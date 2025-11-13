Kişiselleştirilmiş YZ videoları için anında avatar oluşturucu

HeyGen’in anlık avatar özelliğiyle kendinizin tekrar tekrar kullanılabilir dijital bir versiyonunu oluşturun. Kısa bir videoyu bir kez kaydedin, ardından avatarınızın metinleri doğal, net ve tutarlı bir şekilde sunduğu sınırsız sayıda yapay zeka videosu oluşturun.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Eğitim ve işe alıştırma videoları

Create training content that feels personal without repeated filming sessions. Instant avatars allow you to update lessons quickly as policies or processes change while keeping a consistent instructor presence.

Ürün ve özellik açıklamaları

Explain workflows, tools, or features using a familiar on screen face. Instant avatars help reduce confusion by delivering information clearly and consistently across multiple explainer videos with the aid of a personalized avatar.

Kurucu ve üst düzey yönetici iletişimi

Deliver leadership messages without scheduling recordings each time. Instant avatars allow executives to stay visible while saving time and maintaining message clarity.

Satış ve pazarlama kişiselleştirmesi

Use your own digital presence to build trust in marketing and sales videos. Instant avatars make it possible to personalize outreach without increasing production effort.

Çok dilli içerik yerelleştirme

Reuse the same avatar while translating scripts into multiple languages. This allows global communication without re-recording or hiring additional presenters.

Bilgi bankası ve destek videoları

Create help and FAQ videos that feel human and approachable. Update answers quickly without returning to camera.

HeyGen neden en iyi anlık avatar oluşturucu?

Anında avatarlar, insan bağlantısını korurken kamera karşısında olmanın yarattığı zorlukları ortadan kaldırır ve kişiselleştirilmiş içerik oluşturmayı kolaylaştırır. HeyGen, görünümünüzü ve anlatım tarzınızı bir kez kaydetmenize, ardından özgünlükten veya hızdan ödün vermeden eğitim, pazarlama, satış ve iç iletişim genelinde tekrar tekrar kullanmanıza olanak tanır.

Bir kez kaydedin, sınırsızca ölçekleyin

Anında oluşturduğunuz avatarınız, sınırsız sayıda videoda kullanabileceğiniz, tekrar tekrar kullanılabilir bir video varlığına dönüşür. Böylece her seferinde yeniden kayıt yapma ihtiyacı ortadan kalkar; yüzünüz ve sesiniz tüm içeriklerinizde tutarlı kalır.

Hızdan ödün vermeden tasarlandı

Kayıttan kullanılabilir avatara kadar süreç, özellikle basit ve hızlı olacak şekilde tasarlandı. Ekipler, prodüksiyon gecikmeleri veya teknik yük olmadan fikirden bitmiş videoya geçebilir.

Sürekli çekim yapmadan insan varlığı hissi

Anında avatarlar, mükemmel ışık, birden fazla çekim veya kamera karşısında gerginlik olmadan ekranda görünmenizi sağlar. Anlatımınız her seferinde kusursuz ve profesyonel kalır.

Hızlı kendi kaydettiğiniz avatar oluşturma

Telefonunuzdan veya web kameranızdan kısa bir kendi kaydınızı kullanarak anında bir avatar oluşturun. Sistem, yüz yapınızı, duruşunuzu ve doğal varlığınızı hızla yakalayarak kimliğinizi yansıtan özel bir avatar oluşturur. Böylece karmaşık kurulumlara veya ekipmanlara ihtiyaç duymadan avatar tabanlı videolar oluşturmaya başlayabilir, size özel bir avatarı kolayca yaratabilirsiniz.

Doğal yüz hareketleri ve mimikler

Anlık avatarlar, metninizi okurken gerçekçi yüz hareketleri oluşturur. Hafif baş hareketleri, göz teması ve mimikler korunarak özel avatarın donuk veya yapay görünmesi engellenir. Bu sayede izleyiciler, videoyu izlerken gerçek bir insanla bağ kurduklarını hisseder.

