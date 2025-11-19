Reels ve Hikayeler için Instagram video oluşturucu

Üretim kalitesinde görünen ama dakikalar içinde hazırlanan, dikkat çekici Instagram videoları oluşturun. HeyGen’in Instagram video oluşturucusuyla mobil uyumlu şablonlar, müzik senkronizasyonu, altyazılar ve platforma göre optimize edilmiş dışa aktarma seçenekleri elde ederek Instagram videolarınızın Reels, Hikayeler ve akışta yüksek performans göstermesini sağlayın. Kısa kliplerden, fotoğraflardan veya metinden başlayın ve video düzenleme araçlarını kullanarak hızla yayınlayın.
Turn ideas into Reels with punchy hooks, music sync, and quick edits designed to stop the scroll.
Show features, unboxings, and quick demos in concise videos optimized for discovery and conversion.
Create sequential Stories with countdowns, stickers, and swipe up links to promote events and limited offers.
Break how tos into step by step clips that are easy to follow and perfect for carousel-style learning.
Share authentic moments with light editing, natural captions, and music that preserves the vibe.
Package your best content into short portfolios or intros that attract brands and collaborators.
HeyGen neden en iyi Instagram video oluşturucu?
HeyGen, sosyal video prodüksiyonundaki sürtünmeyi ortadan kaldırarak daha sık paylaşım yapmanızı ve trendleri yakından takip etmenizi sağlar. Bir şablon seçin, medya ekleyin veya bir metin yapıştırın, ardından hız, metin ve sesi marka tonunuza uyacak şekilde özelleştirin. Ortaya, yayına hazır, cilalı ve platform öncelikli kreatif içerikler çıkar.
Tasarım, en-boy oranları ve tempo Instagram için optimize edilmiştir; böylece içerikleriniz platforma özgü, doğal görünür ve özellikle Instagram Reels’te izleyicilerin videoyu sonuna kadar izlemesini sağlar.
Kırpma, ritim senkronizasyonu ve altyazı ekleme gibi düzenlemeleri otomatikleştirirken, video düzenleme sürecinizde kanca bölümleri, harekete geçirici mesajlar (CTA'lar) ve görseller üzerinde tam kontrolü elinizde tutun.
Dikey Reels, kare akış gönderileri ve Hikâye serilerini her yükleme akışı için doğru boyutlar, süreler ve altyazı dosyalarıyla dışa aktarın.
Platforma optimize edilmiş şablonlar ve hazır ayarlar
Her şablon, optimize edilmiş kesitler, metin yerleşimleri ve harekete geçirici anlarla önceden yapılandırılmış olarak gelir; böylece doğum günü videolarınızın dikkat çekmesini, izleyicileri daha uzun süre elde tutmasını ve sıfırdan başlamanıza gerek kalmadan etkileşimi artırmasını sağlar.
Ritim senkronizasyonu ve ses araçları
Kırpın, sesleri kısın ve karmaşık zaman çizelgeleri veya manuel keyframe’lerle uğraşmadan ses zamanlamasını saniyeler içinde ayarlayın. Telifsiz müzikler arasından seçim yapın veya kendi şarkılarınızı yükleyerek her videonun kişisel, profesyonel ve ritme tam oturmasını sağlayın.
Otomatik altyazılar ve düzenlenebilir alt yazılar
Altyazı metnini doğrudan video içinde düzenleyerek ton, zamanlama ve isimleri ek araçlara ihtiyaç duymadan uyumlu hale getirin. Birden fazla platform ve formatta kolayca yeniden kullanmak, erişilebilirlik standartlarına uymak veya hassas yüklemeler yapmak için temiz SRT dosyaları dışa aktarın.
Tek tıklamayla yeniden boyutlandırın ve yeniden biçimlendirin
Tek bir projeyi dikey, kare veya geniş ekran formatlarına dönüştürürken zamanlamayı, yerleşimi, metin konumlandırmasını ve görsel dengeyi otomatik olarak koruyun; böylece videonuz nerede paylaşılırsa paylaşılsın profesyonel ve özenle hazırlanmış görünsün.
