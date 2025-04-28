Düz metinleri, senaryoları veya taslakları, storyboard hazırlamaya ya da keyframe oluşturmaya gerek kalmadan yapay zeka videosu ile animasyonlu videolara dönüştürün. HeyGen’in YZ animasyon oluşturucusu sahneleri, hareketleri ve anlatımı sizin için oluşturur; böylece manuel işe değil, mesaja odaklanabilirsiniz.
Transform complex features into simple animated explainers that show the value in under two minutes.
Announce new features, campaigns, or offers with animated promos that look like they came from a full studio. Use dynamic typography, animated UI mockups, and bold CTAs to drive clicks and sign ups.
Turn tweets, blog snippets, and announcements into vertical animated clips for Reels, TikTok, and Shorts. Add auto captions, stickers, and animated elements to hold attention even with sound off in your AI video.
Replace long PDFs and slide decks with animated modules that people will actually finish. Use avatars to host the training, diagrams to explain processes, and callouts to highlight what matters most.
Turn lesson plans, articles, and notes into bite-sized educational animations. Combine diagrams, timelines, and simple character scenes in your animation video to explain concepts clearly.
Tell brand stories, customer journeys, or founder narratives with animated scenes that feel human. Mix AI avatars with animated backgrounds to create shareable story clips in minutes.
HeyGen neden en iyi YZ animasyon oluşturucu?
HeyGen, geleneksel video oluşturma süreçlerinin karmaşıklığı olmadan, ölçeklenebilir şekilde yüksek kaliteli animasyona ihtiyaç duyan içerik üreticileri, pazarlamacılar ve ekipler için tasarlandı. Her özellik, video oluşturma sürecini hızlı, iş birliğine açık ve marka kimliğinizle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.
Tek başınıza çalışıyor olsanız bile, profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmış gibi görünen animasyonlar oluşturun. Avatarlar, hareketli grafikler ve yerleşimler modern ve platforma hazır hissi verecek şekilde optimize edilmiştir.
Logoları, renkleri, yazı tiplerini ve alt bantları sabitleyerek her videonun şirketinize ait görünmesini ve hissedilmesini sağlayın. Marka setleri ve şablonlar, ekip üyeleriniz video uzmanı olmasa bile tüm ekibinizin aynı çizgide kalmasını sağlar.
Dakikalar içinde birden fazla giriş, CTA ve format varyasyonu oluşturun. İşleyenleri kullanın, çalışmayanları iyileştirin ve yavaşlamadan yeni animasyonlar üretmeye devam edin.
Metinden animasyonlu videoya tek tıkla
Açıklamak, satmak veya duyurmak istediğiniz şeyi yazın, ilk versiyonu sizin için HeyGen oluştursun. Yapay zeka fikrinizi hedefinize uygun yapılandırılmış bir senaryoya, sahnelere ve animasyonlu yerleşimlere dönüştürür. Dakikalar içinde, sıfırdan başlamadan üzerinde ince ayar yapmaya hazır, eksiksiz bir animasyonlu video taslağı elde edersiniz.
Avatarları, ikonları ve sahneleri otomatik olarak canlandırın
Gerçekçi bir konuşan avatar veya basit bir karakter seçin ve mükemmel dudak senkronizasyonu ve jestlerle nasıl canlandığını izleyin. Her noktanın net bir görsel karşılığı olması için ikonlar, şekiller ve hareketli grafikler ekleyin. Motor, zamanlamayı ve geçişleri otomatik olarak yönetir; böylece animasyonunuz, elle anahtar kare oluşturmaya gerek kalmadan akıcı ve profesyonel görünür.
Otomatik seslendirme, altyazılar ve ses tasarımı
Markanızla uyumlu, birden fazla dil ve tonda doğal seslendirmeleri saniyeler içinde oluşturun. HeyGen, her videonun platformlar arasında paylaşılmaya hazır olması için altyazıları ve temel ses tasarımını sizin yerinize ekler. İzleyicilerin videoyu sonuna kadar izlemesini sağlamak için hızı, vurguyu ve ritmi basit kontrollerle ayarlayabilirsiniz.
Sahneleri basit metin talimatlarıyla düzenleyin
Animasyonunuzu yalnızca HeyGen'e neyi değiştirmek istediğinizi söyleyerek güncelleyin. Bir bölümü kısaltmasını, bir görseli değiştirmesini, harekete geçirici mesajı yenilemesini veya arka planı ayarlamasını isteyin ve birkaç saniye içinde güncellendiğini görün. Daha ince ayarlar için zaman çizelgesi düzenleyicisine geçerek belirli sahneleri düzenleyin; bu sırada YZ video oluşturma özelliği her şeyi senkronize halde tutar.
