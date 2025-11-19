Gerçekçi YZ videoları için dijital insan oluşturucu

HeyGen’in YZ video oluşturucusunu kullanarak net, insan benzeri video iletişimi sunan dijital insanlar oluşturun. Metni veya görseli, kamera, oyuncu ya da prodüksiyon maliyeti olmadan doğal konuşma, mimikler ve çok dilli anlatımla profesyonel dijital insan videolarına dönüştürün.

128.632.814Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.347Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Bir avatar seçin
Oluşturma sonrasında dudak senkronizasyonu uygulandı
Metninizi yazın
Herhangi bir dilde yazın
Müşteri odaklı yönlendirme

Websites and portals often overwhelm users with text. Digital humans explain processes and answers through video, helping customers understand information faster and reducing support friction.

Marka temsili ve hikaye anlatımı

Brands need a recognizable voice, especially when utilizing virtual human avatars. Digital humans act as consistent brand representatives for campaigns, announcements, and product narratives without scheduling or production delays.

Çalışan eğitim programları

Traditional training videos become outdated quickly. Digital humans allow teams to update scripts and regenerate training content instantly without re filming sessions.

Kamu sektörü iletişimi

Clear communication builds trust. Digital humans deliver policies, updates, and instructions in an approachable video format that is easier for citizens to understand.

Eğitim ve kurs sunumu

Learners engage more with human presenters, especially when they can see realistic facial expressions. Digital humans, powered by machine learning, provide structured, repeatable lesson delivery across courses while maintaining consistent quality.

Dahili bilgi dağıtımı

Internal teams waste time repeating explanations. Digital humans deliver standardized video answers for HR, IT, and operations, improving efficiency across organizations.

HeyGen neden en iyi dijital insan oluşturma aracı?

HeyGen, dijital insanları gerçek iş kullanımı için pratik hale getirir. Ekipler; canlı prodüksiyonun sınırları olmadan, kanallar, diller ve hedef kitleler arasında açıklayan, yönlendiren ve net bir şekilde iletişim kuran, tutarlı ve kontrol edilebilir insan video sunucuları oluşturur.

Tutarlı insan varlığı

Dijital insanlar her seferinde aynı yüzü, sesi ve anlatımı sunar. Bu, canlı sunuculardaki değişkenliği ortadan kaldırır ve kampanyalar, bölgeler ve ekipler genelinde tutarlı iletişim sağlar.

Metne bağlı doğruluk

Her dijital insan, onaylanmış senaryoları ve içerikleri takip eder. Bu, mesajların doğru, uyumlu ve iş hedefleriyle hizalı kalmasını sağlar ve öngörülemeyen yanıtların önüne geçer.

Kurumsal ölçekte ölçeklenebilirlik

Dijital insanları ölçekli olarak oluşturun, güncelleyin ve yerelleştirin. Tek bir senaryo, ek kayıt veya prodüksiyon çalışmasına gerek kalmadan yüzlerce metahuman içeren videoyu güçlendirebilir.

Kalıcı dijital sunucu kimliği

Markanız, ürününüz veya kurumunuz için uzun vadeli bir sunucu olarak görev yapacak dijital bir insan oluşturun. Aynı dijital insan, videolarınızda, duyurularınızda ve kampanyalarınızda tekrar tekrar yer alarak hem tanınırlık ve güven oluşturur hem de canlı sunucuya olan bağımlılığı ortadan kaldırır.

Metin kontrollü performans sunumu

Dijital insanlar tamamen metinle yönlendirilir. Konuşma hızını, vurguyu ve yapıyı doğrudan senaryoda ayarlayın; HeyGen, yeniden kayıt veya manuel düzenleme gerektirmeden buna karşılık gelen animasyon performansını oluşturur.

Yüksek doğrulukta yüz performansı

Dijital insanlar, konuşmayla uyumlu gerçekçi yüz hareketleri sunar. İnce mimikler, göz odağı ve ağız şekilleri tam olarak senkronize edilir; böylece ciddi iletişim için profesyonel ve özenle hazırlanmış hissi veren videolar ortaya çıkar.

Küresel dil sürekliliği

Aynı görsel kimliği koruyarak 175’ten fazla dilde konuşan dijital insanlar oluşturun. Video çevirisi, dijital insan teknolojisi sayesinde sunucular işe almadan veya ayrı videolar üretmeden, bölgeler genelinde tutarlı bir ileti sunmanızı sağlar.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platformla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ dijital insan oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

Metni videolu iletişime dönüştüren, net dört adımlı bir iş akışıyla dijital insanlar oluşturun.

Adım 1

Dijital bir insan seçin

Dijital insanınızın görünümünü ve sunum tarzını seçin. Dijital insan avatarınız için dili, tonu ve iletişim amacını tanımlayın.

Adım 2

Metninizi yazın

Mesajınızı metin olarak ekleyin. HeyGen, doğal ve kolay takip edilebilir bir anlatım hazırlamak için yapıyı ve konuşma hızını analiz eder.

Adım 3

Sunumu özelleştirin

Ses stilini, altyazıları, yerleşimi ve markalaşmayı ayarlayın. Dijital insanın hedef kitleniz ve kullanım senaryonuzla uyumlu olduğundan emin olun.

Adım 4

Oluşturun ve dağıtın

Son dijital insan videosunu oluşturun ve web siteleri, platformlar veya iç sistemlerinizde paylaşın. Gerçek zamanlı değişiklikleri yansıtmak için metni düzenleyerek videoyu dilediğiniz zaman güncelleyin.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Dijital insanlar nedir?

Dijital insanlar, gerçekçi video aracılığıyla konuşulan içerik sunan yapay zeka ile oluşturulmuş insan video sunucularıdır. Canlı sunuculara ihtiyaç duymadan bilgi, yönlendirme ve mesajları iletmek için kullanılırlar.

Dijital insanlar iş dünyasında nasıl kullanılıyor?

Dijital insanlar, müşteri yönlendirme, eğitim, öğretim, marka iletişimi ve tutarlılık ile ölçeklenebilirliğin gerektiği iç iletişim alanlarında kullanılır.

Dijital insanlar birden fazla dili destekliyor mu?

Evet. HeyGen dijital insanları, çok dilli video oluşturma ve video çevirici kullanarak 175'ten fazla dilde konuşabilir ve aynı görsel kimliği korur.

Çekim veya prodüksiyon ekipmanına ihtiyacım var mı?

Hayır. Dijital insanlar tamamen metinden oluşturulur. Kamera, mikrofon, stüdyo veya canlı kayıt seanslarına gerek yoktur.

Dijital insan videosunu güncellemek ne kadar kolay?

Güncellemeler basittir ve etkileşimi artırmak için animasyonlu hale getirilebilir. Metni düzenleyip videoyu yeniden oluşturun. Yeniden kayıt yapmanıza veya içeriği baştan oluşturmanıza gerek yok.

Marka kimliğini ve sunumu kontrol edebilir miyim?

Evet. Ses stilini, altyazıları, yerleşimleri, renkleri ve görsel sunumu marka gereksinimlerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

HeyGen dijital insanları ne kadar gerçekçi?

HeyGen, profesyonel ve kurumsal iletişim için uygun, doğal konuşma temposu, senkronize dudak hareketleri ve ifadeli yüz mimikleri üretir.

İçerik sahipliği ve güvenliği destekleniyor mu?

Evet. HeyGen kurumsal düzeyde güvenlik uygulamalarına uyar ve tüm metinler ile oluşturulan dijital insan videoları tamamen sizin kontrolünüz altında kalır; böylece sanal insan içeriklerinizin bütünlüğü güvence altına alınır.

