Uzun videoları yapay zeka ile kısa videolara dönüştürün

Uzun videoları yapay zeka ile otomatik olarak kısa videolara dönüştürün. Altyazılar, akıllı yeniden kadrajlama ve hızlı dışa aktarma ile viral olmaya hazır klipler oluşturun.
Long podcast recordings are difficult to promote in full. Converting long video to short video clips with a short video converter helps highlight key moments, insights, or reactions that attract new listeners on social platforms.
Webinars often contain valuable moments buried inside long sessions. Short clips make it easy to repurpose insights into shareable content that extends the life of each event on various social media platforms.
Full demos can be overwhelming for new viewers. Short videos extracted from long demos showcase individual features clearly and drive higher engagement across social channels.
Long lessons can lose attention. Short clips help reinforce key concepts, making learning content easier to revisit and share.
Creators often struggle to post daily. Turning one long video into multiple short videos supports consistent output without additional filming.
Long brand videos can be repurposed into multiple short assets using a short video converter. This keeps messaging consistent while adapting it for different platforms and audiences, enhancing the overall video content strategy through the use of a long to short video converter.
HeyGen neden uzun videodan kısa video oluşturmada lider?
HeyGen, içerik üreticilerinin ve ekiplerin uzun formatlı içerikleri, daha hızlı ve daha fazla kontrolle yüksek performanslı kısa videolara dönüştürmesine yardımcı olur. Akıllı klip tespiti, sade ve temiz görsel düzenleme ile prodüksiyon seviyesinde çıktı sunarak, tutarlı kısa video sonuçları elde etmenizi sağlar.
HeyGen, uzun videoları tarayarak gelişmiş YZ araçlarıyla verimli AI clipping için kırpmaya değer anları belirler. Önemli ifadeler, tepkiler ve doğal geçiş noktalarına odaklanır; böylece özellikle uzun videoları kısa formatlara dönüştürürken her kısa video rastgele kesilmiş değil, amaçlı hazırlanmış hissi verir.
Her kısa video, Shorts, Reels ve akışlar için özel olarak tasarlanmış formatlarda oluşturulur. En-boy oranları, tempo ve altyazılar otomatik olarak ayarlanır; böylece klipler farklı sosyal medya platformlarında anında yayınlanmaya hazır olur.
Tek bir uzun videoyu, bir klip oluşturucu ile yapay zeka tabanlı kırpma tekniklerinden yararlanarak tek seferde birden fazla kısa videoya dönüştürün. Bu sayede aynı görüntüleri tekrar tekrar kurgulamak zorunda kalmadan, kısa video formatında düzenli bir yayın ritmini kolayca sürdürebilirsiniz.
YZ destekli klip çıkarma
HeyGen, konuşmayı, ritmi ve yapıyı analiz ederek uzun videoları bağlamı ve netliği koruyan kısa video kliplerine dönüştürür. Nereden kesileceğini tahmin etmek yerine, sistem tek başına anlamlı olan ve dikkati üzerinde tutan odaklı bölümler oluşturur.
Kısa biçimli videolar için akıllı yeniden kadrajlama
Uzun yatay videolar otomatik olarak dikey veya kare yerleşimlere yeniden kadrajlanır. Yapay zeka, konuşmacıları ve önemli görselleri merkezde tutarak rahatsız edici kırpmaları ortadan kaldırır ve kliplerin sosyal medya akışlarına doğal bir şekilde uyum sağlamasını sağlar.
Etkileşimi artıran altyazılar
Her kısa video, zamanlaması hassas bir şekilde ayarlanmış otomatik oluşturulan altyazılar içerir. Altyazılar erişilebilirliği artırır ve özellikle mobil cihazlarda sessiz izlenirken izleyicilerin dikkatini canlı tutar.
