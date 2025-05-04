Hızlı içerik üretimi için blogdan videoya yapay zeka

Blog yazılarınızı insanların gerçekten izlediği kısa videolara dönüştürün. HeyGen ile makaleleri, rehberleri ve bültenleri; ekranda metin, görseller ve anlatımı bir araya getiren, sunucu anlatımlı videolara, hiçbir video düzenleme programı açmadan dönüştürebilirsiniz. En iyi yazılı içeriklerinizi her kanal için kaydırmaya hazır kliplere uyarlayın.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Düşünce liderliği ve içerik pazarlaması

Düşünce liderliği ve içerik pazarlaması

Turn opinion pieces, industry analysis, and strategy articles into snackable videos. Share them on LinkedIn, X, and newsletters so audiences can engage with your ideas quickly, even when they do not have time to read the full post.

Ürün eğitimi ve özellik güncellemeleri

Ürün eğitimi ve özellik güncellemeleri

Convert product launch blogs and feature deep dives into walkthrough videos. Show what changed, why it matters, and how to use it, all using the video creation content your team has already written for the blog.

SEO içerik yeniden kullanımı

SEO içerik yeniden kullanımı

Give your ranking articles a second life by turning them into videos that can be embedded back into the post. This keeps visitors on the page longer and lets you distribute the same insight across video platforms.

E-posta ve bülten iyileştirmeleri

E-posta ve bülten iyileştirmeleri

Pair your written updates with short summary videos generated from the same blog. Readers can skim or watch, and you get better engagement from subscribers who prefer high-quality visual content.

Öğrenme ve gelişim özetleri

Öğrenme ve gelişim özetleri

Transform internal knowledge base articles and training blogs into quick explainer videos. Employees can watch short modules instead of rereading long documents, which helps important topics stick.

Sosyal medya klipleri ve serileri

Sosyal medya klipleri ve serileri

Break one long article into a series of short clips, each focused on a single takeaway or example. Use templates and consistent presenters so your channel feels cohesive while still publishing frequently.

Blogdan videoya YZ için neden HeyGen'i seçmelisiniz

HeyGen, uzun yazılı içerikleri günümüz insanlarının bilgi tüketme biçimine uygun, öz ve etkileyici videolara dönüştürmeyi kolaylaştırır. Bir blog URL'si ya da yapıştırdığınız metinle başlayın; ardından YZ (yapay zeka) temel fikirleri özetlesin, bir senaryo oluştursun ve sahneleri sizin için bir araya getirsin. Böylece sıfırdan başlamadan, mevcut içerik kitaplığınızdan marka kimliğinize uygun videolar elde edersiniz.

Mevcut bloglarınızı bir video kütüphanesine dönüştürün

Yüksek performanslı makaleleri, eğitim içeriklerini ve düşünce liderliği yazılarını, erişimlerini genişleten yüksek kaliteli videolara dönüştürün. Tek bir blog yazısı, sosyal medya akışları, e-posta kampanyaları ve açılış sayfaları için birden fazla klip haline gelebilir; böylece zaten oluşturduğunuz içerikten daha fazla değer elde edersiniz.

Marka dilinizi ve yapınızı koruyun

HeyGen, blogunuzu analiz ederek üslubu, temel mesajları ve ana yapıyı korur. Metinleri geliştirebilir, örnekleri değiştirebilir ve uzunluğu ayarlayabilirsiniz; böylece her video, YZ ses ile daha görsel ve özlü bir formatta olsa bile hâlâ sizin anlatımınız gibi duyulur.

Ekip ya da karmaşık araçlara ihtiyaç duymadan videolar oluşturun

Kameraları, zaman çizelgelerini ve manuel düzenlemeyi unutun. HeyGen sunucuları, yerleşimleri ve tempoyu sizin için yönetir; böylece pazarlamacılar, metin yazarları ve alan uzmanları, üretim darboğazları olmadan içeriklerinden doğrudan video oluşturabilir.

Blog URL'si, doküman veya metinden videoya

Canlı bir blog bağlantısıyla, yüklediğiniz bir dokümanla veya yapıştırdığınız metinle başlayın. HeyGen başlıkları, önemli paragrafları ve kritik örnekleri çıkarır, ardından bunları net bir video taslağına dönüştürür. Oluşturmadan önce neleri koruyacağınıza, kısaltacağınıza veya kaldıracağınıza siz karar verirsiniz.


YZ senaryo oluşturma ve özetleme

YZ, uzun metin bölümlerini video ritmine uygun seslendirmeyle özlü bir anlatıma dönüştürsün. Makalenizden taslak bir metin oluşturun, ardından tonu, uzunluğu ve harekete geçirici mesajları dilediğiniz gibi ayarlayın. Daha kısa metinler, ana fikirlerinizi korurken izleyicilerin dikkatini canlı tutar.

Sunucular, seslendirmeler ve altyazılar

Mesajınızı birçok dilde iletmek için gerçekçi sunucular veya yalnızca YZ ses formatları arasından seçim yapın. Otomatik altyazılar, özellikle sessiz izlenen platformlarda erişilebilirliği ve izlenme süresini artırırken, ses ayarları anlatımı markanızla uyumlu tutar.

