Yapay zeka ile pazarlama videolarını hızla oluşturun

Kamera veya uzun montaj süreçlerine ihtiyaç duymadan profesyonel pazarlama videoları oluşturun. HeyGen, kısa özetleri etkileyici metinler, ifade gücü yüksek YZ sunucuları ve her reklam ağı için yerel formatlarla, yayına hazır, cilalı videolara dönüştürür. Pazarlama video oluşturucunuzla daha yaratıcı içerikler üretin, daha fazla fikri test edin ve kampanyalarınızı tek bir çalışma alanından ölçeklendirin.
Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.
Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.
Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.
Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.
Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.
Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.
Pazarlama videoları oluşturmak için neden HeyGen en iyi araç?
HeyGen, YZ tabanlı metin yazımı, gerçekçi sunucular ve yerleşik tasarım araçlarını bir araya getirerek ekiplerin dakikalar içinde yüksek etkili pazarlama videoları oluşturmasını sağlar. Prodüksiyon süresini kısaltın, marka tutarlılığını koruyun ve gerçekten fark yaratan reklamlar, açıklayıcı videolar ve tanıtımlar yayınlayın.
Senaryoları, sahneleri ve seslendirmeleri anında oluşturun; ardından görselleri ve altyazıları düzenleyerek tüm platformlarda performansı optimize edin.
Mesajınızı TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn ve daha fazlası için mükemmel biçimlendirmek üzere 9:16, 1:1 ve 16:9 versiyonlarını tek tıkla dışa aktarın.
Onlarca yerelleştirilmiş reklam varyasyonu oluşturun ve dönüşüm sağlayanı bulmak için tanıtım videonuzda farklı açılış cümlelerini, harekete geçirici mesajları ve küçük resimleri A/B test edin — üstelik bir video editörü tutmanıza gerek kalmadan.
YZ senaryo ve hook oluşturucu
Ürününüzü, hedefinizi ve kitlenizi yazın; dönüşüme odaklı, yüksek performanslı birden fazla senaryo ve açılış cümlesi (hook) elde edin. Her senaryo, ilk 3–5 saniyede dikkat çekmek için optimize edilir ve net bir seslendirme CTA’sı ile biter.
Gerçekçi YZ sunucular ve seslendirmeler
Çeşitli YZ sunucuları arasından seçim yapın veya tanıtım videonuz için kendi sesinizi klonlayın — tümü doğal jestler ve çok dilli destekle. Stüdyo zamanına ihtiyaç duymadan ekranda gerçekçi anlatım sunun.
Akıllı sahne oluşturucu ve B-roll
Yerleşik sesler ve müziklerle videolar oluşturun. Sese senkronize altyazılara sahip konuşan avatarlar yaratın. Ek araçlara ihtiyaç duymadan ses katmanları ekleyin. Birden fazla video formatı ve çözünürlüğü destekler.
Tek tıkla çok formatlı dışa aktarma
Dik, kare ve geniş ekran formatlarında, altyazılar, küçük resimler ve çeviri altyazıları dahil olmak üzere, platforma hazır dosyaları ve varyantları anında oluşturarak erişiminizi en üst düzeye çıkarın.
Sizin gibi işletmelerin, pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Pazarlama videoları oluşturmak için HeyGen nasıl kullanılır
HeyGen ile pazarlama videosu oluşturmak dört basit adımdan oluşur.
Önce bir ürün linki, temel faydalar veya kısa bir prompt paylaşın.
Sunucunuzu seçin, görselleri iyileştirin, tempoyu ayarlayın ve mesajı yönlendirmek için altyazılar ekleyin.
Video içeriğinizi sosyal akışlar, reklamlar veya açılış sayfaları için hızlı en-boy oranı değişiklikleri ve düzen ayarlamalarıyla optimize edin.
Yüksek kaliteli videoları, küçük resimleri ve altyazı dosyalarını indirin veya doğrudan bağlı platformlarınıza yayınlayın.
HeyGen, reklamlar, açıklayıcı videolar, demolar, referans videoları, sosyal medya kısa videoları ve açılış sayfası videoları oluşturur. Şablonlar ve YZ iş akışları her formatı hızlandırır.
Hayır, YZ sunucular ve metinden konuşmaya seslendirmeler kullanabilir veya hibrit düzenlemeler için kendi görüntülerinizi ve sesinizi yükleyebilirsiniz.
Evet. Marka Kitinizi (logolar, yazı tipleri, renkler) yükleyin, HeyGen bunları şablonlara ve dışa aktarılan videolara otomatik olarak uygulasın.
Çoğu pazarlama videosu birkaç dakika içinde oluşturulur ve son dokunuş için kısa bir düzenleme yeterlidir. Karmaşık özelleştirmeler daha uzun sürebilir, ancak asıl zahmetli kısım otomatikleştirilmiştir.
Evet. HeyGen otomatik olarak altyazılar oluşturur; bunları düzenlemenize, stillendirmenize ve erişilebilirlik ile platform gereksinimleri için SRT dosyaları olarak dışa aktarmanıza olanak tanır.
Kesinlikle. Farklı giriş cümlelerini, harekete geçirici mesajları (CTA) ve formatları toplu olarak oluşturarak A/B testleri yapın ve kampanyalar genelinde ROAS’ı optimize edin.
Dikey (9:16), kare (1:1) ve geniş ekran (16:9) formatlarında MP4 dışa aktarın; ayrıca her bir versiyon için SRT altyazı dosyaları ve küçük resim görselleri alın.
HeyGen, pazarlama video şablonlarınız için kurumsal güvenlik özellikleri, veri şifreleme ve role dayalı erişim sunar. Özel uyumluluk gereksinimleriniz için satış ekibiyle iletişime geçin.
Evet, metinleri çevirin, çok dilli seslendirmeler kullanın ve tanıtım videonuzun bölgesel versiyonlarını oluşturarak yapay zeka ile küresel kitlelere hızla ulaşın video çevirici.
HeyGen web sitesinde kayıt olarak ücretsiz bir plana başlayın. Şablonları keşfedin ve kredi kartı gerekmeden ilk pazarlama videonuzu oluşturun.
