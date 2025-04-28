Gerçekçi YZ avatarları için AI Yourself aracı

AI yourself, YZ kullanarak sizin gerçekçi bir dijital karakterinizi oluşturmanızı sağlar. HeyGen ile, sürekli çekim, fotoğraf çekimi veya prodüksiyon işi olmadan, tıpkı sizin gibi görünen, konuşan ve sunum yapan AI yourself içerikleri oluşturabilirsiniz.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Kişisel marka ve içerik üreticileri

Creators use AI yourself to maintain a strong presence across social platforms without filming every day. This keeps content consistent while reducing production effort.

Pazarlama ve düşünce liderliği

Professionals deliver insights, announcements, and explanations using their AI self while staying visually consistent. Messaging remains polished across all channels.

Eğitim ve koçluk

Instructors use AI yourself to teach lessons, share feedback, and deliver training content at scale. This enables repeatable, high quality educational videos.

Kurumsal iletişim

Executives and leaders share updates and internal messages using an AI version of themselves without scheduling recordings. Communication stays timely and professional.

Çok dilli erişim

AI yourself enables global communication by translating scripts while preserving the same on screen identity. Audiences receive localized content without re-recording with the video translator.

İçerik yeniden kullanımı

Turn written content into videos featuring your AI self to expand reach across formats. This maximizes existing content without additional production work.

HeyGen neden en iyi yapay zeka ile kendini videoya dönüştürme aracı?

AI yourself, özel içerik aracılığıyla özgünlüğü kaybetmeden varlığını ölçeklendirmek isteyen kişiler için tasarlanmıştır. HeyGen, gerçekçilik, kimlik tutarlılığı ve kolay içerik oluşturma üzerine odaklanır.

Kimliğinizi tutarlı şekilde koruyun

AI yourself, yüz hatlarınızı, stilinizi ve duruşunuzu tüm varlıklarınızda korur. Bu sayede, içerik yapay zeka video oluşturucu ile ölçekli şekilde oluşturulduğunda bile, hedef kitleniz sizi her zaman tanır.

Kaliteden ödün vermeden daha hızlı oluşturun

Çekim veya yeniden çekim planlamak yerine, mevcut görseller ve senaryolardan yapay zeka ile kendi içeriğinizi oluşturabilir, böylece prodüksiyon süresini ciddi ölçüde kısaltabilirsiniz.

Her yerde aynı anda hazır bulunun

AI yourself, her seferinde fiziksel olarak orada bulunmanıza gerek kalmadan, farklı platformlarda, dillerde ve formatlarda görünmenizi sağlar.

Kimlikle tutarlı YZ oluşturma

Yapay zeka, sizinle aynı görünen, kararlı bir dijital versiyonunuzu oluşturur. Yüz yapısı, oranlar ve görsel kimlik tutarlı kalır; rastgele veya bozulmuş sonuçlar ortaya çıkmaz. Böylece yapay zeka versiyonu, açıkça sizi temsil eden, kolayca tanınabilir bir hâl alır.

Fotoğraf tabanlı yapay zeka ile kendi avatarınızı oluşturma

YZ benliğinizi oluşturmak için küçük bir fotoğraf seti yükleyin. Sistem görünüşünüzü öğrenir ve temel kimliğinizi değiştirmeden gerçekçi görseller oluşturur. Böylece tekrarlayan fotoğraf çekimlerine veya yeni görsel yüklemelerine gerek kalmaz.

Ses ve ifade uyumu

Yapay zeka ile oluşturulan içerik, yüz hareketlerini ve mimikleri konuşmayla uyumlu hale getirir. İnce hareketler ve doğru zamanlama, YZ versiyonunun abartılı veya yapay değil, doğal hissettirmesini sağlar. Bu da izleyicinin güvenini ve etkileşimini artırır.

Çok dilli yapay zeka ile kendi kendinize teslimat

YZ ile oluşturulmuş dijital ikiziniz, aynı görünümü korurken birden fazla dilde konuşabilir. Bu sayede görselleri yeniden üretmeden veya her pazarda kendinizi yeniden tanıtmadan küresel ölçekte iletişim kurabilirsiniz.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platformla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi genişletmişiz gibi. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

AI Yourself aracını nasıl kullanırsınız

Fotoğraflarınızı dört basit adımda kendinizin yapay zeka versiyonuna dönüştürün.

Adım 1

Fotoğraflarınızı yükleyin

YZ benliğinizi oluşturmak için net fotoğraflar sağlayın. Sistem görünüşünüzü ve kimliğinizi öğrenir.

Adım 2

Metin veya senaryo ekleyin

YZ avatarınızın ne söylemesini istiyorsanız yazın. Kayıt almanıza gerek yok.

Adım 3

Kendi yapay zeka içeriklerinizi oluşturun

HeyGen, size benzeyen ve sizin gibi görünen, gerçekçi görseller veya videolar oluşturur.

Adım 4

Dışa aktarın ve paylaşın

Yapay zeka ile oluşturduğunuz içeriği web siteleri, sosyal medya ve dahili kanallarınızda kendiniz kullanın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Kendiniz yapay zeka ne anlama geliyor?

Kendinizi YZ ile oluşturmak, yapay zeka kullanarak size ait dijital bir karakter yaratmak anlamına gelir. Bu sayede, manuel prodüksiyona gerek kalmadan size benzeyen görseller veya videolar oluşturabilirsiniz.

AI yourself ne kadar doğru sonuç veriyor?

AI yourself, kimliğinizi tutarlı bir şekilde koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Yüz hatları ve oranları sabit kalır, böylece YZ versiyonu açıkça sizi andırır ve kolayca tanınabilir.

Kendi yapay zeka avatarınızı oluşturmak için kaç fotoğraf gerekir?

Genellikle az sayıda net fotoğraf yeterlidir. Bu görseller, sistemin görünüşünüzü öğrenmesine ve doğru sonuçlar oluşturmasına yardımcı olur.

Kendi yapay zeka avatarınızı videolar ve görseller için kullanabilir misiniz?

Evet, AI Yourself hem görsel hem de video oluşturmak için kullanılabilir. Bu da onu farklı içerik formatları ve platformlar için esnek hale getirir.

YZ avatarım farklı dillerde konuşabilir mi?

YZ ile oluşturulmuş dijital ikiziniz, metni değiştirerek içeriği birden fazla dilde sunabilir. Görsel kimliğiniz ise tüm dillerde aynı kalır.

Teknik bilgiye veya video düzenleme becerilerine ihtiyacım var mı?

Hayır. AI Yourself içeriği, gelişmiş araçlara veya düzenleme bilgisine ihtiyaç duymadan, fotoğraflar ve metin kullanılarak basit bir iş akışıyla oluşturulur.

YZ avatarımı birden fazla kez kullanabilir miyim?

Evet, oluşturulduktan sonra YZ ikiziniz sınırsız sayıda projede tekrar kullanılabilir. Bu, ölçeklenebilir ve tutarlı içerik oluşturmayı destekler.

Yapay zekayı kimler kendisi kullanmalı?

AI yourself, sürekli çekim yapmadan varlığını ölçeklendirmek isteyen içerik üreticileri, eğitimciler, profesyoneller ve liderler için idealdir.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

