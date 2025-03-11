Fotoğrafları konuşturun, yapay zeka ile her fotoğrafı canlandırın

Bir fotoğraf yükleyin veya bir görsel bağlantısı yapıştırın, anında profesyonel bir şarkı söyleme videosu elde edin. HeyGen yüzleri canlandırır, dudakları sesle senkronize eder, doğal mimikler, altyazılar ve platforma hazır dışa aktarmalar ekler; böylece kamera veya manuel animasyona ihtiyaç duymadan kolayca paylaşılabilir klipler oluşturursunuz.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Ücretsiz görselden videoya dönüştürücümüzü deneyin

Ücretsiz başlayın
Bir avatar seçin
Dudak senkronizasyonu oluşturma sonrasında uygulandı
Metninizi yazın
Herhangi bir dilde yazın
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Viral sosyal klipler ve memler

Viral sosyal klipler ve memler

Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.

Kişiselleştirilmiş mesajlar ve selamlamalar

Kişiselleştirilmiş mesajlar ve selamlamalar

Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.

Eğitim ve dil öğrenme araçları

Eğitim ve dil öğrenme araçları

Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.

Marka kampanyaları ve maskotlar

Marka kampanyaları ve maskotlar

Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.

Anma ve miras animasyonları

Anma ve miras animasyonları

Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.

Sanal influencer'lar ve VTubing

Sanal influencer'lar ve VTubing

Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.

HeyGen neden fotoğraf konuşturma için en iyi araç?

HeyGen, gelişmiş yüz animasyonu, yüksek kaliteli ses ve dudak senkronizasyonu ile platform hazır ayarlarını bir araya getirerek içerik üreticilerinin ve ekiplerin viral şarkı söyleme kliplerini hızlı ve güvenilir şekilde oluşturmasını sağlar. Onlarca varyant oluşturun, sesi yerelleştirin ve sosyal kanallarınızda paylaşın.

Ücretsiz başlayın
Gerçekçi yüz hareketi

Sistemimiz, şarkı söyleyen fotoğrafların doğal ve duygusal olarak etkileyici görünmesi için ince göz kırpmalarını, ağız şekillerini ve baş hareketlerini modelleyerek kare kare düzenleme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Herkes için basit iş akışı

Net bir görsel yükleyin, bir ses seçin veya yükleyin; HeyGen yüz algılama, dudak senkronizasyonu ve render işlemlerini sizin için halleder, böylece animasyon deneyimi olmayan içerik üreticileri bile profesyonel sonuçlar elde eder.

Ölçekleyin, yerelleştirin ve paylaşın

Video çevirici ve toplu dışa aktarma ile çok sayıda yerelleştirilmiş versiyon oluşturun; böylece farklı kitleler ve platformlar genelinde açılış cümlelerini, dilleri ve formatları test edebilirsiniz.

Akıllı yüz algılama ile görselden şarkı söyleyen videoya

HeyGen, yüz hatlarını algılar ve sesi gerçekçi ağız şekilleri ile mimiklere eşler. Görüntüden videoya iş akışı, ince hareket yollarını ve ışık sürekliliğini yeniden oluşturarak çıktınızın ilk izlenimde canlı ve ikna edici hissettirmesini sağlar.

Ücretsiz başlayın →
image to video

Doğru dudak senkronizasyonu ve etkileyici zamanlama

Dudak senkronizasyonu motorumuz, sesi hece düzeyinde eşleştirir ve etkileyici bir YZ şarkı söyleme deneyimi oluşturmak için doğal duraklamalar, nefesler ve mikro ifadeler ekler. Ortaya, ritmi, duyguyu ve izleyicinin dikkatini korurken gerçekçi ses veren, fotoğrafınızı adeta canlandıran bir şarkı söyleyen portre çıkar.

Ücretsiz başlayın →
Five phone screens show a woman on a live video, each with a different language option like French, Spanish, Chinese, and German.

Esnek ses seçenekleri ve ses desteği

Yüklediğiniz herhangi bir şarkıyı veya ses parçasını kullanın, yüksek kaliteli ses modelleri arasından seçim yapın ya da birden fazla dilde şarkı söylenebilir ses dosyaları oluşturun. HeyGen, çok dilli telaffuzu destekler; böylece karakterlerin farklı dillerde inandırıcı bir şekilde şarkı söylemesini sağlayabilirsiniz.

Ücretsiz Başlayın →
Voice cloning

Platforma hazır dışa aktarmalar ve hazır ayarlar

Dikey, kare ve yatay yerleşimler için optimize edilmiş, altyazı katmanları ve güvenli metin alanlarıyla MP4 klipler dışa aktarın. Hazır ayarlar, klibinizin sosyal platform yönergelerine uymasını ve akış önizlemelerinde veya hikayelerde harika görünmesini sağlar.

Ücretsiz başlayın →
A man smiling in an office, with a card displaying options to export content as SCORM, with SCORM 1.2 selected as the version.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yapabildiğimizde oldu. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Nasıl çalışır

Make Photo Sing aracını nasıl kullanırsınız

Dört basit adımda şarkı söyleyen bir fotoğraf klibi oluşturun: görüntüden videoya.

Ücretsiz başlayın
Adım 1

Fotoğrafınızı yükleyin

Net, önden çekilmiş bir görsel seçin veya bir görsel URL'si yapıştırın. HeyGen yüzü otomatik olarak algılar ve dudak senkronizasyonu için en iyi kadrajı önerir.

Adım 2

Ses ekleyin veya seçin

Bir şarkı, ses kaydı yükleyin veya ses modellerinden birini seçin. Dili ve zamanlamayı belirleyin; HeyGen ritmi analiz eder ve fonemleri ağız hareketlerine eşler.