Metin kontrollü hızlı düzenleme
Klipleri, kareleri elle kırpmak yerine metni ve zamanlamayı ayarlayarak, videodan kısa video YZ aracıyla düzenleyin. Bu metin odaklı iş akışı, aynı kaynak videoyu kullanarak giriş cümlelerini geliştirmenize, anlatımı sıkılaştırmanıza ve klipleri hızla yeniden oluşturmanıza olanak tanır.
Uzun videodan kısa video oluşturucu nasıl kullanılır
Uzun kayıtlarınızdan kısa videoları dört basit adımda oluşturun.
Bir video dosyası ekleyin veya mevcut içeriği içe aktarın. HeyGen, yapıyı, tempoyu ve konuşulan içeriği anlamak için kaydın tamamını analiz eder.
Sistem, ücretsiz bir YZ çözümü kullanarak öne çıkan anları belirler ve uzun videoları, net ve ilgi çekici bölümlere odaklanan kısa video kliplerine otomatik olarak dönüştürür.
Sosyal medya platformlarında en yüksek etkileşim için altyazıları, yerleşimi ve klip uzunluğunu ayarlayın. Akıllı yeniden kadrajlama, her kısa videonun dikey veya kare formatlarda doğal görünmesini sağlar; TikTok ve diğer platformlar için idealdir.
Sosyal platformlar için optimize edilmiş kısa videoları indirin veya yapay zeka ile oluşturulmuş videoları kullanarak kampanyalarınızda yeniden değerlendirin. Aynı kaynaktan, video-to-short video YZ yardımıyla yeniden oluşturarak güncellemeleri kolayca yapın.
Uzun videodan kısa videoya dönüştürme, tam uzunluktaki kayıtların sosyal medya ve mobil izleme için tasarlanmış daha kısa kliplere çevrilmesini ifade eder. YZ, öne çıkan anları belirler, gereksiz bölümleri kırpar ve klipleri izlenmesi ve paylaşılması kolay olacak şekilde biçimlendirir; bu da onu etkili bir yapay zeka video aracı haline getirir.
HeyGen, konuşma kalıplarını, vurguyu ve konuşma hızını analiz ederek YZ ile klipler için doğal öne çıkan anları bulur. Bu yaklaşım, aniden kesilmiş gibi hissettirmeyen, tamamlanmış ve anlamlı kısa videolar oluşturur.
Evet, YZ araçlarını kullanmak süreci kolaylaştırabilir. Klip süresini ayarlayabilir veya farklı varyasyonları yeniden oluşturabilirsiniz. Bu esneklik, özellikle bir klip oluşturucu kullanırken, kısa videoları farklı platformlara ve izleyici tercihlerinize göre uyarlamanıza yardımcı olur.
Kısa videolar, popüler platformlar için doğru en-boy oranları, altyazılar ve ritimle biçimlendirilir; bu da onları TikTok’taki video içerikleri için ideal hale getirir. Böylece yayınlama süreci hızlanır ve ek düzenleme ihtiyacı azalır.
Metin ve zamanlama ayarları üzerinden düzenleme yapmak, bir video editörünün yetenekleriyle güçlendirilir. Bu sayede karmaşık zaman çizelgesi düzenlemelerine gerek kalmadan giriş cümlelerini veya ifadeleri kolayca iyileştirebilirsiniz.
Konuşan kafa videoları, podcast’ler, web seminerleri, demolar ve eğitim kayıtları özellikle TikTok gibi sosyal medya platformlarında son derece iyi performans gösterir. Net bir konuşma ve yapı, YZ’nin daha güçlü kısa klipler oluşturmasına yardımcı olur.
Çoğu yeniden kullanma iş akışı için evet. YZ, kırpma, kadraj ve altyazıları üstlenir; böylece ekipler manuel düzenlemelerle uğraşmak yerine içerik stratejisine odaklanabilir.
Evet. Tek bir uzun video, tek bir iş akışında birden fazla kısa video oluşturabilir; bu da düzenli kısa video yayınları için idealdir.
