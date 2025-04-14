HeyGen, karmaşık yazılımlar kullanmadan temiz ve profesyonel döngüler oluşturmanız için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sunar. Her özellik, süreci hızlı ve basit hale getirmek için tasarlanmıştır.

• Kusursuz sonsuz döngüler: Klipinizi sonsuza kadar tekrarlayın veya özel bir tekrar sayısı belirleyin.

• Zaman çizelgesi döngü seçici: Tekrarlamak istediğiniz bölümü net ve basit bir zaman çizelgesi üzerinden seçin.

• Anında önizleme ve hızlı dışa aktarma: Döngünüzü düzenlerken görün ve saniyeler içinde indirin.

• Çok formatlı destek: MP4, MOV, WebM ve daha fazlasıyla çalışır.

• Hepsi bir arada düzenleme araçları: Kırpın, boyutlandırın, hızlandırın, yavaşlatın, sesi kapatın veya doğrudan editörden ses ekleyin.



Döngüye alınmış videonuza metin, altyazı veya başlık eklemek için HeyGen’in Videoya Metin veya Görsel Ekle aracını da kullanabilirsiniz. Sosyal medya veya sunum içeriklerinizi bir üst seviyeye çıkarmanın basit bir yoludur.