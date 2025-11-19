Yapay zeka ile pazarlama videolarını hızla oluşturun

Kamera veya uzun montaj süreçlerine ihtiyaç duymadan profesyonel pazarlama videoları oluşturun. HeyGen, kısa özetleri etkileyici metinler, ifade gücü yüksek YZ sunucuları ve her reklam ağı için yerel formatlarla, yayına hazır, cilalı videolara dönüştürür. Pazarlama video oluşturucunuzla daha yaratıcı içerikler üretin, daha fazla fikri test edin ve kampanyalarınızı tek bir çalışma alanından ölçeklendirin.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Ürün lansman reklamları

Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.

Sosyal kısa formatlı reklamlar

Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.

Açıklayıcı ve demo videoları

Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.

Referans ve UGC tarzı spotlar

Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.

E-posta ve açılış sayfası videoları

Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.

Yerelleştirilmiş kampanyalar

Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.

Pazarlama videoları oluşturmak için neden HeyGen en iyi araç?

HeyGen, YZ tabanlı metin yazımı, gerçekçi sunucular ve yerleşik tasarım araçlarını bir araya getirerek ekiplerin dakikalar içinde yüksek etkili pazarlama videoları oluşturmasını sağlar. Prodüksiyon süresini kısaltın, marka tutarlılığını koruyun ve gerçekten fark yaratan reklamlar, açıklayıcı videolar ve tanıtımlar yayınlayın.

Daha hızlı üretim, daha iyi sonuçlar

Senaryoları, sahneleri ve seslendirmeleri anında oluşturun; ardından görselleri ve altyazıları düzenleyerek tüm platformlarda performansı optimize edin.

Her kanal için tasarlandı

Mesajınızı TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn ve daha fazlası için mükemmel biçimlendirmek üzere 9:16, 1:1 ve 16:9 versiyonlarını tek tıkla dışa aktarın.

Ekstra personel almadan ölçeklenin

Onlarca yerelleştirilmiş reklam varyasyonu oluşturun ve dönüşüm sağlayanı bulmak için tanıtım videonuzda farklı açılış cümlelerini, harekete geçirici mesajları ve küçük resimleri A/B test edin — üstelik bir video editörü tutmanıza gerek kalmadan.

YZ senaryo ve hook oluşturucu

Ürününüzü, hedefinizi ve kitlenizi yazın; dönüşüme odaklı, yüksek performanslı birden fazla senaryo ve açılış cümlesi (hook) elde edin. Her senaryo, ilk 3–5 saniyede dikkat çekmek için optimize edilir ve net bir seslendirme CTA’sı ile biter.

Gerçekçi YZ sunucular ve seslendirmeler

Çeşitli YZ sunucuları arasından seçim yapın veya tanıtım videonuz için kendi sesinizi klonlayın — tümü doğal jestler ve çok dilli destekle. Stüdyo zamanına ihtiyaç duymadan ekranda gerçekçi anlatım sunun.

Akıllı sahne oluşturucu ve B-roll

Yerleşik sesler ve müziklerle videolar oluşturun. Sese senkronize altyazılara sahip konuşan avatarlar yaratın. Ek araçlara ihtiyaç duymadan ses katmanları ekleyin. Birden fazla video formatı ve çözünürlüğü destekler.

Tek tıkla çok formatlı dışa aktarma

Dik, kare ve geniş ekran formatlarında, altyazılar, küçük resimler ve çeviri altyazıları dahil olmak üzere, platforma hazır dosyaları ve varyantları anında oluşturarak erişiminizi en üst düzeye çıkarın.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin, pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı şekilde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

Pazarlama videoları oluşturmak için HeyGen nasıl kullanılır

HeyGen ile pazarlama videosu oluşturmak dört basit adımdan oluşur.

Adım 1

Bize özeti anlatın

Önce bir ürün linki, temel faydalar veya kısa bir prompt paylaşın.

Adım 2

Kişiselleştirin ve son dokunuşu yapın

Sunucunuzu seçin, görselleri iyileştirin, tempoyu ayarlayın ve mesajı yönlendirmek için altyazılar ekleyin.

Adım 3

Her platform için özelleştirin

Video içeriğinizi sosyal akışlar, reklamlar veya açılış sayfaları için hızlı en-boy oranı değişiklikleri ve düzen ayarlamalarıyla optimize edin.

Adım 4

Dışa aktarın ve başlatın

Yüksek kaliteli videoları, küçük resimleri ve altyazı dosyalarını indirin veya doğrudan bağlı platformlarınıza yayınlayın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

HeyGen ile ne tür pazarlama videoları oluşturabilirim?

HeyGen, reklamlar, açıklayıcı videolar, demolar, referans videoları, sosyal medya kısa videoları ve açılış sayfası videoları oluşturur. Şablonlar ve YZ iş akışları her formatı hızlandırır.

Video veya seslendirme kaydı yapmam gerekiyor mu?

Hayır, YZ sunucular ve metinden konuşmaya seslendirmeler kullanabilir veya hibrit düzenlemeler için kendi görüntülerinizi ve sesinizi yükleyebilirsiniz.

Videoları marka kimliğimize uygun tutabilir miyim?

Evet. Marka Kitinizi (logolar, yazı tipleri, renkler) yükleyin, HeyGen bunları şablonlara ve dışa aktarılan videolara otomatik olarak uygulasın.

Bir video oluşturmak ne kadar sürer?

Çoğu pazarlama videosu birkaç dakika içinde oluşturulur ve son dokunuş için kısa bir düzenleme yeterlidir. Karmaşık özelleştirmeler daha uzun sürebilir, ancak asıl zahmetli kısım otomatikleştirilmiştir.

Altyazılar ve çeviri yazılar dahil mi?

Evet. HeyGen otomatik olarak altyazılar oluşturur; bunları düzenlemenize, stillendirmenize ve erişilebilirlik ile platform gereksinimleri için SRT dosyaları olarak dışa aktarmanıza olanak tanır.

Hızlı bir şekilde birden fazla reklam varyasyonu oluşturabilir miyim?

Kesinlikle. Farklı giriş cümlelerini, harekete geçirici mesajları (CTA) ve formatları toplu olarak oluşturarak A/B testleri yapın ve kampanyalar genelinde ROAS’ı optimize edin.

Hangi dışa aktarma formatları destekleniyor?

Dikey (9:16), kare (1:1) ve geniş ekran (16:9) formatlarında MP4 dışa aktarın; ayrıca her bir versiyon için SRT altyazı dosyaları ve küçük resim görselleri alın.

HeyGen işletmeler için güvenli mi?

HeyGen, pazarlama video şablonlarınız için kurumsal güvenlik özellikleri, veri şifreleme ve role dayalı erişim sunar. Özel uyumluluk gereksinimleriniz için satış ekibiyle iletişime geçin.

Videomu diğer pazarlar için yerelleştirebilir miyim?

Evet, metinleri çevirin, çok dilli seslendirmeler kullanın ve tanıtım videonuzun bölgesel versiyonlarını oluşturarak yapay zeka ile küresel kitlelere hızla ulaşın video çevirici.

Denemeyi nasıl başlatabilirim?

HeyGen web sitesinde kayıt olarak ücretsiz bir plana başlayın. Şablonları keşfedin ve kredi kartı gerekmeden ilk pazarlama videonuzu oluşturun.