YZ animasyon oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
Harika sonuçlar almak için animasyon deneyimine veya montaj becerilerine ihtiyacınız yok. HeyGen, basit ve yönlendirmeli bir akışla sizi fikir aşamasından dışa aktarmaya kadar adım adım yönlendirir.
Mevcut bir metni yapıştırın, bir makale ekleyin veya oluşturmak istediğiniz YZ videosunu anlatan kısa bir metin prompt'u yazın. HeyGen bunu sahneler, ritimler ve net bir harekete geçirici mesaj içeren, içerik üreticileri için mükemmel, temiz bir anlatıya dönüştürür.
Konuşan bir avatar veya basit bir sunucu seçin, bir animasyon stili belirleyin ve YZ video oluşturucu kullanarak web, sosyal medya veya sunumlar için en-boy oranını ayarlayın. Yazı tiplerini, renkleri ve logoyu marka setinizle tek tıkla hizalayın.
Oluştur’a tıklayın ve HeyGen’in sahneler, geçişler, seslendirme ve altyazılarla tam animasyonu hazırlamasına izin verin. Sistem, görselleri metne eşler; böylece her satırın ekranda net bir anı olur.
Zamanlamayı ayarlamak, görselleri değiştirmek veya ses tonunu düzenlemek için basit kontrolleri kullanın. Aynı temel animasyonu koruyarak videoyu anında yeni dillere klonlayın ve dünya çapındaki kitlelere ulaşın.
YZ animasyon oluşturucu, metinleri, senaryoları veya fikirleri otomatik olarak animasyonlu videolara dönüştüren bir araçtır. Her kareyi tasarlamak veya karakterleri elle riglemek yerine, YZ sizin için sahneleri, hareketleri ve seslendirmeyi oluşturur.
Hayır, hiçbir video düzenleme geçmişiniz olmasa bile ilk animasyonlu videonuzu oluşturabilirsiniz. Arayüz; karmaşık bir yapay zeka video oluşturucuyu öğrenmekten çok, bir form dolduruyormuşsunuz gibi hissettiren basit prompt'lar, şablonlar ve adım adım yönlendirmeler etrafında tasarlanmıştır.
Ürün tanıtım videoları, pazarlama promosyonları, işe alıştırma ve eğitim modülleri, kısa sosyal medya videoları ve hikâye anlatımı odaklı klipler oluşturabilirsiniz. Konuşan kişi tarzı içerikler için avatarları kullanın veya basit açıklayıcı videolar için sade motion graphic’lere güvenin.
Evet, logoları, yazı tiplerini, marka renklerini, ekran görüntülerini ve ürün görsellerini doğrudan HeyGen'e yükleyebilirsiniz. Bu varlıklar projeler arasında tekrar kullanılabilir, böylece her animasyon videosu görsel kimliğinizle tutarlı kalır.
HeyGen, birçok dili, aksanı ve ses stilini destekler; böylece aynı animasyonu farklı pazarlar için yerelleştirmek üzere video translatorkullanabilirsiniz. Görselleri ve zamanlamayı koruyarak anlatım dilini değiştirebilirsiniz.
Evet, her sahne oluşturulduktan sonra tamamen düzenlenebilir. Görselleri değiştirebilir, metni yeniden yazabilir, zamanlamayı ayarlayabilir veya tüm videoyu baştan oluşturmanıza gerek kalmadan avatarı değiştirebilirsiniz.
HeyGen'de oluşturulan videolar, pazarlama, satış, destek ve iç iletişim için kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Planınızın koşullarına göre bu videoları web sitenizde, kampanyalarınızda ve müşteriye dönük tüm varlıklarınızda kullanabilirsiniz.
Çoğu kullanıcı, fikirden paylaşmaya hazır animasyona günler veya haftalar yerine dakikalar içinde geçer. Basit tanıtım videoları ve sosyal medya klipleri genellikle tek seferde tamamlanırken, daha karmaşık açıklayıcı videolar birkaç hızlı yineleme gerektirebilir.
Evet, birden fazla ekip üyesi aynı çalışma alanında çalışabilir, şablonları paylaşabilir ve varlıkları yeniden kullanabilir. Değerlendiriciler yorum bırakabilir ve değişiklik talep edebilir, böylece dosyaları sürekli ileri geri göndermenize gerek kalmaz.
Geleneksel araçlar, her detayı tek tek tasarlamanızı, animasyon yapmanızı ve elle düzenlemenizi bekler. HeyGen, yapay zeka kullanarak sizin için kurguyu, görselleri ve anlatımı oluşturur; böylece doğrudan ince ayar yapmaya ve yayına almaya geçebilirsiniz.
