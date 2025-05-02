Videonuzu hızlıca yeniden boyutlandırın; net, temiz ve her platforma hazır kalsın. HeyGen, TikTok için dikey, Instagram için kare ya da YouTube için geniş ekran formatına ihtiyacınız olsun, boyutları birkaç dakika içinde ayarlamanıza yardımcı olur. Doğru boyutla videonuz doğru şekilde görüntülenir, istenmeyen kırpmalardan kaçınır ve daha akıcı bir izleme deneyimi sunar.
Videolarınızın her platforma tam olarak uymasını mı istiyorsunuz?
Farklı platformların farklı video gereksinimleri vardır ve yanlış boyut, rahatsız edici kırpmalara, bozulmuş karelere veya kaybolan detaylara yol açabilir. Videonuz doğru şekilde yeniden boyutlandırıldığında ekrana doğal biçimde oturur, kalitesini korur ve mesajınızın dikkat dağılmadan hedefe ulaşmasına yardımcı olur.
Çoğu modern düzenleyici, basit en-boy oranı değişikliklerinden, esnetilmiş veya bozulmuş görüntüleri düzeltmenize yardımcı olan daha gelişmiş kontrollere kadar yeniden boyutlandırma özelliklerini destekler. HeyGen ile videonuzu, iş akışınızı sade tutarken içeriğinizin her cihazda profesyonel ve özenli görünmesini sağlayacak şekilde yeniden boyutlandırabilirsiniz.
Videoları yeniden boyutlandırma için en iyi uygulamalar
• En boy oranı seçenekleri: Videonuzun, paylaşım yaptığınız platforma tam olarak uyması için dikey, kare veya yatay formatlar arasında geçiş yapın.
• Netlik kaybetmeden yeniden boyutlandırma: Akıllı ölçeklendirme, boyutları ayarladığınızda bile videonuzun net ve akıcı kalmasına yardımcı olur.
• Özel genişlik ve yükseklik ayarı: Tam boyutlar ve yerleşim üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen içerik üreticileri için idealdir.
• Esnemiş veya bozulmuş klipleri düzeltin: Yanlış en boy oranında kaydedilmiş görüntüleri doğal görünecek şekilde düzeltin.
• Sosyal platformlar için hazır ayarlar: Zaman kazanmak için TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts ve daha fazlası için yerleşik boyutları kullanın.
• Videoları tarayıcınızda yeniden boyutlandırın: Yazılım indirmeden veya karmaşık araçlar kurmadan boyutu çevrimiçi olarak ayarlayın.
• Tüm video türleriyle çalışır: İster sosyal medya içeriği, ister ürün demoları, eğitim videoları veya uzun format projeler olsun, yeniden boyutlandırma videonuzun temiz ve profesyonel görünmesine yardımcı olur.
Yeniden boyutlandırılmış videolarla erişimi artırma
Videoları yeniden boyutlandırmak, içeriğinizin farklı platformlara uygun ve çok yönlü hale gelmesini sağlayarak görünürlüğü ve etkileşim potansiyelini artırır. Doğru boyut ve formatla videolarınız daha geniş bir kitleye ulaşabilir ve nerede paylaşılırsa paylaşılsın profesyonel ve özenli görünür.
HeyGen’in video yeniden boyutlandırma aracı, video kalitesini korurken yeniden boyutlandırma sürecini basitleştirir. İçeriği platforma özgü formatlara uyarlayarak, esnekliği ve etkileşimi artırırsınız. Sezgisel platformumuzla videolarınızı her türlü platforma veya amaca hızlı ve kolayca uyarlayabilirsiniz.
Videolarınızı 4 kolay adımda kırpın, yeniden boyutlandırın ve yeniden kullanın
İçeriğinizin en iyi kısımlarını hızla bulup paylaşmak için YZ destekli Instant Highlight özelliğini kullanın.
Cihazınızdan yeniden boyutlandırmak istediğiniz dosyayı seçin.
Platformunuza uygun olacak şekilde bir hazır şablon seçin veya özel boyutlar girin.
Format değiştirirken konunuzun ortada kalmasını sağlamak için küçük düzenlemeler yapın.
Netliği, hareket hizalamasını veya istenmeyen kırpmaları kontrol edin.
Görüntülerinizi esnetmeden veya bozmadan boyutları ayarlayan akıllı bir ölçeklendirme aracı kullanın. HeyGen, yeniden boyutlandırma sırasında netliği korur; böylece format değiştirirken bile videonuz keskin kalır. Yeniden boyutlandırmadan önce kırpma yapmak için Online Video Trimmer
TikTok, Reels ve Shorts için en iyi format 9:16 dikey formattır; Instagram akışları ise kare (1:1) ve 4:5 oranlarını destekler. YouTube ve eğitim videoları geniş ekran (16:9) formatına uygundur. Doğru boyutu seçmek, içeriğinizin tüm platformlarda doğru şekilde görüntülenmesini sağlar.
Evet. HeyGen, videolarınızı tamamen tarayıcınızda yeniden boyutlandırmanıza olanak tanır; uygulama, indirme veya teknik kurulum gerekmez. Dosyanızı yükleyin, boyutunuzu seçin ve dakikalar içinde temiz, platforma hazır bir videoyu dışa aktarın.
Yeniden boyutlandırma, videonuzun genel ölçülerini ayarlar; kırpma ise karedeki belirli bölümleri kaldırır. Birçok içerik üreticisi önce videoyu platforma uygun hale getirmek için yeniden boyutlandırır, ardından mükemmel kadraj ve kompozisyon için kırpma işlemini yapar.
Evet. HeyGen, hem en-boy oranını hem de çözünürlüğü tek adımda ayarlamanıza olanak tanıyarak videonuzu TikTok, Instagram, YouTube ve daha fazlası için bozulma olmadan uyarlamanıza yardımcı olur.
Doğal oranları geri yüklemek için en-boy oranı düzeltmesini kullanın. HeyGen, kadraja yayılmış gibi görünmek yerine, öznelerin dengeli ve ortalanmış görünmesi için yerleşiminizi otomatik olarak ayarlar.
Kesinlikle. MP4 evrensel olarak desteklenir ve uyumluluk sorunları olmadan yeniden boyutlandırılabilir, yeniden kadrajlanabilir ve dışa aktarılabilir. Yeniden boyutlandırdıktan sonra, klibinizi ayrıca Video Yeniden Kullanım Aracı
Yanlış yapıldığında evet, ancak HeyGen keskinliği ve rengi korumak için optimize edilmiş ölçeklendirme kullanır. Dışa aktarmadan önce önizleme yapmanız, yeniden boyutlandırılmış videonuzun tüm cihaz ve platformlarda net ve profesyonel görünmesini sağlar.
