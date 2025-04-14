Basit bir metin prompt'unu dakikalar içinde sinematik b-roll videolara dönüştürün. YZ b-roll oluşturucu, reklamlar, açıklayıcı videolar ve sosyal içerikler için kamera, stok ücreti veya kurgu yazılımı gerektirmeden, montaja hazır görüntüler oluşturur.
YZ B-Roll Oluşturucunun özellikleri
Prompt ile B-Roll görüntüleri oluşturun
Bir sahne yazın; YZ, stok kütüphanesine veya film ekibine ihtiyaç duymadan dakikalar içinde montaja hazır b-roll görüntüler oluştursun. HeyGen içindeki en yeni metinden videoya modeller, Sora, Veo ve Kling dahil, prompt’unuzu yüksek kaliteli sinematik ara planlara, ürün çekimlerine ve hareketli arka planlara dönüştürür.
Bir fotoğrafı yüksek kaliteli B-roll videolarına dönüştürün
Durağan bir görsel yükleyin veya fotoğraf çekin; görüntüden videoya motoru, akıcı b-roll’lar oluşturmak için kaydırma, yakınlaştırma ve kamera hareketleri eklesin. Kısa bir prompt ile videonuzun çekim açısını belirleyin; böylece tek bir marka varlığı, çekim yapmaya gerek kalmadan cilalı bir sahneye dönüşsün.
YZ video düzenleyicide çekimleri otomatik düzenleyin
Speech Cleanup, a-roll çekimlerinizi otomatik olarak düzenleyerek gereksiz kelimeleri, duraklamaları, yanlış başlangıçları ve tekrar çekimleri kaldırır, ardından en iyi klipleri birleştirerek video kurgusunu sizin için halleder. YZ video düzenleyici içindeki görünmez geçişler, tüm boşlukları doldurarak görüntülerin ilk seferde kusursuz kaydedilmiş gibi görünmesini sağlar.
Markanıza uygun B-roll ve renkleri eşleştirin
Genel stok görselleri, her sahneyi güçlendirecek şekilde kendi marka varlıklarınızla değiştirerek görünümünüzle uyumlu hale getirin. Tempoyu ayarlayın, geçişleri iyileştirin ve dinamik görsellerinizin mesajla uyumlu kalması için profesyonel düzeyde renk düzenleme uygulayın. Hikâyeyi sabitlemek için oluşturulan görüntüleri bir YZ konuşan kafa avatarıyla eşleştirin.
Hepsi bir arada platform: metinden videoya
Tek bir hepsi bir arada platformda kısa kliplerin ötesine geçip tamamlanmış bir videoya ulaşın. Kısa bir brifi, metinden videoya iş akışına yapıştırın; Video Agent senaryoyu yazar, storyboard’u oluşturur, uyumlu b-roll görüntülerini oluşturur ve yayına hazır bir video için dinamik seslendirme ile altyazı katmanlarını ekler.
Ajans çekimleri bütçeleri ve haftaları tüketiyor. Pazarlamacılar, zamandan tasarruf etmek ve alıcıları etkilemek için yalnızca bir metinden dikkat çekici ara planlar ve hareketli sahneler oluşturup bunları dakikalar içinde her kanal için hazır pazarlama videolarına yerleştirir.
Her gün yeni klipler çekmek yavaş ve tutarsızdır. Hızlı fikirleri sinematik b-roll’lara ve erişiminizi artıran açılış sahnelerine dönüştürün, ardından etkileşim için tasarlanmış TikTok video iş akışıyla viral TikTok’lar, Reels ve Shorts’lar yayınlayın.
Profesyonel bir demo çekmek planlama, ekipman ve kurgu gerektirir. Özelliği açıklayın ve ürün tanıtım videonuzu kusursuz kesimlerle tamamlayan, ilgili b-roll ve yakın plan çekimleri oluşturun; böylece stüdyo kalitesinde, yayına hazır bir video elde edin.
Soyut fikirleri yalnızca konuşan yüzlerle göstermek zordur. Animasyonlu kavramlar ve destekleyici görüntüler ekleyerek, YZ video açıklayıcıları karmaşık konuları anlaşılır hale getirir, yoğun metinleri net ve izlenebilir bir hikaye anlatımına dönüştürür.
Her güncellemede eğitim çekimlerini yeniden yapmak maliyetlidir. Eğitim videosu için her adımı tanımlayan ve görselleştiren yaşam tarzı sahneleri oluşturun, ardından metni düzenleyip yeniden oluşturarak içerik değiştikçe üretimi kesintisiz sürdürün.
Her bölüm, podcast veya yeniden kullanma projesi için sürekli yeni stok video aramayın. YouTube video oluşturma iş akışınızı desteklemek için talep üzerine sınırsız b-roll oluşturun ve yüzlerce bölüm boyunca içerik üreticileri için tutarlı bir görünüm sağlayın.
YZ b-roll oluşturucu nasıl çalışır
Yazılı bir prompt'tan cilalı, montaja hazır görüntülere sizi ulaştıran dört adımda sinematik b-roll oluşturun.
