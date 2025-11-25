Dönüşüm odaklı kampanyalar için UGC reklam oluşturucu

Gerçek çekimlere veya uzun prodüksiyon süreçlerine gerek kalmadan, gerçek müşteri paylaşımları gibi görünen, dikkat çekici ve özgün UGC reklamları oluşturun. HeyGen, markaların gerçekçi oyuncular, doğal seslendirmeler ve platforma hazır formatlarla referans videoları, skeç tarzı reklamlar, ürün tanıtımları ve doğal hissettiren UGC içerikleri üretmesine yardımcı olur. Daha fazla kreatifi test edin, daha hızlı ölçeklenin ve sonuçların özgünlüğünü koruyun.
Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.
Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.
Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.
Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.
Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.
Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.
HeyGen neden en iyi UGC reklam oluşturucu?
HeyGen, gerçekçilik ve hızı bir araya getirerek yaratıcı stratejinizin pazarlama temposuna ayak uydurmasını sağlar. Metinleri YZ ile oluşturun veya brief’lerinizi yükleyin, gerçek hissi veren yetenekler seçin ya da bir sözcüyü klonlayın ve her sahneyi platform davranışına göre ince ayar yapın. Böylece daha fazla reklam varyasyonu, daha hızlı test ve ölçülebilir performans artışı elde eder, bunu yaparken de özgünlükten ödün vermezsiniz.
İzleyicilerin mesaja güvenmesi için doğal kusurlar, samimi tepkiler ve organik akışla selfie tarzı, podcast veya inceleme formatlarında içerikler oluşturun.
Toplu olarak varyasyonlar oluşturun, sesleri ve altyazıları değiştirin veya metin ve görselleri yerelleştirerek neyin daha çok karşılık bulduğunu test edin; tüm bunları yaparken senaryo ve zamanlama üzerinde yaratıcı kontrolü elinizde tutun.
Çekim planlama, seyahat ve oyuncu sözleşmeleriyle uğraşmayı bırakın; odağınızı YZ reklamları oluşturmaya verin. HeyGen oyuncu seçimi, seslendirme, altyazı ve kurguyu üstlenir; böylece ekipler haftalar değil, saatler içinde UGC video kampanyaları oluşturabilir.
Gerçekçi oyuncu ve avatar seçenekleri
Gerçek bir senaryo okuyan oyuncular değil, gerçek içerik üreticileri gibi hissettirecek, çeşitli ve inandırıcı avatarların geniş yelpazesinden seçim yapın. Ayrıca kısa bir video yükleyerek kendi kamera önü varlığınızı klonlayabilir, böylece marka sesinizi tüm UGC reklamlarınızda tutarlı şekilde koruyabilirsiniz.
Hassas senaryo kontrolü ve prompt düzenleme
UGC reklamınızın her anını saniye saniye senaryo yönlendirmesiyle kontrol edin. İfadeleri, zamanlamayı, tepkileri, duraklamaları ve vurguları ayarlayarak video, UGC’nin en iyi performans gösterdiği rahat ve samimi tonu korurken yine de kasıtlı ve planlı hissettirsin. Yeniden çekim yapmadan veya en baştan başlamadan hızlı düzenlemeler yapın.
Doğal seslendirmeler ve yerelleştirilmiş altyazılar
Ek üretim maliyetleri olmadan küresel kitlelere ulaşmak için birden fazla dil ve aksanda insan benzeri seslendirmeler oluşturun. Sessiz kaydırma için otomatik altyazı ekleyin, metni satır içinde ince ayar yapın ve farklı kanallardaki platform ve erişilebilirlik gereksinimlerini karşılamak için altyazı dosyalarını dışa aktarın.
Oluşturmalı medya ve lisanslı stok kütüphanesi
Milyonlarca lisanslı stok klip ve görseli YZ ile oluşturulmuş B-roll içeriklerle harmanlayarak görsel açıdan zengin UGC reklamları oluşturun. Bu kombinasyon, içeriklerinizin taze ve çeşitli kalmasını sağlarken, her şeyin telif hakkı açısından güvenli ve ölçekli ücretli medya kullanımı için hazır olmasını garanti eder.
