Çevrimiçi video kırpma aracı

Ücretsiz çevrimiçi video kırpma aracıyla videolarınızı kesin, kısaltın ve parlatın. Bu hızlı, tarayıcı tabanlı araç düzenlemeyi basit ve hassas hale getirir. İstenmeyen kısımları kaldırın, kliplerinizi iyileştirin ve hiçbir yazılım indirmeden profesyonel kalitede sonuçlar elde edin. İster sosyal medya, ister ürün tanıtımları, ister eğitim videoları için olsun, sadece birkaç dakikada temiz ve ilgi çekici videolar oluşturabilirsiniz.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Videoları yapay zeka hassasiyetiyle zahmetsizce düzenleyin

Uzun veya ham çekimleri, her platforma uygun kısa ve ilgi çekici kliplere dönüştürün. HeyGen’in YZ destekli kırpma aracıyla, karmaşık araçlara veya kurgu becerilerine ihtiyaç duymadan videolarınızı anında iyileştirebilirsiniz. Hızlı ve yüksek kaliteli sonuçlar isteyen sosyal medya içerik üreticileri, pazarlamacılar ve profesyoneller için idealdir

Videolarınızı kolayca kırpın ve ince ayar yapın

HeyGen ile videolarınızı zahmetsizce kırpın. Klipinizi yükleyin, kaydırıcıyı ayarlayın ve yapay zekanın akıcı geçişler, net kesimler ve tutarlı kalite sunmasına izin verin.

En iyi sonuçları almak için:

Kırpmadan önce önemli anlara odaklanın

Duraklamaları veya hataları kaldırmak için YZ kullanın

Akıcı bir akış için doğal duraklarda kesin

Her platform için ideal uzunluğu ayarlayın

Görüntüyü kırptıktan sonra, Repurpose Video aracımızı kullanarak TikTok, Instagram Reels, YouTube ve daha fazlası için platforma hazır formatlara kolayca dönüştürün.

Her platform için klibinizi özelleştirin

En-boy oranını seçin, çerçevenizi kırpın ve videonuzu TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts veya Facebook için yeniden boyutlandırın. Sesi ayarlayın, sesi kapatın veya son dokunuşları ekleyin; tüm bunları doğrudan tarayıcınızdan yapın.

Nasıl çalışır?

Videolarınızı 4 kolay adımda kırpın, yeniden boyutlandırın ve yeniden kullanın

Bu kolay adımlarla dakikalar içinde profesyonel videolar oluşturun. YZ destekli Instant Highlight ile içeriklerinizin en iyi bölümlerini bulun ve çevrimiçi video çevirici ve YZ video oluşturma araçlarımızla hızla paylaşın.

Adım 1

Videonuzu yükleyin veya bir bağlantı yapıştırın

Videonuzu cihazınızdan içe aktarın veya herkese açık bir URL ekleyin. Araç MP4, MOV ve AVI formatlarını destekler.

Adım 2

Başlangıç ve bitiş noktalarını ayarlayın

Hızlı ve hassas kırpma için klibinizin nerede başlayıp nerede biteceğini seçmek üzere kaydırıcıyı kullanın.

Adım 3

Klibinizi iyileştirin

Videonuzun bölümlerini kırpın, yeniden boyutlandırın veya sessize alın; böylece her platformun gereksinimlerine uyum sağlayın.

Adım 4

İndirin veya paylaşın

Düzenlediğiniz klibi kaydedin veya doğrudan TikTok, Instagram ya da YouTube'da paylaşın.

Çevrimiçi video kırpma hakkında sık sorulan sorular

Hangi dosya formatları destekleniyor?

HeyGen, hızlı yükleme için MP4, MOV, AVI ve en yaygın video formatlarını destekler. Bir dosya yüklenmiyorsa, bozulmuş olabilir veya yükleme sınırlarını aşmış olabilir.

Kayıt olmam gerekiyor mu?

Videoları hesap oluşturmadan kırpabilirsiniz; bu sayede anında kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz. Yalnızca daha fazla özellik ve bulut depolama seçeneği isterseniz kayıt olun.

Aynı videodan birden fazla bölümü kesebilir miyim?

Evet. Tek bir düzenlemede birden fazla bölümü kırpabilir ve istemediğiniz anları kaldırabilirsiniz. İşiniz bittiğinde, cilalanmış klibinizi saniyeler içinde dışa aktarabilirsiniz.

Kırpma, video kalitemi etkiler mi?

Hayır. Araç, videonuzun orijinal çözünürlüğünü korurken akıcı ve hassas kesimler yapar. Gerekirse klibinizi Videoyu Yeniden Boyutlandır aracıyla yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Dosyalarım işlenirken güvende mi?

Evet. Tüm videolar şifreleme ile işlenir ve tamamlandıktan kısa bir süre sonra otomatik olarak silinir. İçeriğiniz her adımda gizli ve koruma altındadır.

Kırpma işleminden sonra sosyal platformlar için videolar hazırlayabilir miyim?

Kesinlikle. Videoları TikTok, Reels ve YouTube Shorts için mükemmel formatlarda kırpabilir, yeniden boyutlandırabilir ve dışa aktarabilirsiniz. Tam kapsamlı yeniden kullanmak için Videoyu Yeniden Kullan aracını deneyin.

Kırpmayı diğer YZ özellikleriyle birlikte kullanabilir miyim?

Evet. Kırpma işleminden sonra avatarlar, seslendirmeler ve çeviriler gibi YZ araçlarını kullanarak videonuzu geliştirebilirsiniz. YZ Konuşan Kafa Oluşturucuile gelişmiş özelleştirme seçeneklerini keşfedin.

