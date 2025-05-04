Video GPT

HeyGen'in Video GPT aracı, basit prompt'ları hiçbir düzenleme becerisi gerektirmeden tamamen YZ ile oluşturulmuş videolara dönüştürür. İster pazarlama, ister eğitim, ister sosyal medya için içerik oluşturuyor olun, YZ destekli video oluşturma hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yalnızca birkaç tıklamayla fikirlerinizi hayata geçirmek için yapay zekadan yararlanın.

Tool featured image
128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Video GPT

Video prodüksiyon sürecinizi kolaylaştırmak mı istiyorsunuz?

Profesyonel videolar oluşturmak artık zaman alıcı veya karmaşık olmak zorunda değil. HeyGen'in Video GPT'si ile gelişmiş düzenleme yazılımlarına ve teknik uzmanlığa olan ihtiyacı ortadan kaldırarak video prodüksiyonunuzu kolayca sadeleştirebilirsiniz. Sadece fikrinizi girin, gerisini senaryodan sahne geçişlerine kadar yapay zeka sizin için halletsin.

İster bir pazarlama kampanyası, ister eğitim içeriği ya da sosyal medya videoları üzerinde çalışıyor olun, Video GPT tüm süreci hızlandırır ve en önemli olana, yani yaratıcı vizyonunuza odaklanmanız için size daha fazla zaman kazandırır. Uzun süren kurgu saatlerine veda edin ve zor kısmı yapay zekaya bırakın.

YZ ile oluşturduğunuz içerikten en iyi şekilde yararlanmak için YZ Video Oynatıcımızı inceleyin; böylece videolarınızı farklı platformlarda sorunsuz bir şekilde oynatabilir ve dağıtabilirsiniz.

Ücretsiz başlayın →
a weekly report with a video of a woman
Video GPT

Video GPT kullanımı için en iyi uygulamalar

Video GPT'den en iyi şekilde yararlanmak için, kolayca yüksek kaliteli videolar oluştururken şu en iyi uygulamaları izleyin:

• Net promptlar yazın: Talimatlarınızda mümkün olduğunca spesifik olun. Ne kadar fazla ayrıntı verirseniz, YZ içeriği o kadar iyi anlar ve ilgili içerik oluşturur.

• Çıktıları iyileştirin: YZ videonuzu oluşturduktan sonra, onu gözden geçirmek ve vizyonunuzla tam olarak örtüştüğünden emin olmak için zaman ayırın. Küçük düzenlemeler büyük fark yaratabilir.

• Videolarınızı kişiselleştirin: Videolarınızı size özgü kılmak için logo, altyazı veya seslendirme gibi özel öğeler ekleyin. Kişiselleştirme, kitlenizle daha güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olur.

• Tarzlarla deneme yapın: Farklı tonları, formatları ve görselleri test edin. Çeşitli tarzların hedef kitlenizle nasıl etkileşim kurduğunu keşfedin ve içeriğiniz için en uygun olanı bulun.

Ücretsiz başlayın →
a screenshot of heygen - al avatar & video maker
Video GPT

Yapay zeka ile video prodüksiyonunu kolaylaştırın

HeyGen'in Video GPT'si ile video oluşturma her zamankinden daha basit ve daha hızlı hale geliyor. Artık profesyonel kalitede videolar üretmek için gelişmiş düzenleme yazılımlarına veya teknik becerilere ihtiyacınız yok. Yapay zeka, senaryo oluşturmadan sahne geçişlerine kadar her adımı sadeleştirerek sürecin sorunsuz ve verimli ilerlemesini sağlar.

İster pazarlamacı, ister eğitmen, ister içerik üreticisi olun, Video GPT teknik işleri üstlenerek zamandan ve emekten tasarruf etmenize yardımcı olur. YZ destekli araçlar tüm detaylarla ilgilenir, böylece siz fikirlerinize ve yaratıcılığınıza odaklanabilirsiniz. YZ ile yönlendirilen video prodüksiyonundaki en son trendleri keşfedin ve yalnızca birkaç tıklamayla nasıl pürüzsüz, ilgi çekici içerikler oluşturabileceğinizi deneyimleyin.

Ücretsiz başlayın →
a purple background with the words easy on it
Nasıl çalışır?

4 basit adımda video metninizi oluşturun

Video GPT ile profesyonel bir video oluşturmak hızlı ve kolaydır. Fikirlerinizi hayata geçirmek için bu dört basit adımı izleyin:

1. adım

“YZ ile Senaryo Oluştur”a tıklayın

HeyGen'de YZ senaryo oluşturucu seçeneğini seçerek başlayın.

Adım 2

Konu, ton ve ek bilgilerinizi girin

Konunuzu belirtin, tonu seçin (samimi, profesyonel vb.) ve gerekiyorsa bir URL gibi ilgili tüm detayları ekleyin.

Adım 3

Metninizi gözden geçirin ve iyileştirin

Oluşturulan metni önizleyin ve gerekli düzenlemeleri yapın. Sonuçtan tamamen memnun kalmazsanız metni yeniden oluşturabilirsiniz.

Adım 4

Onayladığınız senaryoyu kullanarak videonuzu oluşturun

Metniniz hazır olduğunda, seçtiğiniz stile uygun avatarlar, görseller ve seslendirmelerle videoyu yapay zekanın oluşturmasına izin verin.

Video GPT sık sorulan sorular

Video GPT nedir?

Video GPT, basit metin prompt'larını tamamen oluşturulmuş videolara dönüştüren yapay zeka destekli bir araçtır. Senaryo yazımını, görselleri ve seslendirme oluşturmayı tek bir akışta birleştirerek video prodüksiyonunu hızlı ve kolay hale getirir.


Video GPT nasıl çalışır?

Yalnızca konunuzu girin, bir ton seçin ve eklemek istediğiniz ayrıntıları yazın. Ardından YZ, bir senaryo hazırlar, avatarları ve görselleri seçer ve birkaç tıklamayla baştan sona profesyonel bir video oluşturur.

Videomu özelleştirebilir miyim?

Elbette! YZ videonuzu oluşturduktan sonra metni geliştirebilir, görselleri ayarlayabilir ve tarzınıza uyması için logo, seslendirme ve altyazı gibi kişisel dokunuşlar ekleyebilirsiniz.


Video GPT hangi tür içerikler için en uygundur?

Video GPT; pazarlama videoları, sosyal medya içerikleri, ürün tanıtım videoları, kurum içi eğitimler ve çok daha fazlası için mükemmeldir. Minimum çabayla hızlı ve yüksek kaliteli video içeriklere ihtiyaç duyduğunuz durumlar için idealdir.

Video GPT'yi iş akışıma entegre edebilir miyim?

Evet, HeyGen's API ile video oluşturmayı mevcut araçlarınıza veya platformlarınıza kolayca entegre edip otomatikleştirerek üretim sürecinizi sadeleştirebilirsiniz.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen ile oluşturmaya başlayın

Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.

Ücretsiz başlayın →
CTA background