UGC reklam oluşturucuyu nasıl kullanabilirsiniz
Gerçek hissi koruyan kontrollerle, birkaç net adımda UGC reklamları oluşturun.
HeyGen'e ürününüzü, hedef kitlenizi, istediğiniz tonu ve YZ reklamları oluşturmak istediğiniz platformu söyleyin. Bir metin yapıştırın veya YZ'nin sizin için birden fazla kısa açılış cümlesi taslağı hazırlamasına izin verin.
Gerçekçi bir oyuncu, selfie stili veya podcast yerleşimi seçin. Ses, altyazılar ve videonun sallantılı, elde çekim ya da sabit kadrajlı olmasını isteyip istemediğinizi belirleyin.
UGC içeriğiniz için farklı girişler, harekete geçirici mesajlar (CTA'lar) ve yüksek kaliteli müziklerle birden fazla versiyon oluşturun. Belirli cümleleri düzenleyin, tepkileri değiştirin veya sahneleri yeniden zamanlayarak mükemmel bir ritim yakalayın.
Platforma hazır dosyaları indirin veya reklam platformları ve analitik için barındırılan bağlantıları kullanın. Performans verilerine göre hızlıca yineleyin ve iyileştirin.
UGC reklamları, güven oluşturmak ve dönüşümleri artırmak için incelemeler ve kısa referanslar gibi gerçek kullanıcı içeriklerini taklit eder. HeyGen, gerçekçi oyuncular ve doğal anlatım kullanarak bu formatları hızlıca oluşturur.
Hayır. HeyGen, YZ yetenekleri, seslendirmeler ve stok medya kullanarak metinlerden veya prompt'lardan UGC tarzı reklamlar oluşturabilir. Ayrıca mevcut kliplerinizi yükleyip oluşturulan sahnelerle birleştirebilirsiniz.
Evet. HeyGen, tepkileri, diyalogları ve ritmi yönlendirirken sonucun doğal kalmasını sağlayabilmeniz için saniye saniye senaryo kontrolü sunar.
Evet. Birçok dil, aksan ve altyazı stilinden seçim yapabilirsiniz. Yeniden çekim yapmadan, video çevirmeniile yerelleştirilmiş sürümleri hızla oluşturabilirsiniz.
Toplu oluşturma, video reklamlar için A/B testini hızlandırmak amacıyla kancaları, harekete geçirici mesajları (CTA) ve görselleri değiştirerek aynı anda onlarca varyasyon üretmenizi sağlar.
Evet. Tam yaratıcı kontrol sizde kalır ve HeyGen, içerik güvenliği ile kullanım yönergelerini uygulayarak ortaya çıkan çalışmaların yüksek kaliteli reklamlar için marka standartlarını karşılamasını sağlar.
Evet. Yüklediğiniz influencer çekimlerini veya gerçek müşteri kliplerini oluşturulan varlıklarla birleştirebilir ya da izin alarak bir marka yüzünün sesini ve görünümünü klonlayıp YZ ile hazırlanan reklamlarda tutarlı seri içerikler oluşturabilirsiniz.
TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ve programatik yerleşimler için optimize edilmiş MP4 dosyalarını dışa aktarın ve altyazılar için SRT gibi altyazı dosyalarını indirin.
HeyGen, uyumlu içerik oluşturmanıza yardımcı olur, ancak son kontrollerden siz sorumlusunuz. Belirli yaratıcı içerik ve reklam metni gereksinimleri için platform politikalarını gözden geçirmenizi öneririz.
Yeni kancalar ve görseller oluşturmak için hızlı oluşturma döngülerini kullanın, ardından kazanan öğeleri yeni varyantlara ekleyin. HeyGen’in toplu modu, yinelemeyi hızlı ve veriye dayalı hale getirir.
Evet. Ekip arkadaşlarınızı davet edin, projeleri paylaşın ve inceleme notları bırakın; böylece kreatif, pazarlama ve analitik ekipleriniz YZ ile hazırlanan reklamlar konusunda her zaman uyumlu kalsın.
Yüklediğiniz dosyalar ve oluşturduğunuz varlıklar güvenli bir şekilde saklanır, erişim kontrollüdür ve gizlilikle ilgili en iyi uygulamalara uygun olarak işlenir.