Adım 3

Önizleyin ve ayarlayın

Oluşturulan taslağı inceleyin, ifadeleri düzenleyin, altyazı ekleyin veya zamanlamayı değiştirin. Farklı versiyonlar oluşturun ya da çeşitlilik için farklı bir ses uygulayın.

Adım 4

Dışa aktarın ve paylaşın

Altyazılar ve güvenli metin yerleşimiyle Reels, TikTok veya Stories için optimize edilmiş MP4 dosyaları dışa aktarın. A/B testleri veya çok dilli kampanyalar için birden fazla versiyonu toplu olarak dışa aktarın.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

“Fotoğrafı şarkı söyletmek” ne anlama geliyor ve HeyGen bunu nasıl gerçekleştiriyor?

Bir fotoğrafı konuşturmak, sabit bir yüzü seçilen bir ses parçasını senkronize dudak hareketleri ve ifade dolu jestlerle canlandıracak şekilde animasyon haline getirmek anlamına gelir. HeyGen, yüz algılama, fonem eşleme ve hareket sentezi kullanarak, sesle uyumlu gerçekçi ağız şekilleri, göz kırpmaları ve ince baş hareketleri oluşturarak ikna edici bir sonuç sağlar.

Şarkı söyleyen portreler için hangi görseller en iyi sonucu verir?

Önden çekilmiş, iyi aydınlatılmış ve yüzün mümkün olduğunca az kapandığı portreler en iyi sonuçları verir. Yapay zeka fotoğrafınızın en iyi şekilde görünmesi için aşırı yandan açılı pozlardan, yüzü çok kapatan nesnelerden ve çok düşük çözünürlüklü görüntülerden kaçının. Elinizde yalnızca açıktan çekilmiş bir fotoğraf varsa, dudak senkronizasyonu ve mimiklerin daha iyi olması için yüze odaklanan daha net bir kırpma yapmayı deneyin.

Herhangi bir şarkıyı veya ses kaydını kullanabilir miyim?

Evet, platformun desteklediği süre ve format sınırları içinde şarkı veya ses kayıtları yükleyebilirsiniz. Ticari müzik kullanırken telif haklarına dikkat etmeniz gerekir. HeyGen ayrıca güvenli ticari kullanım ve hızlı prototipleme için lisanslı sesler ve ses modelleri de sunar.

Dudak senkronizasyonu ve yüz ifadeleri ne kadar gerçekçi?

HeyGen’in dudak senkronizasyonu, fonem düzeyinde çalışır ve gerçekçiliği artırmak için zamanlama ayarlamaları, nefesler ve mikro ifadeler ekler. Sonuçlar, kısa sosyal medya klipleri ve kişiselleştirilmiş mesajlar için son derece ikna edicidir; aşırı yakın planlar veya sinematografik çekimler, mevcut sentezin sınırlarını ortaya çıkarabilir.

Tek bir fotoğrafta birden fazla kişiyi şarkı söylerken gösterebilir miyim?

Çoğu araç aynı anda yalnızca tek bir animasyonlu yüz için optimize edilmiştir. Bir fotoğrafta birden fazla yüz varsa, her yüz için ayrı klipler oluşturabilir veya desteklenen yerlerde, birleştirilmiş bir görsel yükleyip hangi yüzün animasyonlandırılacağını seçebilirsiniz.

HeyGen birden fazla dili ve aksanı destekliyor mu?

Evet. Platform, çok dilli ses ve telaffuz modellerini destekler; böylece fotoğrafınızı farklı dillerde şarkı söyler hale getirebilirsiniz. video çevirici özelliğini kullanarak ses parçalarını ve altyazıları yeniden oluşturun; böylece YZ ile şarkı söyleyen klipleriniz tüm dillerde doğal duyulsun.

Oluşturulan videolar ticari kullanım için uygun mu?

HeyGen ile oluşturulan klipler ve sağlanan lisanslı varlıklar, ticari kullanım için uygundur; bu sayede dilediğiniz herhangi bir görseli şarkı söyler hale getirebilirsiniz. YZ fotoğrafları kullanırken, yüklediğiniz üçüncü taraf ses veya görsellerin lisanslarını doğrulayarak haklar ve platform politikalarıyla uyumluluğu mutlaka sağlayın.

Oluşturulan şarkı söyleme videosunu düzenleyebilir miyim?

Evet. Taslakları önizleyin ve mimik yoğunluğu, altyazı metni veya alternatif ses parçaları gibi düzenlemeler uygulayın. Farklı sesleri, dilleri ve zamanlamaları denemek için varyasyonları hızlıca yeniden oluşturun.

Oluşturma ne kadar sürer ve hangi dosya formatları kullanılabilir?

Kısa klipler, uzunluk ve karmaşıklığa bağlı olarak genellikle saniyeler ile birkaç dakika içinde işlenir; böylece çevrimiçi ücretsiz şarkı söyleyen fotoğraflarınızı hızla oluşturabilirsiniz. Dışa aktarımlar, dikey, kare ve yatay kullanımlar için optimize edilmiş MP4 dosyaları olarak, isteğe bağlı gömülü altyazılarla sunulur.

Fotoğrafım ve verilerim güvende mi?

HeyGen yüklemeleri şifreler ve sıkı gizlilik kontrollerine uyar. Oluşturduğunuz içeriklerin mülkiyeti sizde kalır. Depolama, saklama süreleri ve paylaşım izinleriyle ilgili ayrıntılar için platform koşullarını inceleyin.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen ile oluşturmaya başlayın

Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.

Ücretsiz başlayın →
CTA background