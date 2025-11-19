Hızlı klipler için YZ video öne çıkanlar oluşturucu

YZ video öne çıkanlar oluşturucu, uzun videolardan en önemli anları anında çıkarmanıza yardımcı olur. HeyGen ile ham görüntüleri, elle düzenleme yapmadan veya zaman çizelgesinde tek tek gezinmeden, paylaşmaya hazır, cilalı öne çıkan kliplere otomatik olarak dönüştürebilirsiniz.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Ücretsiz Görselden videoya oluşturucumuzu deneyin

Ücretsiz başlayın
Bir avatar seçin
Dudak senkronizasyonu oluşturma sonrasında uygulandı
Metninizi yazın
Herhangi bir dilde yazın
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Sosyal medya içeriklerini yeniden kullanma

Sosyal medya içeriklerini yeniden kullanma

Turn long videos into short, high impact clips designed for reels, shorts, and feeds. The AI video highlights generator identifies moments that hook viewers quickly, ensuring the best moments are showcased. This helps you post consistently without re editing content.

Podcast ve röportaj tanıtımları

Podcast ve röportaj tanıtımları

Extract the best moments and compelling soundbites from full-length recordings. Highlight clips are structured to spark curiosity and drive traffic to the complete episode, making them ideal for platforms like TikTok and YouTube Shorts. Promotion becomes faster and more effective.

Webinar ve etkinlik özetleri

Webinar ve etkinlik özetleri

Create concise highlight reels that summarize the most valuable insights from live sessions. The AI removes filler and focuses on key moments attendees care about. This makes post-event content easy to share, especially as engaging AI highlights.

Spor ve oyun içi öne çıkan anlar

Spor ve oyun içi öne çıkan anlar

Automatically surface exciting plays, reactions, and turning points from long footage. The AI video highlights generator saves hours of manual review, allowing video editors to focus on creativity. Highlights feel energetic and ready for fans.

Pazarlama ve ürün tanıtımları

Pazarlama ve ürün tanıtımları

Pull the strongest moments from demos to create clear, shareable snippets using AI. Highlight videos showcase value quickly without overwhelming viewers. This improves engagement across marketing channels.

Eğitim ve öğretim özetleri

Eğitim ve öğretim özetleri

Highlight key lessons from longer instructional videos in a focused format. Learners can review important concepts without watching the entire session. This improves retention and accessibility.

HeyGen neden en iyi YZ video öne çıkanlar oluşturucusu?

HeyGen hız ve açıklığa odaklanır. Yapay zeka video öne çıkanlar oluşturucu, içerik üreticilerinin, pazarlamacıların ve ekiplerin iş yükünü artırmadan yapay zeka kullanarak daha fazla içerik oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu yapay zeka video öne çıkanlar oluşturucusu hız, doğruluk ve etkileşim için tasarlandı. Görüntüler arasında zahmetli arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve dikkat çeken YZ öne çıkanlarını hızla sunar.

Ücretsiz başlayın
Gerçekten önemli anları bulun

YZ, görselleri, konuşmayı ve ritmi analiz ederek öne çıkan anları belirler. Rastgele kırpılmış gibi değil, bilinçli olarak seçilmiş hissi veren öne çıkan klipler elde edersiniz.

Manuel düzenlemede saatler kazanın

Tüm videoları baştan sona yeniden izlemek yerine, YZ video öne çıkanlar oluşturucu sizin yerinize işi yapar. Bu da düzenleme süresini önemli ölçüde azaltır.

Etkileşim için tasarlanmış klipler oluşturun

Öne çıkan içerikler, sosyal platformlarda, sunumlarda ve pazarlama kanallarında etkili olacak şekilde yapılandırılmıştır.

Otomatik önemli an tespiti

YZ video öne çıkanlar oluşturucu, videonuzun tamamını tarayarak enerji, diyalog ve aksiyonun en yüksek olduğu anları tespit eder ve zahmetsizce bir öne çıkanlar videosu oluşturur. İzleyicinin dikkatini doğal olarak çeken anları seçer. Böylece tahmine dayalı çalışma ortadan kalkar ve öne çıkanlarınızın kalitesi artar.

