Tepkisel görseller için yapay zeka müzik video oluşturucu

Tamamen yapay zeka ile desteklenen stüdyo kalitesinde müzik videoları oluşturun. HeyGen’in ücretsiz YZ müzik video oluşturucusu, parçalarınızı, şarkı sözlerinizi veya yaratıcı prompt’larınızı ritim, duygu ve tempoyla mükemmel senkronize olan, sürükleyici ve sese duyarlı görsellere dönüştürür. Bu YZ tabanlı yaklaşımla kameraya gerek yok. Bu YZ aracını kullanırken düzenleme yapmanız da gerekmiyor. Sadece anında, müzik odaklı video oluşturma.

128.632.814Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.347Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Yayınlar için lirik videoları

Sosyal platformlar için tanıtım klipleri

Albüm ve single duyuruları

Canlı gösteriler ve performanslar için görseller

Kamera arkası ve hikaye anlatımı

Sanatçı ve plak şirketi iletişimi

HeyGen neden en iyi YZ müzik video oluşturucu?

HeyGen gelişmiş YZ video oluşturucusunu akıllı ses analiziyle birleştirerek müzisyenlere, prodüktörlere ve içerik üreticilere senkronize müzik görselleri oluşturmak için uçtan uca bir iş akışı sunar. Şarkı sözü videolarından performans döngülerine ve teaser kliplere kadar, dakikalar içinde yayına hazır videolar oluşturun.

Anında müzik videosu oluşturma

Bir parça yükleyin veya şarkı sözlerinizi ve konseptlerinizi paylaşın. HeyGen, yapay zeka destekli hassasiyetle şarkınızın yapısını takip eden sahneleri, hareketleri, ritmi ve zamanlamayı otomatik olarak oluşturur. Ücretsiz AI music video generator sayesinde, bir editöre dokunmadan tam uzunlukta videolar veya kısa klipler oluşturun.

Karmaşıklık olmadan yaratıcı kontrol

Renk temalarını, animasyon davranışını, hareket akışını, kamera yönünü ve görsel enerjiyi özelleştirin. Tempoyu beat düşüşlerine, yavaş yükselişlere veya geçişlere uyacak şekilde hassaslaştırın. Stüdyo uzmanlığına ihtiyaç duymadan istediğiniz görünüm ve hissi yakalayın.

Küresel kullanıma hazır çıktı

Yerleşik seslendirmeler, çeviriler, altyazılar ve avatar seçeneklerini kullanarak birden fazla dilde müzik görselleri oluşturun. Yerelleştirilmiş şarkı sözü videolarını, tanıtım kliplerini ve duyuruları küresel kitlelerle anında paylaşın.

Metin, ses ve prompt'lardan müzik videosu oluşturma

HeyGen’in motoru, parçanızın ritmini, cümle yapısını ve dinamiklerini analiz ederek bunlara uygun sahneler ve hareketler oluşturur. Şarkı sözleri, açıklamalar veya yaratıcı yönlendirmeler ekleyin; sistem müziğinizle uyumlu, bütünlüklü görseller inşa etsin. İster lyric video, ister animasyonlu döngüler, tanıtım varlıkları ya da konsept görsellerine ihtiyaç duyun, HeyGen müzik odaklı videoları otomatik olarak üretir.

Sese duyarlı hareket ve zamanlama

Müziğiniz temposunu belirler. HeyGen ritim kalıplarını, bölümleri ve duygusal ipuçlarını algılar, ardından görsel yoğunluğu ve geçişleri buna göre ayarlar. Şarkınızın enerjisiyle birlikte atan, değişen ve gelişen videolar oluşturun.

Akıllı ses oluşturma ve anlatım

Yayın duyuruları, hikâye anlatımı bölümleri, introsu veya kamera arkası içerikleri için seslendirmeler ekleyin. Zamanlamayı bozmadan anında birden fazla dile çevirin. Ses klonlama, kimliğinizi farklı formatlar arasında korumanıza yardımcı olur.

Hassas görsel kontrol ve stil özelleştirme

Renkleri, gradyanları, hareket stillerini, bindirmeleri ve tipografiyi ayarlayarak görsel kimliğinizi oluşturun. Soyut, sinematik, animasyonlu veya sürreal görünümleri harmanlayın. Karakter odaklı konseptler için, en iyi YZ müzik video oluşturucu ile birlikte kullanın. görüntüden videoya veya görsel sürekliliği korumak için yüz değiştirme uygulayın.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı şekilde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ müzik video oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

Gelişmiş YZ müzik video oluşturucu ile müzik videolarınızı hayata geçirin. İşleyişi şöyle.

Adım 1

Stilinizi veya yerleşiminizi seçin

Görsel format, tema veya animasyon stili seçin. TikTok, YouTube, Instagram veya performans ekranları için en-boy oranlarını yapılandırın.

Adım 2

Parçanızı, şarkı sözlerinizi veya konseptinizi ekleyin

Ses dosyanızı yükleyin, şarkı sözlerini yapıştırın veya fikrinizi anlatın. HeyGen ritmi, söyleyişi ve duygusal tonu analiz ederek görsel akışı buna göre yönlendirir.

