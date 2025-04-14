Sinematik videolar için YZ B-Roll oluşturucu

Basit bir metin prompt'unu dakikalar içinde sinematik b-roll videolara dönüştürün. YZ b-roll oluşturucu, reklamlar, açıklayıcı videolar ve sosyal içerikler için kamera, stok ücreti veya kurgu yazılımı gerektirmeden, montaja hazır görüntüler oluşturur.

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Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Mavi arka plan üzerinde stilize beyaz araba simgesi.Öne çıkan özellikler

YZ B-Roll Oluşturucunun özellikleri

Prompt ile B-Roll görüntüleri oluşturun

Bir sahne yazın; YZ, stok kütüphanesine veya film ekibine ihtiyaç duymadan dakikalar içinde montaja hazır b-roll görüntüler oluştursun. HeyGen içindeki en yeni metinden videoya modeller, Sora, Veo ve Kling dahil, prompt’unuzu yüksek kaliteli sinematik ara planlara, ürün çekimlerine ve hareketli arka planlara dönüştürür.

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A creator at a desk with a white HeyGen panel showing a '+ Generate cinematic city b-roll' prompt and a grid of AI-generated b-roll thumbnails, green Orby mascot peeking, mint background.

Bir fotoğrafı yüksek kaliteli B-roll videolarına dönüştürün

Durağan bir görsel yükleyin veya fotoğraf çekin; görüntüden videoya motoru, akıcı b-roll’lar oluşturmak için kaydırma, yakınlaştırma ve kamera hareketleri eklesin. Kısa bir prompt ile videonuzun çekim açısını belirleyin; böylece tek bir marka varlığı, çekim yapmaya gerek kalmadan cilalı bir sahneye dönüşsün.

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A product still photo being turned into motion video with pan and zoom motion arrows and an 'Image to video' UI pill, on a sky-blue background.

YZ video düzenleyicide çekimleri otomatik düzenleyin

Speech Cleanup, a-roll çekimlerinizi otomatik olarak düzenleyerek gereksiz kelimeleri, duraklamaları, yanlış başlangıçları ve tekrar çekimleri kaldırır, ardından en iyi klipleri birleştirerek video kurgusunu sizin için halleder. YZ video düzenleyici içindeki görünmez geçişler, tüm boşlukları doldurarak görüntülerin ilk seferde kusursuz kaydedilmiş gibi görünmesini sağlar.

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An AI video editor timeline with trimmed clips and a green 'Speech Cleanup' toggle switched on, a presenter card alongside, on a lavender background.

Markanıza uygun B-roll ve renkleri eşleştirin

Genel stok görselleri, her sahneyi güçlendirecek şekilde kendi marka varlıklarınızla değiştirerek görünümünüzle uyumlu hale getirin. Tempoyu ayarlayın, geçişleri iyileştirin ve dinamik görsellerinizin mesajla uyumlu kalması için profesyonel düzeyde renk düzenleme uygulayın. Hikâyeyi sabitlemek için oluşturulan görüntüleri bir YZ konuşan kafa avatarıyla eşleştirin.

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A color-grading panel with a 'Brand kit' pill, brand color swatches and warmth/contrast sliders matching b-roll thumbnails to a palette, on a mint background.

Hepsi bir arada platform: metinden videoya

Tek bir hepsi bir arada platformda kısa kliplerin ötesine geçip tamamlanmış bir videoya ulaşın. Kısa bir brifi, metinden videoya iş akışına yapıştırın; Video Agent senaryoyu yazar, storyboard’u oluşturur, uyumlu b-roll görüntülerini oluşturur ve yayına hazır bir video için dinamik seslendirme ile altyazı katmanlarını ekler.

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An all-in-one HeyGen workspace with a '+ Paste your brief' prompt, storyboard scenes, voiceover and subtitle tracks, a presenter card and green Orby mascot, on a sky-blue background.
Yeşil hediye kutusu simgesi.Kullanım alanları

YZ b-roll oluşturucusunun kullanım alanları

Lavanta rengi bir arka planda, markasız bir ürünün dikey YZ video reklamını gösteren bir akıllı telefon; ekranda “Shop the drop” altyazısı ve “Video ad” arayüz rozeti yer alıyor.

YZ video reklamlarıyla alıcıların ilgisini çekin

Ajans çekimleri bütçeleri ve haftaları tüketiyor. Pazarlamacılar, zamandan tasarruf etmek ve alıcıları etkilemek için yalnızca bir metinden dikkat çekici ara planlar ve hareketli sahneler oluşturup bunları dakikalar içinde her kanal için hazır pazarlama videolarına yerleştirir.

Nane rengi bir arka planda, üzerinde “Bunu izleyin” kancası, etkileşim simgeleri ve b-roll ara plan kesitleri bulunan dikey kısa sosyal video klibi gösteren bir akıllı telefon.

