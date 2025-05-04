Hikayeler ve senaryolar için YZ anlatıcı

Senaryonuzu sinematik sahneler, doğal anlatım, motion design ve kare hassasiyetinde zamanlama ile eksiksiz bir YZ videosuna dönüştürün. HeyGen’in script to video ai çözümü; kamera, stüdyo, kurgucu ve prodüksiyon gecikmelerini ortadan kaldırarak ekibinizin ölçeklenebilir şekilde yüksek kaliteli videolar oluşturmasını sağlar.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Ücretsiz görselden videoya oluşturucumuzu deneyin

Ücretsiz başlayın
Bir avatar seçin
Dudak senkronizasyonu oluşturma sonrasında uygulandı
Metninizi yazın
Herhangi bir dilde yazın
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Sesli kitaplar ve hikâye anlatımı

Sesli kitaplar ve hikâye anlatımı

Turn written stories into engaging audio that listeners enjoy for hours using text to speech technology. Bring characters and narrative style forward with consistent performance.

E-öğrenme ve eğitim içerikleri

E-öğrenme ve eğitim içerikleri

Deliver lessons with a narrator that speaks clearly and supports comprehension. Learners will stay more attentive when narration sounds professional and human.

Pazarlama ve sosyal medya videoları

Pazarlama ve sosyal medya videoları

Narration gives product content the attention it deserves. Add a voice that builds trust and explains value quickly across channels.

Podcast'ler ve sesli seriler

Podcast'ler ve sesli seriler

Produce new episodes faster with high quality voices that match your show’s tone. Keep audio consistent while growing your content library.

İş sunumları ve rehberler

İş sunumları ve rehberler

Narrators help simplify complex information and increase retention with the help of AI voiceovers. Turn slides, instructions, and reports into easy listening.

Sanatçı ve plak şirketi iletişimi

Sanatçı ve plak şirketi iletişimi

YZ anlatımı için neden HeyGen'i seçmelisiniz

HeyGen, net, kendinden emin ve duygusal olarak etkileyici seslendirmelerle anlatımı hayata geçirir. Birden fazla ses sanatçısı tutmak yerine, tüm içeriklerinizde tutarlı kalite ve ton koruyarak anlatımı hızlıca oluşturabilirsiniz.

Ücretsiz başlayın
Duygusal anlatımla kitlenizi etkileyin

Hikâyeye uygun anlatıcı tarzlarını seçerek dinleyicilerin dikkatini canlı tutun. YZ ses oluşturucularının yardımıyla kelimeleri gerçek bir deneyime dönüştüren kişilik, tempo ve sıcaklık katın.

Seslendirme projelerinizi verimli bir şekilde ölçeklendirin

Uzun veya kısa içerikler için anlatımı hızla oluşturun. Öğrenme, marka kimliği ve erişilebilirliği destekleyen çok sayıda içerikte tutarlı bir ses tarzı koruyun.

Küresel kitleler için anlatımı yerelleştirin

Daha fazla kişiye ulaşmak için birden çok dil ve aksanda anlatım oluşturun. Sesler net ve doğal kalır, böylece herkes mesajı rahatça anlayıp keyifle dinleyebilir.

Duyguları ifade edebilen doğal YZ sesleri

Gerçekçi, sıcak ve sürükleyici anlatıcı sesleri seçin. Duygusal çeşitlilik, hikaye anlatımını güçlendirir ve özellikle gerçekçi YZ seslendirmeleri kullanırken içeriğinizi ilgi çekici tutar.

Ücretsiz başlayın →
Three diverse women's faces with an interface for voice cloning, showing "Clone your voice" and "Christine Voice Clone."

Sunum tarzı üzerinde tam kontrol

Metninize uyum sağlamak için konuşma hızını, duraklamaları ve tonu ayarlayın. Tutarlı bir anlatım, anlatıcınızın marka veya öğrenme hedeflerinizle uyumlu kalmasını sağlar.

Ücretsiz başlayın →
AI voice cloning platform interface with a woman with green hair making a kissing face.

Küresel erişim için çok dilli anlatım

Uluslararası kitleleri desteklemek için birçok dil ve aksanda anlatım oluşturun. Her versiyonda kaliteyi ve netliği koruyun.

Ücretsiz başlayın →
Voice cloning

Hızlı oluşturma ve kolay dışa aktarma

Dakikalar içinde anlatım oluşturun ve her türlü kullanım için temiz ses dosyalarını indirin. Senaryolar uzun veya karmaşık olsa bile prodüksiyon süreci basit kalır.