Bir format, en-boy oranı ve görsel stil seçin, ardından ruh halini ve sahne yönünü belirleyin.
İstediğiniz sahneyi tarif edin veya bir referans görsel yükleyin, sistem çekimi sizin için planlasın.
YZ, akıcı hareketlere sahip sinematik b-roll görüntülerini dakikalar içinde oluşturur; stok kütüphaneye veya çekim yapmaya gerek yoktur.
Reklamlar, sosyal medya veya YouTube için her oranda dışa aktarabilmek üzere tempo, geçişler ve renkleri ayarlayın.
YZ b-roll oluşturucu, bir metin prompt'unu veya referans görseli, montaja hazır görüntülere dönüştürür. Bu yapay zeka aracı, senaryonuzu okur, ihtiyacınız olan sahneleri belirler ve yüz görünmeyen videolar ya da herhangi bir proje için sinematik ara planlar, ürün çekimleri ve hareketli arka planlar oluşturur.
Evet. Görüntüler, HeyGen içinde sunulan Sora, Veo, Kling ve Seedance gibi önde gelen modellerden gelir ve akıcı hareket, gerçekçi ışıklandırma ve derinlik sunar. Her sahnenin profesyonel sonuç vermesi için yapay zeka video oluşturucu içinde ritmi, geçişleri ve renk düzenlemeyi ince ayarlarla optimize edin.
Hayır. Pexels gibi stok sitelerini didik didik aramak yerine, oluşturucu senaryonuzun ihtiyaç duyduğu sahneleri akıllıca belirler ve talep üzerine yeni b-roll görüntüleri oluşturur. Ayrıca, projelerinizde tekrar kullanabileceğiniz oluşturulmuş kliplerden oluşan bir medya kitaplığını da elinizde tutarsınız.
Evet. Kendi video ve görsellerinizi ekleyin, sistem doğal hareketler, kaydırmalar ve kamera geçişleri uygulasın. Mevcut varlıklarınızı yeniden çekim yapmadan veya stok aboneliğine ihtiyaç duymadan bir ürün videosu için kullanılabilecek görüntülere dönüştürmenin en hızlı yoludur.
Evet. Videonuzu yükleyin, yapay zeka destekli editör mesajınızı güçlendirecek yerlere b-roll görüntüler eklemenize olanak tanısın. İlgili ara planlar eklemek, videolarınızı güçlendirir ve içeriğinizin profesyonel görünmesini sağlar; üstelik saatler süren manuel düzenleme yapmanıza gerek kalmaz.
Evet. Altyazı oluşturucu, tek tıkla videonuza altyazı ve açıklamalı altyazı ekler ve bunları seslendirme ile senkronize eder. Herhangi bir en-boy oranında, altyazı izi videoya gömülü ya da ayrı tutulmuş şekilde, paylaşılabilir bir video dosyası olarak indirebilirsiniz.
Evet. Ücretli bir planda oluşturulan görüntüler, reklamlar, ürün lansmanları ve müşteri projeleri için tam ticari haklarla birlikte gelir. Klipleri bir YZ reklam oluşturma iş akışına veya herhangi bir teslimata ekleyebilirsiniz. Ücretsiz dışa aktarmalarda filigran bulunur; ücretli planlar filigranı kaldırır ve tam ticari kullanımın kilidini açar.
Ana kurgunuza geçmeden önce Uygulama Kitaplığı'nda ortam kliplerini, ürün yakın planlarını ve hareketli arka planları toplu olarak oluşturabilirsiniz. Ücretli planlar sınırsız oluşturma imkânı sunar; böylece bir kampanya veya kanal için, klip başına ücret ödemeden eksiksiz bir ara plan kütüphanesi oluşturabilirsiniz.
Stok kütüphaneleri, diğer markaların da kullandığı jenerik klipler sunar ve lisans ücretleri giderek artar. Bir b-roll oluşturucu, tam olarak sizin sahneniz ve markanız için görüntüler üretir, böylece görseller özgün görünür. Planlama ve prodüksiyonu tek bir yerde yapmak için bunu bir video senaryosu oluşturucu ile birlikte kullanın.
Evet. Sahne tabanlı arayüz, toplu işler için API entegrasyonu ile mevcut video düzenleme iş akışınıza uyum sağlar. Oluşturulan b-roll’lar projenizin havasıyla eşleşir, böylece ara çekimler yaratıcı akışınızı bozmadan doğrudan zaman çizelgenize yerleşir.
Kredi kartı gerekmeden ücretsiz başlayabilir ve iş akışını test etmek için filmler oluşturabilirsiniz; ücretsiz dışa aktarımlarda filigran bulunur. Aylık 24 $'dan başlayan ücretli planlar filigranı kaldırır, daha yüksek çözünürlük, daha uzun videolar ve tam ticari kullanım haklarının kilidini açar.
Evet. Aynı projede sunuculu klipleri, YZ ses oluşturucu anlatımı, müzik ve altyazılarla zincirleyebilirsiniz. Her şey tek bir zaman çizelgesinde birlikte işlenir ve bitmiş videoyu HD olarak indirebilir veya doğrudan kanallarınızda paylaşabilirsiniz.
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