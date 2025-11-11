Küresel kitleler için video yerelleştirme aracı

Videolarınızı yeniden çekim, yeniden montaj veya seslendirme sanatçılarıyla uğraşmadan onlarca dile yerelleştirin. HeyGen video yerelleştirme, mesajınızın her pazarda yerel hissettirmesi için YZ (yapay zeka) kullanarak videoları çevirir, dublaj yapar, altyazı ekler ve senkronize eder. Tutarlılığı, netliği ve marka güvenini ölçeklenebilir şekilde korurken küresel kitlelere daha hızlı ulaşın.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Küresel pazarlama kampanyaları

Launch the same campaign in multiple regions without recreating videos from scratch. Localized delivery increases engagement, trust, and conversion across international audiences.

Eğitim ve işe alıştırma

Ensure employees receive the same information in their native language. Localized training improves comprehension and reduces errors across distributed teams.

Ürün eğitimi ve demoları

Explain features clearly to global customers using localized audio and subtitles. This reduces support tickets and improves product adoption.

Kurumiçi iletişim

Deliver leadership messages consistently across regions. Localization keeps tone and intent aligned while removing language barriers.

Müşteri destek ve yardım içeriği

Localize tutorials and FAQs so users can self-serve in their preferred language, ensuring the content adheres to localization best practices. This improves satisfaction while reducing support load.

Eğitim ve öğrenme içerikleri

Expand courses and lessons to new markets without rebuilding content. Localization increases accessibility and learning outcomes.

HeyGen neden en iyi video yerelleştirme aracıdır

Video yerelleştirme, büyümeyi yavaşlatmamalı veya prodüksiyon bütçelerini tüketmemelidir. HeyGen, seslendirmeler ve ekrandaki metinleri kullanarak, her dil ve formatta hız, doğruluk ve tutarlılık için tasarlanmış yapay zeka destekli bir sistemle parçalı çeviri iş akışlarının yerini alır.

Küresel ölçek için tasarlandı

HeyGen, ekiplerin iş akışlarını değiştirmeden tek bir videoyu veya binlercesini yerelleştirmesini sağlar. İster küresel bir kampanya başlatıyor olun ister eğitim içeriklerinizi güncelliyor olun, yerelleştirme hızlı ve tekrarlanabilir kalır.

Gerçekçilik için tasarlandı

Yerelleştirilmiş videolar doğal ses tonu, ritim ve görsel hizalamayı korur. Bu sayede izleyiciler videonun onlar için özel olarak oluşturulduğunu, mekanik bir şekilde çevrilmediğini hisseder.

Sürekli güncellemeler için optimize edildi

İçerik geliştikçe, yerelleştirilmiş sürümler anında yeniden oluşturulabilir. Bu, operasyonları yalın tutarken bölgeler genelinde eskiyen mesajlaşmayı önler.

Diller arasında yapay zeka video çevirisi

HeyGen, konuşulan içeriği özgün niyet ve anlamı koruyarak birden fazla dile çevirir. Dil algılama ve çeviri, manuel işi azaltmak için otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu sayede ekipler, çevirmen tutmadan veya karmaşık iş akışlarını yönetmeden erişim alanlarını genişletebilir.

Doğal YZ ses dublajı

Yerelleştirilmiş ses, doğal tınıya sahip yapay zeka sesleriyle, gerçekçi tempo ve tonlama kullanılarak oluşturulur ve yüksek kaliteli seslendirmeler sunar. Sesler, yapay ve robotik değil, insanı andıran ve ilgi çekici olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da pazarlardaki izleyicilerin güvenini ve anlama düzeyini artırır.

Dudak senkronizasyonu hizalaması

Çevrilen konuşma, ekrandaki konuşmacılarla görsel olarak senkronize edilir. Ağız hareketleri ve zamanlama, görsel uyumsuzluğu azaltacak şekilde ayarlanır. Bu da her dilde doğal hissettiren, kesintisiz bir izleme deneyimi sunar.