Sese uyumlu konuşma iletimi

Avatarınız, görsel zamanlamayla uyumlu, net ve doğal ses tonunda konuşmalar sunar. Telaffuz ve tempo, özellikle konuşan bir avatar kullanırken kolay anlaşılır olacak şekilde optimize edilir. Bu da, sunumlarda YZ avatarı kullanmanıza olanak tanıyarak, manuel ses düzenlemesine gerek kalmadan akıcı bir izleme deneyimi sağlar.

Yeniden kayıt yapmadan metni güncelleyin

Bilgiler değiştiğinde, sadece metni düzenleyip videoyu yeniden oluşturun. Avatarınız aynı kalırken mesaj anında güncellenir. Böylece yeniden çekim veya tekrar tekrar kayıt alma ihtiyacı ortadan kalkar.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platformla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yapabildiğimizde oldu. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

Anında avatar oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

Dört basit adımda anında bir avatar oluşturun ve kullanın.

Adım 1

Kısa bir video kaydedin

İyi aydınlatılmış bir ortamda telefonunuzla veya web kameranızla kısa bir video kaydedin. Stüdyo veya profesyonel ekipman gerekmez.

Adım 2

Anında avatarınızı oluşturun

HeyGen kaydı işler ve yeniden kullanılabilir dijital avatarınızı oluşturur; böylece zahmetsizce etkileyici videolar oluşturabilirsiniz. Kullanmadan önce gözden geçirip onaylayın.

Adım 3

Metninizi ekleyin

Avatarınızın söylemesini istediğiniz metni yazın veya yapıştırın. Dil ve seslendirme tercihlerinizi seçin.

Adım 4

Oluşturun ve paylaşın

Videonuzu oluşturun ve web siteleri, dahili araçlar veya sosyal platformlar genelinde indirin ya da yayınlayın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Anlık avatar nedir?

Anlık avatar, kısa bir kayıttan oluşturulan ve tekrar tekrar kullanılabilen dijital bir versiyonunuzdur. Yeniden çekim yapmanıza gerek kalmadan yapay zeka ile oluşturulan videolarda ekranda görünmenizi sağlar; böylece kişisel varlığınızı korurken video oluşturma sürecini hızlandırır.

Anlık bir avatar oluşturmak ne kadar sürer?

Anında avatar oluşturmak için yalnızca kısa bir kayıt ve kısa bir işleme süresi gerekir. Çoğu durumda, uzun prodüksiyon döngülerini beklemeden aynı gün içinde yapay zeka video oluşturucu ile video oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Avatarımı kaydetmek için profesyonel ekipmana ihtiyacım var mı?

Profesyonel ekipman gerekmez. İyi aydınlatmaya sahip bir telefon veya web kamerası, çoğu iş ve eğitim kullanım senaryosu için uygun, yüksek kaliteli bir anlık avatar oluşturmak için yeterlidir.

Videoları yeniden kayıt yapmadan güncelleyebilir miyim?

Evet. Avatarınız oluşturulduktan sonra, metinleri değiştirebilir ve videoları dilediğiniz zaman yeniden oluşturabilirsiniz. İçerik güncellemeleri için kendinizi yeniden kaydetmenize gerek yoktur.

Anlık avatarım gizli ve güvende mi?

Evet. Anlık avatarınız yalnızca kendi çalışma alanınızla sınırlıdır ve başkaları tarafından erişilemez. Bu sayede kimliğiniz ve içerikleriniz koruma altında kalır.

Anlık avatarı hangi tür videolarda kullanabilirim?

Anlık avatarlar eğitim, işe alıştırma, satış, pazarlama, dahili bilgilendirmeler ve destek içerikleri için son derece uygundur. Aynı avatarı birden fazla formatta tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

Aynı avatarı farklı diller için kullanabilir miyim?

Evet. Aynı avatarı kullanarak birden fazla dilde video oluşturabilirsiniz video çevirici ile. Bu sayede ek kayıtlar yapmadan içeriklerinizi verimli şekilde yerelleştirebilir, farklı hedef kitleler için ilgi çekici içerikler oluşturmayı kolaylaştırabilirsiniz.

Anlık avatar ile oluşturulan videoların sahibi kimdir?

Anlık avatarınızı kullanarak oluşturduğunuz tüm videoların tam mülkiyeti sizde kalır. İçeriğiniz tamamen sizin kontrolünüzde olmaya devam eder.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