Instagram video oluşturucu nasıl kullanılır
HeyGen, fikrinizden Instagram videosu yayımlamaya kadar sizi dört basit adımda yönlendirir; böylece prodüksiyon süreci hızlı ve tekrarlanabilir kalır.
Klipleri yükleyin, fotoğraflar ekleyin veya kısa bir metin ya da açıklama yapıştırın. Yayınlamak istediğiniz Instagram formatını seçin.
Hedefinize uygun tasarlanmış bir şablon seçin, müzik ve altyazıları belirleyin, anlatıma ihtiyaç duyuyorsanız bir seslendirme seçin.
Girişi düzenleyin, sahne sürelerini ayarlayın ve metin bindirmelerini cilalayın. Maksimum etki için kesmeleri müzikle kilitlemek üzere beat sync özelliğini kullanın.
Mobil için optimize edilmiş bir MP4 oluşturun veya aynı anda birden fazla en-boy oranında video hazırlayın. Dosyaları indirin ya da doğrudan paylaşmak için barındırılan bir bağlantı kullanın.
Instagram video oluşturucu, YZ video oluşturucu olarak, Reels, Hikayeler ve akış gönderileri dahil olmak üzere özellikle Instagram için formatlanmış videolar oluşturmanıza yardımcı olan; şablonlar, ses araçları ve platforma göre optimize edilmiş dışa aktarma ayarları sunan bir araçtır.
Hayır. HeyGen, video düzenlemeye yeni başlayanlar da dahil olmak üzere her seviyeden içerik üreticisi için tasarlanmıştır. Şablonlar, YZ destekli araçlar ve yönlendirmeli düzenleme, ileri düzey düzenleme bilgisine ihtiyaç duymadan Instagram için profesyonel görünümlü videolar oluşturmayı kolaylaştırır.
HeyGen, Reels ve Hikayeler için dikey 9:16, akış gönderileri için kare 1:1 ve geniş ekran 16:9 formatlarını destekler. Tek bir tıklamayla bir projeyi birden fazla en-boy oranına dönüştürebilirsiniz.
Evet, ücretsiz bir Instagram video oluşturucu kullanmak başlamak için en kolay yoldur. Dahili beat sync özelliğini kullanarak kesimleri otomatik olarak müzikle hizalayın, parçaları kırpın, bölümleri döngüye alın veya kendi ses dosyalarınızı yükleyin.
Evet. HeyGen, konuşulan ses veya senaryo metninden otomatik olarak altyazı oluşturur, bunları satır içinde düzenlemenize olanak tanır ve platformlara yüklemek için SRT gibi altyazı dosyaları olarak dışa aktarır.
Platforma hazır videoları indirebilir veya paylaşmak için barındırılan bağlantıları kullanabilirsiniz. Doğrudan yayınlama, bağlı hesaplarınıza ve platform entegrasyonlarınıza bağlıdır.
Kısa videolar genellikle en iyi performansı gösterir. Instagram Reels için 15 ila 60 saniye, akış gönderileri için ise (carousel veya çok bölümlü içerik kullanmıyorsanız) 60 saniyenin altında kalmayı hedefleyin.
Evet. HeyGen’in tek tıkla yeniden boyutlandırma ve dışa aktarma araçlarını kullanarak aynı projeyi farklı platformlar ve en-boy oranlarına uyarlayabilirsiniz.
Evet. Ekip arkadaşlarınızı düzenleme yapmaları, yorum bırakmaları ve projeleri yönetmeleri için davet edin; böylece içerik üreticileri, video editörleri ve pazarlamacılar birlikte çalışabilir.
HeyGen, projeleriniz için telifsiz müzik ve ses efektleri içerir. Lisanslı müzik için kendi parçalarınızı yükleyin ve TikTok veya Instagram videolarınızda yayınlamak üzere kullanım haklarını doğrulayın.
Evet. HeyGen, Instagram'a yüklemeye uygun önerilen kodekler, çözünürlükler ve sürelerle MP4 dosyaları dışa aktarır.
Evet. HeyGen, mobil cihazlar ve masaüstünden yükleme ve düzenlemeyi destekler; böylece bir projeye telefonunuzda başlayıp daha büyük bir ekranda tamamlayabilirsiniz.
