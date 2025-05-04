Video hacmini artırın

HeyGen’in çevrimiçi ses yükseltici aracıyla videolarınızı saniyeler içinde daha yüksek ve daha net hale getirin. Klipinizi yükleyin, ses seviyesini artırın ve kısık veya çok düşük ses sorununu anında giderin. Ek bir düzenleme yazılımına veya deneyime gerek yok.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Videolarınızdaki düşük ses seviyesiyle mi uğraşıyorsunuz?

HeyGen, videonuzun sesini eşit şekilde yükseltir ve bozulmayı önleyerek temiz ve dengeli bir sonuç elde etmenizi sağlar. Düzenleme deneyimine veya karmaşık araçlara ihtiyacınız yok. Sadece videonuzu yükleyin, ses seviyesi kaydırıcısını ayarlayın ve değişikliklerinizi önizleyin. Araç çevrimiçi çalışır, birden fazla formatı destekler ve orijinal video kalitenizi korur.

• Kurulum gerektirmeden tarayıcınızda çalışır
• Yeni başlayanlar için uygundur ve hızlıdır
• Video kalitesini düşürmeden sesi yükseltir
• Kısık sesli konuşma kayıtlarını düzeltmeye yardımcı olur
• MP4, MOV ve WebM formatlarını destekler
• TikTok, YouTube, Instagram ve daha fazlası için hazırdır

Video hacmini artırmak için en iyi uygulamalar

Birkaç hızlı ipucuyla mümkün olan en net sesi elde edin:

• Bozulmayı önlemek için orta seviyede bir güçlendirme ile başlayın
• İndirmeden önce ses yüksekliğini kontrol etmek için önizlemeyi kullanın
• Orijinal ses çok düşükse arka plan gürültüsünü azaltın
• Videonuzu kulaklık ve hoparlör üzerinden test edin
• Diyaloğu arka plan müziği veya efektlerle dengede tutun

Sesi güçlendirmeden önce video süresini ince ayar yapmak mı istiyorsunuz? İstenmeyen bölümleri kırpmak ve daha güçlü ses sonuçları elde etmek için Online Video Trimmer aracımızı deneyin.

Geliştirilmiş ses ile içeriğinizi güçlendirin

Daha iyi ses, içeriğinizin verdiği hissi anında iyileştirir. Daha yüksek ve temiz ses, izleyicilerin dikkatini canlı tutar ve mesajınızın gerçekten ulaşmasını sağlar. İster eğitim videoları, ister pazarlama videoları, ister kısa sosyal medya klipleri oluşturun, geliştirilmiş ses videonuzu çok daha etkili hale getirir. HeyGen ile, kurgu yazılımı öğrenmenize gerek kalmadan, sesinizi saniyeler içinde yükseltebilirsiniz.

Nasıl çalışır?

4 kolay adımda özel YZ sesle video sesinizi güçlendirin

Videonuzun sesini iyileştirmek HeyGen ile hızlı ve yeni başlayanlar için bile çok kolaydır. Klipinizi yükleyebilir, sesi güçlendirebilir ve yalnızca birkaç tıklamayla daha yüksek ve daha net bir versiyonu dışa aktarabilirsiniz. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

Adım 1

Videonuzu yükleyin

Herhangi bir MP4, MOV veya WebM dosyasını yükleyin.

Adım 2

Ses seviyesini ayarlayın

Yerleşik kaydırıcıyı kullanarak sesi yükseltin.

Adım 3

Videonuzu önizleyin

Dışa aktarmadan önce iyileştirilmiş sesinizi dinleyin.

Adım 4

Daha yüksek sesli videonuzu indirin

Geliştirilmiş videonuzu kaydedin ve her yerde paylaşın

Video SSS hacmini artırın

Video ses yükseltici ne işe yarar?

Bu araç, videonuzun ses seviyesini yükseltir ve görsel kaliteyi etkilemeden netliği artırır. Sessiz kayıtları iyileştirerek içeriğinizin her cihazda daha kolay duyulmasını sağlar.

Sesi yükseltmek sesin bozulmasına neden olur mu?

Ayarlamalar kademeli olarak yapılırsa hayır. Yerleşik önizleme, dışa aktarmadan önce ses yüksekliğini test etmenizi sağlar; böylece bozulma olmadan mükemmel dengeyi bulmanıza yardımcı olur.

Aracı doğrudan tarayıcımda kullanabilir miyim?

Evet. Ses yükseltici tamamen çevrimiçi çalışır, yazılım indirmenize veya düzenleme deneyimine gerek yoktur. Sadece videonuzu yükleyin, kaydırıcıyı ayarlayın ve anında dışa aktarın.

Ses yükseltici ücretsiz mi kullanılıyor?

Evet. Videonuzun sesini temel sürümle ücretsiz olarak güçlendirebilirsiniz. Baştan sona daha profesyonel içerikler oluşturmak için YZ Video Senaryo Oluşturucuyu deneyin.

Hangi video formatları destekleniyor?

Araç MP4, MOV ve WebM dosyalarını destekler. Orijinal video kaliteniz korunur, yalnızca ses iyileştirilir.

Sesi iyileştirmeden önce videomu hazırlayabilir miyim?

Kesinlikle. Gereksiz bölümleri kırpmanız veya önce klibinizi düzenlemeniz gerekiyorsa, daha akıcı sonuçlar için Çevrimiçi Video Kırpıcıyı kullanın.

Video ses seviyesini artırmaya başlamak için bir hesaba ihtiyacım var mı?

Aracı kullanmak için hesap oluşturmanız gerekmez, ancak bir hesap açtığınızda daha fazla özelliğe ve daha hızlı iş akışı seçeneklerine erişirsiniz. İstediğiniz zaman şu adresten kayıt olabilirsiniz: HeyGen Signup

