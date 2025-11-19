Uzun videoları yapay zeka ile kısa videolara dönüştürün

Uzun videoları yapay zeka ile otomatik olarak kısa videolara dönüştürün. Altyazılar, akıllı yeniden kadrajlama ve hızlı dışa aktarma ile viral olmaya hazır klipler oluşturun.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Ücretsiz görselden videoya dönüştürücümüzü deneyin

Ücretsiz başlayın
Bir avatar seçin
Dudak senkronizasyonu oluşturma sonrasında uygulandı
Metninizi yazın
Herhangi bir dilde yazın
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Görünür içeriği olmayan siyah arka plan

Podcast bölümlerini kısa kliplere dönüştürün

Long podcast recordings are difficult to promote in full. Converting long video to short video clips with a short video converter helps highlight key moments, insights, or reactions that attract new listeners on social platforms.

Eksik veya kullanılamayan HeyGen pazarlama görselini temsil eden siyah kare yer tutucu

Webinarları sosyal medya öne çıkanlarına dönüştürün

Webinars often contain valuable moments buried inside long sessions. Short clips make it easy to repurpose insights into shareable content that extends the life of each event on various social media platforms.

HeyGen yapay zeka video platformu web sitesinde görsel boşluk oluşturmak için kullanılan siyah arka plan

Ürün demolarını özellik odaklı kısa videolara dönüştürün

Full demos can be overwhelming for new viewers. Short videos extracted from long demos showcase individual features clearly and drive higher engagement across social channels.

HeyGen logosu

Eğitim videolarını küçük, sindirilebilir derslere dönüştürün

Long lessons can lose attention. Short clips help reinforce key concepts, making learning content easier to revisit and share.

HeyGen YZ ile oluşturulmuş bir video sahnesini temsil eden siyah yer tutucu çerçeve

Tutarlı paylaşım için içerik oluşturuculara yönelik içerik

Creators often struggle to post daily. Turning one long video into multiple short videos supports consistent output without additional filming.

HeyGen logosu

Pazarlama videolarını kampanya varlıklarına dönüştürün

Long brand videos can be repurposed into multiple short assets using a short video converter. This keeps messaging consistent while adapting it for different platforms and audiences, enhancing the overall video content strategy through the use of a long to short video converter.

HeyGen neden uzun videodan kısa video oluşturmada lider?

HeyGen, içerik üreticilerinin ve ekiplerin uzun formatlı içerikleri, daha hızlı ve daha fazla kontrolle yüksek performanslı kısa videolara dönüştürmesine yardımcı olur. Akıllı klip tespiti, sade ve temiz görsel düzenleme ile prodüksiyon seviyesinde çıktı sunarak, tutarlı kısa video sonuçları elde etmenizi sağlar.

Ücretsiz başlayın
Otomatik önemli an tespiti

HeyGen, uzun videoları tarayarak gelişmiş YZ araçlarıyla verimli AI clipping için kırpmaya değer anları belirler. Önemli ifadeler, tepkiler ve doğal geçiş noktalarına odaklanır; böylece özellikle uzun videoları kısa formatlara dönüştürürken her kısa video rastgele kesilmiş değil, amaçlı hazırlanmış hissi verir.

Platforma hazır biçimlendirme

Her kısa video, Shorts, Reels ve akışlar için özel olarak tasarlanmış formatlarda oluşturulur. En-boy oranları, tempo ve altyazılar otomatik olarak ayarlanır; böylece klipler farklı sosyal medya platformlarında anında yayınlanmaya hazır olur.

Birden yüzlerce kullanıcıya ölçeklenir

Tek bir uzun videoyu, bir klip oluşturucu ile yapay zeka tabanlı kırpma tekniklerinden yararlanarak tek seferde birden fazla kısa videoya dönüştürün. Bu sayede aynı görüntüleri tekrar tekrar kurgulamak zorunda kalmadan, kısa video formatında düzenli bir yayın ritmini kolayca sürdürebilirsiniz.

YZ destekli klip çıkarma

HeyGen, konuşmayı, ritmi ve yapıyı analiz ederek uzun videoları bağlamı ve netliği koruyan kısa video kliplerine dönüştürür. Nereden kesileceğini tahmin etmek yerine, sistem tek başına anlamlı olan ve dikkati üzerinde tutan odaklı bölümler oluşturur.

Ücretsiz başlayın →
Three overlapping video call windows featuring a red-haired woman, a Black woman, and a blurry man.

Kısa biçimli videolar için akıllı yeniden kadrajlama

Uzun yatay videolar otomatik olarak dikey veya kare yerleşimlere yeniden kadrajlanır. Yapay zeka, konuşmacıları ve önemli görselleri merkezde tutarak rahatsız edici kırpmaları ortadan kaldırır ve kliplerin sosyal medya akışlarına doğal bir şekilde uyum sağlamasını sağlar.

Ücretsiz başlayın →
Three smiling people in video frames, with a "Video Agent" control panel and script options visible.

Etkileşimi artıran altyazılar

Her kısa video, zamanlaması hassas bir şekilde ayarlanmış otomatik oluşturulan altyazılar içerir. Altyazılar erişilebilirliği artırır ve özellikle mobil cihazlarda sessiz izlenirken izleyicilerin dikkatini canlı tutar.