Erişiminizi artıran sosyal klipler

Her gün yeni klipler çekmek yavaş ve tutarsızdır. Hızlı fikirleri sinematik b-roll’lara ve erişiminizi artıran açılış sahnelerine dönüştürün, ardından etkileşim için tasarlanmış TikTok video iş akışıyla viral TikTok’lar, Reels ve Shorts’lar yayınlayın.

Sunum kartı ve yakın plan b-roll ara çekim küçük görsellerinin kesintisiz geçiş işaretleriyle birleştirildiği, üzerinde “Ürün demosu” arayüz etiketi bulunan, gökyüzü mavisi arka plana sahip bir ürün demosu görseli.

Kusursuz B-Roll ile ürün tanıtımları

Profesyonel bir demo çekmek planlama, ekipman ve kurgu gerektirir. Özelliği açıklayın ve ürün tanıtım videonuzu kusursuz kesimlerle tamamlayan, ilgili b-roll ve yakın plan çekimleri oluşturun; böylece stüdyo kalitesinde, yayına hazır bir video elde edin.

Lavanta renkli bir arka planda, sunucu kartı içeren bir açıklayıcı sahne, birbirine bağlı düğümlerden oluşan bir kavram diyagramı ve üzerinde 'Explainer' arayüz etiketi bulunan destekleyici b-roll küçük görselleri.

Açıklayıcı videolar ve görsel hikaye anlatımı

Soyut fikirleri yalnızca konuşan yüzlerle göstermek zordur. Animasyonlu kavramlar ve destekleyici görüntüler ekleyerek, YZ video açıklayıcıları karmaşık konuları anlaşılır hale getirir, yoğun metinleri net ve izlenebilir bir hikaye anlatımına dönüştürür.

Adım 1 ve Adım 2 yaşam tarzı b-roll küçük görselleri ile “Training” arayüz etiketine sahip, adım adım eğitim modülü arayüzü; yanında eğitmen kartı bulunan, mint renkli bir arka plan üzerinde.

Eğitim içeriği oluşturmayı ölçeklendirin

Her güncellemede eğitim çekimlerini yeniden yapmak maliyetlidir. Eğitim videosu için her adımı tanımlayan ve görselleştiren yaşam tarzı sahneleri oluşturun, ardından metni düzenleyip yeniden oluşturarak içerik değiştikçe üretimi kesintisiz sürdürün.

Bölüm listesi ve yeniden kullanılabilir b-roll kliplerinden oluşan medya kitaplığı ızgarası, bir içerik üreticisi kartı ve yeşil Orby maskotu içeren, uzun formatlı içerik üretici kanal editörü; gökyüzü mavisi bir arka plan üzerinde.

Uzun format ve içerik üretici kanalları

Her bölüm, podcast veya yeniden kullanma projesi için sürekli yeni stok video aramayın. YouTube video oluşturma iş akışınızı desteklemek için talep üzerine sınırsız b-roll oluşturun ve yüzlerce bölüm boyunca içerik üreticileri için tutarlı bir görünüm sağlayın.

Açık mavi arka planda, üzerinde oynat düğmesi bulunan bulanık beyaz belge simgesi.Nasıl çalışır

YZ b-roll oluşturucu nasıl çalışır

Yazılı bir prompt'tan cilalı, montaja hazır görüntülere sizi ulaştıran dört adımda sinematik b-roll oluşturun.

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1. adım: tarzınızı seçin

Bir format, en-boy oranı ve görsel stil seçin, ardından ruh halini ve sahne yönünü belirleyin.

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Adım 2: Prompt'unuzu yazın

İstediğiniz sahneyi tarif edin veya bir referans görsel yükleyin, sistem çekimi sizin için planlasın.

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3. adım: Görüntüyü oluşturun

YZ, akıcı hareketlere sahip sinematik b-roll görüntülerini dakikalar içinde oluşturur; stok kütüphaneye veya çekim yapmaya gerek yoktur.

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Adım 4: Geliştirin ve dışa aktarın

Reklamlar, sosyal medya veya YouTube için her oranda dışa aktarabilmek üzere tempo, geçişler ve renkleri ayarlayın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ b-roll oluşturucu nedir ve nasıl çalışır?

YZ b-roll oluşturucu, bir metin prompt'unu veya referans görseli, montaja hazır görüntülere dönüştürür. Bu yapay zeka aracı, senaryonuzu okur, ihtiyacınız olan sahneleri belirler ve yüz görünmeyen videolar ya da herhangi bir proje için sinematik ara planlar, ürün çekimleri ve hareketli arka planlar oluşturur.

YZ b-roll, ekranda profesyonel sonuçlar sunar mı?

Evet. Görüntüler, HeyGen içinde sunulan Sora, Veo, Kling ve Seedance gibi önde gelen modellerden gelir ve akıcı hareket, gerçekçi ışıklandırma ve derinlik sunar. Her sahnenin profesyonel sonuç vermesi için yapay zeka video oluşturucu içinde ritmi, geçişleri ve renk düzenlemeyi ince ayarlarla optimize edin.

