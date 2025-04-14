YZ b-roll oluşturucu, bir metin prompt'unu veya referans görseli, montaja hazır görüntülere dönüştürür. Bu yapay zeka aracı, senaryonuzu okur, ihtiyacınız olan sahneleri belirler ve yüz görünmeyen videolar ya da herhangi bir proje için sinematik ara planlar, ürün çekimleri ve hareketli arka planlar oluşturur.