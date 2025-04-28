Markalı video açılışları için YZ intro oluşturucu

Markanıza özel video introsunu dakikalar içinde yapay zeka ile oluşturun. YouTube, podcast ve reklamlarınız için logo, hareketli grafikler ve müzik ekleyin. Ücretsiz deneyin, tasarım becerisi gerekmez.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

YouTube kanal kimlikleri

Give every video a short, branded opener that helps viewers recognize your channel instantly and improves perceived production value.

Sosyal medya reklamları ve Reels videoları

Create compact, high-impact intros formatted for vertical and square formats, helping ads hook viewers in the first second of your YouTube videos.

Kurumsal sunumlar ve web seminerleri

Start internal or external presentations with a consistent branded intro, reinforcing credibility for stakeholders and employees.

Ürün demoları ve lansman tanıtımları

Use dynamic logo reveals and short taglines before product videos, so launches feel cinematic and on-brand.

Freelancer ve ajans teslimatları

Quickly produce intros for client videos, proposals, and reels, delivering polished assets without long turnaround times.

Etkinlik videoları ve tanıtımlar

Make countdown openers and sponsor-tag intros for event promos, live streams, and highlight reels, ready to drop into any edit.

YZ introsu için neden HeyGen en iyi araçtır

HeyGen hız ve profesyonelliği bir araya getirerek, bir motion designer tutmanıza gerek kalmadan profesyonel seviye intro videoları oluşturmanızı sağlar. YZ’miz yerleşim, hareket ve zamanlamayı yönetirken, YouTube introlarınız için stil, renkler ve müzik üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. Her video kanalında tutarlı bir marka açılış videosu yayınlayın.

Pürüzsüz açılışlar, tasarımla uğraşmadan

Profesyonel kamera hareketleri, tipografi ve geçişlerle yüksek kaliteli animasyonlu introslar oluşturun. Her şey dikkat çekmek için optimize edilmiştir; böylece YouTube videolarınızın ilk 3 ila 8 saniyesi stüdyo işi gibi görünür.

Markaya hazır şablonlar ve özelleştirme

Tasarımcıların hazırladığı şablonlarla başlayın, ardından kimliğinize uyacak şekilde logo, renk, yazı tipi ve müzikleri değiştirin. Kampanyalar ve içerik üreticileri arasında açılışlarınızı tutarlı tutmak için marka setlerini kaydedin.

Hızlı yinelemeler ve ölçeklenebilir çıktı

Jeneratörümüzü kullanarak dakikalar içinde onlarca açılış varyasyonu oluşturun, birden fazla en-boy oranında dışa aktarın ve kampanyalar veya sezonlar değiştiğinde tasarımcıları yeniden ayırtmanıza gerek kalmadan açılışları hızla güncelleyin.

Akıllı logo animasyonu ve açılışı

Logoyu şu şekilde yükleyin: image to video veya text to video. Bir araç seçin, bir stil belirleyin ve HeyGen, oyun girişiniz için seçilebilir kamera, parıltı ve ortaya çıkma zamanlamasıyla markanızı öne çıkaran hareketler oluşturur. Süreyi ve giriş efektlerini saniyeler içinde ince ayar yapın.

Müzik seçimi ve ritim senkronizasyonu

Özenle seçilmiş parçalardan birini seçin veya kendi sesinizi yükleyin; ardından hareket zamanlamasını ve kesmeleri otomatik olarak ritme senkronize ederek açılışınıza doğal bir ritim ve enerji kazandırın.

Şablon kütüphanesi ve marka kiti desteği

Farklı tonlar ve sektörler için optimize edilmiş tasarımcı şablonlarından oluşan bir kütüphaneye erişin, marka setinizi uygulayın ve ekip genelinde tutarlılık için renkleri ve yazı tiplerini kilitleyin.


Çok formatlı dışa aktarma ve optimizasyon

Giriş videolarını 16:9, 1:1 veya 9:16 formatında MP4 olarak dışa aktarın ya da bindirmeler için şeffaf arka planlı videolar indirin. Toplu dışa aktarımlar için adlandırma şablonlarını kullanın; platformlara yüklemeye hazır olsunlar.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yaptığımız andı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi genişletmişiz gibi. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ intro oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

HeyGen ile intro oluşturmak hızlı ve tekrarlanabilir, içerik üreticileri ve pazarlama ekipleri için ideal.

