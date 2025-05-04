İçerik üreticileri ve markalar için YZ YouTube video oluşturucu

Fikirlerinizi, senaryolarınızı veya özetlerinizi HeyGen’in YZ YouTube video oluşturucusuyla profesyonel YouTube videolarına dönüştürün. Yapay zeka ile oluşturulan görseller, doğal seslendirmeler, otomatik altyazılar ve doğrudan YouTube’a hazır dışa aktarma özellikleriyle, kamera, ekip veya kurgu stüdyosuna ihtiyaç duymadan tam uzunlukta bölümler, yüz göstermeyen açıklayıcı videolar ve Shorts’lar oluşturun.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

YouTube kanal prodüksiyonu

Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.

Eğitim kursları ve öğretici içerikler

Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.

İçerik üreticileri için yeniden kullanma ve Shorts stratejisi

Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.

Ürün tanıtımları ve inceleme kanalları

Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.

Şirket kanalları ve iç iletişim

Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.

Gelire hazır içerik

Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.

HeyGen neden en iyi YZ YouTube video oluşturucu?

HeyGen, gelişmiş YZ video oluşturucusu, senaryo yorumlama yetenekleri ve YouTube odaklı iş akışlarını bir araya getirerek içerik üreticilerinin ve markaların daha hızlı ve daha akıllı şekilde yayın yapmasına yardımcı olur. Alışılmış prodüksiyon darboğazları olmadan daha yüksek hacimde, tutarlı kalitede ve yerelleştirilmiş içerikler oluşturun.

Daha hızlı ve daha sık yayınlayın

Senaryodan dışa aktarmaya kadar her şey dakikalar içinde, YouTube içeriğini hızla oluşturmanıza olanak tanır. HeyGen, storyboard, görseller, ses ve zamanlamayı otomatikleştirir; böylece düzenlemeye değil, içerik üretmeye odaklanabilirsiniz.

YouTube büyümesi için tasarlandı

Keşif ve izlenme oranları için optimize edilmiş en-boy oranı hazır ayarları, küçük resim önerileri ve meta veriye hazır dışa aktarmalarla uzun bölümler, eğitim serileri, Shorts videoları, intros ve yeniden kullanıma uygun klipler oluşturun.

Yerelleştirme ile küresel ölçekte büyüyün

Video çevirici ile metinlerinizi çevirebilir, yerelleştirilmiş seslendirmeler oluşturabilir ve her videonun her pazarda doğal görünmesi için doğru altyazıları videoya gömebilirsiniz.

Metinden videoya yapay zeka

Bir metni yapıştırın veya bir transkript yükleyin; YZ aracı HeyGen sahneleri, vurguları ve ritmi analiz ederek video oluşturma için yapılandırılmış bir storyboard hazırlar. Yapay zeka YouTube video oluşturucu, görselleri ve B-roll görüntüleri senaryoyla eşleştirir, zamanlamalı altyazılar oluşturur ve niyeti koruyan, doğal sesli dublajlar üretir.

Uzun ve kısa formatlı video oluşturma

Aynı kaynak senaryodan 8+ dakikalık bölümler veya 15–60 saniyelik Shorts videoları oluşturun. HeyGen, platform hazır ayarları ve otomatik yeniden boyutlandırma sunar; böylece tek bir ana içerik hazırlayıp ihtiyacınız olan tüm formatlara dışa aktarabilirsiniz.

YZ destekli görseller ve sahne kompozisyonu

Prompt'larınızdan sinematik sahneler, animasyonlu grafikler, ürün demoları veya soyut görseller oluşturun. Motor, profesyonel bir görünüm için kamera hareketlerini, çekim çeşitliliğini ve geçişleri otomatik olarak kurgular.

Görselden videoya ve klip yeniden kullanımı

Klipleri veya uzun formatlı görüntüleri içe aktarın; otomatik olarak kırpın, kesin ve Shorts ya da öne çıkan kesitlere dönüştürün. görüntüden videoya özelliklerini kullanarak sabit görselleri ve ürün görsellerini canlandırın, daha etkileyici küçük resimler ve segmentler oluşturun.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi artık farklı şekilde yapabildiğimizde oldu. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ YouTube video oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

HeyGen'in gelişmiş YZ YouTube Oluşturucu aracıyla video fikirlerinizi aşağıdaki basit adımlarla gerçeğe dönüştürün.

Adım 1

İçeriğinizi girin

Bir metin yapıştırın, bir transkript yükleyin veya bir konsepti açıklayın. Ayrıca mevcut görüntüleri ya da bir ürün URL'si sağlayabilirsiniz.

