeyGen slaytları anlatım ve sahne geçişleriyle otomatik olarak senkronize etsin, böylece yeniden kayıt almanıza gerek kalmasın.

Webcam veya mikrofona ihtiyacım var mı?

Hayır, anlatım için HeyGen’in YZ sunucularını ve metinden konuşmaya özelliğini kullanın. İsterseniz kendi videonuzu veya sesinizi yükleyip gerçek görüntüleri YZ öğeleriyle birleştirebilirsiniz.

Otomatik altyazılar ne kadar doğru?

HeyGen’in transkripsiyonu son derece doğrudur ve düzenlenebilirdir; dışa aktarmadan önce ifadeleri ve zamanlamayı hızla düzeltebilir veya yerelleştirilmiş altyazılar ekleyebilirsiniz.

Şirketimin markasını kullanabilir miyim?

Kesinlikle. Logoları yükleyin, Marka Kiti'nde marka yazı tiplerini ve renklerini ayarlayın ve tutarlı, markanıza uygun sunumlar için bunları video şablonlarının tamamına uygulayın.

Hangi dışa aktarma formatları mevcut?

Çevrimiçi video sunum oluşturucumuzu kullanarak geniş ekran (16:9), kare (1:1) veya dikey (9:16) formatında MP4 videoları, ayrıca paylaşım için optimize edilmiş SRT altyazı dosyaları ve küçük resim görselleri olarak dışa aktarın.

HeyGen gizli sunumlar için güvenli mi?

Evet. Kurumsal planlar SSO, role tabanlı erişim, şifrelenmiş depolama ve uyumluluk seçeneklerini içerir. Özel güvenlik ve barındırma gereksinimleriniz için satış ekibiyle iletişime geçin.

Birden fazla dilde sürüm oluşturabilir miyim?

Evet, metinleri çevirin, yerelleştirilmiş TTS seslerine geçin ve küresel kitlelere ulaşmak için birden fazla dil varyantını dışa aktarın video çevirici.

Bir sunum hazırlamak ne kadar sürer?

Birçok sunum birkaç dakika içinde oluşturulup son hâline getirilebilir; son düzenleme süresi ise, bir video sunumu kullanırken seçtiğiniz uzunluğa ve özelleştirme düzeyine bağlıdır.

Ekipler için başlangıç (onboarding) veya destek sunuyor musunuz?

Video üretimini ölçeklendirmenize ve video sunumlar oluşturmanıza yardımcı olmak için, Team ve Enterprise müşterilerimize özel onboarding, eğitim kaynakları ve adanmış destek sunuyoruz.