Ücretsiz başlayın →
image to video

Özel vurgu uzunluğu kontrolü

Hedefinize bağlı olarak kısa tanıtım videoları veya daha uzun öne çıkan kesitler oluşturabilirsiniz. YZ, seçtiğiniz süreye uyum sağlamak için sahne seçimini buna göre uyarlar. Böylece klipler odaklı ve amaca yönelik kalır.

Ücretsiz başlayın →
A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Akıllı sahne birleştirme

Seçilen anlar, akıcı geçişlerle birleştirilir. Ortaya çıkan öne çıkan video, rastgele kesitlerin bir araya gelmesinden ziyade bütünlüklü bir his verir. Bu da izlenme süresini ve akışı iyileştirir.

Ücretsiz başlayın →
Voice cloning

Altyazıya hazır öne çıkan klipler

Oluşturucu, altyazılar ve ekrandaki metinle sorunsuz çalışan öne çıkan anlar hazırlar. Bu, kliplerin sestsiz olarak da kolayca tüketilmesini sağlar. Etkileşim tüm platformlarda yüksek kalır.

Ücretsiz başlayın →
motion graphics photos to video

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platformla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Nasıl çalışır

YZ video öne çıkanlar oluşturucusu nasıl kullanılır

En iyi anlarınızı dört basit adımda yapay zeka ile video öne çıkanlarına dönüştürün.

Ücretsiz başlayın
Adım 1

Videonuzu yükleyin

Yeniden kullanmak istediğiniz herhangi bir uzun biçimli video içeriği ekleyin.

Adım 2

Vurgu tercihlerinizi seçin

Hedeflerinize göre klip süresini ve çıktı formatını seçin.

Adım 3

Öne çıkanları oluşturun

YZ, en ilgi çekici anları analiz eder ve bir araya getirir.

Adım 4

Dışa aktarın ve paylaşın

Öne çıkan anlarınızı indirin ve anında yayınlayın.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ video öne çıkanlar oluşturucu nedir?

YZ öne çıkanlar video oluşturucu, uzun bir videodaki en ilgi çekici anları otomatik olarak tespit eder ve kesitler hâline getirir. Böylece elle arama ve düzenleme yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Hangi tür videolar en iyi sonucu verir?

Podcast'ler, röportajlar, web seminerleri, spor görüntüleri ve demolar bu işlem için uygundur. İlgi çekici anları net olan herhangi bir uzun video işlenebilir.

Öne çıkan kliplerin uzunluğunu kontrol edebilir miyim?

Evet, kısa tanıtım videoları veya daha uzun öne çıkan kesitler arasından seçim yapabilirsiniz. Seçtiğiniz süreye göre YZ, klip seçimini otomatik olarak ayarlar.

YZ klipleri otomatik olarak mı seçiyor?

Evet, YZ aracı görsel ipuçlarını, sesi ve ritmi analiz ederek önemli anları seçer. Gerekirse bir öne çıkan an oluşturabilir ve birden fazla varyasyon üretebilirsiniz.

Öne çıkan anları sosyal medyada kullanabilir miyim?

Öne çıkanlar, sosyal platformlar ve kısa formatta izleme için optimize edilmiştir. Dikkati hızla çekmek üzere tasarlanmıştır.

Kullanmak için düzenleme becerilerine ihtiyacım var mı?

Bu YZ aracıyla öne çıkan klipler oluşturmak için hiçbir video düzenleme deneyimi gerekmez. Yapay zeka video öne çıkanlar oluşturucu, kırpma ve sıralama işlemlerini otomatik olarak halleder.

Tek bir videodan birden fazla öne çıkan klip oluşturabilir miyim?

Evet, aynı kaynak videodan birden fazla öne çıkan versiyon oluşturabilirsiniz. Bu, farklı klipleri test etmek için kullanışlıdır.

Çıktı yayımlanmaya hazır mı?

Evet, oluşturulan öne çıkanlar dışa aktarıma hazırdır ve platformlar arasında anında paylaşılabilir.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen ile oluşturmaya başlayın

Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.

Ücretsiz başlayın →
CTA background