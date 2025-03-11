Bir fotoğraf yükleyin veya bir görsel bağlantısı yapıştırın, anında profesyonel bir şarkı söyleme videosu elde edin. HeyGen yüzleri canlandırır, dudakları sesle senkronize eder, doğal mimikler, altyazılar ve platforma hazır dışa aktarmalar ekler; böylece kamera veya manuel animasyona ihtiyaç duymadan kolayca paylaşılabilir klipler oluşturursunuz.
Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.
Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.
Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.
Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.
Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.
Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.
HeyGen neden fotoğraf konuşturma için en iyi araç?
HeyGen, gelişmiş yüz animasyonu, yüksek kaliteli ses ve dudak senkronizasyonu ile platform hazır ayarlarını bir araya getirerek içerik üreticilerinin ve ekiplerin viral şarkı söyleme kliplerini hızlı ve güvenilir şekilde oluşturmasını sağlar. Onlarca varyant oluşturun, sesi yerelleştirin ve sosyal kanallarınızda paylaşın.
Sistemimiz, şarkı söyleyen fotoğrafların doğal ve duygusal olarak etkileyici görünmesi için ince göz kırpmalarını, ağız şekillerini ve baş hareketlerini modelleyerek kare kare düzenleme ihtiyacını ortadan kaldırır.
Net bir görsel yükleyin, bir ses seçin veya yükleyin; HeyGen yüz algılama, dudak senkronizasyonu ve render işlemlerini sizin için halleder, böylece animasyon deneyimi olmayan içerik üreticileri bile profesyonel sonuçlar elde eder.
Video çevirici ve toplu dışa aktarma ile çok sayıda yerelleştirilmiş versiyon oluşturun; böylece farklı kitleler ve platformlar genelinde açılış cümlelerini, dilleri ve formatları test edebilirsiniz.
Akıllı yüz algılama ile görselden şarkı söyleyen videoya
HeyGen, yüz hatlarını algılar ve sesi gerçekçi ağız şekilleri ile mimiklere eşler. Görüntüden videoya iş akışı, ince hareket yollarını ve ışık sürekliliğini yeniden oluşturarak çıktınızın ilk izlenimde canlı ve ikna edici hissettirmesini sağlar.
Doğru dudak senkronizasyonu ve etkileyici zamanlama
Dudak senkronizasyonu motorumuz, sesi hece düzeyinde eşleştirir ve etkileyici bir YZ şarkı söyleme deneyimi oluşturmak için doğal duraklamalar, nefesler ve mikro ifadeler ekler. Ortaya, ritmi, duyguyu ve izleyicinin dikkatini korurken gerçekçi ses veren, fotoğrafınızı adeta canlandıran bir şarkı söyleyen portre çıkar.
Esnek ses seçenekleri ve ses desteği
Yüklediğiniz herhangi bir şarkıyı veya ses parçasını kullanın, yüksek kaliteli ses modelleri arasından seçim yapın ya da birden fazla dilde şarkı söylenebilir ses dosyaları oluşturun. HeyGen, çok dilli telaffuzu destekler; böylece karakterlerin farklı dillerde inandırıcı bir şekilde şarkı söylemesini sağlayabilirsiniz.
Platforma hazır dışa aktarmalar ve hazır ayarlar
Dikey, kare ve yatay yerleşimler için optimize edilmiş, altyazı katmanları ve güvenli metin alanlarıyla MP4 klipler dışa aktarın. Hazır ayarlar, klibinizin sosyal platform yönergelerine uymasını ve akış önizlemelerinde veya hikayelerde harika görünmesini sağlar.
Make Photo Sing aracını nasıl kullanırsınız
Dört basit adımda şarkı söyleyen bir fotoğraf klibi oluşturun: görüntüden videoya.
Net, önden çekilmiş bir görsel seçin veya bir görsel URL'si yapıştırın. HeyGen yüzü otomatik olarak algılar ve dudak senkronizasyonu için en iyi kadrajı önerir.
Bir şarkı, ses kaydı yükleyin veya ses modellerinden birini seçin. Dili ve zamanlamayı belirleyin; HeyGen ritmi analiz eder ve fonemleri ağız hareketlerine eşler.
Oluşturulan taslağı inceleyin, ifadeleri düzenleyin, altyazı ekleyin veya zamanlamayı değiştirin. Farklı versiyonlar oluşturun ya da çeşitlilik için farklı bir ses uygulayın.