Çok dilli altyazılar ve açıklamalı altyazılar

HeyGen, gerektiğinde dublajlı sesle birlikte doğru altyazılar oluşturur. Altyazılar erişilebilirliği, mobil izleme deneyimini ve içeriğinizin bulunabilirliğini artırır. Altyazılar düzenlenebilir ve farklı platformlarda yeniden kullanılabilir.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı şekilde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen'de yeniden oluşturabildiğimiz zamandı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ video yerelleştirme aracını nasıl kullanırsınız

Videolarınızı yalnızca dört basit adımda birden fazla dile dönüştürün.

Adım 1

Videonuzu yükleyin

Mevcut bir videoyu yükleyin veya HeyGen kullanarak yeni bir video oluşturun. Sistem, konuşulan dili ve yapıyı otomatik olarak algılar.

Adım 2

Hedef dilleri seçin

Yerelleştirme için bir veya birden fazla dil seçin. Ses, altyazı ve dudak senkronizasyonu ayarları otomatik olarak uygulanır.

Adım 3

Yerelleştirilmiş sürümler oluşturun

HeyGen her bir versiyonu çevirir, dublaj yapar, senkronize eder ve altyazı ekler. Gerekirse gözden geçirip düzenleyin.

Adım 4

Dışa aktarın ve yayınlayın

Etkili iletişim için en iyi uygulamaları kullanarak, pazarlama, eğitim ve destek kanallarınızda yerelleştirilmiş videoları indirin veya yayınlayın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Video yerelleştirme nedir?

Video yerelleştirme, video içeriğini farklı diller ve bölgeler için uyarlama sürecidir. Çeviri, dublaj, altyazı ve görsel uyumlandırmayı içerir; böylece içerik tercüme edilmiş gibi değil, yerel ve doğal hissedilir.

Video yerelleştirme basit çeviriden nasıl farklıdır?

Çeviri, metni veya konuşmayı başka bir dile dönüştürür. Lokalizasyon ise tonu, anlatımı, zamanlamayı ve erişilebilirliği her bölgedeki hedef kitlenin videoyu doğal olarak tüketme biçimine uyacak şekilde uyarlar.

Her dil için ayrı videolara ihtiyacım var mı?

Hayır. HeyGen, tek bir kaynak videodan birden fazla yerelleştirilmiş versiyon oluşturmanıza olanak tanır; video translator. Bu sayede prodüksiyon merkezi ve tutarlı kalır.

YZ video yerelleştirmesi ne kadar doğru çalışıyor?

HeyGen, çok dilli konuşma kalıpları üzerinde eğitilmiş gelişmiş YZ modelleri kullanır. Doğruluk oranı, çoğu profesyonel, eğitim ve pazarlama kullanım senaryosu için yüksektir ve gerektiğinde düzenleme seçenekleri mevcuttur.

Birden fazla konuşmacının olduğu videoları yerelleştirebilir miyim?

Evet. HeyGen, çoklu konuşmacı tespiti ve yerelleştirmeyi destekler; böylece yeni bir kitleyle etkileşim kurmayı kolaylaştırır. Her bir konuşmacı, netlik ve uyum için doğru şekilde işlenir.

Yerelleştirme video performansını artırır mı?

Yerelleştirilmiş videolar izlenme süresini, anlama düzeyini ve etkileşimi artırır. İzleyiciler, kendi ana dillerinde sunulan içeriklere daha fazla güvenir ve bu içeriklere göre harekete geçme olasılıkları artar.

Yerelleştirilmiş videoları daha sonra güncelleyebilir miyim?

Evet. Kaynak içerik değiştiğinde, yerelleştirilmiş tüm sürümler anında yeniden oluşturulabilir. Bu, farklı bölgelerde eskiyen mesajların önüne geçer.

Video yerelleştirme kurumsal kullanım için uygun mu?

Evet. HeyGen, yüksek hacimli yerelleştirme, tutarlı marka sunumu ve global ekipler için güvenli iş akışlarını destekler.

