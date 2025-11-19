Reels ve Hikayeler için Instagram video oluşturucu

Üretim kalitesinde görünen ama dakikalar içinde hazırlanan, dikkat çekici Instagram videoları oluşturun. HeyGen’in Instagram video oluşturucusuyla mobil uyumlu şablonlar, müzik senkronizasyonu, altyazılar ve platforma göre optimize edilmiş dışa aktarma seçenekleri elde ederek Instagram videolarınızın Reels, Hikayeler ve akışta yüksek performans göstermesini sağlayın. Kısa kliplerden, fotoğraflardan veya metinden başlayın ve video düzenleme araçlarını kullanarak hızla yayınlayın.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Ücretsiz görselden videoya dönüştürücümüzü deneyin

Ücretsiz başlayın
Bir avatar seçin
Dudak senkronizasyonu oluşturma sonrasında uygulandı
Metninizi yazın
Herhangi bir dilde yazın
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Trend Reels ve kısa klipler

Trend Reels ve kısa klipler

Turn ideas into Reels with punchy hooks, music sync, and quick edits designed to stop the scroll.

Ürün tanıtımları ve lansmanları

Ürün tanıtımları ve lansmanları

Show features, unboxings, and quick demos in concise videos optimized for discovery and conversion.

Hikayeler ve duyuru dizileri

Hikayeler ve duyuru dizileri

Create sequential Stories with countdowns, stickers, and swipe up links to promote events and limited offers.

Eğitimler ve kısa açıklayıcı videolar

Eğitimler ve kısa açıklayıcı videolar

Break how tos into step by step clips that are easy to follow and perfect for carousel-style learning.

Kamera arkası ve bir gününüzden kesitler

Kamera arkası ve bir gününüzden kesitler

Share authentic moments with light editing, natural captions, and music that preserves the vibe.

İçerik üreticisi şovreelleri ve portföy öne çıkanları

İçerik üreticisi şovreelleri ve portföy öne çıkanları

Package your best content into short portfolios or intros that attract brands and collaborators.

HeyGen neden en iyi Instagram video oluşturucu?

HeyGen, sosyal video prodüksiyonundaki sürtünmeyi ortadan kaldırarak daha sık paylaşım yapmanızı ve trendleri yakından takip etmenizi sağlar. Bir şablon seçin, medya ekleyin veya bir metin yapıştırın, ardından hız, metin ve sesi marka tonunuza uyacak şekilde özelleştirin. Ortaya, yayına hazır, cilalı ve platform öncelikli kreatif içerikler çıkar.

Ücretsiz başlayın
Instagram davranışına uygun videolar oluşturun

Tasarım, en-boy oranları ve tempo Instagram için optimize edilmiştir; böylece içerikleriniz platforma özgü, doğal görünür ve özellikle Instagram Reels’te izleyicilerin videoyu sonuna kadar izlemesini sağlar.

Üretimi hızlandırın, yaratıcı kontrolü elinizde tutun

Kırpma, ritim senkronizasyonu ve altyazı ekleme gibi düzenlemeleri otomatikleştirirken, video düzenleme sürecinizde kanca bölümleri, harekete geçirici mesajlar (CTA'lar) ve görseller üzerinde tam kontrolü elinizde tutun.

Her Instagram formatında yayınlayın

Dikey Reels, kare akış gönderileri ve Hikâye serilerini her yükleme akışı için doğru boyutlar, süreler ve altyazı dosyalarıyla dışa aktarın.

Platforma optimize edilmiş şablonlar ve hazır ayarlar

Her şablon, optimize edilmiş kesitler, metin yerleşimleri ve harekete geçirici anlarla önceden yapılandırılmış olarak gelir; böylece doğum günü videolarınızın dikkat çekmesini, izleyicileri daha uzun süre elde tutmasını ve sıfırdan başlamanıza gerek kalmadan etkileşimi artırmasını sağlar.

Ücretsiz başlayın →
A woman's face with purple light and horizontal shadows, on a light purple background, next to a '+ Background' button.

Ritim senkronizasyonu ve ses araçları

Kırpın, sesleri kısın ve karmaşık zaman çizelgeleri veya manuel keyframe’lerle uğraşmadan ses zamanlamasını saniyeler içinde ayarlayın. Telifsiz müzikler arasından seçim yapın veya kendi şarkılarınızı yükleyerek her videonun kişisel, profesyonel ve ritme tam oturmasını sağlayın.

Ücretsiz Başlayın →
Two overlapping frames show a man playing guitar in a classic car on a beach and another man filming. Purple play and sparkle icons are also visible.

Otomatik altyazılar ve düzenlenebilir alt yazılar

Altyazı metnini doğrudan video içinde düzenleyerek ton, zamanlama ve isimleri ek araçlara ihtiyaç duymadan uyumlu hale getirin. Birden fazla platform ve formatta kolayca yeniden kullanmak, erişilebilirlik standartlarına uymak veya hassas yüklemeler yapmak için temiz SRT dosyaları dışa aktarın.

Ücretsiz başlayın →
A video player interface showing a virtual presenter with automatically generated subtitles, and a banner stating "Captions: Automatically Generates Subtitles".

Tek tıklamayla yeniden boyutlandırın ve yeniden biçimlendirin

Tek bir projeyi dikey, kare veya geniş ekran formatlarına dönüştürürken zamanlamayı, yerleşimi, metin konumlandırmasını ve görsel dengeyi otomatik olarak koruyun; böylece videonuz nerede paylaşılırsa paylaşılsın profesyonel ve özenle hazırlanmış görünsün.

