Yayın kalitesinde videolar için YZ haber oluşturucu

Metinleri, makaleleri veya canlı güncellemeleri HeyGen’in gelişmiş YZ video oluşturucusuyla profesyonel haber videolarına dönüştürün. Yapay zeka destekli haber oluşturucumuz, anlatımı, sahne kurgusunu, zamanlamayı ve altyazıları otomatikleştirerek stüdyo veya ekip olmadan zamanında haber içeriği yayımlamanızı sağlar. Ölçeklenebilir, tutarlı ve marka kimliğinizle uyumlu yayınlar üretin.
Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.
Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.
Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.
Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.
Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.
Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.
YZ haber prodüksiyonu için neden HeyGen'i tercih etmelisiniz
HeyGen, doğru ve profesyonel haberleri hızla yayımlaması gereken haber merkezleri, ajanslar ve içerik üreticileri için tasarlanmıştır. Doğal sesli konuşma sentezi, otomatik sahne seçimi ve hızlı yerelleştirmeyi bir araya getirerek kitlenizin her zaman bilgili ve etkileşimde kalmasını sağlarız.
Yayın kalitesinde bölümler oluşturmak için profesyonel tempo, alt bant grafikleri ve temiz sahne geçişlerinden yararlanan YZ haber videosu oluşturucumuzu kullanın. HeyGen, haber içeriklerinize kusursuz bir görünüm kazandırır; böylece siz de haberi aktarmaya odaklanabilirsiniz.
Metinden videoya aracı, URL'ler veya akışlar ile anında içerik oluşturun ve güncellemeleri dakikalar içinde tüm platformlarda yayınlayın. HeyGen, hızlı iş akışlarını yönetebilecek şekilde ölçeklenir, böylece hiçbir haber fırsatını kaçırmazsınız.
Metinleri çevirin, ana dili gibi doğal seslendirmeler oluşturun ve video çevirmen özelliğiyle birden fazla pazar için altyazıları senkronize edin. HeyGen, haber ekiplerinin ton ve netliği koruyarak erişimlerini genişletmesine yardımcı olur.
Otomatik senaryodan sahneye dönüştürme
Bir metin ya da haber makalesi URL'si yapıştırın; HeyGen bunu sahnelere ayırır, görseller ve zamanlama önerir ve anında önizleyebileceğiniz bir taslak hazırlar. Bu, manuel düzenlemeyi azaltır ve prodüksiyonu hızlandırır.
Doğal, çok dilli seslendirmeler
Birçok dil ve aksandaki etkileyici YZ sesleri arasından seçim yapın veya tutarlı bir anlatım için marka sesinizi klonlayın. Ses temposu ve duygusu, net ve güvenilir bir anlatım için haber tarzına göre ayarlanır.
Özelleştirilebilir haber şablonları ve grafikler
Ücretsiz YZ haber araçlarımızla kullanıma hazır haber odası yerleşimleri, alt bantlar, kayan yazılar ve manşet bindirmelerini uygulayın. Şablonlar, siz renkleri ve metni hızla düzenlerken her haberi marka kimliğinize uygun tutar.
Hızlı yerelleştirme ve altyazı ekleme
Metinleri otomatik çevirin, seslendirmeleri yeniden oluşturun ve her dil için doğru altyazılar üretin. HeyGen, sahne zamanlamasını koruyarak çevrilmiş sürümlerin yayına hazır kalmasını sağlar.
YZ haber oluşturucuyu nasıl kullanabilirsiniz
Basit ve tekrarlanabilir bir iş akışı, sizi metinden yayımlanmış videoya hızlıca ulaştırır.
Başlamak için metni yapıştırın, bir doküman yükleyin veya bir haber makalesinin bağlantısını ekleyin. HeyGen, tonu ve yapıyı analiz eder ve ilk video taslağını oluşturur.
Bir haber sesi seçin, bir şablon belirleyin ve web, mobil veya TV için en-boy oranını ayarlayın. Manşet grafikleri ve ekrandaki öğeleri düzenleyin.
Oluşturulan taslağı önizleyin, görselleri değiştirin, metni düzenleyin veya tempoyu ayarlayın. Küçük düzenlemeler hızla yeniden oluşturulur, böylece teslim tarihinize rahatça yetişirsiniz.
Yerelleştirilmiş varyantlar oluşturun, MP4’leri dışa aktarın veya sosyal medya, web ve yayın iş akışları için paylaşım linkleri ve gömülü içerikler oluşturun.
Bir YZ haber oluşturucu, yazılı haber metinlerini veya makaleleri, stüdyo prodüksiyonu yerine otomatik iş akışlarını kullanarak anlatım, görseller, altyazılar ve haber grafikleri içeren tamamlanmış videolara dönüştürür.
Evet, HeyGen kısa metinleri veya içerik akışını hızla işleyebilir, bir taslak oluşturabilir ve dakikalar içinde yayına hazır bir videoyu dışa aktararak son dakika gelişmelerine hızlı yanıt vermenize yardımcı olur.
HeyGen birçok büyük dili ve bölgesel aksanı destekler. Hedef kitlenize en uygun sesi seçin ve yerelleştirilmiş sürümleri otomatik olarak oluşturun.
Hayır, stüdyo veya kamera karşısında birine ihtiyaç duymadan, tutarlı bir anlatım için HeyGen’in doğal sesli konuşma sentezine güvenebilir veya izinli bir sesi klonlayabilirsiniz.
Evet, logolar yükleyin, marka renklerinizi ve yazı tiplerinizi belirleyin ve şablonlar kaydedin; böylece her segment, hikâyeler boyunca görsel kimliğinizle uyumlu olur.
Altyazılar, net seslerde son derece doğrudur ve dışa aktarmadan önce bunları düzenleyebilirsiniz. HeyGen, birden fazla altyazı stili ve konumlandırma seçeneğini destekler.
HeyGen, senaryo anahtar kelimelerine göre stok görseller ve b-roll önerir; ayrıca raporlama ihtiyaçlarınıza uygun olacak şekilde bu görüntüleri değiştirebilir veya kendi çekimlerinizi yükleyebilirsiniz.
Gerçeklerin doğrulanması ve yasal uygunluğun sağlanmasından siz sorumlusunuz. HeyGen, güvenli prodüksiyon ve içerik kontrolü için araçlar sunar, ancak editoryal inceleme her zaman gereklidir.