Altyazılar ve güvenli metin yerleşimiyle Reels, TikTok veya Stories için optimize edilmiş MP4 dosyaları dışa aktarın. A/B testleri veya çok dilli kampanyalar için birden fazla versiyonu toplu olarak dışa aktarın.
Bir fotoğrafı konuşturmak, sabit bir yüzü seçilen bir ses parçasını senkronize dudak hareketleri ve ifade dolu jestlerle canlandıracak şekilde animasyon haline getirmek anlamına gelir. HeyGen, yüz algılama, fonem eşleme ve hareket sentezi kullanarak, sesle uyumlu gerçekçi ağız şekilleri, göz kırpmaları ve ince baş hareketleri oluşturarak ikna edici bir sonuç sağlar.
Önden çekilmiş, iyi aydınlatılmış ve yüzün mümkün olduğunca az kapandığı portreler en iyi sonuçları verir. Yapay zeka fotoğrafınızın en iyi şekilde görünmesi için aşırı yandan açılı pozlardan, yüzü çok kapatan nesnelerden ve çok düşük çözünürlüklü görüntülerden kaçının. Elinizde yalnızca açıktan çekilmiş bir fotoğraf varsa, dudak senkronizasyonu ve mimiklerin daha iyi olması için yüze odaklanan daha net bir kırpma yapmayı deneyin.
Evet, platformun desteklediği süre ve format sınırları içinde şarkı veya ses kayıtları yükleyebilirsiniz. Ticari müzik kullanırken telif haklarına dikkat etmeniz gerekir. HeyGen ayrıca güvenli ticari kullanım ve hızlı prototipleme için lisanslı sesler ve ses modelleri de sunar.
HeyGen’in dudak senkronizasyonu, fonem düzeyinde çalışır ve gerçekçiliği artırmak için zamanlama ayarlamaları, nefesler ve mikro ifadeler ekler. Sonuçlar, kısa sosyal medya klipleri ve kişiselleştirilmiş mesajlar için son derece ikna edicidir; aşırı yakın planlar veya sinematografik çekimler, mevcut sentezin sınırlarını ortaya çıkarabilir.
Çoğu araç aynı anda yalnızca tek bir animasyonlu yüz için optimize edilmiştir. Bir fotoğrafta birden fazla yüz varsa, her yüz için ayrı klipler oluşturabilir veya desteklenen yerlerde, birleştirilmiş bir görsel yükleyip hangi yüzün animasyonlandırılacağını seçebilirsiniz.
Evet. Platform, çok dilli ses ve telaffuz modellerini destekler; böylece fotoğrafınızı farklı dillerde şarkı söyler hale getirebilirsiniz. video çevirici özelliğini kullanarak ses parçalarını ve altyazıları yeniden oluşturun; böylece YZ ile şarkı söyleyen klipleriniz tüm dillerde doğal duyulsun.
HeyGen ile oluşturulan klipler ve sağlanan lisanslı varlıklar, ticari kullanım için uygundur; bu sayede dilediğiniz herhangi bir görseli şarkı söyler hale getirebilirsiniz. YZ fotoğrafları kullanırken, yüklediğiniz üçüncü taraf ses veya görsellerin lisanslarını doğrulayarak haklar ve platform politikalarıyla uyumluluğu mutlaka sağlayın.
Evet. Taslakları önizleyin ve mimik yoğunluğu, altyazı metni veya alternatif ses parçaları gibi düzenlemeler uygulayın. Farklı sesleri, dilleri ve zamanlamaları denemek için varyasyonları hızlıca yeniden oluşturun.
Kısa klipler, uzunluk ve karmaşıklığa bağlı olarak genellikle saniyeler ile birkaç dakika içinde işlenir; böylece çevrimiçi ücretsiz şarkı söyleyen fotoğraflarınızı hızla oluşturabilirsiniz. Dışa aktarımlar, dikey, kare ve yatay kullanımlar için optimize edilmiş MP4 dosyaları olarak, isteğe bağlı gömülü altyazılarla sunulur.
HeyGen yüklemeleri şifreler ve sıkı gizlilik kontrollerine uyar. Oluşturduğunuz içeriklerin mülkiyeti sizde kalır. Depolama, saklama süreleri ve paylaşım izinleriyle ilgili ayrıntılar için platform koşullarını inceleyin.