Adım 2

Bir YouTube formatı seçin

Uzun formatı, kısa formatı veya her ikisini seçin. Görsel stil, avatar seçeneği ve ses modelini belirleyin. Gerekirse marka ön ayarlarını uygulayın.

Adım 3

Sahneleri önizleyin ve düzenleyin

HeyGen bir storyboard ve taslak video oluşturur. Basit kontrollerle altyazıları düzenleyin, B-roll görüntüleri değiştirin, tempoyu ayarlayın veya ses tonunu güncelleyin.

Adım 4

Dışa aktarın ve yayınlayın

YouTube için optimize edilmiş dosyaları, altyazı SRT'lerini, küçük resimleri ve meta verileri dışa aktarın. Zamanlanmış yayın ve toplu iş akışları için doğrudan yükleme veya API kullanın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ YouTube video oluşturucu nedir?

Bir YZ YouTube video oluşturucu; metinleri, özetleri veya mevcut görüntüleri, görseller, ses, altyazılar ve sahne kompozisyonu için yapay zeka kullanarak tam YouTube videolarına dönüştürür. HeyGen, içerik üreticilerinin stratejiye odaklanabilmesi için yüklemeye hazır hem uzun hem kısa formatlı içerikler oluşturur.

Aynı metni kullanarak hem uzun videolar hem de Shorts oluşturabilir miyim?

Evet. HeyGen çok formatlı oluşturmayı destekler. Tek bir uzun format ana video oluşturun ve buradan otomatik olarak Shorts, klip ve teaser formatlarını türetin; mobil izleme için optimize edilmiş kurgular ve altyazılarla YouTube Shorts içeriklerinizi daha etkili şekilde oluşturun.

Araç SEO uyumlu başlıklar ve açıklamalar oluşturuyor mu?

Evet. HeyGen, YouTube en iyi uygulamalarıyla uyumlu başlıklar, açıklamalar, etiketler ve bölüm işaretleri önererek içerik üreticilerinin daha etkili şekilde keşfedilmesine ve dizine eklenmesine yardımcı olur.

Kendi görüntülerimi yükleyip HeyGen'in bunları bir YouTube videosu hâline getirmesini sağlayabilir miyim?

Kesinlikle. Mevcut görüntülerinizi içe aktarın; HeyGen otomatik olarak düzenler, altyazı ekler, B-roll oluşturur ve içeriği bitmiş videolara ve Shorts formatına dönüştürür.

Otomatik altyazılar ve çeviriler ne kadar doğru?

HeyGen, yüksek doğrulukta otomatik altyazılar oluşturur ve birçok dile çeviri desteği sunar. Altyazılar ve çevrilmiş seslendirmeler, bölgesel doğruluk ve nüansları sağlamak için düzenlenebilir.

Kendi sesimi kullanabilir veya tekrar eden bir sunucu oluşturabilir miyim?

Evet. Sesinizi klonlamak için bir ses örneği yükleyebilir veya bölümler ve seriler boyunca metinleri tutarlı şekilde sunmak için özel bir avatar sunucu oluşturabilirsiniz; bu da YouTube videolarını oluşturmayı kolaylaştırır.

Hangi dışa aktarma formatları ve YouTube araçları dahildir?

Yüksek kaliteli videolar oluşturmak için MP4 dosyalarını yatay ve dikey formatlarda, SRT altyazı dosyalarını, küçük resim görsellerini ve meta veri paketlerini dışa aktarın. API entegrasyonları toplu yüklemeleri ve zamanlanmış yayınlamayı destekler.

Bir video oluşturmak ne kadar sürer?

Taslakların çoğu birkaç dakika içinde oluşturulur. Nihai render süresi, videonun uzunluğuna ve karmaşıklığına bağlıdır. Toplu işleme ve API görevleri, içerik üreticileri için yüksek hacimli prodüksiyonu karşılayacak şekilde ölçeklenir.

Oluşturduğum videoların sahibi kim olur?

HeyGen ile oluşturduğunuz tüm videoların ve varlıkların tam mülkiyeti ve hakları sizde kalır. Dahil ettiğiniz üçüncü taraf içeriklerin uygun şekilde lisanslandığından emin olun.

HeyGen, kanal veya marka varlıkları için güvenli mi?

Evet. HeyGen, içeriklerinizi ve prodüksiyon iş akışlarınızı korumak için kurumsal düzeyde güvenlik, role dayalı erişim ve özel çalışma alanı kontrolleri kullanır.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

