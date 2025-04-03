Yayın kalitesinde videolar için YZ haber oluşturucu

Metinleri, makaleleri veya canlı güncellemeleri HeyGen’in gelişmiş YZ video oluşturucusuyla profesyonel haber videolarına dönüştürün. Yapay zeka destekli haber oluşturucumuz, anlatımı, sahne kurgusunu, zamanlamayı ve altyazıları otomatikleştirerek stüdyo veya ekip olmadan zamanında haber içeriği yayımlamanızı sağlar. Ölçeklenebilir, tutarlı ve marka kimliğinizle uyumlu yayınlar üretin.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Son dakika haber bölümleri

Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.

Günlük haber özetleri

Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.

Yerel haberler ve mahalle düzeyinde güncellemeler

Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.

Kurumsal ve iç iletişim haberleri

Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.

Niş ve dikey raporlama

Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.

Çok dilli yayınlar

Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.

YZ haber prodüksiyonu için neden HeyGen'i tercih etmelisiniz

HeyGen, doğru ve profesyonel haberleri hızla yayımlaması gereken haber merkezleri, ajanslar ve içerik üreticileri için tasarlanmıştır. Doğal sesli konuşma sentezi, otomatik sahne seçimi ve hızlı yerelleştirmeyi bir araya getirerek kitlenizin her zaman bilgili ve etkileşimde kalmasını sağlarız.

Stüdyo olmadan stüdyo kalitesinde video

Yayın kalitesinde bölümler oluşturmak için profesyonel tempo, alt bant grafikleri ve temiz sahne geçişlerinden yararlanan YZ haber videosu oluşturucumuzu kullanın. HeyGen, haber içeriklerinize kusursuz bir görünüm kazandırır; böylece siz de haberi aktarmaya odaklanabilirsiniz.

Hızlı son dakika haberleri ve kesintisiz güncellemeler

Metinden videoya aracı, URL'ler veya akışlar ile anında içerik oluşturun ve güncellemeleri dakikalar içinde tüm platformlarda yayınlayın. HeyGen, hızlı iş akışlarını yönetebilecek şekilde ölçeklenir, böylece hiçbir haber fırsatını kaçırmazsınız.

Çok dilli destekle küresel erişim

Metinleri çevirin, ana dili gibi doğal seslendirmeler oluşturun ve video çevirmen özelliğiyle birden fazla pazar için altyazıları senkronize edin. HeyGen, haber ekiplerinin ton ve netliği koruyarak erişimlerini genişletmesine yardımcı olur.

Otomatik senaryodan sahneye dönüştürme

Bir metin ya da haber makalesi URL'si yapıştırın; HeyGen bunu sahnelere ayırır, görseller ve zamanlama önerir ve anında önizleyebileceğiniz bir taslak hazırlar. Bu, manuel düzenlemeyi azaltır ve prodüksiyonu hızlandırır.

Doğal, çok dilli seslendirmeler

Birçok dil ve aksandaki etkileyici YZ sesleri arasından seçim yapın veya tutarlı bir anlatım için marka sesinizi klonlayın. Ses temposu ve duygusu, net ve güvenilir bir anlatım için haber tarzına göre ayarlanır.

Özelleştirilebilir haber şablonları ve grafikler

Ücretsiz YZ haber araçlarımızla kullanıma hazır haber odası yerleşimleri, alt bantlar, kayan yazılar ve manşet bindirmelerini uygulayın. Şablonlar, siz renkleri ve metni hızla düzenlerken her haberi marka kimliğinize uygun tutar.

Hızlı yerelleştirme ve altyazı ekleme

Metinleri otomatik çevirin, seslendirmeleri yeniden oluşturun ve her dil için doğru altyazılar üretin. HeyGen, sahne zamanlamasını koruyarak çevrilmiş sürümlerin yayına hazır kalmasını sağlar.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin, pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme medya tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ haber oluşturucuyu nasıl kullanabilirsiniz

Basit ve tekrarlanabilir bir iş akışı, sizi metinden yayımlanmış videoya hızlıca ulaştırır.

Adım 1

Metninizi, makalenizi veya URL'nizi ekleyin

Başlamak için metni yapıştırın, bir doküman yükleyin veya bir haber makalesinin bağlantısını ekleyin. HeyGen, tonu ve yapıyı analiz eder ve ilk video taslağını oluşturur.

Adım 2

Ses, stil ve yerleşim seçin

Bir haber sesi seçin, bir şablon belirleyin ve web, mobil veya TV için en-boy oranını ayarlayın. Manşet grafikleri ve ekrandaki öğeleri düzenleyin.

Adım 3

Gözden geçirin ve iyileştirin

Oluşturulan taslağı önizleyin, görselleri değiştirin, metni düzenleyin veya tempoyu ayarlayın. Küçük düzenlemeler hızla yeniden oluşturulur, böylece teslim tarihinize rahatça yetişirsiniz.

Adım 4

Çevirin, dışa aktarın ve yayınlayın

Yerelleştirilmiş varyantlar oluşturun, MP4’leri dışa aktarın veya sosyal medya, web ve yayın iş akışları için paylaşım linkleri ve gömülü içerikler oluşturun.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ haber oluşturucu nedir?

Bir YZ haber oluşturucu, yazılı haber metinlerini veya makaleleri, stüdyo prodüksiyonu yerine otomatik iş akışlarını kullanarak anlatım, görseller, altyazılar ve haber grafikleri içeren tamamlanmış videolara dönüştürür.

HeyGen canlı son dakika haber videoları üretebilir mi?

Evet, HeyGen kısa metinleri veya içerik akışını hızla işleyebilir, bir taslak oluşturabilir ve dakikalar içinde yayına hazır bir videoyu dışa aktararak son dakika gelişmelerine hızlı yanıt vermenize yardımcı olur.

Hangi diller ve aksanlar destekleniyor?

HeyGen birçok büyük dili ve bölgesel aksanı destekler. Hedef kitlenize en uygun sesi seçin ve yerelleştirilmiş sürümleri otomatik olarak oluşturun.

Seslendirme kaydı yapmam veya sunucu kiralamam gerekiyor mu?

Hayır, stüdyo veya kamera karşısında birine ihtiyaç duymadan, tutarlı bir anlatım için HeyGen’in doğal sesli konuşma sentezine güvenebilir veya izinli bir sesi klonlayabilirsiniz.

Haber şablonlarını kendi yayın kuruluşum için markalaştırabilir miyim?

Evet, logolar yükleyin, marka renklerinizi ve yazı tiplerinizi belirleyin ve şablonlar kaydedin; böylece her segment, hikâyeler boyunca görsel kimliğinizle uyumlu olur.

Otomatik oluşturulan altyazılar ne kadar doğru?

Altyazılar, net seslerde son derece doğrudur ve dışa aktarmadan önce bunları düzenleyebilirsiniz. HeyGen, birden fazla altyazı stili ve konumlandırma seçeneğini destekler.

HeyGen görselleri otomatik olarak sağlayabilir mi?

HeyGen, senaryo anahtar kelimelerine göre stok görseller ve b-roll önerir; ayrıca raporlama ihtiyaçlarınıza uygun olacak şekilde bu görüntüleri değiştirebilir veya kendi çekimlerinizi yükleyebilirsiniz.

YZ haber makalesi oluşturucu tarafından oluşturulan içerik, uyumlu ve yayımlanması güvenli mi?

Gerçeklerin doğrulanması ve yasal uygunluğun sağlanmasından siz sorumlusunuz. HeyGen, güvenli prodüksiyon ve içerik kontrolü için araçlar sunar, ancak editoryal inceleme her zaman gereklidir.

