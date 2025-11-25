Dönüşüm odaklı kampanyalar için UGC reklam oluşturucu

Gerçek çekimlere veya uzun prodüksiyon süreçlerine gerek kalmadan, gerçek müşteri paylaşımları gibi görünen, dikkat çekici ve özgün UGC reklamları oluşturun. HeyGen, markaların gerçekçi oyuncular, doğal seslendirmeler ve platforma hazır formatlarla referans videoları, skeç tarzı reklamlar, ürün tanıtımları ve doğal hissettiren UGC içerikleri üretmesine yardımcı olur. Daha fazla kreatifi test edin, daha hızlı ölçeklenin ve sonuçların özgünlüğünü koruyun.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Ücretsiz görselden videoya oluşturucumuzu deneyin

Ücretsiz başlayın
Bir avatar seçin
Oluşturma tamamlandıktan sonra dudak senkronizasyonu uygulanır
Metninizi yazın
Herhangi bir dilde yazın
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Sosyal kanıt ve referans reklamları

Sosyal kanıt ve referans reklamları

Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.

Ürün tanıtımları ve hızlı nasıl yapılır videoları

Ürün tanıtımları ve hızlı nasıl yapılır videoları

Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.

İki kişilik skeçler ve influencer tarzı klipler

İki kişilik skeçler ve influencer tarzı klipler

Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.

Podcast tarzı yerel spotlar

Podcast tarzı yerel spotlar

Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.

Dinamik yaratıcı optimizasyonu ve A/B testleri

Dinamik yaratıcı optimizasyonu ve A/B testleri

Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.

Yerelleştirilmiş ve çok dilli kampanyalar

Yerelleştirilmiş ve çok dilli kampanyalar

Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.

HeyGen neden en iyi UGC reklam oluşturucu?

HeyGen, gerçekçilik ve hızı bir araya getirerek yaratıcı stratejinizin pazarlama temposuna ayak uydurmasını sağlar. Metinleri YZ ile oluşturun veya brief’lerinizi yükleyin, gerçek hissi veren yetenekler seçin ya da bir sözcüyü klonlayın ve her sahneyi platform davranışına göre ince ayar yapın. Böylece daha fazla reklam varyasyonu, daha hızlı test ve ölçülebilir performans artışı elde eder, bunu yaparken de özgünlükten ödün vermezsiniz.

Ücretsiz başlayın
Gerçek insanlar gibi hissedilen reklamlar oluşturun

İzleyicilerin mesaja güvenmesi için doğal kusurlar, samimi tepkiler ve organik akışla selfie tarzı, podcast veya inceleme formatlarında içerikler oluşturun.

Kontrol ve hassasiyetle yaratıcı üretimi ölçeklendirin

Toplu olarak varyasyonlar oluşturun, sesleri ve altyazıları değiştirin veya metin ve görselleri yerelleştirerek neyin daha çok karşılık bulduğunu test edin; tüm bunları yaparken senaryo ve zamanlama üzerinde yaratıcı kontrolü elinizde tutun.

Üretim süresini ve maliyetini azaltın

Çekim planlama, seyahat ve oyuncu sözleşmeleriyle uğraşmayı bırakın; odağınızı YZ reklamları oluşturmaya verin. HeyGen oyuncu seçimi, seslendirme, altyazı ve kurguyu üstlenir; böylece ekipler haftalar değil, saatler içinde UGC video kampanyaları oluşturabilir.

Gerçekçi oyuncu ve avatar seçenekleri

Gerçek bir senaryo okuyan oyuncular değil, gerçek içerik üreticileri gibi hissettirecek, çeşitli ve inandırıcı avatarların geniş yelpazesinden seçim yapın. Ayrıca kısa bir video yükleyerek kendi kamera önü varlığınızı klonlayabilir, böylece marka sesinizi tüm UGC reklamlarınızda tutarlı şekilde koruyabilirsiniz.

Ücretsiz başlayın →
Three people in separate video frames: a man, a woman with blue hair, and another man, all with open mouths as if speaking or singing.

Hassas senaryo kontrolü ve prompt düzenleme

UGC reklamınızın her anını saniye saniye senaryo yönlendirmesiyle kontrol edin. İfadeleri, zamanlamayı, tepkileri, duraklamaları ve vurguları ayarlayarak video, UGC’nin en iyi performans gösterdiği rahat ve samimi tonu korurken yine de kasıtlı ve planlı hissettirsin. Yeniden çekim yapmadan veya en baştan başlamadan hızlı düzenlemeler yapın.

Ücretsiz başlayın →
A woman demonstrates a pink jade roller, with overlaid text 'Create a 30-sec make-up tutorials' and '+ Add product'.

Doğal seslendirmeler ve yerelleştirilmiş altyazılar

Ek üretim maliyetleri olmadan küresel kitlelere ulaşmak için birden fazla dil ve aksanda insan benzeri seslendirmeler oluşturun. Sessiz kaydırma için otomatik altyazı ekleyin, metni satır içinde ince ayar yapın ve farklı kanallardaki platform ve erişilebilirlik gereksinimlerini karşılamak için altyazı dosyalarını dışa aktarın.

Ücretsiz başlayın →
Voice cloning

Oluşturmalı medya ve lisanslı stok kütüphanesi

Milyonlarca lisanslı stok klip ve görseli YZ ile oluşturulmuş B-roll içeriklerle harmanlayarak görsel açıdan zengin UGC reklamları oluşturun. Bu kombinasyon, içeriklerinizin taze ve çeşitli kalmasını sağlarken, her şeyin telif hakkı açısından güvenli ve ölçekli ücretli medya kullanımı için hazır olmasını garanti eder.