Adım 3

Görselleri ve zamanlamayı özelleştirin

Video oluşturucumuzu kullanarak renk paletlerini, geçişleri, altyazıları, bindirmeleri veya efektleri ince ayarlarla düzenleyin. Mükemmel senkron için ritimlere, geçişlere veya drop’lara uyacak şekilde tempoyu ayarlayın.

Adım 4

Oluşturun ve dışa aktarın

HeyGen, senkronize hareketler, altyazılar ve zamanlama ile eksiksiz bir YZ müzik videosu oluşturur. HD veya 4K olarak dışa aktarın. Güncellenmiş sürümler oluşturmak için metni veya sesi dilediğiniz zaman düzenleyin.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ müzik video oluşturucu nedir?

YZ müzik video oluşturucu, çekim veya animasyon yapmadan müzikten, şarkı sözlerinden veya prompt'lardan eksiksiz video görselleri oluşturan bir araçtır. HeyGen, ritme, duyguya ve şarkı yapısına tepki veren senkronize, sinematik videolar oluşturur. Bu sayede büyük ölçekte lyric videolar, tanıtım videoları, loop'lar ve yayın içerikleri üretmek kolaylaşır.

HeyGen görselleri müzikle nasıl senkronize ediyor?

HeyGen, parçanızın ritmini, temposunu, cümle yapısını ve genel kurgusunu analiz ederek sahne geçişlerini ve hareket desenlerini yönlendirir. Sistem, yüksek enerjili anları, yavaş bölümleri ve duygusal ipuçlarını algılar ve görselleri buna göre otomatik olarak ayarlar. Image to video ve lip sync gibi ek araçlar, daha ifade gücü yüksek yaratıcı öğeler eklemenize olanak tanır.

Çok dilli müzik videoları oluşturabilir miyim?

Evet, ücretsiz olarak müzik videoları oluşturabilirsiniz. Şarkı sözlerini, duyuruları veya yorumları birçok dile çevirebilirsiniz. HeyGen, çevrilen sürümler arasında ritmi korur ve anlatım ya da altyazı zamanlamasını parçanızla uyumlu tutar. Ses klonlama, farklı pazarlarda sanatsal kimliğinizi korumanıza yardımcı olur.

Video düzenleme veya motion graphics deneyimine ihtiyacım var mı?

Hayır. HeyGen, basitlik üzerine tasarlandığı için başvurulacak video oluşturma aracıdır. Ses dosyanızı yükleyin, şarkı sözlerinizi veya fikrinizi ekleyin ve görsel bir stil seçin. Sistem; hareketi, zamanlamayı, geçişleri ve yerleşimi otomatik olarak yönetir. Ayrıntıları isteğe göre ince ayarlarla düzenleyebilirsiniz, ancak herhangi bir teknik deneyim gerekmez.

Müzik videolarıma kendi markamı ekleyebilir miyim?

Evet. Logolar, yazı tipleri, renk şemaları, filigranlar veya markalı şablonlar ekleyin. Bu, fragmanlardan sözlü videolara kadar tüm yayın döngünüz boyunca tutarlılık sağlar.

Hangi dosya formatlarında dışa aktarabilirim?

Videolar, YouTube, TikTok, Instagram, Spotify Canvas, LED duvarlar veya özel ekran formatları için uygun, birden fazla en-boy oranında MP4 olarak dışa aktarılır. Yüksek kaliteli render, hem kısa kliplerde hem de tam uzunlukta içeriklerde korunur.

Videolarımı en baştan başlamadan güncelleyebilir miyim?

Evet. Şarkı sözlerini değiştirin, sesi değiştirin, sahne stilini güncelleyin veya tempoyu ayarlayıp anında yeniden oluşturun. Bu esneklik, remiksler, düzenlemeler, alternatif dil versiyonları veya gelişen yaratıcı fikirler için idealdir.

İçeriğim güvende mi?

Evet. Yüklemeleriniz ve oluşturduğunuz videolar gizli kalır, şifrelenir ve tamamen size aittir; bu da yapay zeka ile oluşturduğunuz içeriklerin güvenliğini sağlar. Müzikleriniz, şarkı sözleriniz ve görselleriniz dahil olmak üzere dışa aktarılan tüm varlıkların hakları sizde kalır.

HeyGen müzik video iş akışınızı nasıl iyileştirir?

HeyGen, görsel oluşturmayı, sese duyarlı zamanlamayı, çeviriyi ve formatlamayı otomatikleştirir. Bu sayede geleneksel darboğazlar ortadan kalkar; müzik videoları oluşturabilir, tutarlılığı koruyabilir ve yayın stratejinizi küresel platformlar genelinde ölçeklendirebilirsiniz.

Karakter odaklı veya hikâye temelli müzik videoları oluşturabilir miyim?

Evet. Yüz değiştirme veya görselden videoya iş akışlarını kullanarak karakter öğeleri ekleyebilirsiniz. Bu sayede anlatı odaklı müzik videoları, animasyonlu karakterler veya sanatsal vizyonunuzla uyumlu, tekrar eden görsel motifler oluşturabilirsiniz.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