Ücretsiz başlayın →
A smiling man next to a dialog box showing SCORM export options with SCORM 1.2 selected.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi genişletmişiz gibi. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Nasıl çalışır

YZ Anlatıcıyı nasıl kullanırsınız

HeyGen, anlatım sürecini sadeleştirerek daha fazla içeriğin hızla paylaşılmaya hazır olmasını sağlar. Kayıt düzeni kurmaya veya seslendirme yapmaya gerek yoktur.

Ücretsiz başlayın
Adım 1

Metninizi yükleyin veya yazın

Makalelerden, derslerden veya hikâye taslaklarından metinleri yapıştırın. HeyGen, metninize göre anlatımı otomatik olarak hazırlar.

Adım 2

Anlatıcı sesinizi seçin

Konu ve kitlenize uygun bir stil ve ton seçin, mesajınızı gerçekçi bir YZ sesiyle güçlendirin. Sesler, profesyonel kullanım için kendinden emin ve hazır duyulur.

Adım 3

Teslimatı ve tempoyu özelleştirin

Bir YZ ses oluşturucu hassasiyetiyle zamanlamayı ve duygusal tonu iyileştirerek hikaye anlatımını ya da mesajın netliğini bir üst seviyeye taşıyın. Ses klonlama ya da geleneksel yöntemleri kullanıyor olun, her bir konuşma anı üzerinde kontrol sizde kalsın.

Adım 4

Anlatım oluşturun ve paylaşın

YZ ses oluşturucu ile temiz ses dosyaları dışa aktarın ve kitlenizin dinlediği her yere ekleyin. Her seferinde hızlı teslimat ve tutarlı sonuçların keyfini çıkarın.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ anlatıcısı nedir?

Bir YZ anlatıcı, yazılı metni doğal ve etkileyici bir anlatımla konuşma sesine dönüştürür. Özellikle ilgi çekici seslendirmelerle, fikirleri dinlemesi ve keyif alması kolay hikâyelere ve derslere dönüştürmeye yardımcı olur.

HeyGen uzun biçimli içerikleri destekliyor mu?

Evet, ücretsiz bir YZ sesini kullanmak projelerinizi geliştirebilir. Seslendirmeyi sesli kitaplar, eğitim modülleri ve uzun sunumlar için oluşturabilirsiniz. Ses kalitesi, büyük projeler boyunca tutarlı kalır.

Anlatım tarzını kontrol edebilir miyim?

Evet. İçeriğinizin odağına uyacak şekilde tempo, duygu ve vurguyu ayarlayabilirsiniz. Bu sayede anlatım, marka veya hikâye hedeflerinizle uyumlu kalır ve tutarlılık için gerçekçi bir YZ sesi kullanılır.

Bu farklı dillerde de çalışıyor mu?

Evet. Anlatım, farklı küresel kitleleri destekleyen birden çok dil ve aksanda sunulmaktadır. Her bir versiyonda kalite yüksek seviyede korunur.

Bu anlatımı ticari projelerde kullanabilir miyim?

Evet. Dışa aktarılan anlatımın sahibi sizsiniz ve bunu pazarlama, iş ve yayıncılık amaçları için kullanabilirsiniz. Yüklenen dosyaların gerekli haklara sahip olması gerekir.

Sesi marka tonunuza göre uyarlayabilir miyim?

Evet. Marka kişiliğinizi yansıtan sesleri ve konuşma tarzlarını seçebilirsiniz; buna ücretsiz bir YZ ses oluşturucu içindeki seçenekler de dahildir. Tutarlılık, hedef kitlenizin mesajlarınızı tanımasına ve güvenmesine yardımcı olur.

Anlatım ne kadar hızlı oluşturulabilir?

Çoğu metin, dakikalar içinde anlatıma dönüştürülerek zamandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır. Yenilemeler, yeniden kayıt almaya gerek kalmadan anında yapılabilir.

Hangi ses formatını alacağım?

Ücretsiz bir YZ ses oluşturucu kullanarak düzenleme veya yayınlamaya hazır, yüksek kaliteli ses dosyaları dışa aktarabilirsiniz. Bu dosyalar video düzenleme yazılımları ve öğrenme platformlarıyla uyumlu çalışır.

Bu, seslendirme sanatçısı tutmaktan daha mı kolay?

Evet. Anlatımı anında oluşturarak kayıt gecikmelerini ve tekrar çekimleri ortadan kaldırırsınız. Profesyonel kaliteden ödün vermeden esneklik kazanırsınız.

Ekipler anlatım projelerinde birlikte çalışabilir mi?

Evet. Ekipler arasında senaryoları ve ses dosyalarını paylaşabilirsiniz, böylece iş birliği kolay kalır. Herkes taslaktan son sürüme kadar aynı çizgide olur.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen ile oluşturmaya başlayın

Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.

Ücretsiz başlayın →
CTA background