Görsel düzenler, medya ve en-boy oranları

Metin, sunucu ve destekleyici medyayı manuel tasarıma gerek kalmadan bir araya getiren düzenleri uygulayın. Hikâyenizi desteklemek için stok görseller, ekran görüntüleri veya diyagramlar ekleyin; ardından her kanal için dikey, kare veya geniş ekran formatlarında dışa aktararak etkileyici videolar oluşturun.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı şekilde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme medya tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yapabildiğimizde oldu. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

Blogdan videoya YZ oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

HeyGen, blog yazısından bitmiş videoya kadar sizi birkaç odaklı adımda yönlendiren bir akış sunar. İçeriği siz getirirsiniz, sistem ise onu hızlı izlenmeye uygun şekilde paketlemenize yardımcı olur.

Adım 1

Blogunuzdan veya makalenizden başlayın

Bir blog URL’si yapıştırın, bir PDF yükleyin veya makale metnini ekleyin. HeyGen içeriği analiz eder, temel bölümleri belirler ve etkileyici videolar için üzerinde çalışıp geliştirebileceğiniz yapılandırılmış bir taslak hazırlar.

Adım 2

Metninizi oluşturun ve geliştirin

Uzun paragrafları kısa, konuşmaya uygun cümlelere özetlemek için YZ kullanın. Metni ses tonunuza uyacak şekilde düzenleyin, uzunluğunu ayarlayın ve kitleniz için en önemli çıkarımları vurgulayın.

Adım 3

Sunucu stilini ve görselleri seçin

Bir sunucu veya ses profili seçin, yerleşimleri belirleyin ve destekleyici görseller ekleyin. Soyut fikirlerin daha kolay anlaşılması için ekran görüntüleri, ürün görselleri veya stok klipler kullanın.

Adım 4

Oluşturun, dışa aktarın ve yeniden kullanın

Videoyu oluşturun, zamanlamayı gözden geçirin ve ardından blogunuz, sosyal kanallarınız veya dahili platformlarınız için uygun formatlarda dışa aktarın. İçeriğiniz değiştiğinde metni veya görselleri güncellemek için projeyi dilediğiniz zaman yeniden açın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Blogdan videoya yapay zeka nedir?

Blog'dan videoya YZ, blog yazıları, makaleler ve rehberler gibi yazılı içerikleri videoya dönüştüren bir teknolojidir. Metni özetler, bir senaryo oluşturur ve anlatım, altyazılar ve görsellerle sahneleri bir araya getirerek insanların okumak yerine izleyebilmesini sağlar.

HeyGen bir blog yazısını videoya nasıl dönüştürüyor?

HeyGen, blog bağlantınızı veya metninizi alır, temel fikirleri bulur ve bir senaryo ile sahne yapısı önerir. Siz senaryoyu gözden geçirip düzenlersiniz, bir sunucu ve görseller seçersiniz, ardından orijinal makalenizin akışını takip eden ve daha geniş bir kitleye hitap eden bir video oluşturursunuz.

Bunu kullanmak için video prodüksiyon becerilerine ihtiyacım var mı?

Hayır. Bu iş akışı, video düzenleme araçlarını değil, içeriğini iyi bilen pazarlamacılar, yazarlar ve eğitimciler için tasarlandı; böylece video oluşturma sürecini güçlendirir. Şablonlar, sunucular ve basit kontroller, yerleşim ve zamanlamayı sizin yerinize halleder.

Markamın tonunu ve stilini koruyabilir miyim?

Evet. Metinleri düzenleyebilir, sesleri seçebilir ve renkler ile logolar gibi marka öğelerini uygulayabilirsiniz. Böylece blog tabanlı videolarınız, mevcut içerikleriniz ve video oluşturma için tasarım yönergelerinizle uyumlu kalır.

Eski blog yazılarımdan video oluşturabilir miyim?

Evet. İçerik arşivinizden URL'leri veya metinleri yapıştırarak blog yazılarını yeni videolara dönüştürebilirsiniz. Bu, hâlâ değer taşıyan makaleleri video içerik olarak yeniden canlandırmanın ve yeniden dağıtmanın kolay bir yoludur.

Hangi diller ve bölgeler destekleniyor?

HeyGen, anlatım ve altyazılar için birçok dili destekler; böylece aynı blog içeriğini farklı bölgelerde yeniden kullanabilirsiniz. Görselleri her seferinde yeniden oluşturmak zorunda kalmadan tek bir makaleden birden fazla dilde video sürümü oluşturabilirsiniz; bunun için video çeviriciyi kullanabilirsiniz.

Bloglardan oluşturulan videoları nerede kullanabilirim?

Bu videoları orijinal blog yazısına yerleştirebilir, sosyal platformlarda paylaşabilir, e-posta kampanyalarınıza ekleyebilir, dahili portallarda paylaşabilir veya açılış sayfalarında video içerik olarak barındırabilirsiniz. Okuyucunun görsel bir özetten fayda sağlayabileceği her yer için uygundur.

Blog tabanlı bir video ne kadar uzun olmalı?

Birçok blog tabanlı video, üst düzey özetler için en iyi şekilde bir ila üç dakika arasında çalışır. Daha derin içerikler için, uzun bir makaleyi birkaç kısa videoya bölebilir, böylece izleyiciler önemsedikleri bölümleri seçebilirler.

Blogum değiştiğinde videoyu güncelleyebilir miyim?

Evet. Projeyi açın, makalenizde değişen metni veya bölümleri güncelleyin ve videoyu yeniden oluşturun. Böylece her şeyi baştan yapmak zorunda kalmadan video içeriğiniz ile blogunuz uyumlu kalır.

Blog içeriklerim yüklediğimde güvende mi?

Evet. Metniniz, medyanız ve oluşturulan videolarınız gizlilik ve güvenlik göz önünde bulundurularak işlenir. İçeriğiniz ve nihai videoların nasıl dağıtılacağı üzerinde kontrol sizde kalır.

