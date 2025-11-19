YZ video öne çıkanlar oluşturucu, uzun videolardan en önemli anları anında çıkarmanıza yardımcı olur. HeyGen ile ham görüntüleri, elle düzenleme yapmadan veya zaman çizelgesinde tek tek gezinmeden, paylaşmaya hazır, cilalı öne çıkan kliplere otomatik olarak dönüştürebilirsiniz.
Turn long videos into short, high impact clips designed for reels, shorts, and feeds. The AI video highlights generator identifies moments that hook viewers quickly, ensuring the best moments are showcased. This helps you post consistently without re editing content.
Extract the best moments and compelling soundbites from full-length recordings. Highlight clips are structured to spark curiosity and drive traffic to the complete episode, making them ideal for platforms like TikTok and YouTube Shorts. Promotion becomes faster and more effective.
Create concise highlight reels that summarize the most valuable insights from live sessions. The AI removes filler and focuses on key moments attendees care about. This makes post-event content easy to share, especially as engaging AI highlights.
Automatically surface exciting plays, reactions, and turning points from long footage. The AI video highlights generator saves hours of manual review, allowing video editors to focus on creativity. Highlights feel energetic and ready for fans.
Pull the strongest moments from demos to create clear, shareable snippets using AI. Highlight videos showcase value quickly without overwhelming viewers. This improves engagement across marketing channels.
Highlight key lessons from longer instructional videos in a focused format. Learners can review important concepts without watching the entire session. This improves retention and accessibility.
HeyGen neden en iyi YZ video öne çıkanlar oluşturucusu?
HeyGen hız ve açıklığa odaklanır. Yapay zeka video öne çıkanlar oluşturucu, içerik üreticilerinin, pazarlamacıların ve ekiplerin iş yükünü artırmadan yapay zeka kullanarak daha fazla içerik oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Bu yapay zeka video öne çıkanlar oluşturucusu hız, doğruluk ve etkileşim için tasarlandı. Görüntüler arasında zahmetli arama yapma ihtiyacını ortadan kaldırır ve dikkat çeken YZ öne çıkanlarını hızla sunar.
YZ, görselleri, konuşmayı ve ritmi analiz ederek öne çıkan anları belirler. Rastgele kırpılmış gibi değil, bilinçli olarak seçilmiş hissi veren öne çıkan klipler elde edersiniz.
Tüm videoları baştan sona yeniden izlemek yerine, YZ video öne çıkanlar oluşturucu sizin yerinize işi yapar. Bu da düzenleme süresini önemli ölçüde azaltır.
Öne çıkan içerikler, sosyal platformlarda, sunumlarda ve pazarlama kanallarında etkili olacak şekilde yapılandırılmıştır.
Otomatik önemli an tespiti
YZ video öne çıkanlar oluşturucu, videonuzun tamamını tarayarak enerji, diyalog ve aksiyonun en yüksek olduğu anları tespit eder ve zahmetsizce bir öne çıkanlar videosu oluşturur. İzleyicinin dikkatini doğal olarak çeken anları seçer. Böylece tahmine dayalı çalışma ortadan kalkar ve öne çıkanlarınızın kalitesi artar.
Özel vurgu uzunluğu kontrolü
Hedefinize bağlı olarak kısa tanıtım videoları veya daha uzun öne çıkan kesitler oluşturabilirsiniz. YZ, seçtiğiniz süreye uyum sağlamak için sahne seçimini buna göre uyarlar. Böylece klipler odaklı ve amaca yönelik kalır.
Akıllı sahne birleştirme
Seçilen anlar, akıcı geçişlerle birleştirilir. Ortaya çıkan öne çıkan video, rastgele kesitlerin bir araya gelmesinden ziyade bütünlüklü bir his verir. Bu da izlenme süresini ve akışı iyileştirir.
Altyazıya hazır öne çıkan klipler
Oluşturucu, altyazılar ve ekrandaki metinle sorunsuz çalışan öne çıkan anlar hazırlar. Bu, kliplerin sestsiz olarak da kolayca tüketilmesini sağlar. Etkileşim tüm platformlarda yüksek kalır.
YZ video öne çıkanlar oluşturucusu nasıl kullanılır
En iyi anlarınızı dört basit adımda yapay zeka ile video öne çıkanlarına dönüştürün.
Yeniden kullanmak istediğiniz herhangi bir uzun biçimli video içeriği ekleyin.
Hedeflerinize göre klip süresini ve çıktı formatını seçin.
YZ, en ilgi çekici anları analiz eder ve bir araya getirir.
Öne çıkan anlarınızı indirin ve anında yayınlayın.
YZ öne çıkanlar video oluşturucu, uzun bir videodaki en ilgi çekici anları otomatik olarak tespit eder ve kesitler hâline getirir. Böylece elle arama ve düzenleme yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Podcast'ler, röportajlar, web seminerleri, spor görüntüleri ve demolar bu işlem için uygundur. İlgi çekici anları net olan herhangi bir uzun video işlenebilir.
Evet, kısa tanıtım videoları veya daha uzun öne çıkan kesitler arasından seçim yapabilirsiniz. Seçtiğiniz süreye göre YZ, klip seçimini otomatik olarak ayarlar.
Evet, YZ aracı görsel ipuçlarını, sesi ve ritmi analiz ederek önemli anları seçer. Gerekirse bir öne çıkan an oluşturabilir ve birden fazla varyasyon üretebilirsiniz.
Öne çıkanlar, sosyal platformlar ve kısa formatta izleme için optimize edilmiştir. Dikkati hızla çekmek üzere tasarlanmıştır.
Bu YZ aracıyla öne çıkan klipler oluşturmak için hiçbir video düzenleme deneyimi gerekmez. Yapay zeka video öne çıkanlar oluşturucu, kırpma ve sıralama işlemlerini otomatik olarak halleder.
Evet, aynı kaynak videodan birden fazla öne çıkan versiyon oluşturabilirsiniz. Bu, farklı klipleri test etmek için kullanışlıdır.
Evet, oluşturulan öne çıkanlar dışa aktarıma hazırdır ve platformlar arasında anında paylaşılabilir.