Ücretsiz başlayın →
A vibrant digital interface displaying a grid of project cards with titles like 'Product launch', 'Concept proposal', and 'Sales pitch', with a pink cartoon cursor pointing at the 'Sales pitch' card.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Görünüşüm
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı şekilde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Nasıl çalışır

UGC reklam oluşturucuyu nasıl kullanabilirsiniz

Gerçek hissi koruyan kontrollerle, birkaç net adımda UGC reklamları oluşturun.

Ücretsiz başlayın
Adım 1

Fikrinizi kısaca yazın veya yapıştırın

HeyGen'e ürününüzü, hedef kitlenizi, istediğiniz tonu ve YZ reklamları oluşturmak istediğiniz platformu söyleyin. Bir metin yapıştırın veya YZ'nin sizin için birden fazla kısa açılış cümlesi taslağı hazırlamasına izin verin.

Adım 2

Yetenek ve format seçin

Gerçekçi bir oyuncu, selfie stili veya podcast yerleşimi seçin. Ses, altyazılar ve videonun sallantılı, elde çekim ya da sabit kadrajlı olmasını isteyip istemediğinizi belirleyin.

3. adım

Varyasyonlar oluşturun ve iyileştirin

UGC içeriğiniz için farklı girişler, harekete geçirici mesajlar (CTA'lar) ve yüksek kaliteli müziklerle birden fazla versiyon oluşturun. Belirli cümleleri düzenleyin, tepkileri değiştirin veya sahneleri yeniden zamanlayarak mükemmel bir ritim yakalayın.

Adım 4

Dışa aktarın ve test edin

Platforma hazır dosyaları indirin veya reklam platformları ve analitik için barındırılan bağlantıları kullanın. Performans verilerine göre hızlıca yineleyin ve iyileştirin.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

UGC reklamları nedir?

UGC reklamları, güven oluşturmak ve dönüşümleri artırmak için incelemeler ve kısa referanslar gibi gerçek kullanıcı içeriklerini taklit eder. HeyGen, gerçekçi oyuncular ve doğal anlatım kullanarak bu formatları hızlıca oluşturur.

UGC reklamları oluşturmak için herhangi bir çekim yapmam gerekiyor mu?

Hayır. HeyGen, YZ yetenekleri, seslendirmeler ve stok medya kullanarak metinlerden veya prompt'lardan UGC tarzı reklamlar oluşturabilir. Ayrıca mevcut kliplerinizi yükleyip oluşturulan sahnelerle birleştirebilirsiniz.

Metni ve zamanlamayı tam olarak kontrol edebilir miyim?

Evet. HeyGen, tepkileri, diyalogları ve ritmi yönlendirirken sonucun doğal kalmasını sağlayabilmeniz için saniye saniye senaryo kontrolü sunar.

Sesler ve altyazılar yerelleştiriliyor mu?

Evet. Birçok dil, aksan ve altyazı stilinden seçim yapabilirsiniz. Yeniden çekim yapmadan, video çevirmeniile yerelleştirilmiş sürümleri hızla oluşturabilirsiniz.

Kaç farklı reklam varyasyonu oluşturabilirim?

Toplu oluşturma, video reklamlar için A/B testini hızlandırmak amacıyla kancaları, harekete geçirici mesajları (CTA) ve görselleri değiştirerek aynı anda onlarca varyasyon üretmenizi sağlar.

Oluşturulan içerik marka güvenliği açısından uygun mu?

Evet. Tam yaratıcı kontrol sizde kalır ve HeyGen, içerik güvenliği ile kullanım yönergelerini uygulayarak ortaya çıkan çalışmaların yüksek kaliteli reklamlar için marka standartlarını karşılamasını sağlar.

Gerçek influencer'ların veya müşteri videolarının kliplerini kullanabilir miyim?

Evet. Yüklediğiniz influencer çekimlerini veya gerçek müşteri kliplerini oluşturulan varlıklarla birleştirebilir ya da izin alarak bir marka yüzünün sesini ve görünümünü klonlayıp YZ ile hazırlanan reklamlarda tutarlı seri içerikler oluşturabilirsiniz.

Hangi dışa aktarma formatları mevcut?

TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ve programatik yerleşimler için optimize edilmiş MP4 dosyalarını dışa aktarın ve altyazılar için SRT gibi altyazı dosyalarını indirin.

Bu reklamlar platformların reklam politikalarından geçer mi?

HeyGen, uyumlu içerik oluşturmanıza yardımcı olur, ancak son kontrollerden siz sorumlusunuz. Belirli yaratıcı içerik ve reklam metni gereksinimleri için platform politikalarını gözden geçirmenizi öneririz.

Reklam performansına göre nasıl iterasyon yapabilirim?

Yeni kancalar ve görseller oluşturmak için hızlı oluşturma döngülerini kullanın, ardından kazanan öğeleri yeni varyantlara ekleyin. HeyGen’in toplu modu, yinelemeyi hızlı ve veriye dayalı hale getirir.

Ekipler UGC projelerinde birlikte çalışabilir mi?

Evet. Ekip arkadaşlarınızı davet edin, projeleri paylaşın ve inceleme notları bırakın; böylece kreatif, pazarlama ve analitik ekipleriniz YZ ile hazırlanan reklamlar konusunda her zaman uyumlu kalsın.

Görüntülerim ve verilerim ne kadar güvende?

Yüklediğiniz dosyalar ve oluşturduğunuz varlıklar güvenli bir şekilde saklanır, erişim kontrollüdür ve gizlilikle ilgili en iyi uygulamalara uygun olarak işlenir.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen ile oluşturmaya başlayın

Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.

Ücretsiz başlayın →
CTA background