Ücretsiz başlayın →
Smiling woman skydiving.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platformla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmasını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yapabildiğimizde oldu. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Nasıl çalışır

Instagram video oluşturucu nasıl kullanılır

HeyGen, fikrinizden Instagram videosu yayımlamaya kadar sizi dört basit adımda yönlendirir; böylece prodüksiyon süreci hızlı ve tekrarlanabilir kalır.

Ücretsiz başlayın
Adım 1

Medyanızla veya fikrinizle başlayın

Klipleri yükleyin, fotoğraflar ekleyin veya kısa bir metin ya da açıklama yapıştırın. Yayınlamak istediğiniz Instagram formatını seçin.

Adım 2

Bir şablon ve ses seçin

Hedefinize uygun tasarlanmış bir şablon seçin, müzik ve altyazıları belirleyin, anlatıma ihtiyaç duyuyorsanız bir seslendirme seçin.

Adım 3

Zamanlamayı ve mesajlaşmayı iyileştirin

Girişi düzenleyin, sahne sürelerini ayarlayın ve metin bindirmelerini cilalayın. Maksimum etki için kesmeleri müzikle kilitlemek üzere beat sync özelliğini kullanın.

Adım 4

Dışa aktarın ve yayınlayın

Mobil için optimize edilmiş bir MP4 oluşturun veya aynı anda birden fazla en-boy oranında video hazırlayın. Dosyaları indirin ya da doğrudan paylaşmak için barındırılan bir bağlantı kullanın.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Instagram video oluşturucu nedir?

Instagram video oluşturucu, YZ video oluşturucu olarak, Reels, Hikayeler ve akış gönderileri dahil olmak üzere özellikle Instagram için formatlanmış videolar oluşturmanıza yardımcı olan; şablonlar, ses araçları ve platforma göre optimize edilmiş dışa aktarma ayarları sunan bir araçtır.

HeyGen'i kullanmak için çekim veya video düzenleme becerilerine ihtiyacım var mı?

Hayır. HeyGen, video düzenlemeye yeni başlayanlar da dahil olmak üzere her seviyeden içerik üreticisi için tasarlanmıştır. Şablonlar, YZ destekli araçlar ve yönlendirmeli düzenleme, ileri düzey düzenleme bilgisine ihtiyaç duymadan Instagram için profesyonel görünümlü videolar oluşturmayı kolaylaştırır.

Hangi formatlar ve en-boy oranları destekleniyor?

HeyGen, Reels ve Hikayeler için dikey 9:16, akış gönderileri için kare 1:1 ve geniş ekran 16:9 formatlarını destekler. Tek bir tıklamayla bir projeyi birden fazla en-boy oranına dönüştürebilirsiniz.

Müzik ekleyip düzenlemeleri ritme göre senkronize edebilir miyim?

Evet, ücretsiz bir Instagram video oluşturucu kullanmak başlamak için en kolay yoldur. Dahili beat sync özelliğini kullanarak kesimleri otomatik olarak müzikle hizalayın, parçaları kırpın, bölümleri döngüye alın veya kendi ses dosyalarınızı yükleyin.

Altyazılar otomatik olarak oluşturuluyor mu?

Evet. HeyGen, konuşulan ses veya senaryo metninden otomatik olarak altyazı oluşturur, bunları satır içinde düzenlemenize olanak tanır ve platformlara yüklemek için SRT gibi altyazı dosyaları olarak dışa aktarır.

HeyGen'den doğrudan Instagram'a paylaşım yapabilir miyim?

Platforma hazır videoları indirebilir veya paylaşmak için barındırılan bağlantıları kullanabilirsiniz. Doğrudan yayınlama, bağlı hesaplarınıza ve platform entegrasyonlarınıza bağlıdır.

Instagram videolarım ne kadar uzun olmalı?

Kısa videolar genellikle en iyi performansı gösterir. Instagram Reels için 15 ila 60 saniye, akış gönderileri için ise (carousel veya çok bölümlü içerik kullanmıyorsanız) 60 saniyenin altında kalmayı hedefleyin.

Tek bir videoyu birden fazla sosyal kanal için yeniden kullanabilir miyim?

Evet. HeyGen’in tek tıkla yeniden boyutlandırma ve dışa aktarma araçlarını kullanarak aynı projeyi farklı platformlar ve en-boy oranlarına uyarlayabilirsiniz.

Ekipler projeler üzerinde birlikte çalışabilir mi?

Evet. Ekip arkadaşlarınızı düzenleme yapmaları, yorum bırakmaları ve projeleri yönetmeleri için davet edin; böylece içerik üreticileri, video editörleri ve pazarlamacılar birlikte çalışabilir.

Kullanabileceğim yerleşik bir müzik kütüphanesi var mı?

HeyGen, projeleriniz için telifsiz müzik ve ses efektleri içerir. Lisanslı müzik için kendi parçalarınızı yükleyin ve TikTok veya Instagram videolarınızda yayınlamak üzere kullanım haklarını doğrulayın.

Dışa aktardığım videolar Instagram gereksinimlerini karşılayacak mı?

Evet. HeyGen, Instagram'a yüklemeye uygun önerilen kodekler, çözünürlükler ve sürelerle MP4 dosyaları dışa aktarır.

Videoları mobilde ve masaüstünde düzenleyebilir miyim?

Evet. HeyGen, mobil cihazlar ve masaüstünden yükleme ve düzenlemeyi destekler; böylece bir projeye telefonunuzda başlayıp daha büyük bir ekranda tamamlayabilirsiniz.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen ile oluşturmaya başlayın

Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.

Ücretsiz başlayın →
CTA background