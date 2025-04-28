175 dilde yapay zeka sunucu videoları

HeyGen’in YZ Sunucusu, kamera, stüdyo veya ekranda sunucuya ihtiyaç duymadan profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza yardımcı olur. Kendinizi kaydetmek yerine bir metin yazarsınız, bir sunucu seçersiniz ve mesajınızı net ve tutarlı bir şekilde ileten videoyu HeyGen’in oluşturmasına izin verirsiniz.
YZ sunucularıyla nasıl video oluşturulur?
Her türlü fikri, dokümanı veya eğitim materyalini, gerçekçi bir YZ sunucusunun yer aldığı etkileyici bir videoya dönüştürün.
HeyGen, profesyonel video oluşturmayı basit, hızlı ve ölçeklenebilir hale getirir.
HeyGen'e giriş yapın, mevcut bir taslağı açın, hazır bir şablon seçin veya projeye sıfırdan başlayın.
Business Casual Lily gibi 1100'den fazla avatar arasından seçim yapın veya tek bir görsel ya da video kullanarak kendi özel sunucunuzı oluşturun.
Metninizi yazın veya yapıştırın ve mesajınızı mükemmelleştirmek için HeyGen’in YZ metin asistanını kullanın. Ayrıca kendi ses kaydınızı yükleyebilir veya 600’den fazla metinden sese sesi arasından seçim yapabilirsiniz.
Sunumcu anlatımlı videonuzu dakikalar içinde oluşturun, sonucu gözden geçirin ve anında indirin veya paylaşın.
YZ sunucumuzu öne çıkaran güçlü özellikler
Özelleştirilebilir YZ sunucuları
1.100'den fazla YZ sunucusu arasından seçim yapın veya markanızı, şirket liderinizi ya da kendinizi yansıtan bir sunucu tasarlayın. Her sunumu marka kimliğinize uygun ve gerçekçi kılmak için logolar, arka planlar, jestler veya kıyafetler ekleyin.
175+ dil ve lehçede konuşan YZ sunucuları
İçeriklerinizi zahmetsizce yerelleştirin. YZ sunucularınız, kusursuz telaffuz ve doğal dudak senkronizasyonuyla 100'den fazla dili ve lehçeyi konuşabilir.
Orijinal sesi koruyun veya kendi sesinizi klonlayarak gerçekçi ve tutarlı çok dilli videolar oluşturun.
Verimliliği artıran YZ araçları
YZ Sunucusu, senaryonuzu bir video olarak sunan sanal bir ekran sunucusudur. HeyGen ile kamera veya çekim yapmadan, profesyonel sunucu anlatımlı içerikler oluşturabilir; video oluşturma sürecini daha hızlı, daha tutarlı ve ölçeklenmesi daha kolay hale getirebilirsiniz.
HeyGen'e giriş yapın, YZ sunucunuzu/avatarınızı seçin, metninizi veya sesinizi ekleyin, markanızı özelleştirin ve sadece birkaç dakika içinde profesyonel kalitede bir video oluşturun.
Evet. Birçok ekip, işe alım, uyumluluk ve iç eğitim için HeyGen YZ Sunucularını kullanıyor. Sunucu anlatımlı videolar, tutarlı açıklamalar sunmaya yardımcı olur ve süreçler veya politikalar değiştikçe kolayca güncellenebilir.
Evet. Ses kaydınızı yükleyebilir veya HeyGen’in ses klonlama teknolojisini kullanarak sesinizi klonlayabilirsiniz; böylece YZ sunucunuz sizin tonunuzda ve aksanınızla doğal bir şekilde konuşabilir.
Evet, uygundur. Ekipler ürün demoları, duyurular ve eğitici satış içerikleri için HeyGen YZ Sunucularını kullanır. Kişiselleştirilmiş Video Platformu ile birleştirildiğinde, mesajlarınızı farklı hedef kitlelere göre uyarlayabilirsiniz.
Evet. HeyGen, markanıza uygun farklı sunucular ve stiller sunar. Ses tonu ve anlatım üzerinde daha fazla kontrol için bazı ekipler, sunucu videolarının yanında AI Voice Generator kullanır.
Çoğu video birkaç dakika içinde oluşturulabilir. Metniniz hazır olduğunda HeyGen sunucu videosunu hızla oluşturur ve güncellemeler için yalnızca metni düzenlemeniz yeterlidir.
Hayır. Tamamen çevrimiçi olarak profesyonel kalitede YZ sunucu videoları oluşturabilirsiniz. Kamera, mikrofon, stüdyo veya düzenleme araçlarına gerek yok; yalnızca metniniz ve hayal gücünüz yeterli.