Adım 1

Fotoğrafınızı yükleyin

HeyGen, hareket planlaması için temel özneleri, nesneleri ve arka plan öğelerini tespit edebilmek amacıyla görseli analiz ederken; net, yüksek kaliteli bir görsel seçin (PNG, JPG, HEIC veya 200MB’a kadar WebP).

Adım 2

Metninizi veya ses dosyanızı ekleyin

Bir metin yazın veya sesinizi yükleyin; Avatar IV'in konuşmayı yüz ifadeleri ve dudak hareketleriyle birebir eşlemesini sağlayın.

Adım 3

Hareket ve kareler oluşturun

HeyGen, doğal hareket yollarını tahmin eder, ara kareleri otomatik olarak oluşturur ve dinamik animasyonlar için kaydırma, yakınlaştırma ve eğim gibi sinematik efektler ekler.

Adım 4

Videoyu düzenleyin ve dışa aktarın

YZ, ışığı, gölge sürekliliğini ve geçişleri ince ayarlarla optimize ederek, her platformda paylaşmaya hazır, cilalı ve gerçekçi bir video oluşturur.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ intro oluşturucu nedir?

YZ intro oluşturucu, logolar, sloganlar veya kısa prompt'lar gibi basit girdileri otomatik olarak animasyonlu video introlarına dönüştürerek zaman ve tasarım maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Bir video introsu ne kadar uzun olmalı?

Dijital içerikler için giriş videoları genellikle 3 ila 8 saniye sürer; kısa tutmak, izleyicilerin dikkatini korumanıza ve asıl içeriğinizin hızlıca başlamasına yardımcı olur.

Kendi logomu ve yazı tiplerimi yükleyebilir miyim?

Evet, marka setinize vektör veya PNG logolar yükleyebilir ve özel yazı tipleri ekleyebilirsiniz; böylece her YouTube introsu tam olarak sizin görsel kimliğinizi yansıtır.

Müzik ve ses efektleri dahil mi?

HeyGen, seçilmiş bir müzik kütüphanesi ve isteğe bağlı ses efektleri sunar; ayrıca YouTube videolarınızda özel ses markalaması için lisanslı parçalar da yükleyebilirsiniz.

Yer paylaşımları için şeffaf intro videoları dışa aktarabilir miyim?

Evet, desteklenen durumlarda alfa kanalıyla dışa aktarın; bu, video düzenleme projelerinizde logo introsunu mevcut görüntülerin veya hareketli arka planların üzerine yerleştirmek için idealdir.

Farklı platformlar için açılış videolarını nasıl oluşturabilirim?

Aynı projeden birden fazla en-boy oranı oluşturun; örneğin YouTube için 16:9, akış gönderileri için 1:1 ve Hikayeler ile Reels için 9:16.

Kaç tane intro oluşturabileceğim konusunda bir sınır var mı?

Limitler HeyGen planınıza bağlıdır; ücretsiz katmanlarda genellikle oluşturma sınırları bulunurken, ücretli planlar daha yüksek veya sınırsız dışa aktarma imkânı sunar.

Birden fazla ekip üyesi intro projeleri üzerinde birlikte çalışabilir mi?

Evet, HeyGen kayıtlı şablonlar, paylaşılan marka setleri ve tutarlı çıktı için role dayalı erişimle ekip iş akışlarını destekler.

Oluşturulan intro videoları ne kadar düzenlenebilir?

Oldukça esnektir; zamanlamayı ayarlayabilir, müziği değiştirebilir, animasyon stillerini değiştirebilir veya metin katmanlarını en baştan yeniden oluşturmak zorunda kalmadan düzenleyebilirsiniz. Bu da onu YouTube intro’ları oluşturmak için ideal hale getirir.

Oluşturulan intro videoları ticari kullanım için telifsiz mi?

HeyGen şartlarına göre oluşturduğunuz varlıklar size aittir; yüklediğiniz üçüncü taraf müzik veya görsellerin ticari kullanım için gerekli izinlere sahip olduğundan emin olun.

