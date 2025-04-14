Döngü videosu oluşturmak basit, hızlı ve güvenilir olmalıdır. HeyGen ile herhangi bir klibi, yazılım indirmeden veya karmaşık düzenleme araçlarını öğrenmeden, saniyeler içinde akıcı ve kesintisiz bir döngüye dönüştürebilirsiniz. İster sosyal medya, ister sunumlar, ister dijital ekranlar için içerik hazırlıyor olun, HeyGen videolarınızı tekrar ettirmenin, zamanlamayı kontrol etmenin ve her platformda temiz görünen yüksek kaliteli sonuçlar dışa aktarmanın kolay bir yolunu sunar. Ekstra adımlara gerek kalmadan profesyonel döngü videosuna ihtiyaç duyan içerik üreticileri, pazarlamacılar ve herkes için tasarlanmıştır.
Kusursuz video döngüleri mi arıyorsunuz?
Karmaşık düzenleme veya yazılıma gerek kalmadan akıcı, kusursuz döngü videoları oluşturun. Klipinizi yükleyin, kaç kez tekrar edeceğini ayarlayın ve her platformda harika görünen temiz bir döngü video olarak dışa aktarın. Sosyal medya paylaşımları, ürün tanıtımları, arka plan görselleri, sunumlar ve çok daha fazlası için idealdir.
Temel avantajlar
• Hızlı ve basit
• Her cihazda çalışır
• Filigran yok
• MP4, MOV, WebM ve daha fazlasını destekler
• Yüksek kaliteli dışa aktarma
Kusursuz döngü videosu oluşturmak için en iyi uygulamalar
İyi bir döngü doğal ve akıcı hissettirir. İster kısa bir klibi ister daha uzun bir sekansı döngüye alın, birkaç basit adım videonuzun profesyonel görünmesine yardımcı olur.
• Tutarlı hareket veya ışıklandırmaya sahip bir klip seçin
• Geçişin doğal hissettirmesi için başlangıç ve bitiş noktalarını kırpın
• Sosyal platformlar için döngüleri kısa ve ritmik tutun
• Zaman çizelgesini kullanarak en iyi anı öne çıkarın
• Sesi zamanlamaya göre eşleştirin veya sesi sade ve arka planda bırakın
• Orijinal klibinizle aynı çözünürlükte dışa aktarın
Zamanınızı size kazandırmak için tasarlanmış güçlü döngü video özellikleri
HeyGen, karmaşık yazılımlar kullanmadan temiz ve profesyonel döngüler oluşturmanız için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sunar. Her özellik, süreci hızlı ve basit hale getirmek için tasarlanmıştır.
• Kusursuz sonsuz döngüler: Klipinizi sonsuza kadar tekrarlayın veya özel bir tekrar sayısı belirleyin.
• Zaman çizelgesi döngü seçici: Tekrarlamak istediğiniz bölümü net ve basit bir zaman çizelgesi üzerinden seçin.
• Anında önizleme ve hızlı dışa aktarma: Döngünüzü düzenlerken görün ve saniyeler içinde indirin.
• Çok formatlı destek: MP4, MOV, WebM ve daha fazlasıyla çalışır.
• Hepsi bir arada düzenleme araçları: Kırpın, boyutlandırın, hızlandırın, yavaşlatın, sesi kapatın veya doğrudan editörden ses ekleyin.
Döngüye alınmış videonuza metin, altyazı veya başlık eklemek için HeyGen’in Videoya Metin veya Görsel Ekle aracını da kullanabilirsiniz. Sosyal medya veya sunum içeriklerinizi bir üst seviyeye çıkarmanın basit bir yoludur.
4 basit adımda kusursuz döngüye sahip videolar oluşturun
Doğal döngüye sahip, kusursuz dudak senkronizasyonlu YZ videoları oluşturun ve kitlenizin ekranda kalmasını sağlayın.
Temiz bir ses dosyasıyla başlayın veya metninizi yazın—HeyGen hem sesi hem de metinden konuşmaya (text-to-speech) özelliğini destekler. Bu, yapay zeka video oluşturma araçlarımızın güçlü bir özelliğidir.
Konuşan bir YZ avatarı kullanın veya gerçek insan görüntüsü üzerine dudak senkronizasyonu ekleyerek son derece gerçekçi bir anlatım sağlayın.
Tonunuza ve hedef kitlenize uygun 175+ dilde 300+ ses arasından seçim yapın. Bu seçim, yapay zeka ile oluşturulan videonuzun kalitesini artırır.
HeyGen, dudakları, sesi ve yüz ifadelerini otomatik olarak senkronize eder—yapay zeka videolarınızı saniyeler içinde dışa aktarın ve paylaşın.
MP4, MOV, AVI veya WebM dosyanızı yükleyin, tekrar etmek istediğiniz bölümü seçin ve döngüyü anında önizleyin. Akıcı göründüğünde, tek tıkla HD döngü videosu olarak dışa aktarın. Zamanlamayı daha da netleştirmek için önce klibinizi şu aracı kullanarak düzenleyebilirsiniz: Çevrimiçi Video Kırpıcı
Evet. HeyGen, videolarınızı çevrimiçi olarak ücretsiz, filigransız ve herhangi bir yazılım kurulumuna gerek kalmadan döngüye almanızı sağlar. Kliplerinizi birden çok kez tekrarlayabilir, sonsuz döngüler oluşturabilir ve tarayıcınızdan doğrudan profesyonel bir dosya olarak dışa aktarabilirsiniz.
Hayır. HeyGen, videonuzun orijinal netliğini ve çözünürlüğünü koruyarak her tekrar eden bölümün kusursuz ve keskin görünmesini sağlar. Birden fazla döngüden sonra bile dışa aktarılan videonuz temiz kalır ve TikTok veya Instagram gibi platformlar için hazır olur.
Evet. Zaman çizelgesinde belirli bir anı vurgulayabilir ve yalnızca o bölümü döngüye alarak akıcı, doğal bir tekrar elde edebilirsiniz. Daha da hassas çalışmak isterseniz, istenmeyen anları önceden kırpmak için Videoyu Yeniden Kullan aracını kullanın
MP4, MOV, AVI, WebM ve diğer standart formatları yükleyebilirsiniz. Son döngüsel dışa aktarma dosyanız, sosyal medya, sunumlar ve web siteleriyle evrensel uyumluluk için MP4 formatında teslim edilir.
Evet. HeyGen tamamen tarayıcıda çalışır, bu nedenle hiçbir şey yüklemeden iPhone, Android, tablet, Chromebook, Windows ve Mac üzerinde videoları döngüye alabilirsiniz. Arayüz tüm cihazlarda hızlı ve duyarlı kalır.
Evet. Tüm dosyalar gizli olarak işlenir, düzenleme sırasında şifrelenir ve indirme sonrasında otomatik olarak silinir. HeyGen, tam gizliliği sağlamak için içeriğinizi hiçbir zaman gerektiğinden daha uzun süre saklamaz veya paylaşmaz.