B-roll görüntüler için stok sitelerini veya Pexels’i tek tek taramak zorunda mıyım?

Hayır. Pexels gibi stok sitelerini didik didik aramak yerine, oluşturucu senaryonuzun ihtiyaç duyduğu sahneleri akıllıca belirler ve talep üzerine yeni b-roll görüntüleri oluşturur. Ayrıca, projelerinizde tekrar kullanabileceğiniz oluşturulmuş kliplerden oluşan bir medya kitaplığını da elinizde tutarsınız.

Kendi video ve görsellerimden b-roll oluşturabilir miyim?

Evet. Kendi video ve görsellerinizi ekleyin, sistem doğal hareketler, kaydırmalar ve kamera geçişleri uygulasın. Mevcut varlıklarınızı yeniden çekim yapmadan veya stok aboneliğine ihtiyaç duymadan bir ürün videosu için kullanılabilecek görüntülere dönüştürmenin en hızlı yoludur.

Kendi videomu yükleyip YZ destekli editörle b-roll görüntüler ekleyebilir miyim?

Evet. Videonuzu yükleyin, yapay zeka destekli editör mesajınızı güçlendirecek yerlere b-roll görüntüler eklemenize olanak tanısın. İlgili ara planlar eklemek, videolarınızı güçlendirir ve içeriğinizin profesyonel görünmesini sağlar; üstelik saatler süren manuel düzenleme yapmanıza gerek kalmaz.

B-roll videolarına altyazı ve caption’ları tek tıkla ekleyebilir miyim?

Evet. Altyazı oluşturucu, tek tıkla videonuza altyazı ve açıklamalı altyazı ekler ve bunları seslendirme ile senkronize eder. Herhangi bir en-boy oranında, altyazı izi videoya gömülü ya da ayrı tutulmuş şekilde, paylaşılabilir bir video dosyası olarak indirebilirsiniz.

YZ b-roll videolarını reklamlarda ve müşteri projelerinde ticari olarak kullanabilir miyim?

Evet. Ücretli bir planda oluşturulan görüntüler, reklamlar, ürün lansmanları ve müşteri projeleri için tam ticari haklarla birlikte gelir. Klipleri bir YZ reklam oluşturma iş akışına veya herhangi bir teslimata ekleyebilirsiniz. Ücretsiz dışa aktarmalarda filigran bulunur; ücretli planlar filigranı kaldırır ve tam ticari kullanımın kilidini açar.

Ne kadar b-roll oluşturabilirim, klip sayısında bir sınır var mı?

Ana kurgunuza geçmeden önce Uygulama Kitaplığı'nda ortam kliplerini, ürün yakın planlarını ve hareketli arka planları toplu olarak oluşturabilirsiniz. Ücretli planlar sınırsız oluşturma imkânı sunar; böylece bir kampanya veya kanal için, klip başına ücret ödemeden eksiksiz bir ara plan kütüphanesi oluşturabilirsiniz.

Neden stok görüntü kütüphanesi yerine b-roll oluşturucu kullanmalısınız?

Stok kütüphaneleri, diğer markaların da kullandığı jenerik klipler sunar ve lisans ücretleri giderek artar. Bir b-roll oluşturucu, tam olarak sizin sahneniz ve markanız için görüntüler üretir, böylece görseller özgün görünür. Planlama ve prodüksiyonu tek bir yerde yapmak için bunu bir video senaryosu oluşturucu ile birlikte kullanın.

B-roll oluşturucu, düzenleme iş akışınıza ve entegrasyonlarınıza uygun mu?

Evet. Sahne tabanlı arayüz, toplu işler için API entegrasyonu ile mevcut video düzenleme iş akışınıza uyum sağlar. Oluşturulan b-roll’lar projenizin havasıyla eşleşir, böylece ara çekimler yaratıcı akışınızı bozmadan doğrudan zaman çizelgenize yerleşir.

YZ b-roll oluşturucu ücretsiz mi, ücretli planlar neler sunuyor?

Kredi kartı gerekmeden ücretsiz başlayabilir ve iş akışını test etmek için filmler oluşturabilirsiniz; ücretsiz dışa aktarımlarda filigran bulunur. Aylık 24 $'dan başlayan ücretli planlar filigranı kaldırır, daha yüksek çözünürlük, daha uzun videolar ve tam ticari kullanım haklarının kilidini açar.

B-roll görüntülere seslendirme ekleyip bitmiş videoyu indirebilir miyim?

Evet. Aynı projede sunuculu klipleri, YZ ses oluşturucu anlatımı, müzik ve altyazılarla zincirleyebilirsiniz. Her şey tek bir zaman çizelgesinde birlikte işlenir ve bitmiş videoyu HD olarak indirebilir veya doğrudan kanallarınızda paylaşabilirsiniz.

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