Ücretsiz başlayın →
A smiling woman, with a 'CC' icon and 'AI Captions' text.

Metin kontrollü hızlı düzenleme

Klipleri, kareleri elle kırpmak yerine metni ve zamanlamayı ayarlayarak, videodan kısa video YZ aracıyla düzenleyin. Bu metin odaklı iş akışı, aynı kaynak videoyu kullanarak giriş cümlelerini geliştirmenize, anlatımı sıkılaştırmanıza ve klipleri hızla yeniden oluşturmanıza olanak tanır.

Ücretsiz başlayın →
motion graphics photos to video

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı şekilde sahip olmasını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Nasıl çalışır

Uzun videodan kısa video oluşturucu nasıl kullanılır

Uzun kayıtlarınızdan kısa videoları dört basit adımda oluşturun.

Ücretsiz başlayın
Adım 1

Uzun videonuzu yükleyin

Bir video dosyası ekleyin veya mevcut içeriği içe aktarın. HeyGen, yapıyı, tempoyu ve konuşulan içeriği anlamak için kaydın tamamını analiz eder.

Adım 2

YZ'nin en önemli anları bulmasına izin verin

Sistem, ücretsiz bir YZ çözümü kullanarak öne çıkan anları belirler ve uzun videoları, net ve ilgi çekici bölümlere odaklanan kısa video kliplerine otomatik olarak dönüştürür.

Adım 3

Klipleri özelleştirin

Sosyal medya platformlarında en yüksek etkileşim için altyazıları, yerleşimi ve klip uzunluğunu ayarlayın. Akıllı yeniden kadrajlama, her kısa videonun dikey veya kare formatlarda doğal görünmesini sağlar; TikTok ve diğer platformlar için idealdir.

Adım 4

Dışa aktarın ve yayınlayın

Sosyal platformlar için optimize edilmiş kısa videoları indirin veya yapay zeka ile oluşturulmuş videoları kullanarak kampanyalarınızda yeniden değerlendirin. Aynı kaynaktan, video-to-short video YZ yardımıyla yeniden oluşturarak güncellemeleri kolayca yapın.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Uzun videodan kısa videoya ne anlama geliyor?

Uzun videodan kısa videoya dönüştürme, tam uzunluktaki kayıtların sosyal medya ve mobil izleme için tasarlanmış daha kısa kliplere çevrilmesini ifade eder. YZ, öne çıkan anları belirler, gereksiz bölümleri kırpar ve klipleri izlenmesi ve paylaşılması kolay olacak şekilde biçimlendirir; bu da onu etkili bir yapay zeka video aracı haline getirir.

HeyGen hangi anları kırpacağını nasıl seçiyor?

HeyGen, konuşma kalıplarını, vurguyu ve konuşma hızını analiz ederek YZ ile klipler için doğal öne çıkan anları bulur. Bu yaklaşım, aniden kesilmiş gibi hissettirmeyen, tamamlanmış ve anlamlı kısa videolar oluşturur.

Kısa videoların süresini kontrol edebilir miyim?

Evet, YZ araçlarını kullanmak süreci kolaylaştırabilir. Klip süresini ayarlayabilir veya farklı varyasyonları yeniden oluşturabilirsiniz. Bu esneklik, özellikle bir klip oluşturucu kullanırken, kısa videoları farklı platformlara ve izleyici tercihlerinize göre uyarlamanıza yardımcı olur.

Kısa videolar sosyal platformlar için optimize ediliyor mu?

Kısa videolar, popüler platformlar için doğru en-boy oranları, altyazılar ve ritimle biçimlendirilir; bu da onları TikTok’taki video içerikleri için ideal hale getirir. Böylece yayınlama süreci hızlanır ve ek düzenleme ihtiyacı azalır.

Klipler oluşturulduktan sonra onları düzenleyebilir miyim?

Metin ve zamanlama ayarları üzerinden düzenleme yapmak, bir video editörünün yetenekleriyle güçlendirilir. Bu sayede karmaşık zaman çizelgesi düzenlemelerine gerek kalmadan giriş cümlelerini veya ifadeleri kolayca iyileştirebilirsiniz.

Hangi tür uzun videolar en iyi sonucu verir?

Konuşan kafa videoları, podcast’ler, web seminerleri, demolar ve eğitim kayıtları özellikle TikTok gibi sosyal medya platformlarında son derece iyi performans gösterir. Net bir konuşma ve yapı, YZ’nin daha güçlü kısa klipler oluşturmasına yardımcı olur.

Bu, manuel video düzenlemenin yerini tamamen alıyor mu?

Çoğu yeniden kullanma iş akışı için evet. YZ, kırpma, kadraj ve altyazıları üstlenir; böylece ekipler manuel düzenlemelerle uğraşmak yerine içerik stratejisine odaklanabilir.

Tek bir uzun videodan birden fazla kısa video oluşturabilir miyim?

Evet. Tek bir uzun video, tek bir iş akışında birden fazla kısa video oluşturabilir; bu da düzenli kısa video yayınları için idealdir.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen ile oluşturmaya başlayın

Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.

Ücretsiz başlayın →
CTA background