175 dilde yapay zeka sunucu videoları

HeyGen’in YZ Sunucusu, kamera, stüdyo veya ekranda sunucuya ihtiyaç duymadan profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza yardımcı olur. Kendinizi kaydetmek yerine bir metin yazarsınız, bir sunucu seçersiniz ve mesajınızı net ve tutarlı bir şekilde ileten videoyu HeyGen’in oluşturmasına izin verirsiniz.

  • 1.000+ gerçekçi YZ sunucusu
  • 175+ dil ve lehçede konuşun
  • Dakikalar içinde profesyonel videolar oluşturun
128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
YZ sunucularıyla nasıl video oluşturulur?

Her türlü fikri, dokümanı veya eğitim materyalini, gerçekçi bir YZ sunucusunun yer aldığı etkileyici bir videoya dönüştürün.

HeyGen, profesyonel video oluşturmayı basit, hızlı ve ölçeklenebilir hale getirir.

Adım 1

Yeni bir video taslağı açın

HeyGen'e giriş yapın, mevcut bir taslağı açın, hazır bir şablon seçin veya projeye sıfırdan başlayın.

Adım 2

YZ sunucunuzu seçin

Business Casual Lily gibi 1100'den fazla avatar arasından seçim yapın veya tek bir görsel ya da video kullanarak kendi özel sunucunuzı oluşturun.

Adım 3

Metninizi veya sesinizi ekleyin

Metninizi yazın veya yapıştırın ve mesajınızı mükemmelleştirmek için HeyGen’in YZ metin asistanını kullanın. Ayrıca kendi ses kaydınızı yükleyebilir veya 600’den fazla metinden sese sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

Adım 4

Videonuzu oluşturun ve indirin

Sunumcu anlatımlı videonuzu dakikalar içinde oluşturun, sonucu gözden geçirin ve anında indirin veya paylaşın.

YZ sunucumuzu öne çıkaran güçlü özellikler


YZ sunucusu

Özelleştirilebilir YZ sunucuları

1.100'den fazla YZ sunucusu arasından seçim yapın veya markanızı, şirket liderinizi ya da kendinizi yansıtan bir sunucu tasarlayın. Her sunumu marka kimliğinize uygun ve gerçekçi kılmak için logolar, arka planlar, jestler veya kıyafetler ekleyin.

175+ dil ve lehçede konuşan YZ sunucuları

İçeriklerinizi zahmetsizce yerelleştirin. YZ sunucularınız, kusursuz telaffuz ve doğal dudak senkronizasyonuyla 100'den fazla dili ve lehçeyi konuşabilir.

Orijinal sesi koruyun veya kendi sesinizi klonlayarak gerçekçi ve tutarlı çok dilli videolar oluşturun.

Verimliliği artıran YZ araçları

  • Profesyonel şablonlar: Taslakları dakikalar içinde oluşturun
  • Dokümandan videoya: PDF veya PPT dosyalarınızı anlatımlı eğitim videolarına dönüştürün
  • YZ Senaryo Asistanı: GPT destekli yardım ile diyalogları tasarlayın
  • Metinden Sese Sesler: 600+ ses seçeneği arasından seçim yapın
  • Özel markalama: Logonuzu ve marka öğelerinizi ekleyin
  • Ekipman gerektirmez: Kameralara ve manuel kayda elveda deyin
YZ sunucuları hakkında sık sorulan sorular

YZ sunucusu nedir?

YZ Sunucusu, senaryonuzu bir video olarak sunan sanal bir ekran sunucusudur. HeyGen ile kamera veya çekim yapmadan, profesyonel sunucu anlatımlı içerikler oluşturabilir; video oluşturma sürecini daha hızlı, daha tutarlı ve ölçeklenmesi daha kolay hale getirebilirsiniz.

YZ sunucu videosunu nasıl oluşturabilirim?

HeyGen'e giriş yapın, YZ sunucunuzu/avatarınızı seçin, metninizi veya sesinizi ekleyin, markanızı özelleştirin ve sadece birkaç dakika içinde profesyonel kalitede bir video oluşturun.

YZ sunucuları eğitim ve işe alım süreçlerinde kullanılabilir mi?

Evet. Birçok ekip, işe alım, uyumluluk ve iç eğitim için HeyGen YZ Sunucularını kullanıyor. Sunucu anlatımlı videolar, tutarlı açıklamalar sunmaya yardımcı olur ve süreçler veya politikalar değiştikçe kolayca güncellenebilir.

Kendi sesimi YZ sunucu videomda kullanabilir miyim?

Evet. Ses kaydınızı yükleyebilir veya HeyGen’in ses klonlama teknolojisini kullanarak sesinizi klonlayabilirsiniz; böylece YZ sunucunuz sizin tonunuzda ve aksanınızla doğal bir şekilde konuşabilir.

YZ sunucuları pazarlama ve satış için uygun mu?

Evet, uygundur. Ekipler ürün demoları, duyurular ve eğitici satış içerikleri için HeyGen YZ Sunucularını kullanır. Kişiselleştirilmiş Video Platformu ile birleştirildiğinde, mesajlarınızı farklı hedef kitlelere göre uyarlayabilirsiniz.

Sunucunun sesini ve görünümünü özelleştirebilir miyim?

Evet. HeyGen, markanıza uygun farklı sunucular ve stiller sunar. Ses tonu ve anlatım üzerinde daha fazla kontrol için bazı ekipler, sunucu videolarının yanında AI Voice Generator kullanır.

Bir YZ Sunucu videosu oluşturmak ne kadar sürer?

Çoğu video birkaç dakika içinde oluşturulabilir. Metniniz hazır olduğunda HeyGen sunucu videosunu hızla oluşturur ve güncellemeler için yalnızca metni düzenlemeniz yeterlidir.

Çekim ekipmanına ihtiyacım var mı?

Hayır. Tamamen çevrimiçi olarak profesyonel kalitede YZ sunucu videoları oluşturabilirsiniz. Kamera, mikrofon, stüdyo veya düzenleme araçlarına gerek yok; yalnızca metniniz ve hayal gücünüz yeterli.

